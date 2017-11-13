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الرئيسية / مؤسسة النقد”ساما”:تعلن إيقاف شركة أبناء العمودي للصرافة..وتكشف عن السبب!

مؤسسة النقد”ساما”:تعلن إيقاف شركة أبناء العمودي للصرافة..وتكشف عن السبب!

مؤسسة النقد”ساما”:تعلن إيقاف شركة أبناء العمودي للصرافة..وتكشف عن السبب!
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المرصد 16 2٬399 1 ساعة

صحيفة المرصد:أعلنت مؤسسة النقد اليوم إيقاف نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفصيلا قالت مؤسسة النقد العربي السعودي :أنه نظراً لعدم التزام شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد و المبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد سبق مؤسسة النقد العربي السعودي أن قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف الشركة المشار إليها أعلاه عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة، وتؤكد مؤسسة النقد أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - -جده غير
2017-11-13 16:54:40
أمسكوا الباقين
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15 -
2017-11-13 16:35:05
تعليق مخالف
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14 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-13 16:29:32
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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13 - غليس
2017-11-13 16:28:56
اي خبر تشم فيه ريحه يمني. تاكد. بل إجزم انه *** اللي ترك اهله ووطنه ماذا تتوقع منه ..
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12 - حفظك الله ياوطني
2017-11-13 16:27:07
ومن يفعل المعروف في غير اهله................يلاقي الذي لاقى مجير ام عامر
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11 - مواطن غيور
2017-11-13 16:20:07
اليمنه خطر على البلد هم يمدون أبناء جلدتهم بالمال
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( عدد التعليقات 4,314 )
10 - ابن الوطن
2017-11-13 16:16:40
اسحبو الجنسيه منه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 4,314 )
9 - ابن الوطن
2017-11-13 16:15:49
دكو ***دك
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( عدد التعليقات 4,314 )
8 - ابن الوطن
2017-11-13 16:15:12
عاشق جحره ارحل صعده تناديك
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7 - أبو مــــــــــــــاجد
2017-11-13 16:09:28
أهل اليمن و حضرموت هم من أكبر الأغنياء في المملكة .. و الدولة صرفت و تصرف المليارات في حرب اليمن حماية لهم من المد المجوسي.. لماذا لا يساهم هؤلاء الأثرياء اليمنيين و الحضارم في دعم الدولة مالياً ؟؟
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6 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-13 16:05:08
تحية لآل العمودي طاهر وطارق وحسين بالأحساء والدمام وجدة 😘😘😘😘😘
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5 - مواطن غيور
2017-11-13 16:04:31
تعليق مخالف
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4 -
2017-11-13 16:03:15
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3 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪
2017-11-13 16:02:15
غسيل أموال تصير بمليارات مستحيل ملايين كم عمودي عندنا؟!!!!
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2 - مواطن غيور
2017-11-13 15:57:55
تعليق مخالف
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1 - نيدو
2017-11-13 15:55:56
طالما انكم تعلمون انها لم تلتزم بانظمة مؤسسة النقد لماذ تتغاضون عنها طوال هذه السنين ؟؟؟؟ عدم الحزم مع مؤسسات الصرافه والبنوك يثير الشبهه بأن مؤسسة النقد راضيه عنها .
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