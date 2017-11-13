السعودية تصدر بياناً عاجلاً بشأن الموانئ اليمنية

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صحيفة المرصد:أعلنت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان الاثنين أن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية سيبدأ تدريجياً في إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن، وذلك بعد أيام من غلقها إثر إطلاق صاروخ باليسيتي نحو العاصمة الرياض.

بيان التحالف

وجاء في بيان التحالف الذي قدمه وفد المملكة إلى الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت الخارجية السعودية، أنه تم الاتفاق وبالتشاور مع الحكومة اليمنية على اتخاذ خطوات تتعلق ببدء إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بنقل الشحنات والمساعدات الانسانية والتجارية.

الخطوة الأولى

وذكر البيان أن الخطوة الأولى في هذه العملية سيتم اتخاذها في غضون 24 ساعة، وتشمل إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهي عدن والمخا والمكلا.

الموانئ الواقعة

أما فيما يتعلق بالموانئ الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين مثل الحديدة، فقد طلب التحالف من الأمم المتحدة إرسال فريق خبراء لبحث سبل ضمان عدم تهريب أسلحة.

ويأمل التحالف في منع عمليات “تهريب الأسلحة والذخائر والصواريخ من جانب إيران ومتواطئين إيرانيين مع المتمردين الحوثيين”.

وكانت السعودية أعلنت غلق جميع الموانئ بعد إطلاق صاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد بالرياض في 4 نوفمبر الماضي.

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