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وسائل إعلام عراقية: زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض
صحيفة المرصد: أكدت وسائل اعلام عراقية، أنّ الهزّة الارضية التى ضربت مدينة السليمانية بكردستان العراق وصولًا إلى ديريك وإلى كوباني في الشمال السوري ومنها إلى حدود المملكة الأردنية لم تكن إلا تجربةً من تجارب إيران لسلاحها النووي تحت الأرض .
وقال موقع “بغداد بوست” أن ما حدث يوم أمس ليس زلزالًا، بل تجربة نووية إيرانية باطنية اجتاحت هزاتها الارتدادية كامل أراضي العراق.
المختصون قالوا إنهم حذروا في وقت سابق من مخططات إيران النووية، مؤكدين أنها قامت بعدة تجارب نووية باطنية وصلت هزاتها الارتدادية إلى مناطق شرق العراق، ولكن هذه المرة تتجاوز الحالة الزلزالية المرتدة قوة 7.3 درجات .
وشملت الهزة الأرضية التي حدثت يوم أمس، الأحد، كامل محافظات العراق، وسط حالة من الخوف والذعر لم يشهدها العراق خلال آلاف السنين من تاريخه.
التعليقات
56 - نيدو2017-11-13 19:02:58
اضحك الله سنك ... اللي يقول قنابل نوويه مدهونه بزيت خردل .. 😂😂😂
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55 - حماك الله ياوطني2017-11-13 19:02:42
اذا كانت تجربة نووية فاقارب الي ماتو من العراقيين والايرانيين يرفعون عليهم دعوى قضائية
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54 - ياليل ابولمبه2017-11-13 18:58:48
لوكانت تجربه نوويه بالفعل كان الأعلام الأمريكي ولأوربي مشعلل وتصريحات زعمائهم نااااااار يحبيبي ناااااااار
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53 -2017-11-13 18:57:13
تذكرت التجربه النوويه الكوريه لما اهتزت اليابان من اثر القنبله الهيدروجينيه ممكن تكون تجربه وممكن لا الغرب بيتكتشفون الخبر المهم انه عندنا قنابل نوويه باكستانيه مدهونه بزيت الخردل هههههههههههه
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52 - ابو طارق2017-11-13 18:54:15
كذب في كذب إيران ما عندها إلا الطقيع وين عقولكم تجربه نووية تحرك مئات الكيلومترات من الأرض إلا إذا كان المهدي المنتظر خرج ووصل عندهم فكل شئ جائز..
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51 - علامات الساعه2017-11-13 18:53:05
لا يكون بس زلزال ***تجربه نوويه بعد
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50 - مهند1112017-11-13 18:50:09
ايران اعطيت الضوء الاخضر لامتلاك سلاح نووي
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49 - رصد2017-11-13 18:47:10
هذه من دعايات المعممين ليوهمون الناس ان ايران دوله تملك القمبله النوويه ... ايران دوله مارقه هشه وحكم الملالي والخرافات وولاية السفيه ستسقط بإذن الله
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48 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-13 18:46:26
نووي ايش هذا التصريح يدل على خوف ايران من التهديد السعودي والا حنا عارفين ماعندهم الا الضعوي ونتذكر صواريخهم وطائراتهم الخرده .. محاولة لتضخيم القوة الإيرانية فقط .. عنوده تلايط
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47 - ابو صالح سكري2017-11-13 18:46:24
لاقوة مع الله سبحان الله اي جريمة و خيانة وظلم وفتن لوطن الحرمين ولشعب االسعودية من اي دولة عذاب الله فيهم اشديدواقوا تفرجو ووين جمال عبدالناصر وصدام حسين والخميني والقذافي ونميري وعلي صالح ومحمد مرسي
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46 - الفيفي2017-11-13 18:42:52
تذكرو (اذا زلزلة الارض زلزالها )اللهم ارحمنا وأسرتنا وأعفوا عنا وأدخلنا الجنه بلا حساب ولا سابق عذاب
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45 -2017-11-13 18:42:38
هههههههههههه كذب في كذب مساكين يعني العلماء مايفرقون بين الهزه الارضيه والتجربه النوويه ايران ماعندها الا بوق الاذناب الصفويه للدعايه ولاعلان
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44 - ابو الحقيقة2017-11-13 18:42:18
مصادر اعلامية إيرانية : قتلى الزلزال تجاوز ال 300 والالاف من الجرحى واضرار مادية كبيرة . معقوله ايران تخسر هاذه الخسارة من اجل تجربة قنبلة 🤔
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( عدد التعليقات 1 )43 - بلادي زوينا
ميزان القوى تتغير بين دول العالم اصبح عدد الدول النووية أكثر بكثير من مما سبق ببركات اوباما وكذلك بيزيد العدد في عهد الرأس مالي ترامب فكرة فقط منحصر في جمع المال ...
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( عدد التعليقات 14,027 )42 - العنيد
الديدحان // الله يسعدك وترجع بسلامه يالامير والله وانت كذالك لك وحشه وحترام ،، وشوفتك شرف لي وتحياااااتي لك ،،
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41 - جنوبي2017-11-13 18:35:29
هذا تطبيل من عبيد المرشد في العراق لاسيادهم المجوس للعلم الموجات الزلزالية الناتجة عن التفجير النووي نوع واحد فقط يمكن كشفها عن طريق الرصد والزلازل لها ثلاثة انواع من الموجات اولية وثانوية ومتأخرة
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40 - زائر2017-11-13 18:33:33
اعتقد انه ماهو زلزال إنما تجارب نوويه تحت الارض والضحيه هؤلاء الأبرياء الذين تم قتلهم بشكل متعمد ويمكن يكون سنه أو أكراد اوتركمان
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( عدد التعليقات 1 )39 - بلادي زوينا
خبر التجربة ممكن يكون صح ونحن نعلم تعاونها مع كوريا الشمالية سرا وربما باعتهم باكستان ليش لا العجم يقفون مع بعض والعرب يندبون حظهم و الأخو عدو لهم ميح بحيح صوح ي هريدي امال ايه ي بستويسي عداك العيب
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38 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-11-13 18:32:05
تجربة نووية ماهو بزلزال؟!😥😥😥😥😥
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( عدد التعليقات 1,334 )37 - الديدحان
اوصيك يالعنيد بحضور المباراة بالرياض نيابة عن سليمان الديدحان .
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( عدد التعليقات 1,334 )36 - الديدحان
احتمال حبيبنا العنيد اني اكون متواجد في طوكيو لمباراة الهلال يوم ٢٥ .
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( عدد التعليقات 1,334 )35 - الديدحان
هلابوووووووه العنيد وش اخبارك يالحبيب والله مشتاقلك . للاسف دخولي قليل بسبب وجودي في فيتنام . تبي الصدق وربي لك غلا . طبعا حاليا الوقت عندي متاخر . بس ابشرك العب بلوت بالنت ههههههههه
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( عدد التعليقات 1 )34 - بلادي زوينا
ي عهود هزة النماص تجارب مثل جارتنا الا اخبار تيار او شاهر عاده هانا او ابتز من هانا عوعو هههه حمران التواظر
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33 - من هناك2017-11-13 18:25:28
هههههههه والله حتى المفاعل النوووبه الي عندهم عجزت تخش راسي كله خريط وزريط
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32 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-13 18:24:19
طيب سؤال ع الماشي / هل النماص ( جنوب السعودية ) قريبة لإيران ؟؟ !!!!! ولماذا حدثت وربما لاتزال تحدث بها اهتزازات وهي بعيدة كل البعد عن إيران .
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31 - الله هو العالم بكل شي2017-11-13 18:23:09
يقولون اذا المتحدث مجنون فيجب ان يكون المستمع عاقل ، حنا لا نستبعد شي . ولكن هذي الاخبار غير منطقة وليست صحيحة أبدا
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( عدد التعليقات 14,027 )30 - العنيد
اللهم انا نعوذ بك من الزلازل والفتن ماظهر منا ومابطن...المعممين بياكلون من وراه خير ويجعلونه من علامات ظهور المسردب
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29 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-13 18:21:17
وإزالة الحدث والنَّجَس .. لابد من تطهير القلب من الأدران وإزالة الحدث من القلوب السوداء .
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28 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-13 18:20:21
نحتاج إلى تبحر في العقيدة برأيي أكثر من تبحرنا في الفقه لأن العلماء الآن فقط يكثرون من فتاوى أبواب الفقه كالتيمم والطهارة ولابد أن نتكلم في طهارة القلب ( العقيدة الصحيحة ) مثل اهتمامنا بطهارة الثوب وإ
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27 - عبدالرحمن بن فهد2017-11-13 18:19:20
تعليق مخالف
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26 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-13 18:17:24
..( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بِشَيْءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف .)
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( عدد التعليقات 14,027 )25 - العنيد
الله يبيدهم الشيعه جميعا.
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24 - ربي عوني2017-11-13 18:14:55
خريطا في خريط كلام فاضي ولا راح نصدقهم
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23 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-13 18:14:41
اجل طلع الصدز السبب إيران 😎 اممم. عاد اشوف انا الجو بارد اليوم اثرها إيران اللي بردت الجو .. ! استغفر الله
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( عدد التعليقات 14,027 )22 - العنيد
الديدحان // أسعد الله مسااااك اعلومك يالامير طيبه والله شف اسمك ،، قلت بسلم عليك لك عندي احترام ،، الله يسعدك ،،
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21 - م2017-11-13 18:12:43
ايران تكثر بها الزلازل ومستحيل ان تكون قنبله نوويه
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20 - تهريج2017-11-13 18:11:47
اشوه ما قالوا المسردب يسوي تجارب نووي في السرداب
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19 - طيب2017-11-13 18:11:06
هل بغداد مركز زلازل
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18 - هنطش2017-11-13 18:10:50
تجربه وتحت الارض انحش ياهنطش
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17 - جنب الحيط2017-11-13 18:09:51
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله .. إنسان القرن الـ 21 يعيش عقلية الدمار و الإبادة . إن فعلوها فتلك مصيبة ، و إن لم يفعلوها و ظن الناس حدوثها فالمصيبة أعظم . سيرتعب العراقيون لكل هزة .
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16 - ابومشعل2017-11-13 18:09:00
لسنا أغبياء او جهلاء حتى نصدق ان قنبله نووية تحدث هذه القوه الاهتزازية لمناطق واسعة بهذه المساحه ولكن مايحدث هو زلازل في عدة مناطق وهذه الزلازل حدثت في اليابان والنماص وربما في مناطق اخرى الله اعلم .
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( عدد التعليقات 1,334 )15 - الديدحان
نعرف جميعا زلزال قم عندما سحق المجوس بارادة الله سبحانه وتعالى . منطقة المجوس منطقة زلازل .
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14 - يمقن بعد 🤗2017-11-13 18:05:03
جاتهم ضربة من الخارج وبلعوها وهم ساكتين لان بهيمنتهم ما يقدرون يسون شي وكل من يصلح سيارته
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13 - السالمي2017-11-13 18:03:30
ما علا الذبب من طقاع النعجه يكرم كل قاري وشريف دعيات مجوسيه لاكن مالكم غير ظربه تهز ايران ولايبقي بها وجود
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12 - باب الشمال2017-11-13 18:03:06
طيب واذا كانت هناك هزات ارتدادية الليلة ماذا سيقولون...
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11 - حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له2017-11-13 18:02:48
ههههههههههه عشان السنه ما يتشمت فيهم ابناء **
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10 - ايران دولة مجرمة2017-11-13 18:01:53
بهالانفجار القوي ستغير جيلوجيا الارض الباطنية وتؤثر على المصادر الطبيعية كالماء و التبرول
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9 - عجعج المسردب2017-11-13 18:01:37
أتوقع انها طقعة خامنئي هههههههههههههههههههه سلواااااااااااات
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8 - سلمان2017-11-13 17:58:24
ما هي كفو
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( عدد التعليقات 1,334 )7 - الديدحان
لن تنطلي على السعوديه مثل هذي الخزعبلات . الروافض والمجوس لاينامون بعد التهديدات السعوديه لضربهم في قعر دارهم . تذكرو قطع رأس النمر الخبيث لم يحدثو شرخا . بل زاد السعوديه قوة .
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6 -2017-11-13 17:57:16
ايران او ( الفيران) كما كان صدام يسميهم ( اصغر من يفجرو لمبة )
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( عدد التعليقات 1,334 )5 - الديدحان
هههههههه ياكبر الكذبه .اعلام مجوسي ينشر الاخبار الكاذبه بسبب توقيت السعوديه لضرب حزب ابليس وطهران باذن الله.
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4 - حان الاوان2017-11-13 17:54:27
ان توقف ايران من تجاربها النووية ودول العالم يجب ان تتحرك👊
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3 -2017-11-13 17:52:41
ابن الوطن ... كلامك طلع صحيح انت وخشتك
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2 - منصور الزعيم2017-11-13 17:48:43
هذا كذب و مثل الخبر يسربه الروافض واذنابهم علشان يرهبون اهل السنه ولكن بإذن الله النصر لنا
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1 - 1232017-11-13 17:47:40
معقوله
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آخر تعليق
بواسطة : توت
تعليق مخالف...
بواسطة : بلادي زوينا
قول قسم كان مديرها المشوح و المدرس السيف ابو خاتم لحد الأن معلم في رأسي هههههه ا...
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