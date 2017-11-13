رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة
حجم الخط A A A
المرصد 7 1٬511 1 ساعة

صحيفة المرصد: أفادت وكالة “رويترز” في تقرير، الاثنين، أن الحكومة الصينية بنت أكبر شبكة مراقبة بصرية تتألف من عشرات الملايين من كاميرات المراقبة.

وأضافت أن الصين تبني أيضاً قاعدة بيانات ضخمة تساعدها في التعرف على أي شخص خلال ثوان من كاميرات المراقبة المنتشرة في البلاد.

وأدت التطورات التكنولوجية إلى تحسين قدرة الكاميرات على تحديد الوجوه وتحديد معلومات أساسية عن الشخص مثل الجنس ونوع الملابس وغيرها.

وأبدى الصينيون قلقا إزاء الكاميرات المتقدمة التي تعني أن كل خطواتهم ستكون مراقبة.

لكن الأكاديمي المتخصص في أدوات التعرف على الوجوه وانغ شنغجين عبر عن اعتقاده أن الصينيين سيختارون أمنهم وسلامتهم .

ويجري حاليا في الصين اختبار تكنولوجيا ضخمة تساعد في تحديد هوية الأشخاص من مسافة بعيدة بناء على طريقة سيرهم، وذلك في عدد محدود من مراكز الشرطة وقال مطور هذه الكاميرات إنها الأكثر تطورا في العالم.

ويعود الفضل في تطور هذه الكاميرات إلى عدد من الرياديين، ومن بينهم شو تشيهنغ مؤسس شركة SenseTime المتخصصة في تكنولوجيات التعرف على الوجوه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-13 20:37:23
معنا ما تنفع لها دواء 😎😎😎😎😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - عمران 😂😂
2017-11-13 20:37:16
حتى الواحد اللي يبي يطير الشراب بيصورونه 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,813 )
5 - بلادي زوينا
2017-11-13 20:25:45
الان مملكتي تحذو حذو الدول المتقدمة في وضع و أرساء الكميرااات في الطرقاات و عند الأشارااات المرورية لحفظ الأمن حتى وصلت الى داخل الأحياء .... التكنلوجيا تتطور يوووووم ورى يووووم حبيبي وأنا استنااااك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - saeed
2017-11-13 20:13:23
😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - شايب
2017-11-13 20:07:44
مشكله عاد في الصين كلهم يشبهون بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-11-13 20:07:34
ساهر الجديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-13 19:58:10
(((((( في الصين تطويع _التقنية غير مستغرب ....... ونحن في زمن تطويع الترفيه بالغناء ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

هل من يحب آل البيت يقتل الأسير ! الا لعنة الله على الظالمين .الكذابين المنافقين!...
بواسطة : هاشم

هاذي اخلاق من يدافع عنهم ابو الذل الدمشقي حوثيين ارهابيين...
بواسطة : قلم الحقيقه

فاذا قدمت جمال روحك المستمدة من أصالة نفسك في كل تعاملات حياتك ولم تجد مقابلآ له...
بواسطة : لاحول ولا قوة الا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما لذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
28 0
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
177 4
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
142 1
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
80 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
211 2
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
151 1
mm

محمد الساعد

نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
212 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
205 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
204 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
340 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الواقعية !
272 6
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
444 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
261 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬288 16
mm

عادل التويجري

طنش !
318 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
288 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
647 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
686 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
726 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
383 4
الاخبار الدولية
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

 المرصد 7 1٬511 1 ساعة
وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

 المرصد 108 7٬189 3 ساعات
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض

أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض

 المرصد 25 5٬768 6 ساعات
ارتفاع كبير في عدد القتلى بزلزال إيران

ارتفاع كبير في عدد القتلى بزلزال إيران

 المرصد 31 2٬937 6 ساعات
المرصد الرياضي
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

 المرصد 125 10٬435 14 ساعة
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

 المرصد 10 5٬762 19 ساعة
آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

 المرصد 36 3٬475 19 ساعة
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

 المرصد 60 2٬413 21 ساعة
اخبار فنية
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

 المرصد 30 4٬804 5 ساعات
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

 المرصد 72 6٬967 7 ساعات
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 89 10٬033 يوم واحد
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 129 13٬104 يومين
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

 المرصد 21 4٬481 4 ساعات
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 68 10٬614 14 ساعة
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 22 11٬580 13 ساعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 37 9٬137 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

 المرصد 3 392 12 دقيقة
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

 المرصد 29 778 2 ساعتين
شاهد..الجلد بالسوط “لإثبات الرجولة” في السودان

شاهد..الجلد بالسوط “لإثبات الرجولة” في السودان

 المرصد 20 1٬897 4 ساعات
شاهد..سطو مسلح بـ”السيوف”على صيدلية في مصر

شاهد..سطو مسلح بـ”السيوف”على صيدلية في مصر

 المرصد 14 1٬750 5 ساعات
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬459 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬609 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬265 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬096 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬397 24 ساعة
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬705 يومين
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬704 3 أيام
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 5٬057 3 أيام
اخبار اقتصادية
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 27 5٬304 5 ساعات
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 73 5٬765 11 ساعة
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

 المرصد 38 4٬632 11 ساعة
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

 المرصد 72 11٬879 20 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬521 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬647 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬653 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬557 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 4 2٬346 6 ساعات
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 47 7٬222 يوم واحد
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

 المرصد 71 16٬318 14 ساعة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

 المرصد 120 6٬858 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

 المرصد 203 3٬070 11 ساعة