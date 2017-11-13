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وسائل إعلام عراقية: زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

وسائل إعلام عراقية: زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض
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المرصد 56 3٬790 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكدت وسائل اعلام عراقية، أنّ الهزّة الارضية التى ضربت مدينة السليمانية بكردستان العراق وصولًا إلى ديريك وإلى كوباني في الشمال السوري ومنها إلى حدود المملكة الأردنية لم تكن إلا تجربةً من تجارب إيران لسلاحها النووي تحت الأرض .

وقال موقع “بغداد بوست” أن ما حدث يوم أمس ليس زلزالًا، بل تجربة نووية إيرانية باطنية اجتاحت هزاتها الارتدادية كامل أراضي العراق.

المختصون قالوا إنهم حذروا في وقت سابق من مخططات إيران النووية، مؤكدين أنها قامت بعدة تجارب نووية باطنية وصلت هزاتها الارتدادية إلى مناطق شرق العراق، ولكن هذه المرة تتجاوز الحالة الزلزالية المرتدة قوة 7.3 درجات .

وشملت الهزة الأرضية التي حدثت يوم أمس، الأحد، كامل محافظات العراق، وسط حالة من الخوف والذعر لم يشهدها العراق خلال آلاف السنين من تاريخه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - نيدو
2017-11-13 19:02:58
اضحك الله سنك ... اللي يقول قنابل نوويه مدهونه بزيت خردل .. 😂😂😂
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55 - حماك الله ياوطني
2017-11-13 19:02:42
اذا كانت تجربة نووية فاقارب الي ماتو من العراقيين والايرانيين يرفعون عليهم دعوى قضائية
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54 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 18:58:48
لوكانت تجربه نوويه بالفعل كان الأعلام الأمريكي ولأوربي مشعلل وتصريحات زعمائهم نااااااار يحبيبي ناااااااار
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53 -
2017-11-13 18:57:13
تذكرت التجربه النوويه الكوريه لما اهتزت اليابان من اثر القنبله الهيدروجينيه ممكن تكون تجربه وممكن لا الغرب بيتكتشفون الخبر المهم انه عندنا قنابل نوويه باكستانيه مدهونه بزيت الخردل هههههههههههه
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52 - ابو طارق
2017-11-13 18:54:15
كذب في كذب إيران ما عندها إلا الطقيع وين عقولكم تجربه نووية تحرك مئات الكيلومترات من الأرض إلا إذا كان المهدي المنتظر خرج ووصل عندهم فكل شئ جائز..
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51 - علامات الساعه
2017-11-13 18:53:05
لا يكون بس زلزال ***تجربه نوويه بعد
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50 - مهند111
2017-11-13 18:50:09
ايران اعطيت الضوء الاخضر لامتلاك سلاح نووي
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49 - رصد
2017-11-13 18:47:10
هذه من دعايات المعممين ليوهمون الناس ان ايران دوله تملك القمبله النوويه ... ايران دوله مارقه هشه وحكم الملالي والخرافات وولاية السفيه ستسقط بإذن الله
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48 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-13 18:46:26
نووي ايش هذا التصريح يدل على خوف ايران من التهديد السعودي والا حنا عارفين ماعندهم الا الضعوي ونتذكر صواريخهم وطائراتهم الخرده .. محاولة لتضخيم القوة الإيرانية فقط .. عنوده تلايط
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47 - ابو صالح سكري
2017-11-13 18:46:24
لاقوة مع الله سبحان الله اي جريمة و خيانة وظلم وفتن لوطن الحرمين ولشعب االسعودية من اي دولة عذاب الله فيهم اشديدواقوا تفرجو ووين جمال عبدالناصر وصدام حسين والخميني والقذافي ونميري وعلي صالح ومحمد مرسي
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46 - الفيفي
2017-11-13 18:42:52
تذكرو (اذا زلزلة الارض زلزالها )اللهم ارحمنا وأسرتنا وأعفوا عنا وأدخلنا الجنه بلا حساب ولا سابق عذاب
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45 -
2017-11-13 18:42:38
هههههههههههه كذب في كذب مساكين يعني العلماء مايفرقون بين الهزه الارضيه والتجربه النوويه ايران ماعندها الا بوق الاذناب الصفويه للدعايه ولاعلان
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44 - ابو الحقيقة
2017-11-13 18:42:18
‏مصادر اعلامية إيرانية : قتلى الزلزال تجاوز ال 300 والالاف من الجرحى واضرار مادية كبيرة . معقوله ايران تخسر هاذه الخسارة من اجل تجربة قنبلة 🤔 ‏
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( عدد التعليقات 1 )
43 - بلادي زوينا
2017-11-13 18:37:38
ميزان القوى تتغير بين دول العالم اصبح عدد الدول النووية أكثر بكثير من مما سبق ببركات اوباما وكذلك بيزيد العدد في عهد الرأس مالي ترامب فكرة فقط منحصر في جمع المال ...
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( عدد التعليقات 14,027 )
42 - العنيد
2017-11-13 18:36:04
الديدحان // الله يسعدك وترجع بسلامه يالامير والله وانت كذالك لك وحشه وحترام ،، وشوفتك شرف لي وتحياااااتي لك ،،
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41 - جنوبي
2017-11-13 18:35:29
هذا تطبيل من عبيد المرشد في العراق لاسيادهم المجوس للعلم الموجات الزلزالية الناتجة عن التفجير النووي نوع واحد فقط يمكن كشفها عن طريق الرصد والزلازل لها ثلاثة انواع من الموجات اولية وثانوية ومتأخرة
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40 - زائر
2017-11-13 18:33:33
اعتقد انه ماهو زلزال إنما تجارب نوويه تحت الارض والضحيه هؤلاء الأبرياء الذين تم قتلهم بشكل متعمد ويمكن يكون سنه أو أكراد اوتركمان
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( عدد التعليقات 1 )
39 - بلادي زوينا
2017-11-13 18:33:14
خبر التجربة ممكن يكون صح ونحن نعلم تعاونها مع كوريا الشمالية سرا وربما باعتهم باكستان ليش لا العجم يقفون مع بعض والعرب يندبون حظهم و الأخو عدو لهم ميح بحيح صوح ي هريدي امال ايه ي بستويسي عداك العيب
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38 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-13 18:32:05
تجربة نووية ماهو بزلزال؟!😥😥😥😥😥
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( عدد التعليقات 1,334 )
37 - الديدحان
2017-11-13 18:31:20
اوصيك يالعنيد بحضور المباراة بالرياض نيابة عن سليمان الديدحان .
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( عدد التعليقات 1,334 )
36 - الديدحان
2017-11-13 18:30:23
احتمال حبيبنا العنيد اني اكون متواجد في طوكيو لمباراة الهلال يوم ٢٥ .
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( عدد التعليقات 1,334 )
35 - الديدحان
2017-11-13 18:29:05
هلابوووووووه العنيد وش اخبارك يالحبيب والله مشتاقلك . للاسف دخولي قليل بسبب وجودي في فيتنام . تبي الصدق وربي لك غلا . طبعا حاليا الوقت عندي متاخر . بس ابشرك العب بلوت بالنت ههههههههه
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( عدد التعليقات 1 )
34 - بلادي زوينا
2017-11-13 18:28:18
ي عهود هزة النماص تجارب مثل جارتنا الا اخبار تيار او شاهر عاده هانا او ابتز من هانا عوعو هههه حمران التواظر
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33 - من هناك
2017-11-13 18:25:28
هههههههه والله حتى المفاعل النوووبه الي عندهم عجزت تخش راسي كله خريط وزريط
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32 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-13 18:24:19
طيب سؤال ع الماشي / هل النماص ( جنوب السعودية ) قريبة لإيران ؟؟ !!!!! ولماذا حدثت وربما لاتزال تحدث بها اهتزازات وهي بعيدة كل البعد عن إيران .
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31 - الله هو العالم بكل شي
2017-11-13 18:23:09
يقولون اذا المتحدث مجنون فيجب ان يكون المستمع عاقل ، حنا لا نستبعد شي . ولكن هذي الاخبار غير منطقة وليست صحيحة أبدا
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( عدد التعليقات 14,027 )
30 - العنيد
2017-11-13 18:22:14
اللهم انا نعوذ بك من الزلازل والفتن ماظهر منا ومابطن...المعممين بياكلون من وراه خير ويجعلونه من علامات ظهور المسردب
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29 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-13 18:21:17
وإزالة الحدث والنَّجَس .. لابد من تطهير القلب من الأدران وإزالة الحدث من القلوب السوداء .
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28 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-13 18:20:21
نحتاج إلى تبحر في العقيدة برأيي أكثر من تبحرنا في الفقه لأن العلماء الآن فقط يكثرون من فتاوى أبواب الفقه كالتيمم والطهارة ولابد أن نتكلم في طهارة القلب ( العقيدة الصحيحة ) مثل اهتمامنا بطهارة الثوب وإ
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27 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-13 18:19:20
تعليق مخالف
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26 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-13 18:17:24
..( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بِشَيْءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف .)
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( عدد التعليقات 14,027 )
25 - العنيد
2017-11-13 18:17:04
الله يبيدهم الشيعه جميعا.
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24 - ربي عوني
2017-11-13 18:14:55
خريطا في خريط كلام فاضي ولا راح نصدقهم
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23 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-13 18:14:41
اجل طلع الصدز السبب إيران 😎 اممم. عاد اشوف انا الجو بارد اليوم اثرها إيران اللي بردت الجو .. ! استغفر الله
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22 - العنيد
2017-11-13 18:13:07
الديدحان // أسعد الله مسااااك اعلومك يالامير طيبه والله شف اسمك ،، قلت بسلم عليك لك عندي احترام ،، الله يسعدك ،،
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21 - م
2017-11-13 18:12:43
ايران تكثر بها الزلازل ومستحيل ان تكون قنبله نوويه
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20 - تهريج
2017-11-13 18:11:47
اشوه ما قالوا المسردب يسوي تجارب نووي في السرداب
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19 - طيب
2017-11-13 18:11:06
هل بغداد مركز زلازل
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18 - هنطش
2017-11-13 18:10:50
تجربه وتحت الارض انحش ياهنطش
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17 - جنب الحيط
2017-11-13 18:09:51
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله .. إنسان القرن الـ 21 يعيش عقلية الدمار و الإبادة . إن فعلوها فتلك مصيبة ، و إن لم يفعلوها و ظن الناس حدوثها فالمصيبة أعظم . سيرتعب العراقيون لكل هزة .
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16 - ابومشعل
2017-11-13 18:09:00
لسنا أغبياء او جهلاء حتى نصدق ان قنبله نووية تحدث هذه القوه الاهتزازية لمناطق واسعة بهذه المساحه ولكن مايحدث هو زلازل في عدة مناطق وهذه الزلازل حدثت في اليابان والنماص وربما في مناطق اخرى الله اعلم .
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( عدد التعليقات 1,334 )
15 - الديدحان
2017-11-13 18:06:42
نعرف جميعا زلزال قم عندما سحق المجوس بارادة الله سبحانه وتعالى . منطقة المجوس منطقة زلازل .
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14 - يمقن بعد 🤗
2017-11-13 18:05:03
جاتهم ضربة من الخارج وبلعوها وهم ساكتين لان بهيمنتهم ما يقدرون يسون شي وكل من يصلح سيارته
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13 - السالمي
2017-11-13 18:03:30
ما علا الذبب من طقاع النعجه يكرم كل قاري وشريف دعيات مجوسيه لاكن مالكم غير ظربه تهز ايران ولايبقي بها وجود
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12 - باب الشمال
2017-11-13 18:03:06
طيب واذا كانت هناك هزات ارتدادية الليلة ماذا سيقولون...
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11 - حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له
2017-11-13 18:02:48
ههههههههههه عشان السنه ما يتشمت فيهم ابناء **
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10 - ايران دولة مجرمة
2017-11-13 18:01:53
بهالانفجار القوي ستغير جيلوجيا الارض الباطنية وتؤثر على المصادر الطبيعية كالماء و التبرول
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9 - عجعج المسردب
2017-11-13 18:01:37
أتوقع انها طقعة خامنئي هههههههههههههههههههه سلواااااااااااات
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8 - سلمان
2017-11-13 17:58:24
ما هي كفو
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7 - الديدحان
2017-11-13 17:57:50
لن تنطلي على السعوديه مثل هذي الخزعبلات . الروافض والمجوس لاينامون بعد التهديدات السعوديه لضربهم في قعر دارهم . تذكرو قطع رأس النمر الخبيث لم يحدثو شرخا . بل زاد السعوديه قوة .
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6 -
2017-11-13 17:57:16
ايران او ( الفيران) كما كان صدام يسميهم ( اصغر من يفجرو لمبة )
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5 - الديدحان
2017-11-13 17:54:56
هههههههه ياكبر الكذبه .اعلام مجوسي ينشر الاخبار الكاذبه بسبب توقيت السعوديه لضرب حزب ابليس وطهران باذن الله.
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4 - حان الاوان
2017-11-13 17:54:27
ان توقف ايران من تجاربها النووية ودول العالم يجب ان تتحرك👊
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3 -
2017-11-13 17:52:41
ابن الوطن ... كلامك طلع صحيح انت وخشتك
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2 - منصور الزعيم
2017-11-13 17:48:43
هذا كذب و مثل الخبر يسربه الروافض واذنابهم علشان يرهبون اهل السنه ولكن بإذن الله النصر لنا
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1 - 123
2017-11-13 17:47:40
معقوله
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إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 24 4٬302 3 ساعات
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 70 5٬500 9 ساعات
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

 المرصد 38 4٬457 10 ساعات
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

 المرصد 72 11٬569 18 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬518 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬647 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬649 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬556 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

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شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

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بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

 المرصد 70 15٬627 12 ساعة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

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