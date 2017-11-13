ماذا قال ناصر القصبي لداود الشريان بعد خبر “الثامنة”؟

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صحيفة المرصد:بعد أن ودَّع الإعلامي”داوود الشريان” متابعي برنامجه “الثامنة” مشيراً إلى أنه سينتقل إلى مهمة جديدة، دون أن يكشف عنها، أطل ناصر القصبي اليوم الاثنين عبر تويتر “كاشفاً” عن منصبه الجديد.

وعبر حسابه الشخصي كتب القصبي متوجهاً إلى داود الشريان ، وقائلاً :” #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون هذا المكان لا يليق إلا بك، متفائل جداً بالنقلة التي سيحدثها داود في منصبه الجديد على كل المستويات”.

وكان الشريان توجه في تصريح أمس الأحد بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم من موقعه في إنجاح برنامج الثامنة وإسماع الجمهور والمسؤولين نبض الشارع، مضيفاً: “أوّدّع اليوم جمهور “الثامنة” وكلي تفاؤل وأمل وثقة بالمستقبل، وأنا اليوم لا أغادرهم كإعلامي، بل أنتقل إلى مهمة إعلامية جديدة”.

وأشار إلى أن “البرنامج نجح منذ أول حلقاته في تجسيد الأهداف التي رُسِمت له”. وأضاف: “عندما انطلق البرنامج لأول مرة، اعتمدنا على القاعدة المهنية القائلة: “تَلْفِزْ الناس.. يشاهِدْك الناس”.

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