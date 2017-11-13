شاهد ..”القائم بالأعمال السعودي في لبنان يرد على “اختطاف” الحريري بصورة “باتمان”
صحيفة المرصد:ردّ القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري على التعليقات التي تناولت إطلالة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مساء الأحد من منزله في الرياض، حيث اعتبر مغرّدون أنّ المواقف التي يدلي بها هي تحت الضغط كونه “مخطوفاً” على حد وصفهم.
وفي هذا السياق، نشر البخاري يوم الإثنين عبر حسابه على تويتر، صورة تعبيرية لـ “باتمان” وهو يصفع شخصاً يدّعي أن الحريري مخطوف، قائلاً “كفى” مضيفاً هاشتاغ “تحت الضغط” الذي انتشر بشكل واسع في لبنان، إضافة الى “دموع التماسيح.”
يذكر أن الحريري كان قد قال في مقابلته الأولى بعد الاستقالة إنه سيعود خلال يومين او ثلاثة الى لبنان وسيقدم استقالته وفق الأسس الدستورية، نافياً المزاعم التي طالت إقامته في السعودية والإشاعات التي تم تداولها عن أن حريته مقيّدة.
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#تحت_الضغط #دموع_التماسيح#سعد_الحريرى pic.twitter.com/zblm3WXWmD
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي القدير
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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الغدر الر افضي مازال يتربص بالحريري فهم مستميتين لرجوع الحريري لنيه في قلوبهم أتمنى من سعد الحريري ان يذهب الى فرنسا ومن هناك عبر الشاشات يعلن استقالته الدستورية لان الخطر سوف يلحقه فور دخوله بيروت
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مستعجلين عليه خايفين عليه اتباع حزب اللَّات قتلوا ابوه وخايفين على الولد استعجالهم عليه يدعوا الى الريبه عشان يمارسوا عليه التهديد اما يواصل معهم بالقوه او يغتالوه واذا دخل لبنان لن يخرج منها
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انا تحت الخدمة ومن عيني هذي لعيني هذي
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لا اكذب ولا اوقح من الرافضه حثالة البشر
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تارك الصلاة اعظم جرما من الشيطان فالشيطان لم يسجد للإنسان وتارك الصلاة يرفض ورفض السجود لله خالقه
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في هذه الصورة الرجل الوطواط يصفع زميله زكور ليعيد إليه ذاكرته التي فقدها مؤقتا. (من ذكريات القصص المصورة سوبرمان، الوطواط، لولو الصغيرة، طارق، طرزان وغيرها)
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يومين ثلاثة ليست بعيدة والمية تكذب الغطاس
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