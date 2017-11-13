الرئيسية / شاهد..سطو مسلح بـ”السيوف”على صيدلية في مصر
شاهد..سطو مسلح بـ”السيوف”على صيدلية في مصر
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لاعتداء وحشي من مجموعة من الشباب على صيدلي في صيدليته في مصر.
وكشف الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة اقتحام مجموعة من الشباب المدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف لصيدلية بشارع الجيش في زفتى بمحافظة الغربية بدلتا مصر واعتدائهم على الصيدلي الذي تعرض لإصابات خطيرة في يده.
وحطم الشباب المسلحون الصيدلية وواجهاتها ولاذوا بالفرار دون معرفة دوافعهم لهذا الهجوم، حيث لم تظهر الكاميرات قيامهم بسرقة الصيدلية أو محتوياتها.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
11 -2017-11-13 18:48:39
قضية عار واخذوا حقهم بيدهم كفووو ابو بيضة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مستـ❌ــر2017-11-13 18:17:18
شجااع .. ما استسلم دافع عن نفسه بكل شجاعة رغم كثرة عددهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - زاير2017-11-13 18:17:17
اتعلموا من ربعنا رؤوس 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - العويد2017-11-13 18:07:54
غالبيتها جرائم شرف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - لو خلص الفول انا مش مسئول2017-11-13 17:47:43
للأسف درجة الأمان في مصر ( صفر ) ومن يتجرا بالسفر إليها يودع أهله وأقاربه الوداع الأخير
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-13 17:35:51
انتقام للي كانت شغاله معاه بالصيدلية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - سعود الرشيدي2017-11-13 17:14:54
عزالله ان الصيدلي وقفلهم وقفت شجاعه .. واللوباش 5 كل واحد معه سيف . كفو والله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-11-13 16:48:45
ونشهد بالله الي شفال في الصيدليه شجاع مصر اهل الشجاعه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 -2017-11-13 16:45:44
صاحب الصيدليه شجاع قاومهم وهم كاثيرين ومعهم سيوف وهوا مافي يده شي غير الكرسي وين حكومه مصر تعاقبهم عاقب رداع يكون عبره لاغيره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - مواطن غيور2017-11-13 16:28:49
حوش شعب همجي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 -2017-11-13 16:25:02
ازي دا شعب فاضي ملئىش حد يؤدبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الوافي
تعليق مخالف...
بواسطة : توت
تعليق مخالف...
بواسطة : بلادي زوينا
قول قسم كان مديرها المشوح و المدرس السيف ابو خاتم لحد الأن معلم في رأسي هههههه ا...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وسائل إعلام عراقية: زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرضالمرصد 56 3٬795 1 ساعة
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياضالمرصد 23 4٬814 4 ساعات
ارتفاع كبير في عدد القتلى بزلزال إيرانالمرصد 29 2٬532 4 ساعات
بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“المرصد 25 4٬817 16 ساعة
المرصد الرياضي
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !المرصد 124 10٬113 12 ساعة
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟المرصد 10 5٬661 17 ساعة
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟المرصد 60 2٬384 19 ساعة
اخبار فنية
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاعالمرصد 23 3٬792 3 ساعات
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتيالمرصد 69 6٬154 5 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!المرصد 129 13٬098 يومين
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 16 2٬880 2 ساعتين
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !المرصد 68 10٬321 12 ساعة
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيلالمرصد 20 11٬227 12 ساعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 37 9٬112 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد..الجلد بالسوط “لإثبات الرجولة” في السودانالمرصد 17 1٬324 2 ساعتين
شاهد..سطو مسلح بـ”السيوف”على صيدلية في مصرالمرصد 11 1٬401 3 ساعات
شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواءالمرصد 29 10٬990 17 ساعة
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرةالمرصد 25 5٬262 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬453 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬607 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬263 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬096 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬353 22 ساعة
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬702 يوم واحد
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 33 4٬703 3 أيام
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 36 5٬057 3 أيام
اخبار اقتصادية
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسبابالمرصد 24 4٬304 3 ساعات
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !المرصد 70 5٬500 9 ساعات
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !المرصد 38 4٬457 10 ساعات
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!المرصد 72 11٬569 18 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬518 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬647 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬649 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬556 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد.. أضخم طفل في العالمالمرصد 3 2٬030 4 ساعات
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 47 7٬202 23 ساعة
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميراالمرصد 70 15٬627 12 ساعة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!المرصد 120 6٬846 يوم واحد
كاريكاتير