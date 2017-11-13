شاهد .. سيدة مصرية تعاتب زوجها بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضية بالكويت
صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لسيدة مصرية تعاتب زوجها المقيم معها في الكويت، بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضيّة التي وصل أثرها إلى الكويت مساء الأحد.
واستفسرت الزوجة من زوجها الذي كانت آثار الصدمة مازالت بادية على وجهه، عن سبب هروبه بمفرده وتركها، فيما برر الزوج فعلته بأنه طلب منها الهرب معه لكنها لم تسمعه.
وحاول الزوج احتواء الموقف، طالباً من زوجته أن ترتدي ملابسها وتنزل معه إلى الشارع للاحتماء والهرب مرة أخرى، وعندما سألته الزوجة عن سبب ذلك بعد انتهاء الزلزال، أجابها أنه سيكون له توابع وهزات أخرى.
وفي حين حصد الفيديو مشاهدات عالية، استنكر بعض المصريين موقف الزوج الذي حاول النجاة بنفسه ولم يهتم بإنقاذ زوجته في هذه اللحظة العصيبة.
أما موقف الزوجة فنال إعجاب رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أنها كانت تتمتع بثبات انفعالي ورباطة جأش ولم تهرب كزوجها، لكنها عاتبته بمحبة ومودة دون أن تحرجه عندما انتهى الزلزال.
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التعليقات
خلصتي العدة ياقلم ؟؟
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من هنا أنت منتصر دائمآ وأبدآ حتى لو أكملت خطوات طريق حياتك لوحدك أنت عليك أن تنير الطريق لمن بعدك هذا هو قدرك وهذا هو قراراك المهم أن لاتكون عتمة ظلام لهم أبدآ ولاتتوقع أن يصبح الناس جميعهم راضين عنك.
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قلومه ما تلقونها الا عند سواليف الحريم وتسوي نفسها مصلحة اجتماعية وهي كوفيرة
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لربما يسأل البعض لماذا أستثني المرأة من مثل هذا التصرف أو بمعنى أدق أشاهدها دائمآ بنظرة الضحية الطيبة المسالمة؟.ربما أنني أشاهد نفسي أمام جمال قمر ولابد أن يكون في أجمل صوره وليلته مضيئة للدنيا كلها.
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24 - مستـ❌ــر / سيئ الذكر الذي ذكرته إذا ضُرب الحذاء برأسه صرخ الحذاء بأي ذنب أُضربُ
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لكن سؤآل لكل انسانة هل باستطاعتك أن تعيشي حياتك مع شخص هو بمثابة أقرب الناس اليك وتحت سقف واحد بهذا السلوك وهذا التصرف الأناني الأرعن؟.لاأتصور أن هناك امرأة ستتخذ مثل هذه الخطوة كما اتخذها هذا المصري.
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كما يقول المثل المصري ياروح مابعدك روح بصراحه مالومه يهرب ويتركها هههههههههه
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فالشراكة الزوجية العاطفية الحقيقية هي من أقدس وأنبل شراكة على المستوى الانساني لكن لن تكون كذلك الا بموجب مقومات وأسس متينة تجتمع وتبنى عليها وليس مجرد اسمين على ورقة وقلبين كل منهم يغرد في سرب لوحده
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ت 18 - قلم النجف / طلع اسيادك المجوس هم من قاموا بهذا الفعل الدنيئ وهم يجربون قنبلة نووية تحت الأرض وقتلوا شعبهم اولا .. روح اللطم واضرب وجهك بالحذاء كما تفعلون في عاشورا .. سلوااات وياهوسين
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اذكرواالله صلواعلى النبي هذه حالةطبيعيةهروب الشخص من موقع الخطرخاصةاذاكان فجاءةلان في ذلك الوقت يفقدالسبطرةعلى نفسه وعقله ممكن تترك الام ابنها
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كيف زلزال الاحره اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
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يمكن الرجال من قوة الخليعه زين اذا مهو عاملها على بعظه بدل النسيان
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من الصعب جدآ من منظوري الشحصي عندما تجد أن من يقاسمك قلبك ويشاركك عواطفك يكون ويقوم بمثل هذا التصرف الأرعن والأهوج ليكشف لك مخزون مستودع قلبه ومايحمله لك.ربما الأمر عادي لو كان المكان محيطه عام.
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سلومه الاقرع مابيعرفش صاحبة والعمر مش بعزقة
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واضح من شكله أنه من الفئة الأنانية أصحاب مقولة نفسي نفسي ومن بعده الطوفان.والحقيقة أن الكثير من العلاقات والشراكات على هذا النمط وهذا السلوك والتصرفات حتى لوكانت تضمهم شراكة عاطفية أوعملية انفذ بجلدك.
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العمر ياشامان ""ماينفع الذال قولت ماعليك
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المواقف لها أهلها لكن المثل الشعبي يقول أنا ومن بعدي الطوفان
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هذه هزة في الدنيا . فكيف بالأخرة ، يوم يفر المرء من أخيه،و أمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، ، نفسي نفسي . لماذا لا نعتبر بمثل هذه الأحداث .؟!
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هرب من **بيت هههههههه
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والله بسلامتها اذا هي قوية خلها تتفاهم مع الحديد والخرسانة هذا مواقف والعياذ بالله منها لا تتحمل شجاعة او هياط بل سرعة استجابة وخليك خفيف الزلزال ما يواجه بشجاعة بل بفطنة وحذر وحط رجلك قال شجاعة
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بعض الحريم تفديها بروحك و بعضهن ما تسوى التالي من الغنم
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****مافيه خير مرته اطيب منه
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حريم لا شغل ولا مشغله بس مناقر
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ياحلو لهجة المصريين نكتة
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لاإله إلاالله
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مستحيل اهرب وأخلي المغربية !! أطلعها من البيت هي اول وانا اروح فدوه .. بس قتلني المصري يوم صرفها وقال يالله قومي البسي نطلع يمكن الزلزال له توابع هههههه والمشكلة الحريم ماخذين مقلب اننا نهتم فيهم
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ههههههههههههه العمر ياشامان
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اسمعي يازوجه النفس غاليه و تسوى كل غالي و نفيس ياروح مابعد روح بدل الزوجه زوجه و زوجات يمكن الزوجه سمينه ماقدرت على النحشه بس الحمد لله على السلامه
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ويبي يفتك منها
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الله شوفولنا حاجه ينبل فيها روحنا والا كباية شاي نروا سيبونا من الزيطه والزبيليطه الي هي الزلزال ام ليله منيله بستين ليله اختشي يا وليه واستري الرجال بتاعك يا روح مابعدك تروح الزوجه تتعوض بس الروح بتف
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ههههههههههههههههه ياروح مابعدك روح مااجبنك **شكله كاره زوجته شكله****هههههههههههههه
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المفروض توقف عليه الخدمات شهر..وبعدها لوائح خدمات جديدة
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