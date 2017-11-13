شاهد : أمير عسير يجهش بالبكاء أثناء مواساته ذوي الشهيد عبدالله الشهري

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صحيفة المرصد : غالبت الدموع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وأجهش باكيا أثناء تقديمه العزاء لأسرة الشهيد عبدالله الشهري في تنومة والذي وافته المنية إثر أدائه مهام عمله مرافقا للأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز في جولة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ لِتفقد عدد من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة، وبرفقته عدد من المسؤولين بإمارة عسير، قبل أن تتعرض الطائرة التي تقلهم للسقوط في محمية ريدة قبل أسابيع.

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