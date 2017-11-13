رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / كاتب سعودي: هل الحرب قادمة على «حزب الله»؟

كاتب سعودي: هل الحرب قادمة على «حزب الله»؟

كاتب سعودي: هل الحرب قادمة على «حزب الله»؟
حجم الخط A A A
المرصد 61 1٬656 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي عبد الرحمن الحبيب، أن عواقب إطلاق الصاروخ الإيراني على الرياض ستكون وخيمة على “حزب الله”، مبينا أن طلب الدول الخليجية وبعض الدول الغربية مغادرة رعاياها من لبنان، والتسريبات بخصوص تحركات عسكرية، كل هذا يشير إلى تهديدات جادة بعمل عسكري ليس بالضرورة أن تكون خلال الأيام القادمة، ولا أن تكون حرباً بل قد تكون ضربات عسكرية خاطفة ضد الحزب خارج لبنان، وليس بالضرورة أن تكون ضربة سعودية منفردة فقد تكون أمريكية وخليجية.

صاروخ باليستي

وقال الحبيب في مقال له بعنوان “هل الحرب قادمة على «حزب الله»؟ على صحيفة الجزيرة السعودية: كان بمخيلة حكام إيران ووكلائهم بالمنطقة أنّ إطلاق صاروخ باليستي إيراني من اليمن إلى العاصمة السعودية، سيمر على المملكة وكأنه جزء من الحرب على الحوثيين وقوات التمرد في اليمن، لكن بعد أن تم اعتراض الصاروخ دون أن يحدث أية إصابات، جاء الرد السعودي مختلفاً.

الرد السعودي حاسماً وصارماً

وأضاف: “جاء الرد السعودي حاسماً وصارماً.. فقد قامت القوات السعودية بضربات موجعة لعدد كبير من مواقع عسكرية على الخارجين عن الشرعية اليمنية من الحوثيين وقوات التمرد في اليمن، وأهمها ضرب وزارة الدفاع في صنعاء، وتم على الفور إغلاق جميع المنافذ التي توصل الأسلحة الإيرانية لقوات التمرد، ثم أعلن عن قائمة بالمطلوبين الحوثيين، تلاه بيان حاد للتحالف العربي، ثم تصريحات أمريكية مؤيدة للموقف السعودي”.

فرنسا وتغير موقفها تجاه إيران

وتابع الكاتب السعودي: “وبعده بأيام أعلنت فرنسا للمرة الأولى أنها ستراجع الدعاوى الأمريكية بالتجاوزات الإيرانية، وتغير موقفها بأنّ إيران لم تتجاوز روح الاتفاقية النووية، شمله تغير بالموقف الأوربي بشكل عام كما عبر عن ذلك وزير الخارجية البريطانية في محادثة مع سمو ولي العهد.. وكذلك بزيارته للرياض حذّر الرئيس الفرنسي ماكرون من تعديات إيران بالمنطقة. إلا أنّ الأهم هو الموقف السعودي الحاسم في مواجهة العدوان الإيراني بالمنطقة الذي يحاول الامتداد للرياض، ومواجهة وكلاء إيران وعلى رأسهم «حزب الله». ولا زلنا نتوقع مزيداً من المواقف السعودية ما لم تتراجع إيران وحزب الله عن أعمالهم العدوانية”.

الموقف السعودي المتسامح الحليم انتهى

وأردف: “الموقف السعودي تطور كثيراً عن ذي قبل، فلم يَعُد ذلك الموقف المتسامح الحليم الذي يفضل الدبلوماسية الهادئة والصبر والعمل خلف الكواليس واستخدام الأساليب الناعمة.. فكل هذه الأعمال الحليمة لم تجد نفعاً مع إيران.. فلا يمكن لإيران أن تساعد في إطلاق صاروخ على العاصمة السعودية وتقول لا علاقة لي بالأمر.. بل ستدفع ثمناً باهظاً يتعدى الاكتفاء بالاحتجاجات الدبلوماسية.. فسبق لإيران كثيراً أن تجاوزت الخطوط الحمراء لكنه كان تهديداً لاستقرار المنطقة وللمصالح السعودية، أما الآن فقد أصبح تهديداً وجودياً للسعودية لا يمكن التسامح معه، ليعرف الإيرانيون ووكلاؤهم أنهم سيدفعون ثمن مثل هذه الأعمال الإجرامية”.

الرد السعودي

وزاد بقوله: الرد السعودي أتى بنتيجة مهمة، فرغم استمرار الردود والتعليقات العدوانية من إيران وحزب الله، إلا أنّ حدتها خفَّت وصاروا يتحدثون عن التهدئة!! كما أنّ تباهي إيران وحزب الله بدعم الحوثيين استبدل بإنكار أي تدخل.. لقد أدركوا أنّ المملكة حازمة بإعادة صياغة وجود حزب الله.. وهم الآن يحاولون تشتيت الأنظار حول زعمهم بأنّ الحريري محتجز بالرياض رغم أنه يتنقل بحرية وسافر خارج المملكة. ويبدو أنّ ذلك لتحريض الحريري على القدوم للبنان وكأنّ المجتمع الدولي ينسى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري على أيدي حزب الله.

هل نحن بصدد حرب قادمة؟

ومضى بقوله: السؤال، الآن، ماذا بعد، هل نحن بصدد حرب قادمة؟ نحن في أجواء حرب ومواجهة سببها إطلاق الصاروخ الإيراني على الرياض، وحزب الله هو جزء أساسي من هذه الحرب.. فلا بد من تقليم مخالبه سواء اقتصادياً بمزيد من العقوبات الاقتصادية وتشديد حصاره مالياً وملاحقة غسيله للأموال وتهريبه للمخدرات، وطرد مؤيديه من دول الخليج العربي. وقد يشمل ذلك عقوبات اقتصادية على لبنان طالما أن حزب الله يسيطر على مفاصل القرار فيه ويأتمر بأوامر إيران، كما هو يُصرح بأنّ مرجعيته وولاءه للمرشد الإيراني وليس للبنان.. أي أننا بصدد عقوبات اقتصادية على لبنان لكن التركيز سيكون على حزب الله، فلبنان واللبنانيون هم أشقاء للسعودية والسعوديين.

تقليم مخالب حزب الله

وأكد أن السعودية عازمة على تقليم مخالب حزب الله.. فما طلب الدول الخليجية وبعض الدول الغربية مغادرة رعاياها من لبنان، والتسريبات بخصوص تحركات عسكرية وعمل كبير تجاه حزب الله، إلا تأكيد أنها تهديدات جادة بعمل عسكري. ليس بالضرورة أن تكون خلال الأيام القادمة، ولا أن تكون حرباً بل قد تكون ضربات عسكرية خاطفة ضد الحزب خارج لبنان.. وأخيراً ليس بالضرورة أن تكون ضربة سعودية منفردة فقد تكون أمريكية وخليجية.

الحل الوحيد!

ولفت إلى أن الحل الوحيد لكل ذلك هو بعودة هذا الحزب إلى حجمه الطبيعي في لبنان.. والمشاركة مع كافة الأطراف اللبنانية على قدر من الندية وليس فرض أجندة إيران على لبنان، من خلال مليشيات هذا الحزب التي خطفت الدولة اللبنانية كما عبّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

واستشهد: الجبير ذكر في مقابلة على قناة CNBC حول تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعارضته الحرب، قائلاً: «أعتقد أنّ ذلك [تصريح السيسي] يتماشى مع ما يفكر به الجميع في المنطقة، نقول إنّ علينا أن نجد طرقاً للحد من نفوذ حزب الله وأضراره وعلينا أن نجد سبلاً للضغط على أنشطة حزب الله الإرهابية وتدخله بشؤون بلدان أخرى بناءً على طلب إيران، وليس هناك تناقض في المواقف.

وختم مقالته بقوله: “السعودية داعية سلام وليست داعية حرب.. السعودية تبني في لبنان وإيران تهدم.. السعودية تقدم المساعدات الاقتصادية لبناء مشاريع التنمية بلبنان، وإيران ترسل الأسلحة لمليشيات عملائها.. والآن ترسله للحوثيين.. ومن هنا، فإنّ السعودية سوف تغير قواعد اللعبة بضرب من يهددها وضرب المعتدين عليها في عقر دارهم.. فالسلام لا يتحقق إلا بضرب المعتدين عليه”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

61 - انـــــــــــا
2017-11-13 14:53:28
خلونا نخلص من اليمن وساعتها خير ان شاء الله ما نبي تكون الحرب في عدة جبهات مب من صالحنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 -
2017-11-13 14:49:39
الحروب لا تأتي إلا بالقتل والخراب والدمار واستنزاف الاقتصاد فلا مرحبا بالحرب ولا بمن يقرعون طبولها فالتاريخ مليء بالعبر لمن يعتبر .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - -
2017-11-13 14:42:33
اقول الله يكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن الحرب ماهي زينه لاهي لنا ولاهي لهم لبنان لاهي حدوديه معنا ولا بيننا وبينهم اقتصاد الي يربطنا فيهم رفيق الحريري خلهم ياخذونه ويفكونا منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 -
2017-11-13 14:38:14
خلك مع الجماعة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار)) ان قالوا حرب قل حرب وان تراجعوا لاتتر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - خنق لبنان ضروره لابد منها
2017-11-13 14:35:40
حالنا مع لبنان كما قال الشاعر: اعلمه الرماية كل يومٍ ~ فلما اشتد ساعده رماني هذاجزانانعاملهم كأخوة اشقاء وندعمهم في شتى المجالات واخرتها نكران للجميل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 14,014 )
56 - العنيد
2017-11-13 14:34:27
ليش مزعلين بنوته الوطن 🤣🤣🤣 مايحتاج هذي دلووعه هذي خلونا اطقطق عليها ونضحك عليها ،، 🤣🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - عبادي الهلالي
2017-11-13 14:30:48
ياه كاني اطالع في عبدالتاصر درويش بدون شنب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - خنق لبنان ضروره لابد منها
2017-11-13 14:29:35
لنقطع العلاقة مع لبنان لسنا بحاجتهم ولسنا ملزمين بشراء منتجاتهم او استقبالهم ليعملو في بلادنا جميع اللبنانيين بلا استثناء لا يحبوننا للاسف الشديد ويكنون لنا العداء الدفين بشتى طوائفه ومذاهبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 -
2017-11-13 14:26:04
مايحتاج يابو خالد عارفين المعرف ابن الوطن من زمان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
52 - ابن الوطن
2017-11-13 14:22:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
51 - ابن الوطن
2017-11-13 14:19:45
ام خالده مع نفسك ارحل لا مكان لك هنأ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-11-13 14:19:42
رقم ٤٨ ونا عمك قولها لخو ابوك من الرضاعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
49 - ابن الوطن
2017-11-13 14:17:05
متى صار*** يتكلم مع الرجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - ابو خالد
2017-11-13 14:16:22
للاهميه الي معرفه أبن الوطن لايمثلنا كشعب سعودي هذا يدل ع الفاظه شخصياً وشكرأ لكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ابو خالد
2017-11-13 14:14:18
43 // انت تكلم عن نفسك لاتعمم السعوديين معك وانا عمك***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - يمني محبوب
2017-11-13 14:12:33
42 // يا** انتي يابنت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 -
2017-11-13 14:11:46
رقم ٣١ عن قريب****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - يمني محبوب
2017-11-13 14:10:58
مع احترامي لكل السعوددين لهم احترام وعلى راسي .. بس الي معرفه ابن الوطن ،، قصدي بنت وليس ولد هذاا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
43 - ابن الوطن
2017-11-13 14:10:40
الدعس على وجه الحوثي واجب على كل مواطن سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
42 - ابن الوطن
2017-11-13 14:08:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 -
2017-11-13 14:05:34
ورع الوطن قصدي بنت الوطن ليش علامه عليك ابو يمن يكرهك هههههههههههههه من الي شرالك الجوال الله يهديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - يمني محبوب
2017-11-13 14:03:46
بنت الوطن // عيب عليش تتكلمين مع الرجااال ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - يمني محبوب
2017-11-13 14:02:47
35// فين رحتي يابنتي ،، الله يصلحش مالك ومال الرجال روحي نامي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
38 - ابن الوطن
2017-11-13 14:02:36
الحوثي حفيد ابرهه باع ارضه و عرضه للخميني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - يمني محبوب
2017-11-13 14:01:45
30 // بنت الوطن الله يرزقك تتزوجين بالرجل الصالح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - أحزاب الشياطين ؟ اخونجية وصفوية
2017-11-13 14:01:26
محبة الاخونجية لحزب اللات سطرها القرضاوي لنا من على منبر الجزيرة الشريفة !!! الخيانة لا تحجب بغربال (( فالخوارج يوالون أهل الاوثان من الفرس المجوس )) كما في الحديث الشريف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
35 - ابن الوطن
2017-11-13 14:00:40
الاخونجي ابو لحيه سقط سقوط مدوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - يمني محبوب
2017-11-13 14:00:20
تعليقي الي 30وليس 29
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - يمني محبوب
2017-11-13 13:59:01
29 // الله يرزقي بالزوج يابنت الي يسترك قولي اامين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - أحزاب الشياطين ؟ اخونجية وصفوية
2017-11-13 13:57:59
سقوط الأخونجية وخوارجهم وانكشاف ضلالهم !! سيعجل بإذن الله في سقوط ملالي الصفوية الرافضة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - فااااعل خير
2017-11-13 13:57:24
ابن الوطن // الله يصلحك ياولدي من الي شاريلك جوال الله يهديه بس .. توك صغير على الكلام هذاا لازم تتعلم وبعدين تعلق كل تعليقات ،، الصراحه مضحكه للغايه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
30 - ابن الوطن
2017-11-13 13:55:49
لا كرامه لمن باع ارضه و عرضه للفرس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - يمني مقيم
2017-11-13 13:54:48
بنت الوطن // تتجوزيني ع سنه الله ورسوله ،،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
28 - ابن الوطن
2017-11-13 13:54:36
هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - أحزاب الشياطين ؟ اخونجية وصفوية
2017-11-13 13:54:24
الاخونجية كالصفوية (( خونة دين وخيانة أوطان )) يجمعهم في كل فرقة (( مرشد )) له يقدسون ويسمعون ويطيعون !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - يمني مقيم
2017-11-13 13:53:37
بنت الوطن // روحي تتغدي وناام وخلي ماما تعطيك عصير توك جاي من المدرسه تعبانه والله مامنش فايده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
25 - ابن الوطن
2017-11-13 13:53:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - أحزاب الشياطين ؟ اخونجية وصفوية
2017-11-13 13:52:46
قضينا على الأخونجية الذين يزعمون أنهم منا ومن سنتنا !!! ومن السهل ابادة الصفوية من نعرفهم معرفة لا يتقون منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
23 - ابن الوطن
2017-11-13 13:52:46
اعرف شعارك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-11-13 13:52:35
خلك مع الجماعة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار)) ان قالوا حرب قل حرب وان تراجعوا لاتتر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-11-13 13:52:24
شخص واحد في لبنان سواء لناس قالق حسن الناصر لو منه اثنين مثله يمكن يستحل العالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - أحزاب الشياطين ؟ اخونجية وصفوية
2017-11-13 13:50:54
بعد أن انتهينا من الأخونجية الخونة في الداخل !!! الآن الدائرة على الصفوية في الخارج !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - يمني مقيم
2017-11-13 13:50:26
12// بنت الوطن كيف حالش .. كيف المدرسه معااك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الحبابي
2017-11-13 13:50:01
اللهم اكفنا شر الحروب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 4,301 )
17 - ابن الوطن
2017-11-13 13:49:20
ت 14 اقول ارحل و حرر وطنك المحتل و بعدين تعال تكلم عن حزبك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - يمني مقيم
2017-11-13 13:49:16
هذا حزب الشيطان وليس حزب الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
15 - ابن الوطن
2017-11-13 13:47:56
نريد التطبيع مع اسرائيل و السماح لنا بالسفر لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - عبد الله
2017-11-13 13:46:50
حزب الله ماقدرت عليه اسرائيل لعشرات السنين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - موسى بن موسى
2017-11-13 13:42:11
ليست مسوؤلية المملكة حتى تدخل في مواجهات خطره تستنزفها يجب تجنب اي مواجهه جديده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
12 - ابن الوطن
2017-11-13 13:39:47
اين العنيد ****تقول رايها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-13 13:36:32
حسن اظرطان الصديق وقت الظيق جاك الحرب صديقك ايران خله ياقف معك الى يفعل الشى يكون قده.اطلع راسك يالخميني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
10 - ابن الوطن
2017-11-13 13:32:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
9 - ابن الوطن
2017-11-13 13:31:45
يمني ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪
2017-11-13 13:31:36
تعليق 4 دكتور ماجد ولا تهون الدعوة كلها خبط لزق 🙄🙄 ... الله يعين بس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪
2017-11-13 13:30:21
الحرب لها كفوها ورجالها ماهي لعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,301 )
6 - ابن الوطن
2017-11-13 13:30:06
كلنا نتمنى دك حزب الخميني و معه حزب سبايا الاخونج
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - د ماجد
2017-11-13 13:28:57
هناك اتباع لبشار النعجه وحزب اللات لدينا - 400 الف لبناني لابد من طردهم لاجل ان لاينبحو على من يساعدهم بعد الله - ولا ياكلون وينكرون كعادة عرب الشمال عامه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪
2017-11-13 13:28:42
محد مدافع عن لصوص 50 سنة بيهجون عيال الصلايب مع أول طلقة ويتركون الشعب لمصيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - د ماجد
2017-11-13 13:26:17
للتصحيح ( حزب اللات )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 4,301 )
2 - ابن الوطن
2017-11-13 13:25:07
ضرب حزب الخميني حق مشروع لنا و كذالك ضرب الجحش الشعبي بالعراق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - كلوز
2017-11-13 13:24:43
تشوف. تشوفث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

لماذا لا تسمى علمانيه يا تركي الحمد لأن العلمانيه تخالف الإسلاميه ***...
بواسطة : خالد

اتحدي ثم اتحدي ان هذا المسخ ترفض او يقبض من المجوس ......
بواسطة : خالد

ليس بعد الرفض ذنب........
بواسطة : صفخه

اهلا وسهلا بحفيد مؤسس الرياضه السعوديه الامير عبدالله الفيصل رحمه الله...
كتاب الرأي
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
122 3
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
94 1
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
52 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
139 1
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
107 1
mm

محمد الساعد

كتاب ومقالات نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
101 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
192 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
196 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
330 2
mm

محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
197 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الواقعية !
202 6
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
438 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
256 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬247 16
mm

عادل التويجري

طنش !
315 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
284 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
639 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
676 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
717 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
379 4
الاخبار الدولية
بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“

بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“

 المرصد 25 4٬522 12 ساعة
ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!

ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!

 سكاي نيوز 10 3٬888 16 ساعة
شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!

شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!

 المرصد 39 4٬526 16 ساعة
هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

 المرصد 75 5٬550 16 ساعة
المرصد الرياضي
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

 المرصد 115 9٬029 8 ساعات
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

 المرصد 8 5٬277 13 ساعة
آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

 المرصد 33 3٬267 13 ساعة
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

 المرصد 58 2٬300 15 ساعة
اخبار فنية
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

 المرصد 28 2٬206 50 دقيقة
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 89 9٬972 يوم واحد
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 129 13٬086 يومين
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 42 11٬867 يومين
اخبار منوعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 67 9٬277 8 ساعات
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 19 10٬035 8 ساعات
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 37 8٬988 22 ساعة
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

 المرصد 48 12٬056 23 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواء

شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواء

 المرصد 26 10٬373 13 ساعة
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

 المرصد 25 5٬253 يومين
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

 المرصد 21 4٬013 يومين
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

 المرصد 48 29٬673 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬441 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬600 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬257 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬095 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 19 5٬151 18 ساعة
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬692 يوم واحد
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬698 3 أيام
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 5٬055 3 أيام
اخبار اقتصادية
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 57 4٬741 5 ساعات
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

 المرصد 33 3٬847 5 ساعات
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

 المرصد 67 10٬681 14 ساعة
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 29 4٬739 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬507 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬644 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬647 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬553 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 1 449 22 دقيقة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 47 7٬072 19 ساعة
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

 المرصد 68 13٬561 8 ساعات
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

 المرصد 119 6٬727 21 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

 المرصد 141 2٬352 5 ساعات