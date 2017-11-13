وسائل إعلام عراقية: زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

حجم الخط A A A المرصد 56 3٬790 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكدت وسائل اعلام عراقية، أنّ الهزّة الارضية التى ضربت مدينة السليمانية بكردستان العراق وصولًا إلى ديريك وإلى كوباني في الشمال السوري ومنها إلى حدود المملكة الأردنية لم تكن إلا تجربةً من تجارب إيران لسلاحها النووي تحت الأرض .

وقال موقع “بغداد بوست” أن ما حدث يوم أمس ليس زلزالًا، بل تجربة نووية إيرانية باطنية اجتاحت هزاتها الارتدادية كامل أراضي العراق.

المختصون قالوا إنهم حذروا في وقت سابق من مخططات إيران النووية، مؤكدين أنها قامت بعدة تجارب نووية باطنية وصلت هزاتها الارتدادية إلى مناطق شرق العراق، ولكن هذه المرة تتجاوز الحالة الزلزالية المرتدة قوة 7.3 درجات .

وشملت الهزة الأرضية التي حدثت يوم أمس، الأحد، كامل محافظات العراق، وسط حالة من الخوف والذعر لم يشهدها العراق خلال آلاف السنين من تاريخه.