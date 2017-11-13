داعية أسترالي مبررا حجاب المرأة : الرجل المسلم يجد صعوبة في التحكم بغرائزه الجنسية !
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ماكتبه داعية مسلم أسترالي يدعى “سيف الدين اسلام جونسون” من تعسف إدارة الشركة التي كان يعمل به تجاهه. حيث يقول “إلى أي مدى سيكون من الصعب ممارسة الحرية المكفولة للمواطنين بسبب الديانة في أستراليا’.
و تحدث عن فصله من الشركة بعد أيام من نشره على حسابه الشخصي على الفيسبوك لمتابعيه المسلمين أن المرأة المسلمة يجب عليها ارتداء الحجاب لأن الرجل المسلم يجد صعوبة في التحكم بغرائزه الجنسية و أضاف إن ما قاله ليس تعصباً بل معتقدات دينه والتي من حقه ممارستها و التحدث عنها بحرية لمتابعيه.
وذكر أن التعصب الحقيقي عندما يتم نشر أفلام جنسية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك أحداً أو يعترض، بينما يتم وقفه عن عمله عندما يتحدث عن معتقدات دينه في ما يخص حجاب المرأة المسلمة، ف إلى متى؟!.
وطالب الداعية زين الدين النساء أيضا على عدم ارتداء الأساور و الحلي أمام العامة، لا ضير في ارتدائهم تحت الحجاب أو أمام الزوج و المحارم إلا أن ارتدائه أمام العامة حرام، كما حث الرجال على عدم ارتداء القلادات و الأساور ايضاً لأن فيها تشبهاً بالنساء و هذا أيضاً حرام شرعاً بحسب اعتقاده.
كما قال بخطبته التي ألقاها في 2006 عن حجاب المسلمات أنه لو أنه تم تعريض قطعة لحم غير مغطاة و أكلت منها القطط و الكلاب فهل هذا ذنب القطط والكلاب أم قطعة اللحم؟ هكذا هو أمر السيدة الغير محجبة.
وكان الدعاية زين الدين جونسون عن أنه كان يعمل بشكل سري بأحد شركات الطوارئ التي كانت منوطة بإنقاذ الأطفال المسلمين بالمدينة والمحتاجين للمساعدة إلا أنه لم يذكر إسم الشركة حتى لا يترصد الغير مسلمين صاحبها، بيد أن هيئات طوارئ الحرائق و الإسعاف صرحت بأنه لا وجود لاسمه بسجلات الطوارئ الرسمية بالمدينة.
يذكر أن الداعية زين الدين ترعرع بمدينة سنة سان شاين و اعتنق الإسلام حديثاً و قد اعتاد على العزف على آلة الجيتار بأحد فرق الروك تدعى بريسبان.
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التعليقات
يبغى يكحلها..اعماها
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لكن الاكسسورات اللي ماتصدر صوت ما اتوقع حرام اما بخصوص مايتحكم بغراىزة بعضهم مو جمع لكن تزوج على سنة الله ورسوله وستحفظ نفسك
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الله اكبر الله اكبر الله اكبر ضابط نفسة يقول أحبابنا في العراق " عفية عليك " عندما يثنون على شخص لسلوك حسن قام به اي بما يقابل " أحسنت أو بارك الله فيك على ...
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طلعوا احسن مني بسبب ماادرري راح الدقن صار عادي كل شي عندي .
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صدق الرجل العيب فينا
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لو كان الحجاب بسبب الفتنه..فلماذا نحجب كبار السن جدا..مشكله ان تجعل مل ابحاثك عن المرأه..وتقف عند سؤال واحد..الله لايأمرنا الا بسبب..واعطانا العقل لنفكر لنقرأ لنفهم 💚
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الى الآن لاهو ولا غيره يعرف السبب من حجاب المرأه..لماذا المرأه تتحجب؟ يقولون هم فتنه..وانا اقول لهم هل السعر فتنه؟ فلماذا يتحجبون الافريقيات؟ تفكيرهم في الجنس فقط، لهذا لكي تعلم السبب ابحث عنها 💚
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17 - AZOOZ.... هههههههه احلف تكفى عشان اصدقكك
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((( رب الكون اعلم بما خلق...ـ(( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ))ـ والشيطان الرجيم منذ ان كان آدم وحواء في الجنة كان يسعى حتى نال مراده لكشف ماذا؟)))
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الإنسان أخذ العقل من الملائكة والشهوة فإذا غلب عقله على شهوته أصبح أعلى مرتبة من الملائكة وإذا غلبت شهوته على عقله أصبح اردء من الحيوان
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القرآن بين ايدينا والله سبحانه هو الذي فرض الحجاب، ومن يقل بأن الاخوان من فرضوه هم الذين في قلوبهم مرض الذين كرهوا ما انزل الله لكنهم جبناء لا يستطيعوا محاربة الاسلام علانية فطعنوا فيه عن طريق الاخوان
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14 من يكره الحريم
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المراءه ولبا ما تخبا
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عدم سيطرة الصحونج على شهواتهم هي من جعلتهم يفجرون انفسهم من اجل الحور العين..وجعلتهم يتزوجون مسيار ومسفار ومتعه وتعدد زوجات..رغباتهم الجنسيه تتحكم في كل تفكيرهم بسبب الحرمان اصابهم شبق جنسي.
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اكره الحريم فتنه 😡😡😡😡
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هذا الواعظ يقول ان الرجل المسلم لايتحكم بغرائزه الجنسيه ..ياترى لماذا؟ ؟هل الحرمان والكبت وعدم الاختلاط الطبيعي في المجتمع هو السبب؟لماذا غير المسلمين لايوجد عندهم شبق..ويتحكمون بغرائزهم..لماذا..لماذا
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إن كان ليس هناك تحرش في الغرب (مع وجوده بكثره) فهو لسبب واحد ان الشخص يجد مكان للفاحشة اما الوضع في ديار الاسلام يختلف لان الفواحش محرمة لذا بالمنطق يجب سد الطرق الموصلة لها ومنها إلزام النساء بالحجاب
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كل مانسيناهم الموضوع رجع يذكرهم
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والسلام على من اتبع الهدى
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جابها على الجرح وفضح الاخونجيه كل تفكيرهم يدور حول الجنس
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هذا ليس اعتقاده هذا من صلب الشريعة في عض البصر عن المرأة الاجنبية
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كلامه صحيح يسخر الغرب بنبي الاسلام ويصوره ويستهزأوا به ويرون ذلك حرية تعبير قبحهم الله، وإذا ما تكلم احد عن امر من امور الاسلام وشرائعه حاربوه واسكتوه فاين الحرية التي يدعون قاتلهم الله ومن ايدهم .
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لتفسير القران اصوله واهله
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سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم اهدنا لما تحب وترضا وأحسن خواتمنا وتوفنا وانت راضٍ عنا
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هو يعبر عن الفكر الإسلامي بدون مكياج .
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من الصعب جدا ان تتحكم في كل الغرائز ..سواءا كانت جنسيه او غير جنسيه..مادمت لاتقرأ عن آل محمد عليهم السلام..لأن كل احاديثهم لاتتطرق مواضيع للأسف الكثير يتطرق لها ويقولون من عند رسول الرحمه..صعب جدا 💚
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هذا الشيخ جزاه الله خيرا ◽اراد ان يكحلها فأعماها ◽طالب بتحجب المرأة المسلمة ◽لكن لا توعز السبب على ضعف إرادة الرجل المسلم ◽هداك الله❗
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هذا من جملة خوارج الإخونج اللي ما يفكرون الا في شهوة السلطه والجنس
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