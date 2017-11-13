صراع على السلطة وعش العمليات السرية.. شاهد.. سلسلة وثائقية تفضح حقائق لا يعرفها الكثير عن قطر

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صحيفة المرصد: عرضت قناة العربية منذ مساء الأحد سلسلة وثائقية عن قطر، سيتم عرضها حتى الأربعاء وتتضمن فيلمين الأول من 3 أجزاء، تحت عنوان “تاريخ قطر.. صراع على السلطة”، في حين يحمل الفيلم الثاني عنوان “عش العمليات السرية”. وأوضحت القناة أن أحد أجزاء الوثائقي يسلط الضوء على تحريض قطر لإيران على احتلال البحرين.

وتشير السلسة إلى أن أحد المتحدثين ذكر في الوثائقي كيف بدأ هذا التحريض منذ نهاية الستينات في ظل حكم الشاه لإيران، عندما بدأت الإمارات بالإضافة إلى قطر والبحرين بمباحثات لإنشاء ما عرف بالاتحاد، حينها كانت قطر تشارك في المباحثات وفي نفس الوقت تنسق مع نظام الشاه، محرضة إياه على غزو البحرين واحتلاله حتى تفشل إنشاء هذا التحالف. وأثبتت الوقائع لاحقاً أن الشيخ خليفة تجاوز أمير قطر في حينه، وتفاوض مع الشاه وأخبره أنه يعارض الانضمام إلى اتحاد الإمارات التسع في الوقت الذي كان الشيخ أحمد بن علي مؤيداً للاتحاد وعلى علاقة جيدة مع دبي.