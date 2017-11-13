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شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا
ترجمة صحيفة المرصد : ألقت عناصر الشرطة في بلدة يلتشاير بانجلترا ، القبض على امرأة محجبة تسرق علبة لجمع التبرعات بأحد المحلات التجارية .
وأظهر الفيديو الذي نشر على صحيفة الديلي ميل البريطانية ، امرأة محجبة تدخل محلاً تجارياً وتنتظر لحظة انشغال البائع ومن ثم تسرق علبة جمع التبرعات وتضعها داخل ملابسها .
فيما وصفت الشرطة عملية السرقة بأنها تثير “بالاشمئزاز” .
وفي سرقة ثانية على بعد خمسة أميال، من نفس المتجر ، في بلدة اندوفر، هامبشاير، قامت امرأة لم يتم التعرف عليها أيضاً ترتدي الحجاب ، بسرقة علبة جمع التبرعات الخيرية وهربت بها .
فيما لم تتوصل الشرطة إلى المرأة التي نفذت عملية السرقة الأخيرة .
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التعليقات
29 - بصائر للناس2017-11-13 20:48:07
انا ما ادري كيف تقرأ التعليقات ! اقول لك اساوا لنبي الاسلام وتقول المتشددين اوهموك ! وإلى الآن تجاهلت اساءتهم ولم تنكرها اين حب محمد وآل محمد !!!!!!
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( عدد التعليقات 10,111 )28 - الرحااال
بالله..كيف يدعي الشخص ع شعوب طيبه لم تفعل له اي شي..لماذا لاينقلب الدعاء..لماذا لايكون الدعاء لهم بأن يكونوا مسلمين وبأحسن حال..مجرد تخيل ان يسمع ذلك الشخص الطيب انك تدعي له كل يوم ماذا سيحصل 💚
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( عدد التعليقات 10,111 )27 - الرحااال
المتشددين اوهموك انت وغيرك بذلك..حتى جعلوك تكره الغرب وتدعي عليهم بدون سبب..شعب راقي،اخلاقهم جميله،طيبون،لايتدخلون فيك كما يفعل المتشددين..لهذا،اتمنى ان تعيش هناك لتعلم ان مادرسوك كان كله اوهام 💚
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( عدد التعليقات 10,111 )26 - الرحااال
اذكر ان القرآن قال الغرب سوف يقاتلونا..ام تاخذ ماتريد من القرآن مثل غيرك..كلام لا اساس منه من الصحه..يوجد في الغرب مسلمين ويصلون في كل مكان..حتى يوم الجمعه وهو دوام يرخصونهم بدري من شان صلاة الجمعه 💚
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25 - منصور2017-11-13 20:32:14
علب التبرعات للمحتاجين وأكيدإنهن محتاجات
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24 - بصائر للناس2017-11-13 20:25:31
صدقني ان الشرخ في راسك الصور موجوده وحربهم مذكوره (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) امامك خيارين يا حب آل البيت او حب من يبغظهم فلم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه!
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( عدد التعليقات 2 )23 - برق _ الحرم
(((((اذا تعرفت عليهما الكميرات ....فهما غير محجبات لان الحجاب لم يمنع التعرف على ماتحته..... بكل تأكيد ومن تقاسيم الوجيه معروفة جنسيتهما .... الا ماحد عنده قطة شيرازية لو مهجنة من عري _عربي))))
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22 -2017-11-13 20:21:43
18 - الرحااال... ****************
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21 - الله فوووووق2017-11-13 20:20:13
سبحان الله ما يصدقون بغلطة المتحجبات البشر غير معصومون من الخطا عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
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20 - فيصل ............2017-11-13 20:17:13
17 / شي طبيعي الاستغراب لان الحجاب يلبس على اساس الفضيله والسرقه رذيله
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( عدد التعليقات 10,111 )19 - الرحااال
تحسب الغرب دروا عنك..محجبات ولا غير محجبات..القانون هناك ع الجميع..ولا ايش رايك، تبي خبر العاريات هنا ع قولتك..هذي الاسطوانه ان الغرب يحاربون الدين اسطوانه قديمه وملينا منها..هات غيرها 💚
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( عدد التعليقات 10,111 )18 - الرحااال
آل بيت رسول الرحمه..بريئين من العباءه السوداء..السواد لم يلبسه الا الفراعنه واليهود..آل محمد عليهم السلام..لو امتلأت المكاتب والمدارس والجامعات والمساجد عن احاديثهم فقط..ل رأيت الايمان ع حقيقته 💚
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17 - مواطن2017-11-13 20:08:12
لوانهم كاشفات عوراتهم ومفصخات ماقال الخبر سيدتان عاريتان ولكن عندما كانتا محجبات ذكرو ذلك لتشويه الحجاب فقط ولم يكن الهدف خبر السرقه !!! زمن الحرب على الدين وتشويه صورته !!
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16 - فيصل ............2017-11-13 20:07:25
داعيه استرالي يقول الرجل المسلم لايتحكم بغرائزه الجنسيه . ومحجبتان تسرقان اموال التبرعات في لندن
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15 - بصائر للناس2017-11-13 20:04:30
الرحال -- الغرب الذين تبجلهم هم من رسموا وسخروا من محمد وآل محمد الذين تدعي حبهم، فما ردك عليهم واثبت لنا حبك ودفاعك عن آل البيت ولو بتعليق؟! هذه اخلاق الغرب الذي تتشدق بهم ذكرنا لك مثال واحد فقط
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14 - عبدالله2017-11-13 19:56:18
انهاأعمال مدروسة من قبل أعداءالحجاب للإساءة للاسلام والمسلمين ولكن نقول كماقال المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم ان الاسلام سيدخل كل بيت حجراووبر بعزة عزيز وذل ذليل اوكماقال صلى الله عليه وسلم
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( عدد التعليقات 2 )13 - برق _ الحرم
(((((( محجبتان او مقنعتين حتى لاتتعرف عليهما كميرات المراقبة ..... نحن نتحدث في انجلترا )))))
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12 - المااااضي2017-11-13 19:50:19
سبق ان قلنا لكم ان الحجاب والنقاب سبب للجرائم والسرقات لأ النقاب يخفي شخصية من تلبسه لذلك تأخذ راحتها بالسرقة
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11 - saeed2017-11-13 19:43:11
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( عدد التعليقات 10,111 )10 - الرحااال
المتشددين يقولون من ارتد اقتلوه..مافائدة ان كان مسلم ويفعل مايفعله غير المسلم..وفي الجانب الآخر، غير مسلمين وافعالهم افعال مسلمين..في نظرك ايها المتشدد ؛ من المفروض يقتل ؟ 💚
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( عدد التعليقات 10,111 )9 - الرحااال
لابد ان يخبرون النساء جميعا في العالم كله..اولا؛العباءه السوداء ليست هي الاسلام..وتقدر تغير لونها..ثانيا وهو الأهم؛ان الحجاب والعباءه لافائده منها اطلاقا اذا لم تنظفي قلبك..ما اجمل اخلاق الغرب، قمه 💚
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8 - محماس2017-11-13 19:34:39
تعليق مخالف
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7 - ابو راكان2017-11-13 19:33:45
الغربه فقر والحاجه مره
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6 - saeed2017-11-13 19:33:07
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5 - .....2017-11-13 19:28:13
إذا سرقت محجبة أو ثنتان بالمقابل هم يسجلون حالات السرقة يوميا بالمائت وانت يا رخال انطم احسنلك يا عدو الدين لابارك الله فيك
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4 - ضايع2017-11-13 19:28:12
موجده لايعني شيئ نعرف اناس يقال لهم دعاه ويسرقون من ئاتمنهم على كتبهم الايمان لايحسب في المظهر
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3 - يعقوب2017-11-13 19:27:00
تحذير .. أجنداتها مكشوفة .
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2 - القحطاني2017-11-13 19:23:22
ياكثر ما نشوف في بلاد الغرب أالي يلبسون العباءه خاصه من بعض الدول االي تشوه الاسلام وتلقها تالي الليل في اماكن مشبوهه والاسلام بريأ من هالاشكال وهم مالبسو هاللبس الا لاهداف مثل السرق والتخفي بسم الدين
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( عدد التعليقات 10,111 )1 - الرحااال
لاتلومون المحجبه او المتنقبه..لأنها ظنت ان الاسلام يكمل بهذا اللبس..لافائده من الاسلام والقلب غير نظيف..طهر قلبك اولا..يوجد الكثير والكثير من الغرب الغير مسلمين لايسرقون بل ويتبرعون، قلوبهم نظيفه 💚
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بواسطة : قلم الحقيقه
فاذا قدمت جمال روحك المستمدة من أصالة نفسك في كل تعاملات حياتك ولم تجد مقابلآ له...
بواسطة : لاحول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم...
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