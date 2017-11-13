إجراءات جديدة ضد الوزراء السعوديين “غير المتجاوبين”
صحيفة المرصد:طالب مجلس الشورى بالكشف عن الوزراء غير المتجاوبين مع حملة محاربة الفساد، وخوّل “ديوان المراقبة” بالكشف عن الجهات الفاسدة التي لا تتعاون معه.
قالت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى ، اليوم الاثنين 13 نوفمبر / تشرين الثاني، إنها بحاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع “ديوان المراقبة” ضمن حملة مكافحة الفساد، وفقا لصحيفة “الحياة” اللندنية.
وذكرت الصحيفة أن “ديوان المراقبة” كشف عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الإجراءات التي تجرم الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وأن هناك غياب لمبدأ المساءلة والمحاسبة تسببت في تزايد الفساد.
واعتبر المجلس أن الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لا يتجاوبون مع طلبات التحقيق لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.
وقالت اللجنة إن تقرير “ديوان المراقبة” سيتم مناقشته في جلسة المجلس، بعد غد الأربعاء، وفقاً للصحيفة التي أشارت إلى أن مثل هذا التصرفات لا تتوافق مع نظام الديوان.
وقالت إن التقرير خلا من تحديد الجهات التي لا تستجيب مع ملاحظاته ولم يوضح الإجراءات التي اتخذها في حق تلك الجهات.
ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيناقش نظام مكافحة الرشوة، للحد من الفساد الإداري والمحسوبية واستغلال الوظيفة لكسب غير مشروع.
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التعليقات
يتبع/التي قد تصل الى الاعدام واعتبار هذا تمرد وخروج على الدولة لان هذا نشر للفساد واستخفاف بامر ولي الامر.
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شي طيب حرب ومحاربه الفساد والفاسدين أهم شي في الحروب هو النصر اوالشهاده
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الوزير اللي يلف ويدور وما يحترم القانون والنظام هذا يعتبر متردد في تنفيذ الاوامر وخصوصا الفساد وعقاب التردد هو الفصل والسجن واذا كانت البلد في حرب وهناك بعض البلبلة فتطبق بحقه العقوبة المغلظة التي قد
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فيه وزير للاتصالات سابقاً هرب واختلس كذا مليار ؟ ياليت لو يحضر من أين ما كان. وفيه ثمانين مليار خصصت لتطوير التعليم في آخر عهد الملك عبدالله رحمه الله ..لا التعليم تطور والثمانين مليار لاندري أين؟.
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بقول لكم كنز عظيم من الفساد الجامعات الجامعات مالي اخلاقي سياسي ديني وباالكريك ....
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الوزير اللي مايجاوب يحاسب ويسمى متستر😏😏😏
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الي مايتجاوب متستر
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اول شي شوفو الوزرا ء الي طلبهم مجلس الشورى وا عطا هم اشكل
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اعطونا التواريخ بالهجري عشان نفهم
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وزارة التعليم ما فيها معلمين ومعلمات وهميين
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ممتاز وياليت يبدؤن بمجلس الشورى فيه ****كثيرين وكشف حساباتهم
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ماهو استخرج الكلمة الناقصة فيهذا الدعاء .......... 😊؟
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وزر ***في سبات
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اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ماقضين انك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت
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الغريب بالأمر*** يحارب المعلم ويتهجّم على المعلمين ويتهمهم بالقصور وهذه قضية مهنية يمكن حلهابمراكزالاشراف لكن نريد ان نعرف لماذا لايتم الاستغناء عن المباني المستأجرة في ظل هذه الميزانيات الفلكية
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اجلس اطالع بس ياربي لا ملجا ولا منجا الا اليك
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كااي قرار واحد بس ممكن التراجع عنه في يوم من الأيام
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وزارة التربية والتعليم اعتقد ان ميزانياتها فلكية ولَم نشاهد شي على الواقع ميزانية 2016 بلغت 191 مليار و2017 بلغت 200 مليار وتم اعادة طباعةكتب بمليارات اللي تم وضع بوذا امام رمز من رموز الدولة وهذا هدر
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بعض الوزارت للأسف للتقيم للمواطن واحتياجاته اي وزن . وبعض المسؤلين يطرد المواطن ويتلفظ عليه . بعض الجهات الامنيه نبلغها عن مخالفين ولا تتجاوب
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مــــــــــــــــــــــــتى , كان عند المواطن أمانه فى عدم التعامل بالرشوت انتها الفساد,,
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هنا مملكة الحزم
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لا تخوفوني
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شوي شوي عليهم بيتجاوبون ولكن مازالوا لم يفيقو من الصدمة
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هنأ الحزم مافيه شيء اسمه عدم تجاوب الوزير
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عندكياهم يبو سلمان شب عليهم
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ونتم يا*** لازم يلحكم الدور بسباب
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شوي شاي شرب بعدين انا شوووف ويقرأ شويا روووخ
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خلاص انا في روووخ
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