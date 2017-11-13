أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض

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صحيفة المرصد: في أول تعليق للرئيس اللبناني ​ميشال عون​، اليوم الاثنين، رحب بإعلان ​رئيس الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ عن قرب عوددته إلى ​لبنان​.

وكتب عون، تغريدة له على صفحته الرسمية “تويتر” قال فيها: “سررت بإعلان الحريري عن قرب عودته إلى لبنان، وعندها سنطّلع منه على كافة الظروف والمواضيع والهواجس التي تحتاج إلى معالجة”.

وكانت وكالة “رويترز”، نقلت عن الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، قوله أمام زواره، اليوم الاثنين، إن الحملة “الوطنية والدبلوماسية من أجل جلاء وضع” رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعودته من السعودية حققت نتائج إيجابية.

وقال الحريري، في مقابلة مع تلفزيون المستقبل من منزله في الرياض: “سأعود إلى لبنان قريبا جداً لأقوم بالإجراءات الدستورية اللازمة”.