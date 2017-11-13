شاهد..سطو مسلح بـ”السيوف”على صيدلية في مصر

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لاعتداء وحشي من مجموعة من الشباب على صيدلي في صيدليته في مصر.

وكشف الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة اقتحام مجموعة من الشباب المدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف لصيدلية بشارع الجيش في زفتى بمحافظة الغربية بدلتا مصر واعتدائهم على الصيدلي الذي تعرض لإصابات خطيرة في يده.

وحطم الشباب المسلحون الصيدلية وواجهاتها ولاذوا بالفرار دون معرفة دوافعهم لهذا الهجوم، حيث لم تظهر الكاميرات قيامهم بسرقة الصيدلية أو محتوياتها.

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