كاتب سعودي: هل الحرب قادمة على «حزب الله»؟
صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي عبد الرحمن الحبيب، أن عواقب إطلاق الصاروخ الإيراني على الرياض ستكون وخيمة على “حزب الله”، مبينا أن طلب الدول الخليجية وبعض الدول الغربية مغادرة رعاياها من لبنان، والتسريبات بخصوص تحركات عسكرية، كل هذا يشير إلى تهديدات جادة بعمل عسكري ليس بالضرورة أن تكون خلال الأيام القادمة، ولا أن تكون حرباً بل قد تكون ضربات عسكرية خاطفة ضد الحزب خارج لبنان، وليس بالضرورة أن تكون ضربة سعودية منفردة فقد تكون أمريكية وخليجية.
صاروخ باليستي
وقال الحبيب في مقال له بعنوان “هل الحرب قادمة على «حزب الله»؟ على صحيفة الجزيرة السعودية: كان بمخيلة حكام إيران ووكلائهم بالمنطقة أنّ إطلاق صاروخ باليستي إيراني من اليمن إلى العاصمة السعودية، سيمر على المملكة وكأنه جزء من الحرب على الحوثيين وقوات التمرد في اليمن، لكن بعد أن تم اعتراض الصاروخ دون أن يحدث أية إصابات، جاء الرد السعودي مختلفاً.
الرد السعودي حاسماً وصارماً
وأضاف: “جاء الرد السعودي حاسماً وصارماً.. فقد قامت القوات السعودية بضربات موجعة لعدد كبير من مواقع عسكرية على الخارجين عن الشرعية اليمنية من الحوثيين وقوات التمرد في اليمن، وأهمها ضرب وزارة الدفاع في صنعاء، وتم على الفور إغلاق جميع المنافذ التي توصل الأسلحة الإيرانية لقوات التمرد، ثم أعلن عن قائمة بالمطلوبين الحوثيين، تلاه بيان حاد للتحالف العربي، ثم تصريحات أمريكية مؤيدة للموقف السعودي”.
فرنسا وتغير موقفها تجاه إيران
وتابع الكاتب السعودي: “وبعده بأيام أعلنت فرنسا للمرة الأولى أنها ستراجع الدعاوى الأمريكية بالتجاوزات الإيرانية، وتغير موقفها بأنّ إيران لم تتجاوز روح الاتفاقية النووية، شمله تغير بالموقف الأوربي بشكل عام كما عبر عن ذلك وزير الخارجية البريطانية في محادثة مع سمو ولي العهد.. وكذلك بزيارته للرياض حذّر الرئيس الفرنسي ماكرون من تعديات إيران بالمنطقة. إلا أنّ الأهم هو الموقف السعودي الحاسم في مواجهة العدوان الإيراني بالمنطقة الذي يحاول الامتداد للرياض، ومواجهة وكلاء إيران وعلى رأسهم «حزب الله». ولا زلنا نتوقع مزيداً من المواقف السعودية ما لم تتراجع إيران وحزب الله عن أعمالهم العدوانية”.
الموقف السعودي المتسامح الحليم انتهى
وأردف: “الموقف السعودي تطور كثيراً عن ذي قبل، فلم يَعُد ذلك الموقف المتسامح الحليم الذي يفضل الدبلوماسية الهادئة والصبر والعمل خلف الكواليس واستخدام الأساليب الناعمة.. فكل هذه الأعمال الحليمة لم تجد نفعاً مع إيران.. فلا يمكن لإيران أن تساعد في إطلاق صاروخ على العاصمة السعودية وتقول لا علاقة لي بالأمر.. بل ستدفع ثمناً باهظاً يتعدى الاكتفاء بالاحتجاجات الدبلوماسية.. فسبق لإيران كثيراً أن تجاوزت الخطوط الحمراء لكنه كان تهديداً لاستقرار المنطقة وللمصالح السعودية، أما الآن فقد أصبح تهديداً وجودياً للسعودية لا يمكن التسامح معه، ليعرف الإيرانيون ووكلاؤهم أنهم سيدفعون ثمن مثل هذه الأعمال الإجرامية”.
الرد السعودي
وزاد بقوله: الرد السعودي أتى بنتيجة مهمة، فرغم استمرار الردود والتعليقات العدوانية من إيران وحزب الله، إلا أنّ حدتها خفَّت وصاروا يتحدثون عن التهدئة!! كما أنّ تباهي إيران وحزب الله بدعم الحوثيين استبدل بإنكار أي تدخل.. لقد أدركوا أنّ المملكة حازمة بإعادة صياغة وجود حزب الله.. وهم الآن يحاولون تشتيت الأنظار حول زعمهم بأنّ الحريري محتجز بالرياض رغم أنه يتنقل بحرية وسافر خارج المملكة. ويبدو أنّ ذلك لتحريض الحريري على القدوم للبنان وكأنّ المجتمع الدولي ينسى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري على أيدي حزب الله.
هل نحن بصدد حرب قادمة؟
ومضى بقوله: السؤال، الآن، ماذا بعد، هل نحن بصدد حرب قادمة؟ نحن في أجواء حرب ومواجهة سببها إطلاق الصاروخ الإيراني على الرياض، وحزب الله هو جزء أساسي من هذه الحرب.. فلا بد من تقليم مخالبه سواء اقتصادياً بمزيد من العقوبات الاقتصادية وتشديد حصاره مالياً وملاحقة غسيله للأموال وتهريبه للمخدرات، وطرد مؤيديه من دول الخليج العربي. وقد يشمل ذلك عقوبات اقتصادية على لبنان طالما أن حزب الله يسيطر على مفاصل القرار فيه ويأتمر بأوامر إيران، كما هو يُصرح بأنّ مرجعيته وولاءه للمرشد الإيراني وليس للبنان.. أي أننا بصدد عقوبات اقتصادية على لبنان لكن التركيز سيكون على حزب الله، فلبنان واللبنانيون هم أشقاء للسعودية والسعوديين.
تقليم مخالب حزب الله
وأكد أن السعودية عازمة على تقليم مخالب حزب الله.. فما طلب الدول الخليجية وبعض الدول الغربية مغادرة رعاياها من لبنان، والتسريبات بخصوص تحركات عسكرية وعمل كبير تجاه حزب الله، إلا تأكيد أنها تهديدات جادة بعمل عسكري. ليس بالضرورة أن تكون خلال الأيام القادمة، ولا أن تكون حرباً بل قد تكون ضربات عسكرية خاطفة ضد الحزب خارج لبنان.. وأخيراً ليس بالضرورة أن تكون ضربة سعودية منفردة فقد تكون أمريكية وخليجية.
الحل الوحيد!
ولفت إلى أن الحل الوحيد لكل ذلك هو بعودة هذا الحزب إلى حجمه الطبيعي في لبنان.. والمشاركة مع كافة الأطراف اللبنانية على قدر من الندية وليس فرض أجندة إيران على لبنان، من خلال مليشيات هذا الحزب التي خطفت الدولة اللبنانية كما عبّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
واستشهد: الجبير ذكر في مقابلة على قناة CNBC حول تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعارضته الحرب، قائلاً: «أعتقد أنّ ذلك [تصريح السيسي] يتماشى مع ما يفكر به الجميع في المنطقة، نقول إنّ علينا أن نجد طرقاً للحد من نفوذ حزب الله وأضراره وعلينا أن نجد سبلاً للضغط على أنشطة حزب الله الإرهابية وتدخله بشؤون بلدان أخرى بناءً على طلب إيران، وليس هناك تناقض في المواقف.
وختم مقالته بقوله: “السعودية داعية سلام وليست داعية حرب.. السعودية تبني في لبنان وإيران تهدم.. السعودية تقدم المساعدات الاقتصادية لبناء مشاريع التنمية بلبنان، وإيران ترسل الأسلحة لمليشيات عملائها.. والآن ترسله للحوثيين.. ومن هنا، فإنّ السعودية سوف تغير قواعد اللعبة بضرب من يهددها وضرب المعتدين عليها في عقر دارهم.. فالسلام لا يتحقق إلا بضرب المعتدين عليه”.
التعليقات
خلونا نخلص من اليمن وساعتها خير ان شاء الله ما نبي تكون الحرب في عدة جبهات مب من صالحنا
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الحروب لا تأتي إلا بالقتل والخراب والدمار واستنزاف الاقتصاد فلا مرحبا بالحرب ولا بمن يقرعون طبولها فالتاريخ مليء بالعبر لمن يعتبر .
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اقول الله يكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن الحرب ماهي زينه لاهي لنا ولاهي لهم لبنان لاهي حدوديه معنا ولا بيننا وبينهم اقتصاد الي يربطنا فيهم رفيق الحريري خلهم ياخذونه ويفكونا منه
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خلك مع الجماعة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار)) ان قالوا حرب قل حرب وان تراجعوا لاتتر
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حالنا مع لبنان كما قال الشاعر: اعلمه الرماية كل يومٍ ~ فلما اشتد ساعده رماني هذاجزانانعاملهم كأخوة اشقاء وندعمهم في شتى المجالات واخرتها نكران للجميل
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ليش مزعلين بنوته الوطن 🤣🤣🤣 مايحتاج هذي دلووعه هذي خلونا اطقطق عليها ونضحك عليها ،، 🤣🤣🤣
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ياه كاني اطالع في عبدالتاصر درويش بدون شنب
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لنقطع العلاقة مع لبنان لسنا بحاجتهم ولسنا ملزمين بشراء منتجاتهم او استقبالهم ليعملو في بلادنا جميع اللبنانيين بلا استثناء لا يحبوننا للاسف الشديد ويكنون لنا العداء الدفين بشتى طوائفه ومذاهبه
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مايحتاج يابو خالد عارفين المعرف ابن الوطن من زمان ***
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ام خالده مع نفسك ارحل لا مكان لك هنأ
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رقم ٤٨ ونا عمك قولها لخو ابوك من الرضاعه
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متى صار*** يتكلم مع الرجال
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للاهميه الي معرفه أبن الوطن لايمثلنا كشعب سعودي هذا يدل ع الفاظه شخصياً وشكرأ لكم
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43 // انت تكلم عن نفسك لاتعمم السعوديين معك وانا عمك***
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42 // يا** انتي يابنت
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رقم ٣١ عن قريب****
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مع احترامي لكل السعوددين لهم احترام وعلى راسي .. بس الي معرفه ابن الوطن ،، قصدي بنت وليس ولد هذاا ***
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الدعس على وجه الحوثي واجب على كل مواطن سعودي
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ورع الوطن قصدي بنت الوطن ليش علامه عليك ابو يمن يكرهك هههههههههههههه من الي شرالك الجوال الله يهديه
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بنت الوطن // عيب عليش تتكلمين مع الرجااال ..
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35// فين رحتي يابنتي ،، الله يصلحش مالك ومال الرجال روحي نامي
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الحوثي حفيد ابرهه باع ارضه و عرضه للخميني
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30 // بنت الوطن الله يرزقك تتزوجين بالرجل الصالح
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محبة الاخونجية لحزب اللات سطرها القرضاوي لنا من على منبر الجزيرة الشريفة !!! الخيانة لا تحجب بغربال (( فالخوارج يوالون أهل الاوثان من الفرس المجوس )) كما في الحديث الشريف
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الاخونجي ابو لحيه سقط سقوط مدوي
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تعليقي الي 30وليس 29
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29 // الله يرزقي بالزوج يابنت الي يسترك قولي اامين
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سقوط الأخونجية وخوارجهم وانكشاف ضلالهم !! سيعجل بإذن الله في سقوط ملالي الصفوية الرافضة
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ابن الوطن // الله يصلحك ياولدي من الي شاريلك جوال الله يهديه بس .. توك صغير على الكلام هذاا لازم تتعلم وبعدين تعلق كل تعليقات ،، الصراحه مضحكه للغايه
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لا كرامه لمن باع ارضه و عرضه للفرس
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بنت الوطن // تتجوزيني ع سنه الله ورسوله ،،،
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هههههه
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الاخونجية كالصفوية (( خونة دين وخيانة أوطان )) يجمعهم في كل فرقة (( مرشد )) له يقدسون ويسمعون ويطيعون !!!
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بنت الوطن // روحي تتغدي وناام وخلي ماما تعطيك عصير توك جاي من المدرسه تعبانه والله مامنش فايده
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قضينا على الأخونجية الذين يزعمون أنهم منا ومن سنتنا !!! ومن السهل ابادة الصفوية من نعرفهم معرفة لا يتقون منها
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اعرف شعارك
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خلك مع الجماعة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار)) ان قالوا حرب قل حرب وان تراجعوا لاتتر
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شخص واحد في لبنان سواء لناس قالق حسن الناصر لو منه اثنين مثله يمكن يستحل العالم
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بعد أن انتهينا من الأخونجية الخونة في الداخل !!! الآن الدائرة على الصفوية في الخارج !!
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12// بنت الوطن كيف حالش .. كيف المدرسه معااك
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اللهم اكفنا شر الحروب
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ت 14 اقول ارحل و حرر وطنك المحتل و بعدين تعال تكلم عن حزبك
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هذا حزب الشيطان وليس حزب الله
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نريد التطبيع مع اسرائيل و السماح لنا بالسفر لها
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حزب الله ماقدرت عليه اسرائيل لعشرات السنين
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ليست مسوؤلية المملكة حتى تدخل في مواجهات خطره تستنزفها يجب تجنب اي مواجهه جديده
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اين العنيد ****تقول رايها
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حسن اظرطان الصديق وقت الظيق جاك الحرب صديقك ايران خله ياقف معك الى يفعل الشى يكون قده.اطلع راسك يالخميني
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يمني ****
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تعليق 4 دكتور ماجد ولا تهون الدعوة كلها خبط لزق 🙄🙄 ... الله يعين بس
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الحرب لها كفوها ورجالها ماهي لعب
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كلنا نتمنى دك حزب الخميني و معه حزب سبايا الاخونج
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هناك اتباع لبشار النعجه وحزب اللات لدينا - 400 الف لبناني لابد من طردهم لاجل ان لاينبحو على من يساعدهم بعد الله - ولا ياكلون وينكرون كعادة عرب الشمال عامه
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محد مدافع عن لصوص 50 سنة بيهجون عيال الصلايب مع أول طلقة ويتركون الشعب لمصيره
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للتصحيح ( حزب اللات )
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ضرب حزب الخميني حق مشروع لنا و كذالك ضرب الجحش الشعبي بالعراق
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تشوف. تشوفث
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