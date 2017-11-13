شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

حجم الخط A A A المرصد 7 1٬511 1 ساعة

صحيفة المرصد: أفادت وكالة “رويترز” في تقرير، الاثنين، أن الحكومة الصينية بنت أكبر شبكة مراقبة بصرية تتألف من عشرات الملايين من كاميرات المراقبة.

وأضافت أن الصين تبني أيضاً قاعدة بيانات ضخمة تساعدها في التعرف على أي شخص خلال ثوان من كاميرات المراقبة المنتشرة في البلاد.

وأدت التطورات التكنولوجية إلى تحسين قدرة الكاميرات على تحديد الوجوه وتحديد معلومات أساسية عن الشخص مثل الجنس ونوع الملابس وغيرها.

وأبدى الصينيون قلقا إزاء الكاميرات المتقدمة التي تعني أن كل خطواتهم ستكون مراقبة.

لكن الأكاديمي المتخصص في أدوات التعرف على الوجوه وانغ شنغجين عبر عن اعتقاده أن الصينيين سيختارون أمنهم وسلامتهم .

ويجري حاليا في الصين اختبار تكنولوجيا ضخمة تساعد في تحديد هوية الأشخاص من مسافة بعيدة بناء على طريقة سيرهم، وذلك في عدد محدود من مراكز الشرطة وقال مطور هذه الكاميرات إنها الأكثر تطورا في العالم.

ويعود الفضل في تطور هذه الكاميرات إلى عدد من الرياديين، ومن بينهم شو تشيهنغ مؤسس شركة SenseTime المتخصصة في تكنولوجيات التعرف على الوجوه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا