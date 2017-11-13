هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع
صحيفة المرصد:استقبل الشارع الفني تخفيض “روتانا” لأسعار التذاكر في حفلة فنان العرب، محمد عبده، المقررة يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الرياض بارتياح كبير، معتبرين أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز واستدامة نجاح الحفلات والمهرجانات الفنية، وتراعي الجانب المادي للحضور الذي تشكل فيه فئة الشباب الأغلبية.
ومنذ عودة الحفلات إلى السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي كان هناك امتعاض من الجمهور على ما وصفوه بالارتفاع المبالغ به في أسعار التذاكر، إلا أن حصر الحفلات في الرياض وجدة كان يغطي على بوادر تلك الأزمة حتى انكشفت في أبها التي تعتبر أقل كثافة سكانية من المدينتين السابقتين.
وفي خضم الزحام يجب على الجمهور ألا ينسى أن الفنان خالد عبدالرحمن كونه الوحيد الذي علق الجرس وسجل موقفاً كبيراً وكان نبض الشارع عندما طالب بتخفيض التذاكر في تصريح شهير سبق حفلات مهرجان المفتاحة الملغاة الصيف الماضي (بسبب اعتذارات بعض الفنانين ومؤشرات عن ضعف إقبال الجماهير)، ووصف موقف خالد حينها بالشجاع بعد أن قال في حوار إذاعي مع الزميل يحيى زريقان: “أنا مستعد أن أتنازل عن أجري مقابل أن التذاكر تنخفض. احنا والله نتعاطى مع الأمر كتواجد ومشاركة ما هو مكسب وربح”.
واليوم أيضاً لا بد من الإشادة بموقف روتانا و هيئة الترفيه في تقديم لائحة جديدة للتذاكر بداية من حفلة فنان العرب في الرياض، والتي وصل فيها التخفيض بإحدى الفئات إلى 40% مع تقسيمها إلى 7 فئات تبدأ بـ200 ريال وتنتهي بـ1500 ريال كحد أعلى، لاسيما أن الجمهور كان يقارن ويبدي انزعاجه من ارتفاع الأسعار داخل المملكة والانخفاض الملحوظ في الخارج.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خالد عبدالرحمن عقيم مع انه تزوج 3
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
افلسو مافيه شي يستحق وبعضهم له احفاد وبعضهم عقيم رغم زيجاته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابحث عن فقير واعطه بدل ماتدفع للاغاني ابحث عن شي لرضا الله فيه راحة الاخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من وجهة نظر خاصه .... راح زمن الحفلات الغنائيه. ...كلها 5 ريال وسيدي دي في دي مليان اغاني على كيف كيفك اما200 ريال الى1500 كثر منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
زمن اغبر الله المستعان تخيل انه تاتيك المنيه وانت تتفرج على محمد عبده ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقسم بالذي لااله الاهو لو يعطوني مليار ريال محظرت حفلات غنائيه الحمدلله الذي عفانا مما ابتليو به
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ارحبوا مرحبآ الف يا ابو نايف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ي ناس فتحوا عيونكم زين الطريق هذا خطأ لا تجاهرون بالمعاصي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلوا الشراب بفلوس والدخول مجاني كذا بتكسبوا اكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سيسأل الله كل إنسان عن ماله في ما أنفقه وعن وقته فيما أضاعه والنتيجة !!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين مختفي فيه يا خالد الصنعاني لك زمن متواري مع القات والشيشة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نسأل الله السلامة النذر بدت تطل من الجنوب والشمال وانتم لازلتم في الترويج للترفيه والإشادة بابطال المسارح علينا ان ندعوا الله عزوجل ان يصرف عنا الفتن وان يحفظنا من الشرور والأثام .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***وفي ذمتي ذمه لو يعطوني 2000 ريال ويقولون تعال احضر حفل غناوي محمد عبده وشيرين ماجيتهم ولا جبت لهم خبر يا قوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1500 تكسو بها يتيم في زمهرير البرد تجدها عند الله جبل من الحسنات يوم القيامة بدل ما تكسب بها الأثم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق