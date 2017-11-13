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السعودية تصدر بياناً عاجلاً بشأن الموانئ اليمنية

السعودية تصدر بياناً عاجلاً بشأن الموانئ اليمنية
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المرصد 20 3٬047 3 ساعات

صحيفة المرصد:أعلنت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان الاثنين أن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية سيبدأ تدريجياً في إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن، وذلك بعد أيام من غلقها إثر إطلاق صاروخ باليسيتي نحو العاصمة الرياض.

بيان التحالف

وجاء في بيان التحالف الذي قدمه وفد المملكة إلى الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت الخارجية السعودية، أنه تم الاتفاق وبالتشاور مع الحكومة اليمنية على اتخاذ خطوات تتعلق ببدء إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بنقل الشحنات والمساعدات الانسانية والتجارية.

الخطوة الأولى

وذكر البيان أن الخطوة الأولى في هذه العملية سيتم اتخاذها في غضون 24 ساعة، وتشمل إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهي عدن والمخا والمكلا.

الموانئ الواقعة

أما فيما يتعلق بالموانئ الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين مثل الحديدة، فقد طلب التحالف من الأمم المتحدة إرسال فريق خبراء لبحث سبل ضمان عدم تهريب أسلحة.

ويأمل التحالف في منع عمليات “تهريب الأسلحة والذخائر والصواريخ من جانب إيران ومتواطئين إيرانيين مع المتمردين الحوثيين”.

وكانت السعودية أعلنت غلق جميع الموانئ بعد إطلاق صاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد بالرياض في 4 نوفمبر الماضي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - الصامت
2017-11-13 17:15:14
البلاء في الامم المتحده تريد اطاله الحرب فقد دعمت الحوثيين بمبلغ14مليون دولار
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19 - احمد ال محيا
2017-11-13 17:10:11
الامم المتحده متواطئه مع الانقلابيين تدرون ليش .. على شان يستنزفون السعوديه ماديا . لاكن حكومتنا ربي مسخر لها ناس تفهم وش تشوي . الى الامام يا محمد بن سلمان يا مستقبل العرب المشرق
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18 - Smile
2017-11-13 17:08:21
لابد من السيطره على ميناء الحديده التهريب يأتي من خلاله وهناك دول تحميه لأطاله الصراع لابد من استعاده من التحالف والضغط ع الدول التي تحميه او متواطئة مع الحوثيين
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17 -
2017-11-13 16:56:36
لو سلمنا الأمم المنتحرة لما قعد الحوثي والمخلوع يومين إلا والسيف الاملح على رقابهم
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16 - وجهه نظر
2017-11-13 16:53:39
11 -.. قفل حدودك زين وهم بكيفهم ان شاء يحولون ديرتهم لجهنم وش دخلنا حنا فيهم عندنا اسلحه فتاكه واللي يقرب من حدودنا نحرقه حرق جهنم وش استفدنا جنودنا استشهدو ومئات المليارات صرفت علا حرب مالها داعي
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( عدد التعليقات 4,314 )
15 - ابن الوطن
2017-11-13 16:46:56
سندق خشم الزيدي ناكر المعروف
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( عدد التعليقات 4,314 )
14 - ابن الوطن
2017-11-13 16:45:45
الا ندق خشم الزيدي ناكر المعروف***
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13 - متأمل
2017-11-13 16:44:43
تعليق مخالف
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12 -
2017-11-13 16:43:44
هاذي هي الحرب حتى لو كانت ضرورة ملحة فالكل فيها خاسر حتى المنتصر
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11 -
2017-11-13 16:41:14
5 - وجهه نظر لاتنسى يالطيب انه لولا تدخل التحالف السعودية وحلفاؤها في اليمن كانت تحولت اليمن فعليا الى قواعد عسكرية ايرانية تحاصر المملكة وبدل ماتقاتل الحوثيين تقاتل دولة كاملة
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10 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-13 16:40:07
مشغول
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9 - نيدو
2017-11-13 16:37:14
مااستفدنا من الحرب شيء .. لاتفكون الموانىء للحوثيين عشان مانرجع للمربع الاول . التجار اليمنيين ورجال الاعمال الحضارم ماهي مساهماتهم .السعوديه نصرها الله ضحت بالغالي والنفيس وكأن الامر لايعنيهم
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( عدد التعليقات 4,314 )
8 - ابن الوطن
2017-11-13 16:34:19
نطالب بترحيل الزيود لا مكان للخونه و الفاسدين في بلاد الحزم
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7 - ،
2017-11-13 16:30:43
ارسلوا اليمنه الي عندنا هنا ودربوهم لتحرير بلدهم
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( عدد التعليقات 4,314 )
6 - ابن الوطن
2017-11-13 16:29:26
دكو مينا الحديده هو مصدر الصواريخ الايرانيه
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5 - وجهه نظر
2017-11-13 16:28:40
1 - مواطن غيور ...تبغا تدق خشم تشطر عالفرس ماهو علا دوله فقيره وضعيفه الحرب هذي مالها داعي قفل حدودك وخلهم يتقاتلون ويتصارعون وش دخلنا بامهم حنا جنودنا استشهدو ومليارات انصرفت وبرضها الصواريخ تنطلق
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4 - ابن الوطن
2017-11-13 16:28:00
الزيدي ماينفع معه الى النار و الحرق
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3 - ابن الوطن
2017-11-13 16:26:28
سحقو مينا الحديده و بلاش فتح موانئ للخونه الاعداء
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2 - وجهه نظر
2017-11-13 16:25:15
هذي حرب استنزافيه ماستفدنا منها بشي لازم من قطع راس الافعى الايرانيه اذا تبونا نرتاح***
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1 - مواطن غيور
2017-11-13 16:24:51
ماينفع مع آبو مزيد غير الحصار ودق الخشم الغدر من عوايدهم
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