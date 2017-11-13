شاهد ..”القائم بالأعمال السعودي في لبنان يرد على “اختطاف” الحريري بصورة “باتمان”

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صحيفة المرصد:ردّ القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري على التعليقات التي تناولت إطلالة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مساء الأحد من منزله في الرياض، حيث اعتبر مغرّدون أنّ المواقف التي يدلي بها هي تحت الضغط كونه “مخطوفاً” على حد وصفهم.

وفي هذا السياق، نشر البخاري يوم الإثنين عبر حسابه على تويتر، صورة تعبيرية لـ “باتمان” وهو يصفع شخصاً يدّعي أن الحريري مخطوف، قائلاً “كفى” مضيفاً هاشتاغ “تحت الضغط” الذي انتشر بشكل واسع في لبنان، إضافة الى “دموع التماسيح.”

يذكر أن الحريري كان قد قال في مقابلته الأولى بعد الاستقالة إنه سيعود خلال يومين او ثلاثة الى لبنان وسيقدم استقالته وفق الأسس الدستورية، نافياً المزاعم التي طالت إقامته في السعودية والإشاعات التي تم تداولها عن أن حريته مقيّدة.

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