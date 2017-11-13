ماذا قال ناصر القصبي لداود الشريان بعد خبر “الثامنة”؟
صحيفة المرصد:بعد أن ودَّع الإعلامي”داوود الشريان” متابعي برنامجه “الثامنة” مشيراً إلى أنه سينتقل إلى مهمة جديدة، دون أن يكشف عنها، أطل ناصر القصبي اليوم الاثنين عبر تويتر “كاشفاً” عن منصبه الجديد.
وعبر حسابه الشخصي كتب القصبي متوجهاً إلى داود الشريان ، وقائلاً :” #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون هذا المكان لا يليق إلا بك، متفائل جداً بالنقلة التي سيحدثها داود في منصبه الجديد على كل المستويات”.
وكان الشريان توجه في تصريح أمس الأحد بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم من موقعه في إنجاح برنامج الثامنة وإسماع الجمهور والمسؤولين نبض الشارع، مضيفاً: “أوّدّع اليوم جمهور “الثامنة” وكلي تفاؤل وأمل وثقة بالمستقبل، وأنا اليوم لا أغادرهم كإعلامي، بل أنتقل إلى مهمة إعلامية جديدة”.
وأشار إلى أن “البرنامج نجح منذ أول حلقاته في تجسيد الأهداف التي رُسِمت له”. وأضاف: “عندما انطلق البرنامج لأول مرة، اعتمدنا على القاعدة المهنية القائلة: “تَلْفِزْ الناس.. يشاهِدْك الناس”.
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#داود_الشريان#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
هذا المكان لايليق الا بك
متفاءل جداً بالنقلة التي سيحدثها داود في منصبه الجديد على كل المستويات 👍 👍
— ناصر القصبي (@algassabinasser) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
فيه واحد هنا **** ابلشنا بثرثرته ماشفت ***محترم وعاقل
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تعليق مخالف
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برنامجه كان جداً مسلي وخاصة اذا عصب وقال وشوله
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الشريان والقصبي ***كل يلمع للآخر
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خلاص انتهت صلاحيته فكل من ارتحل عن مجموعة mbc تم محوه ونسيانه ولم يبقى الا تاريخه ....
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..... يستاهل
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اصلاباقي احد يتابع التلفاز ما اصدق
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والله لو يقفلون المجد وقناة اقرا وبدايه راح نكون بخير وتنتهي برامج الصحويين وتطرفهم
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اقترح بعث قناة سعودية بمسمى : قناة السعودية زمان . تحاكي اعادة لبداية البث التلفزيوني السعودي حسب الجدول اليومي للبث الذي كان يبدأ في الساعة ١٠ صباحا ويغلق تمام الساعة ١٢ ليلا . مثل قناة دبي زمان .
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لا أحد يشاهد التفزيون اليوم
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التلفاز السعودي كان في الماضي يقدم برامج ثقافية رائعة ومسلسلات نظيفة هادفة ونقل مميز للأحداث الرياضية حتى افلام الكرتون كانت مسلية ذات طابع تعبيري مرح انقلب تلفازنا رأساً على عقب .
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