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إجراءات جديدة ضد الوزراء السعوديين “غير المتجاوبين”

إجراءات جديدة ضد الوزراء السعوديين “غير المتجاوبين”
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المرصد 30 3٬868 3 ساعات

صحيفة المرصد:طالب مجلس الشورى بالكشف عن الوزراء غير المتجاوبين مع حملة محاربة الفساد، وخوّل “ديوان المراقبة” بالكشف عن الجهات الفاسدة التي لا تتعاون معه.

قالت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى ، اليوم الاثنين 13 نوفمبر / تشرين الثاني، إنها بحاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع “ديوان المراقبة” ضمن حملة مكافحة الفساد، وفقا لصحيفة “الحياة” اللندنية.

وذكرت الصحيفة أن “ديوان المراقبة” كشف عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الإجراءات التي تجرم الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وأن هناك غياب لمبدأ المساءلة والمحاسبة تسببت في تزايد الفساد.

واعتبر المجلس أن الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لا يتجاوبون مع طلبات التحقيق لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.

وقالت اللجنة إن تقرير “ديوان المراقبة” سيتم مناقشته في جلسة المجلس، بعد غد الأربعاء، وفقاً للصحيفة التي أشارت إلى أن مثل هذا التصرفات لا تتوافق مع نظام الديوان.

وقالت إن التقرير خلا من تحديد الجهات التي لا تستجيب مع ملاحظاته ولم يوضح الإجراءات التي اتخذها في حق تلك الجهات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيناقش نظام مكافحة الرشوة، للحد من الفساد الإداري والمحسوبية واستغلال الوظيفة لكسب غير مشروع.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - جحا يحقق
2017-11-13 18:43:36
يتبع/التي قد تصل الى الاعدام واعتبار هذا تمرد وخروج على الدولة لان هذا نشر للفساد واستخفاف بامر ولي الامر.
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29 - هنطش
2017-11-13 18:40:47
شي طيب حرب ومحاربه الفساد والفاسدين أهم شي في الحروب هو النصر اوالشهاده
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28 - جحا يحقق
2017-11-13 18:40:34
الوزير اللي يلف ويدور وما يحترم القانون والنظام هذا يعتبر متردد في تنفيذ الاوامر وخصوصا الفساد وعقاب التردد هو الفصل والسجن واذا كانت البلد في حرب وهناك بعض البلبلة فتطبق بحقه العقوبة المغلظة التي قد
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27 - إستشاري صح
2017-11-13 18:35:05
فيه وزير للاتصالات سابقاً هرب واختلس كذا مليار ؟ ياليت لو يحضر من أين ما كان. وفيه ثمانين مليار خصصت لتطوير التعليم في آخر عهد الملك عبدالله رحمه الله ..لا التعليم تطور والثمانين مليار لاندري أين؟.
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26 - قادمون...
2017-11-13 18:28:20
بقول لكم كنز عظيم من الفساد الجامعات الجامعات مالي اخلاقي سياسي ديني وباالكريك ....
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25 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-13 18:23:53
الوزير اللي مايجاوب يحاسب ويسمى متستر😏😏😏
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24 - العويد
2017-11-13 18:03:46
الي مايتجاوب متستر
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23 - سعودى
2017-11-13 17:51:25
اول شي شوفو الوزرا ء الي طلبهم مجلس الشورى وا عطا هم اشكل
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22 -
2017-11-13 17:42:33
تعليق مخالف
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21 - هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام
2017-11-13 17:16:58
اعطونا التواريخ بالهجري عشان نفهم
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20 -
2017-11-13 17:14:21
وزارة التعليم ما فيها معلمين ومعلمات وهميين
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19 - Smile
2017-11-13 17:11:20
ممتاز وياليت يبدؤن بمجلس الشورى فيه ****كثيرين وكشف حساباتهم
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18 -
2017-11-13 16:49:36
ماهو استخرج الكلمة الناقصة فيهذا الدعاء .......... 😊؟
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17 - سراب
2017-11-13 16:48:58
وزر ***في سبات
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16 -
2017-11-13 16:47:09
اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ماقضين انك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت
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15 - حمدالربياوي
2017-11-13 16:46:22
الغريب بالأمر*** يحارب المعلم ويتهجّم على المعلمين ويتهمهم بالقصور وهذه قضية مهنية يمكن حلهابمراكزالاشراف لكن نريد ان نعرف لماذا لايتم الاستغناء عن المباني المستأجرة في ظل هذه الميزانيات الفلكية
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14 -
2017-11-13 16:45:32
اجلس اطالع بس ياربي لا ملجا ولا منجا الا اليك
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13 -
2017-11-13 16:41:50
كااي قرار واحد بس ممكن التراجع عنه في يوم من الأيام
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12 - حمدالربياوي
2017-11-13 16:39:59
وزارة التربية والتعليم اعتقد ان ميزانياتها فلكية ولَم نشاهد شي على الواقع ميزانية 2016 بلغت 191 مليار و2017 بلغت 200 مليار وتم اعادة طباعةكتب بمليارات اللي تم وضع بوذا امام رمز من رموز الدولة وهذا هدر
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11 - نيدو
2017-11-13 16:39:40
بعض الوزارت للأسف للتقيم للمواطن واحتياجاته اي وزن . وبعض المسؤلين يطرد المواطن ويتلفظ عليه . بعض الجهات الامنيه نبلغها عن مخالفين ولا تتجاوب
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10 - ابن الوغيده
2017-11-13 16:38:37
مــــــــــــــــــــــــتى , كان عند المواطن أمانه فى عدم التعامل بالرشوت انتها الفساد,,
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9 - حفظك الله ياوطني
2017-11-13 16:33:33
هنا مملكة الحزم
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8 -
2017-11-13 16:30:11
لا تخوفوني
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7 -
2017-11-13 16:27:54
تعليق مخالف
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6 - راجع قدام
2017-11-13 16:26:01
شوي شوي عليهم بيتجاوبون ولكن مازالوا لم يفيقو من الصدمة
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( عدد التعليقات 4,314 )
5 - ابن الوطن
2017-11-13 16:22:42
هنأ الحزم مافيه شيء اسمه عدم تجاوب الوزير
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4 - زائر
2017-11-13 16:22:04
عندكياهم يبو سلمان شب عليهم
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3 - السالمي
2017-11-13 16:21:58
ونتم يا*** لازم يلحكم الدور بسباب
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2 -
2017-11-13 16:16:27
شوي شاي شرب بعدين انا شوووف ويقرأ شويا روووخ
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1 -
2017-11-13 16:14:44
خلاص انا في روووخ
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