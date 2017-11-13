أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض
صحيفة المرصد: في أول تعليق للرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، رحب بإعلان رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عن قرب عوددته إلى لبنان.
وكتب عون، تغريدة له على صفحته الرسمية “تويتر” قال فيها: “سررت بإعلان الحريري عن قرب عودته إلى لبنان، وعندها سنطّلع منه على كافة الظروف والمواضيع والهواجس التي تحتاج إلى معالجة”.
وكانت وكالة “رويترز”، نقلت عن الرئيس اللبناني ميشال عون، قوله أمام زواره، اليوم الاثنين، إن الحملة “الوطنية والدبلوماسية من أجل جلاء وضع” رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعودته من السعودية حققت نتائج إيجابية.
وقال الحريري، في مقابلة مع تلفزيون المستقبل من منزله في الرياض: “سأعود إلى لبنان قريبا جداً لأقوم بالإجراءات الدستورية اللازمة”.
سررت بإعلان الرئيس الحريري عن قرب عودته الى لبنان، وعندها سنطّلع منه على كافة الظروف والمواضيع والهواجس التي تحتاج الى معالجة.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
أما قوارير :) بغيت اصدق لو أحد الإخوة ( لا الإخوان ) نبه إلى أن الخلفية مجلدات كتب وليست قوارير. الظاهر خلاهم يقولون: قوارير هو الجرتان الكبيرتان بين القوارير عفواً قصدي بين الكتب.
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ذا ***ويقصد بكلامه انه ضغط على السعودية علشان يفرجون عنه هذا مع حزب الله قلب وقالب وقوالب
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القوارير اللي ورا ربعنا يروحون يشربون منها ويستكنو بجو لبنان واذا لبنان بعيده البحرين قريبه لايكثر بس مسوين بريئين انتم وخششكم 🙂🙂
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تعليق مخالف
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عون مجرد تابع ولبنان بلد تحكمه ميلشيا ارهابيه تبع ولايه الفقيه ماله قيمه ولا كلمه ولايقدر يسوي اي شى الا بإذن ايران والولي الخنيث😎
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عربان الشمال يتغنون بالديمقراطيه وعندنا ديمقراطيه وهم ***داعسين على رقابهم رؤوساء وسيدهم الولي الخبيث يأمر ببلادهم وينهي وهم مثل ***مالكم اي قيمه في بلدكم قال دينقراطيه قال ماتستحوا
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القوارير اللي وراه نخب الزحلاوي .. يدفي البدن ويزيل الرعشة وعندما تخلطه بالماء ينقلب إلى لون أبيض .. ونهارك أبيض يا ريّس
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م 7 يابو الذل والخزي الدمشقي قال لبنان بلد ديمقراطيه ***فقط والا انتم ولبنان والعراق ***
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لبنان بقية بدوان رئيس وجاء الرئيس مشيال عون وحط نفسه رائيس من دوان مشاكل ويدل على سكوت لبنان انهم راظيين به
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إذا كان لبناني صحيح يرجع بلده ويعتذر للمجموعة
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م 7 وانت يابو الخ الدمشقي ايش خصك ياللبنانيين خلك في بلدك وحررها والا بس ***المجوس هم اللي يدخلوا في البلدان ماخلوا بلد بالعالم ماتدخلوا فيه وعملوا ميليشيات وجماعات ارهابيه الله ***
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الى تعليق 1 -3 الله يسلمكم هذا مو قوارير هذا مجلدات كتاب
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الى تعليق 1 الله يسلمك هذا مو قوارير هذا مجلدات كتاب
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تقوم القوه والشجاعه بين الرئيس مشيال عون والرئيس المستقل سعد الحريري من الي يحصل عليها بالشجاعه الكرسي الكرسي مهم
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لبنان دولة ديمقراطية متعددة الطوائف ولا يمكن لأحد أن يحكمها منفردا فالرجاء ترك اللبنانيين بحالهم وعدم التدخل بشؤونهم الداخلية***
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الرئيس ميشال عون الكرسي الحكومه تحت اردتك وحافظ على الكرسي لايروح منك فانتا الخاسران
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مثل ماقال الكاتب ال الشيخ إذا عندك ذرة كرامه حتى انت استقيل من رئاسة دوله تحت السيطره المجوسيه فالتاريخ لن يرحمك وسيلعنكم شرفاء لبنان والعرب
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والله ان عون ونصر الشيطان سوف يغدرون بالحرير لو اعطي جميع الضمانات الدولية لان ملتهم ملة قتل وخيانة
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قوارير زيت زيتون مقري عليه
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باختصار ..عون تابع لحزب الشيطان وإيران ..
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وش القوارير اللي وراه ؟ ترى الشوف شجر !!
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