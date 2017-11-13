شاهد.. أضخم طفل في العالم

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية مشكلة تعاني منها عائلة ماليزية.

حيث تعرض الأم حالة طفلها البالغ من العمر ثمانية أشهر و وزنه وزن طفل ذو تسعة أعوام.

ولد الطفل ووزنه 3.5 كجم مثل أخيه الذي يبلغ الآن ثلاثة أعوام، إلا أنه بعمر الشهرين وصل وزنه 10 كجم، ظنت الأم أن السبب رضاعة طبيعية جيدة.

إلا أن خلال الشهور الست السابقة تزايد وزنه ليصل الآن إلى 22كجم.

أثر وزنه على حياته فهو لا يتحرك ولا يحبو بل يظل مستلقياً على ظهره، و حمله أصبح مرهقاً.

بدأت الأسرة تقلق على حياته فأرسلته إلى المشفى و ظن الأطباء أنه يعاني من مرض يدعى متلازمة برادر ويلي حيث الشهية القوية و الحرق و العضلات الضعيفين و اقترحوا العلاج بحقن الهرمون التي تكلف 555 دولار للحقنة الواحدة بينما يتقاضى الأب 200 دولار في الشهر.

إلا أن الأم تقول أن طفلها لا يطلب الطعام بشكل مستمر، كما أن أسرتها لا تقوى على تحمل نفقات العلاج.

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