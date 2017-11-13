شاهد: لحظة إنقاذ رجال الأمن لـ 3 أطفال حاول والدهم إلقاءهم من نافذة شقته!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو يوثق لحظة قيام رجلي أمن بالتدخل لإنقاذ حياة 3 أطفال، هددهم والدهم بحرق شقتهم وإلقائهم من النافذة.

ويظهر الفيديو قيام رجال الأمن بتسلق نافذة الشقة وفتحها ومن ثم الدخول إليها لإنقاذ الأطفال، بينما ينتظرهم بالخارج الأهالي المتجمهرون بالموقع لمتابعة المشهد.

يذكر أن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان قد كرم أمس الأحد الرقيب سامي محمد الشامان والعريف عمر نزال العطوي من منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة، لقيامهما بعمل بطولي أثناء تأدية عملهما، حيث أنقذا الأطفال الثلاثة من والدهم المختل عقلياً ويعاني من مرض نفسي.

