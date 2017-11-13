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الرئيسية / شاهد .. سيدة مصرية تعاتب زوجها بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضية بالكويت

شاهد .. سيدة مصرية تعاتب زوجها بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضية بالكويت

شاهد .. سيدة مصرية تعاتب زوجها بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضية بالكويت
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المرصد 32 3٬329 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لسيدة مصرية تعاتب زوجها المقيم معها في الكويت، بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضيّة التي وصل أثرها إلى الكويت مساء الأحد.
واستفسرت الزوجة من زوجها الذي كانت آثار الصدمة مازالت بادية على وجهه، عن سبب هروبه بمفرده وتركها، فيما برر الزوج فعلته بأنه طلب منها الهرب معه لكنها لم تسمعه.
وحاول الزوج احتواء الموقف، طالباً من زوجته أن ترتدي ملابسها وتنزل معه إلى الشارع للاحتماء والهرب مرة أخرى، وعندما سألته الزوجة عن سبب ذلك بعد انتهاء الزلزال، أجابها أنه سيكون له توابع وهزات أخرى.
وفي حين حصد الفيديو مشاهدات عالية، استنكر بعض المصريين موقف الزوج الذي حاول النجاة بنفسه ولم يهتم بإنقاذ زوجته في هذه اللحظة العصيبة.
أما موقف الزوجة فنال إعجاب رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أنها كانت تتمتع بثبات انفعالي ورباطة جأش ولم تهرب كزوجها، لكنها عاتبته بمحبة ومودة دون أن تحرجه عندما انتهى الزلزال.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - ر س ا م
2017-11-13 19:02:14
خلصتي العدة ياقلم ؟؟
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( عدد التعليقات 30,683 )
31 - قلم الحقيقه
2017-11-13 19:02:05
من هنا أنت منتصر دائمآ وأبدآ حتى لو أكملت خطوات طريق حياتك لوحدك أنت عليك أن تنير الطريق لمن بعدك هذا هو قدرك وهذا هو قراراك المهم أن لاتكون عتمة ظلام لهم أبدآ ولاتتوقع أن يصبح الناس جميعهم راضين عنك.
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30 - قلم الكوفيرة تبحث عن عريس وياحبذا يكون معمم
2017-11-13 18:58:17
قلومه ما تلقونها الا عند سواليف الحريم وتسوي نفسها مصلحة اجتماعية وهي كوفيرة
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( عدد التعليقات 30,683 )
29 - قلم الحقيقه
2017-11-13 18:55:28
لربما يسأل البعض لماذا أستثني المرأة من مثل هذا التصرف أو بمعنى أدق أشاهدها دائمآ بنظرة الضحية الطيبة المسالمة؟.ربما أنني أشاهد نفسي أمام جمال قمر ولابد أن يكون في أجمل صوره وليلته مضيئة للدنيا كلها.
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28 - بدون قناع
2017-11-13 18:53:37
24 - مستـ❌ــر / سيئ الذكر الذي ذكرته إذا ضُرب الحذاء برأسه صرخ الحذاء بأي ذنب أُضربُ
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( عدد التعليقات 30,683 )
27 - قلم الحقيقه
2017-11-13 18:51:50
لكن سؤآل لكل انسانة هل باستطاعتك أن تعيشي حياتك مع شخص هو بمثابة أقرب الناس اليك وتحت سقف واحد بهذا السلوك وهذا التصرف الأناني الأرعن؟.لاأتصور أن هناك امرأة ستتخذ مثل هذه الخطوة كما اتخذها هذا المصري.
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26 - زائر
2017-11-13 18:51:01
كما يقول المثل المصري ياروح مابعدك روح بصراحه مالومه يهرب ويتركها هههههههههه
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( عدد التعليقات 30,683 )
25 - قلم الحقيقه
2017-11-13 18:46:40
فالشراكة الزوجية العاطفية الحقيقية هي من أقدس وأنبل شراكة على المستوى الانساني لكن لن تكون كذلك الا بموجب مقومات وأسس متينة تجتمع وتبنى عليها وليس مجرد اسمين على ورقة وقلبين كل منهم يغرد في سرب لوحده
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24 - مستـ❌ــر
2017-11-13 18:45:11
ت 18 - قلم النجف / طلع اسيادك المجوس هم من قاموا بهذا الفعل الدنيئ وهم يجربون قنبلة نووية تحت الأرض وقتلوا شعبهم اولا .. روح اللطم واضرب وجهك بالحذاء كما تفعلون في عاشورا .. سلوااات وياهوسين
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23 -
2017-11-13 18:42:35
اذكرواالله صلواعلى النبي هذه حالةطبيعيةهروب الشخص من موقع الخطرخاصةاذاكان فجاءةلان في ذلك الوقت يفقدالسبطرةعلى نفسه وعقله ممكن تترك الام ابنها
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22 - المر
2017-11-13 18:41:29
كيف زلزال الاحره اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
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21 -
2017-11-13 18:40:07
يمكن الرجال من قوة الخليعه زين اذا مهو عاملها على بعظه بدل النسيان
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( عدد التعليقات 30,683 )
20 - قلم الحقيقه
2017-11-13 18:39:05
من الصعب جدآ من منظوري الشحصي عندما تجد أن من يقاسمك قلبك ويشاركك عواطفك يكون ويقوم بمثل هذا التصرف الأرعن والأهوج ليكشف لك مخزون مستودع قلبه ومايحمله لك.ربما الأمر عادي لو كان المكان محيطه عام.
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( عدد التعليقات 2,418 )
19 - ابونواف...
2017-11-13 18:31:34
سلومه الاقرع مابيعرفش صاحبة والعمر مش بعزقة
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( عدد التعليقات 30,683 )
18 - قلم الحقيقه
2017-11-13 18:24:44
واضح من شكله أنه من الفئة الأنانية أصحاب مقولة نفسي نفسي ومن بعده الطوفان.والحقيقة أن الكثير من العلاقات والشراكات على هذا النمط وهذا السلوك والتصرفات حتى لوكانت تضمهم شراكة عاطفية أوعملية انفذ بجلدك.
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17 - الدهمشيه
2017-11-13 18:21:46
العمر ياشامان ""ماينفع الذال قولت ماعليك
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16 - هنطش
2017-11-13 18:12:50
المواقف لها أهلها لكن المثل الشعبي يقول أنا ومن بعدي الطوفان
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15 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-13 18:10:13
هذه هزة في الدنيا . فكيف بالأخرة ، يوم يفر المرء من أخيه،و أمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، ، نفسي نفسي . لماذا لا نعتبر بمثل هذه الأحداث .؟!
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14 - ههههههه
2017-11-13 17:54:51
هرب من **بيت هههههههه
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13 - قرشي
2017-11-13 17:49:26
والله بسلامتها اذا هي قوية خلها تتفاهم مع الحديد والخرسانة هذا مواقف والعياذ بالله منها لا تتحمل شجاعة او هياط بل سرعة استجابة وخليك خفيف الزلزال ما يواجه بشجاعة بل بفطنة وحذر وحط رجلك قال شجاعة
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12 - @@@@@
2017-11-13 17:49:13
بعض الحريم تفديها بروحك و بعضهن ما تسوى التالي من الغنم
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11 - زائر
2017-11-13 17:46:41
****مافيه خير مرته اطيب منه
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10 - الحقيقه مره
2017-11-13 17:43:28
حريم لا شغل ولا مشغله بس مناقر
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9 - طائر المساء
2017-11-13 17:40:38
ياحلو لهجة المصريين نكتة
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8 - ام خالد
2017-11-13 17:34:01
لاإله إلاالله
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7 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-13 17:33:06
مستحيل اهرب وأخلي المغربية !! أطلعها من البيت هي اول وانا اروح فدوه .. بس قتلني المصري يوم صرفها وقال يالله قومي البسي نطلع يمكن الزلزال له توابع هههههه والمشكلة الحريم ماخذين مقلب اننا نهتم فيهم
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6 - نـايف العــنزي
2017-11-13 17:27:36
ههههههههههههه العمر ياشامان
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5 -
2017-11-13 17:26:49
اسمعي يازوجه النفس غاليه و تسوى كل غالي و نفيس ياروح مابعد روح بدل الزوجه زوجه و زوجات يمكن الزوجه سمينه ماقدرت على النحشه بس الحمد لله على السلامه
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4 - شكلها فاقعه كبده
2017-11-13 17:26:17
ويبي يفتك منها
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3 - ولد الصعيد وابن الشرقيه
2017-11-13 17:18:29
الله شوفولنا حاجه ينبل فيها روحنا والا كباية شاي نروا سيبونا من الزيطه والزبيليطه الي هي الزلزال ام ليله منيله بستين ليله اختشي يا وليه واستري الرجال بتاعك يا روح مابعدك تروح الزوجه تتعوض بس الروح بتف
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2 -
2017-11-13 17:12:13
ههههههههههههههههه ياروح مابعدك روح مااجبنك **شكله كاره زوجته شكله****هههههههههههههه
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1 -
2017-11-13 17:11:57
المفروض توقف عليه الخدمات شهر..وبعدها لوائح خدمات جديدة
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