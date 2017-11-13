الرئيسية / شاهد: لحظة إنقاذ رجال الأمن لـ 3 أطفال حاول والدهم إلقاءهم من نافذة شقته!
شاهد: لحظة إنقاذ رجال الأمن لـ 3 أطفال حاول والدهم إلقاءهم من نافذة شقته!
صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو يوثق لحظة قيام رجلي أمن بالتدخل لإنقاذ حياة 3 أطفال، هددهم والدهم بحرق شقتهم وإلقائهم من النافذة.
ويظهر الفيديو قيام رجال الأمن بتسلق نافذة الشقة وفتحها ومن ثم الدخول إليها لإنقاذ الأطفال، بينما ينتظرهم بالخارج الأهالي المتجمهرون بالموقع لمتابعة المشهد.
يذكر أن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان قد كرم أمس الأحد الرقيب سامي محمد الشامان والعريف عمر نزال العطوي من منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة، لقيامهما بعمل بطولي أثناء تأدية عملهما، حيث أنقذا الأطفال الثلاثة من والدهم المختل عقلياً ويعاني من مرض نفسي.
التعليقات
17 - ابوصالح2017-11-13 16:45:07
والله ان. العسكر على مختلف قطاعاتهم هم من يستاهل كل خير. هم حماه الوطن بعدالله. انحن نيام وهم سهرانين على راحتنا الله يقويهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - العنزي2017-11-13 16:01:04
الحويطي مافيه شرهه قل الحقيقه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - الحويطي2017-11-13 15:46:24
رجال شجاعة الامن المخلصين يستاهلو وانق وسام الشجاعه لن قامو بعمل خارج.عملهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - 1212017-11-13 15:29:03
جزاهم الله خير الجزاء و يجب في المقابل حل مشكلة هذا المسكين التي دعته لفعل ذلك والله يفرج كربه .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - الحويطي2017-11-13 15:13:42
مهو غريب على سمو سيدي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك.الحرص الديم في جميع الاوقات ورجال الامن لاحاتج.المواطن مايرده غير لسانه ولايجوه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 -2017-11-13 15:11:11
لم يستطع اطعام اطفاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 582 )11 - رهوك
ماقصرو وين الدفاع المدني بس يطالع ولا بس للحريق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - القحطاني2017-11-13 14:48:18
ماقصرو وعساهم ع القوه زيدو رواتبهم ورواتب الجيش واطنخوهم يستاهلون ادبلو الرواتب فكونا من زياده الف وغيرها اطنخوووو الشعب يستاهل وافتحو المجال انهم يفتحون تجاره بأساميهم هم اولى من االبنقال والعماله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - الثقفي2017-11-13 14:37:33
الحمدلله على سلامة الاطفال وتحيه تقدير واحترام لرجال الامن المخلصين 🙏🏼😎
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - عابد سالم2017-11-13 14:36:48
كفو ، لكن ليش ما قاموا باستخدام سلم الدفاع المدني بدلا من المخاطرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - الثقفي2017-11-13 14:36:34
ممكن انه متعاطي واثر على قواه العقليه😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الثقفي2017-11-13 14:35:59
كيف مختل عقليا ويزوجونه الله يعبن زوجته واولاده 😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابو عماد2017-11-13 14:35:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,548 )4 - ابويوسف
يشكرون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ياليل ابولمبه2017-11-13 14:20:06
نسأل الله العفوا والعافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الزهراني2000152017-11-13 14:16:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -2017-11-13 14:14:59
مختل عقليا بدل مايودونه مستشفى المجانين يزوجونة ويرمونة في نحر بنات الناس تتولى امره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خالد /ابو عمر
مستعجلين عليه خايفين عليه اتباع حزب اللَّات قتلوا ابوه وخايفين على الولد استعجال...
بواسطة :
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياضالمرصد 21 3٬200 2 ساعتين
ارتفاع كبير في عدد القتلى بزلزال إيرانالمرصد 28 1٬947 2 ساعتين
بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“المرصد 25 4٬708 14 ساعة
ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!سكاي نيوز 11 3٬985 18 ساعة
المرصد الرياضي
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !المرصد 119 9٬722 10 ساعات
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟المرصد 9 5٬515 15 ساعة
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟المرصد 60 2٬360 17 ساعة
اخبار فنية
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاعالمرصد 17 2٬266 1 ساعة
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتيالمرصد 54 4٬998 3 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!المرصد 129 13٬093 يومين
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 2 199 7 دقائق
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !المرصد 67 9٬955 10 ساعات
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيلالمرصد 19 10٬795 10 ساعات
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 37 9٬081 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد..الجلد بالسوط “لإثبات الرجولة” في السودانالمرصد 6 319 25 دقيقة
شاهد..سطو مسلح بـ”السيوف”على صيدلية في مصرالمرصد 4 738 59 دقيقة
شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواءالمرصد 29 10٬752 15 ساعة
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرةالمرصد 25 5٬258 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬449 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬605 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬262 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬095 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬276 20 ساعة
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬699 يوم واحد
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 33 4٬702 3 أيام
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 36 5٬056 3 أيام
اخبار اقتصادية
مؤسسة النقد”ساما”:تعلن إيقاف شركة أبناء العمودي للصرافة..وتكشف عن السبب!المرصد 16 2٬399 1 ساعة
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !المرصد 65 5٬242 7 ساعات
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !المرصد 38 4٬257 8 ساعات
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!المرصد 69 11٬128 16 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬512 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬645 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬647 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬556 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد.. أضخم طفل في العالمالمرصد 3 1٬634 2 ساعتين
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 47 7٬167 21 ساعة
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميراالمرصد 69 14٬836 10 ساعات
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!المرصد 120 6٬819 23 ساعة
كاريكاتير