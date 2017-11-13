شاهد..الجلد بالسوط “لإثبات الرجولة” في السودان
صحيفة المرصد-وكالات:عادة الجلد أو الضرب بالسوط، والمعروف بـ”البطان” عند بعض القبائل السودانية، هي عادة قديمة تنتشر خاصة عند قبيلة “الجعليين” والقبائل ذات الأصول العربية، شب عليها الكبار وينشأ فيها الصغار، وهي من العادات العميقة الجذور لدى الجعليين.
أفراد القبيلة يمارسون هذه العادة على نطاق واسع، ولا يختلف هذا الأمر لدى من تخرجوا من الجامعات أو الذين اغتربوا، يقوم فيها العريس بجلد أشقائه وشباب عائلته في جو احتفالي خاص، يحضره الجميع نساء ورجال وحتى أطفال.
ويذكر أن البطان:هو عادة الضرب على السياط على الظهر اظهار للشجاعة ويكون في الاحتفال بالزواج وغيره) تلك العادة القاسية التي يتعرى فيها الرجل في المحفل على ايقاع الدلوكة والشتم (الات موسيقية تقليدية ما تزال باقية) والغناية فتلهب السياط جسده وتفري جلده حتى تُعالج اثارها بالزيت الساخن (الشيوية) وهو ثابت لا لا يتزحزح ،، تصم أُذنيه اصوات الزغاريد وهو يُردد(انا اخو البنات ،، ويحردن الكاهليات) وماليها ؛؛؛ وقد املت عليهم التقاليد والعادات الجارية ان يكون ذلك احد معايير الشجاعة ؛؛ ولكنهم مع ذلك كانوا يعدمون الجبان.
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التعليقات
والله أنا أشوف أقوى الرجال من يقوى هوى نفسه ويغلب شيطانه
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يثبتون الجهل والتخلف لايثبتون الرجوله
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قبيلة **** وعادات سيئة مااكثر جهلهم
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ماخبرت يجلد لاالحمار
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قال تعالى { قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون } ؛ بعض العادات تتدحرج من الأباء تجاه الأبناء ، هي من صنع إبليس ووساوسه ( فعلها بعض الأباء وصار على نهجها بعض الأبناء ) وآسفاه
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وين اهل العلم والمشايخ واهل الدين يفهامو.الناس الى ماشيه في عالم ثاني
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الى ماهو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لايجوز هذي مهي مرجله قلة فهم في الحياه
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لاحول ولاقوة الا بالله هههههه نحترم عاداتهم وتقاليدهم بس من وجهة نظري ان الضرب نفس الطريقه ذي لا اساس لها من الشجاعه .. وانما عادات وتقاليد . كلن وثقافته
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الدين المعاملة والكلمة الطيبة صدقة خافوالله يااهل السودان الشعب السوداني طيب بلا ضرب ولاخيرفي الضرب لناس الطيبة الضروالسجن للمجرمين الخيل قيمتة ملايين بلا ضرب والحماربكل دولةاهانة وضرب وقيمتة 100دولار
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بعض الناس ضعيف في الجسم او كبير سن لكن قوة قلبه تخليه ما يحسب حساب لأحد . اما اسلم ظهري لواحد يجلده بخيزران وأقول رجوله لا والله ماهي رجولة هذي حمارة مع تياسه مع نعاجه
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مجموعة دلوخ متمسكين بعادات خرافيه مثل ابو لطميه ونواح
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حاجه مهي في الدين لايجوز تطبيقها هل في الرسول صلي الله عليه وسلم كذاء
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عاده سيئه بطلوها ذا فرح ولادبج
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مايصبر علي الظرب غير الحمار هذى مهو اصول الشجاعه والمرجله
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يا زول عادة قديمة ماتجددوها عليك الله يازول
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ههههه لاثبات الدلاخه
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كمان بقوة بقوووووة يازول
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