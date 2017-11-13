شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية
صحيفة المرصد: كشف مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أحد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، يظهر خلاله وهم يعذبونه بطريقة وحشية ويطلقون عليه الرصاص الحي بعد أن رفض “شتم” السعودية. وقال النشطاء اليمنيون، إن الحوثيون ألقوا القبض على هذا المعتقل بتهمة شتمه لإيران، وعند سؤاله عن السبب قال إن إيران هي سبب كل المآسي في اليمن. وأوضح الفيديو أن أحد الحوثيين يحاول إرغام المعتقل على شتم التحالف العربي والسعودية، لكن المعتقل قال “والله ما أسب السعودية”.
أحد الحوثيين يطلق النار على ساق “المعتقل”.
وأطلق أحد الحوثيين النار على ساق “المعتقل”، فسالت الدماء منها وبدأ يصرخ من الألم، وحاولوا معه من جديد لتنفيذ توجيهاتهم وشتم السعودية، لكنه ظل على موقفه الرافض، ما دفع الضابط الحوثي إلى توجيه فوهة المسدس نحوه وأطلق رصاصة أصابت بطنه على الفور. وفي أخر الفيديو، يظهر المعقل وهو يصور الإصابات التي تعرض لها، بعد أن تم الإفراج عنه ونقل إلى المستشفى فوراً لتلقي العلاج اللازم. وقال شقيقه “عمار”، تعقيبا على الفيديو المتداول، إن المعتقل اسمه الشيخ عبدالعزيز الأهدل الحسني، وهو من محافظة الحديدة غرب اليمن، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله في صنعاء بتهمة “شتم إيران”، وهو يعمل في التجارة ولديه إقامة في السعودية.
سجن الحوثيين
وأضاف عمار: شقيقي تعرض للتعذيب المؤلم والصعق والتكبيل والتعذيب النفسي في سجن الحوثيين، قائلا: “جرى تكبيله وتقييده وهو في حالة يرى أن الموت أهون له مما هو فيهـ وطلبوا منه أن يقوم بشتم المملكة العربية السعودية ودول التحالف فرفض ولو كلفه حياته. وتابع: شقيقي قال لهم إن “إيران هي من دمرت بلدي وهي المسؤولة عن كل دمار اليمن، ومن أطلق عليه النار هو القيادي الحوثي المكنى “أبو حمزة”، وأطلق عليه رصاصتين من مسدسه الشخصي، وأسعفوه إلى المستشفى واستطاع الخروج من صنعاء والوصول إلى المملكة لتلقي العلاج.
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التعليقات
كلها من اللعين علي صالح هو الذي سلم المجوس زمام الامور في اليمن والواجب على القبائل اليمنيه الوقوف مع الشرعيه واستعاده اليمن من اذناب ايران
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الفرس انجس بشر هم ودينهم المتخلف شوفوا معمميهم اش غباء فيهم
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هذا هو دين الحوثه الروافض هم الارهابيين الحاقدين ولو تمكن هؤلاء فسيجبرون الناس على سب ولعن اصحاب وزوجات رسول الله فلا تستغربوا منهم انها ديانتهم السوداء التي لاتقوم الا على السب والطعن واللعن
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المجوسي الرافضي اللي يقول ثمتيل اللي برر افعال الحوثس الارهابي.. الطلفة الاولى في قدمه شاهد الدم يصب . تستميت بالدفاع عن الحوثي الله يحشرك مع من تحب
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المهم الا يكون تمثيليه لادخاله السعوديه ثم يعيد فساد واخباريات يجب الحذر وعدم تصديق اي شي الا بعد تمحيص دقيق
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فيه يمنيين شرفاء وقفوا ضد المجوس وعبيدهم الحوثه شيعة الشوارع زي ماسماهم الفرس
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حسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم انتقم من الحوثي الظالمين .. وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انتقم من عدونا الحوثي الذي استهدف بيتك الحرام والرياض
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يارب اجعله من الشهداء وادخله الجنه دون حساب اوعقاب اوسابقة عذاب يارب والحمدلله كان اخركلامه ذكرالله
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الحوثه مجرمين لعنهم الله ولعن ايران ومن هو من نفس الفصيله المجرمه اصحاب الدين المتخلف كلهم حقد
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43 // بنت عفاش تقولين تمثيل هذااا 🤣🤣🤣🤣 والله انك مسكينه تاركه عرضك ورضك وجايه تبربرين هنا ،،***
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الجوثي يعتبر مجرم
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السلام عليكم ...ارجوا من صحيفة المرصد منح الاستاذ/قلم الحقيقة جائزة قيمة نظرآ لتعليقاته المميزة.
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العنيده كم ودت عناقك ... هذا تمثيل ياحبيبتي
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العب غيرها هذي مكشوفه دافعو عن بلادكم وفكونا شركم
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الزيود كذابين ومافيه انصب منهم على وجه الارض اي بمعنى لاتاخذكم العاطفه لحد السذاجه هم اصلا كذا خونه جبناء حتى مع بعضهم من الاخير شعب بلاقيم ولااخلاق الامارحم الله منهم يعيش اغلبهم الجهل واحلام السراب
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الحوثه الروافض خدم كلاب ايران يسمون أنفسهم قناديل ويسمون المواطنين اليمنيين العادييين ب زنابيل
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يمن ايراني واذا استمر انبطاحكم للحوثي وهو اقليه راح تشوفو المشانق بشوارع صنعا مثل اللي بشوارع ايران
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باْذن الله ان التحالف يحرق الحوثيين الخونه كلاب ايران الحوثيين ماينفع معاهم غير طريقة الحرق حرق اليابس والحي ضيعو بلدهم وخانو وطنهم ولعنة الله عليهم ا والله يديم علينا نعمة الامن والامان.
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الي يقولون اليمنين سبب لكل مشكلة شوفو اليمني الأصيل ماسب السعودية وقتلوه اناشد الامير محمد بن سلمان أميرنا الشاب بعد هذا المقطع ان يحرق صنعاء ومعاقل الحوثيين حسبي الله علي كلاب ايران. حسبي الله عليهم
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نطفة حبشي وفارسي وراضعين من صدر زيدية وخدمية. الله اكبر عليهم.إبليس
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هذا المواطن الشريف المعدن الأصيل لم يتفوه بكلمة سوء على المملكة و التحالف العربي لأنه يعي و يعلم مصدر الإرهاب و المخربين بالرغم من تعذيبه و هو أعزل ذوى بكلمة الحق
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هيا كل يمني ابو شمه يتلاقط يحرر بلده اما يسب السعوديه ! ماهو معاه اقامه☺️ نداء لكل يماني بدال ماتجمع فلوس تلاقط وحرر بلدك اليوم رجال بكره حرمه بعده عيل
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كيف صور الفديو وكيف تم الحصول عليه؟! ولماذا تم التركيز علي نقاط معينة وكانها مقصودة ممم عموما نقول الحمد لله على السلامة ولكن ما كل بيضا شحمة اخذر من عدوك مرة ومن صديقك الف مرة.. وفتحوا عيونكم...
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حسبي الله ونعم الوكيل وهذا شجاع وشهيد باذن الله هذا من يستحق الدعم مهوب راعين الكوره
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وينك يايمني مجروب .. بنت عفاش .. يمني عاشق الدمام ،، يمني مقيم ،، تشوفون الاهانه ،، لكم ،، والا بس جيدين هنا بالصفحه بربره طول اليوم ،، وين الهياط الي يقول احنا شجعان هرج السعه زين يالزيدي ،،
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حسبي الله عليكم ياعيال المتعه الحوثيين
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لاحول ولاقوه الا بالله (كان سبيت ياخي انت مكره ومجبر ) الله يرحمه ويغفرله
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المعلقين ****😂اللي يقول شهيد واللي يترحم عليه..ترى هو اللي تقابلوا معه بالفيديو الأول 😆..مابي أتهمه لكن ليه ينزلون الكاميرا وقت إطلاق النار؟!ثم إن ملابسه موباين عليها انه تعرض لتعذيب..والله اعلم
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لماذا عند اطلاق النار تبتعد كميرا التصوير❓ ودي اصدق بس قوية 😁
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الشرهة على اليمنين الصامتين العقلاء متى ينتفضون و يحررون بلدهم من النجوس الحوثه و اتباع صالح المحروق النجس الزيدي ... اليس فيكم رجل كفو يا يمن الأيمان !!
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عمائل الفرس المجوس عُبَّاد النار لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم من العرب السذج البهائم .....
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نداء إلى المعلقين كل من قلم الرحاال الماضي المحاميه علي العمري واشكالكم هيا ورونا شطارتكم بالتعليق هنا
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خلاص. تعطيه بطاقته زائر الان.
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حسبنا الله وتعم الوكيل الله يسلط عليهم اللهم اخسف بهم الارض 😑🙌🏻ي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ارنا فيهم عجايب قدرتك يرب
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وإحنا طيبين وعلى نياتنا حكومتنا السعودية والشعب.
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حسبنا الله وتعم الوكيل الله يسلط عليهم اللهم اخسف بهم الارض 😑🙌🏻ي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ارنا فيهم عجايب قدرتك يرب
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حركات يمنه منهم فيهم لكسب المال
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لا تصدقون
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الأسير مهما كان حتى لو عدو مايعذب ويقتل بهذه الطريقة بل هناك محاكمة ""لكن الحوثي هو الارهابي وبنفس الوقت يحاكم الناس المظلومين هزلت!
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ادخلوا صنعاء وحرروها اهل صنعاء اسرى بيد الشرذمة الحوثيه وين التحالف افزعو لاهل صنعاء
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هو مجبور حتى لو سبيتنا ماحد يلومك مدام يهددونك بالسلاح لكن اتوقع هو يعرف الحوثيين سيقتلونه بكل الحالتين سواء سبنا او_لا"لذلك لم يسبنا° الله يرحمه يمكن مات
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😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎
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ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
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حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
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((((((( لانعتقد ان الشهيد هذا ..... الا مدني اعزل ....... ولم يقاتلهم فقط لانه سب اسيادهم )))))
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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((((((( المعممين يتسكعون في صنعاء ......وعبيدهم حولهم تحميهم )))))
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حزب الشيطان والحوثي والحشد عباره عن احزاب ارهابيه متطرفه تدعم من ايران وهاذي الاحزاب قتله سفاحين تهدد الانسانيه جمعا تحتاج لازاله من الوجود بسرعه قصوى
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(((((( لانراه لابس وزرة ...... عبيد الملالي يقتلون الاسرى خصوصا اليمنيين الجنوبيين ..... واطلقوا النار على طفل يمني معاق يزحف على الارض ))))))
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هل من يحب آل البيت يقتل الأسير ! الا لعنة الله على الظالمين .الكذابين المنافقين! محبي آل كسرى
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هاذي اخلاق من يدافع عنهم ابو الذل الدمشقي حوثيين ارهابيين
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حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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