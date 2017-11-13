شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

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ترجمة صحيفة المرصد : ألقت عناصر الشرطة في بلدة يلتشاير بانجلترا ، القبض على امرأة محجبة تسرق علبة لجمع التبرعات بأحد المحلات التجارية .

وأظهر الفيديو الذي نشر على صحيفة الديلي ميل البريطانية ، امرأة محجبة تدخل محلاً تجارياً وتنتظر لحظة انشغال البائع ومن ثم تسرق علبة جمع التبرعات وتضعها داخل ملابسها .

فيما وصفت الشرطة عملية السرقة بأنها تثير “بالاشمئزاز” .

وفي سرقة ثانية على بعد خمسة أميال، من نفس المتجر ، في بلدة اندوفر، هامبشاير، قامت امرأة لم يتم التعرف عليها أيضاً ترتدي الحجاب ، بسرقة علبة جمع التبرعات الخيرية وهربت بها .

فيما لم تتوصل الشرطة إلى المرأة التي نفذت عملية السرقة الأخيرة .

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