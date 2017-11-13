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شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية
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المرصد 56 4٬241 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشف مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أحد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، يظهر خلاله وهم يعذبونه بطريقة وحشية ويطلقون عليه الرصاص الحي بعد أن رفض “شتم” السعودية. وقال النشطاء اليمنيون، إن الحوثيون ألقوا القبض على هذا المعتقل بتهمة شتمه لإيران، وعند سؤاله عن السبب قال إن إيران هي سبب كل المآسي في اليمن. وأوضح الفيديو أن أحد الحوثيين يحاول إرغام المعتقل على شتم التحالف العربي والسعودية، لكن المعتقل قال “والله ما أسب السعودية”.

أحد الحوثيين يطلق النار على ساق “المعتقل”.

وأطلق أحد الحوثيين النار على ساق “المعتقل”، فسالت الدماء منها وبدأ يصرخ من الألم، وحاولوا معه من جديد لتنفيذ توجيهاتهم وشتم السعودية، لكنه ظل على موقفه الرافض، ما دفع الضابط الحوثي إلى توجيه فوهة المسدس نحوه وأطلق رصاصة أصابت بطنه على الفور. وفي أخر الفيديو، يظهر المعقل وهو يصور الإصابات التي تعرض لها، بعد أن تم الإفراج عنه ونقل إلى المستشفى فوراً لتلقي العلاج اللازم. وقال شقيقه “عمار”، تعقيبا على الفيديو المتداول، إن المعتقل اسمه الشيخ عبدالعزيز الأهدل الحسني، وهو من محافظة الحديدة غرب اليمن، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله في صنعاء بتهمة “شتم إيران”، وهو يعمل في التجارة ولديه إقامة في السعودية.

سجن الحوثيين

وأضاف عمار: شقيقي تعرض للتعذيب المؤلم والصعق والتكبيل والتعذيب النفسي في سجن الحوثيين، قائلا: “جرى تكبيله وتقييده وهو في حالة يرى أن الموت أهون له مما هو فيهـ وطلبوا منه أن يقوم بشتم المملكة العربية السعودية ودول التحالف فرفض ولو كلفه حياته. وتابع: شقيقي قال لهم إن “إيران هي من دمرت بلدي وهي المسؤولة عن كل دمار اليمن، ومن أطلق عليه النار هو القيادي الحوثي المكنى “أبو حمزة”، وأطلق عليه رصاصتين من مسدسه الشخصي، وأسعفوه إلى المستشفى واستطاع الخروج من صنعاء والوصول إلى المملكة لتلقي العلاج.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 - م
2017-11-13 22:43:37
كلها من اللعين علي صالح هو الذي سلم المجوس زمام الامور في اليمن والواجب على القبائل اليمنيه الوقوف مع الشرعيه واستعاده اليمن من اذناب ايران
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55 - المااااضي
2017-11-13 22:36:48
الفرس انجس بشر هم ودينهم المتخلف شوفوا معمميهم اش غباء فيهم
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54 - غييييوووورررر
2017-11-13 22:34:53
هذا هو دين الحوثه الروافض هم الارهابيين الحاقدين ولو تمكن هؤلاء فسيجبرون الناس على سب ولعن اصحاب وزوجات رسول الله فلا تستغربوا منهم انها ديانتهم السوداء التي لاتقوم الا على السب والطعن واللعن
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53 - ت 43 ..ت 48
2017-11-13 22:30:58
المجوسي الرافضي اللي يقول ثمتيل اللي برر افعال الحوثس الارهابي.. الطلفة الاولى في قدمه شاهد الدم يصب . تستميت بالدفاع عن الحوثي الله يحشرك مع من تحب
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52 - ابواحمد
2017-11-13 22:30:32
المهم الا يكون تمثيليه لادخاله السعوديه ثم يعيد فساد واخباريات يجب الحذر وعدم تصديق اي شي الا بعد تمحيص دقيق
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51 - مطقطق
2017-11-13 22:25:33
فيه يمنيين شرفاء وقفوا ضد المجوس وعبيدهم الحوثه شيعة الشوارع زي ماسماهم الفرس
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50 - عابر سبيل
2017-11-13 22:23:49
حسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم انتقم من الحوثي الظالمين .. وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انتقم من عدونا الحوثي الذي استهدف بيتك الحرام والرياض
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49 - uf]hggi
2017-11-13 22:22:06
يارب اجعله من الشهداء وادخله الجنه دون حساب اوعقاب اوسابقة عذاب يارب والحمدلله كان اخركلامه ذكرالله
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48 -
2017-11-13 22:12:34
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47 - المااااضي
2017-11-13 22:12:03
الحوثه مجرمين لعنهم الله ولعن ايران ومن هو من نفس الفصيله المجرمه اصحاب الدين المتخلف كلهم حقد
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( عدد التعليقات 1 )
46 - العنيد
2017-11-13 22:11:55
43 // بنت عفاش تقولين تمثيل هذااا 🤣🤣🤣🤣 والله انك مسكينه تاركه عرضك ورضك وجايه تبربرين هنا ،،***
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45 - مراد
2017-11-13 22:06:09
الجوثي يعتبر مجرم
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44 - المااااضي
2017-11-13 22:00:15
السلام عليكم ...ارجوا من صحيفة المرصد منح الاستاذ/قلم الحقيقة جائزة قيمة نظرآ لتعليقاته المميزة.
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43 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-13 21:56:52
العنيده كم ودت عناقك ... هذا تمثيل ياحبيبتي
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42 - القحطاني
2017-11-13 21:56:34
العب غيرها هذي مكشوفه دافعو عن بلادكم وفكونا شركم
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41 - رهين الحياة
2017-11-13 21:55:32
الزيود كذابين ومافيه انصب منهم على وجه الارض اي بمعنى لاتاخذكم العاطفه لحد السذاجه هم اصلا كذا خونه جبناء حتى مع بعضهم من الاخير شعب بلاقيم ولااخلاق الامارحم الله منهم يعيش اغلبهم الجهل واحلام السراب
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40 - ⬅️⬅️⬅️
2017-11-13 21:55:11
الحوثه الروافض خدم كلاب ايران يسمون أنفسهم قناديل ويسمون المواطنين اليمنيين العادييين ب زنابيل
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39 - jok-5
2017-11-13 21:54:16
يمن ايراني واذا استمر انبطاحكم للحوثي وهو اقليه راح تشوفو المشانق بشوارع صنعا مثل اللي بشوارع ايران
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38 - ابوسلطان.
2017-11-13 21:51:46
باْذن الله ان التحالف يحرق الحوثيين الخونه كلاب ايران الحوثيين ماينفع معاهم غير طريقة الحرق حرق اليابس والحي ضيعو بلدهم وخانو وطنهم ولعنة الله عليهم ا والله يديم علينا نعمة الامن والامان.
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37 - ابوسلطان.
2017-11-13 21:47:20
الي يقولون اليمنين سبب لكل مشكلة شوفو اليمني الأصيل ماسب السعودية وقتلوه اناشد الامير محمد بن سلمان أميرنا الشاب بعد هذا المقطع ان يحرق صنعاء ومعاقل الحوثيين حسبي الله علي كلاب ايران. حسبي الله عليهم
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( عدد التعليقات 1 )
36 - العنيد
2017-11-13 21:47:03
نطفة حبشي وفارسي وراضعين من صدر زيدية وخدمية. الله اكبر عليهم.إبليس
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35 - العابر
2017-11-13 21:45:18
هذا المواطن الشريف المعدن الأصيل لم يتفوه بكلمة سوء على المملكة و التحالف العربي لأنه يعي و يعلم مصدر الإرهاب و المخربين بالرغم من تعذيبه و هو أعزل ذوى بكلمة الحق
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34 -
2017-11-13 21:43:25
هيا كل يمني ابو شمه يتلاقط يحرر بلده اما يسب السعوديه ! ماهو معاه اقامه☺️ نداء لكل يماني بدال ماتجمع فلوس تلاقط وحرر بلدك اليوم رجال بكره حرمه بعده عيل
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33 - جحا يحقق
2017-11-13 21:40:39
كيف صور الفديو وكيف تم الحصول عليه؟! ولماذا تم التركيز علي نقاط معينة وكانها مقصودة ممم عموما نقول الحمد لله على السلامة ولكن ما كل بيضا شحمة اخذر من عدوك مرة ومن صديقك الف مرة.. وفتحوا عيونكم...
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32 -
2017-11-13 21:40:14
حسبي الله ونعم الوكيل وهذا شجاع وشهيد باذن الله هذا من يستحق الدعم مهوب راعين الكوره
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31 - العنيد
2017-11-13 21:40:13
وينك يايمني مجروب .. بنت عفاش .. يمني عاشق الدمام ،، يمني مقيم ،، تشوفون الاهانه ،، لكم ،، والا بس جيدين هنا بالصفحه بربره طول اليوم ،، وين الهياط الي يقول احنا شجعان هرج السعه زين يالزيدي ،،
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30 - العنيد
2017-11-13 21:36:53
حسبي الله عليكم ياعيال المتعه الحوثيين
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29 -
2017-11-13 21:35:26
لاحول ولاقوه الا بالله (كان سبيت ياخي انت مكره ومجبر ) الله يرحمه ويغفرله
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28 - همسآت خجولة~
2017-11-13 21:32:05
المعلقين ****😂اللي يقول شهيد واللي يترحم عليه..ترى هو اللي تقابلوا معه بالفيديو الأول 😆..مابي أتهمه لكن ليه ينزلون الكاميرا وقت إطلاق النار؟!ثم إن ملابسه موباين عليها انه تعرض لتعذيب..والله اعلم
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27 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-13 21:30:49
لماذا عند اطلاق النار تبتعد كميرا التصوير❓ ودي اصدق بس قوية 😁
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( عدد التعليقات 7,815 )
26 - بلادي زوينا
2017-11-13 21:24:45
الشرهة على اليمنين الصامتين العقلاء متى ينتفضون و يحررون بلدهم من النجوس الحوثه و اتباع صالح المحروق النجس الزيدي ... اليس فيكم رجل كفو يا يمن الأيمان !!
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( عدد التعليقات 7,815 )
25 - بلادي زوينا
2017-11-13 21:22:24
عمائل الفرس المجوس عُبَّاد النار لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم من العرب السذج البهائم .....
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24 - ❗️🤔❗️
2017-11-13 21:21:35
نداء إلى المعلقين كل من قلم الرحاال الماضي المحاميه علي العمري واشكالكم هيا ورونا شطارتكم بالتعليق هنا
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23 - علي. العمري
2017-11-13 21:18:55
خلاص. تعطيه بطاقته زائر الان.
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22 - القحطاني
2017-11-13 21:15:00
تعليق مخالف
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21 - ..
2017-11-13 21:09:46
حسبنا الله وتعم الوكيل الله يسلط عليهم اللهم اخسف بهم الارض 😑🙌🏻ي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ارنا فيهم عجايب قدرتك يرب
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20 -
2017-11-13 21:09:01
وإحنا طيبين وعلى نياتنا حكومتنا السعودية والشعب.
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19 - ..
2017-11-13 21:08:48
حسبنا الله وتعم الوكيل الله يسلط عليهم اللهم اخسف بهم الارض 😑🙌🏻ي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ارنا فيهم عجايب قدرتك يرب
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18 - الشريف 22
2017-11-13 21:05:55
حركات يمنه منهم فيهم لكسب المال
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17 - الشريف 22
2017-11-13 21:04:09
لا تصدقون
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16 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-13 21:03:36
الأسير مهما كان حتى لو عدو مايعذب ويقتل بهذه الطريقة بل هناك محاكمة ""لكن الحوثي هو الارهابي وبنفس الوقت يحاكم الناس المظلومين هزلت!
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15 - الحمد لله
2017-11-13 21:02:08
ادخلوا صنعاء وحرروها اهل صنعاء اسرى بيد الشرذمة الحوثيه وين التحالف افزعو لاهل صنعاء
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14 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-13 21:00:53
هو مجبور حتى لو سبيتنا ماحد يلومك مدام يهددونك بالسلاح لكن اتوقع هو يعرف الحوثيين سيقتلونه بكل الحالتين سواء سبنا او_لا"لذلك لم يسبنا° الله يرحمه يمكن مات
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13 - saeed
2017-11-13 21:00:53
😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎😂😂😂😎😎😎
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12 - قلم الزيف الرحال
2017-11-13 21:00:34
ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
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11 - الحمد لله
2017-11-13 21:00:20
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 1 )
10 - برق _ الحرم
2017-11-13 20:59:30
((((((( لانعتقد ان الشهيد هذا ..... الا مدني اعزل ....... ولم يقاتلهم فقط لانه سب اسيادهم )))))
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9 - نايف
2017-11-13 20:59:18
حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - نايف
2017-11-13 20:58:33
حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 1 )
7 - برق _ الحرم
2017-11-13 20:57:56
((((((( المعممين يتسكعون في صنعاء ......وعبيدهم حولهم تحميهم )))))
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6 - هاشم
2017-11-13 20:57:04
حزب الشيطان والحوثي والحشد عباره عن احزاب ارهابيه متطرفه تدعم من ايران وهاذي الاحزاب قتله سفاحين تهدد الانسانيه جمعا تحتاج لازاله من الوجود بسرعه قصوى
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( عدد التعليقات 1 )
5 - برق _ الحرم
2017-11-13 20:56:44
(((((( لانراه لابس وزرة ...... عبيد الملالي يقتلون الاسرى خصوصا اليمنيين الجنوبيين ..... واطلقوا النار على طفل يمني معاق يزحف على الارض ))))))
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4 -
2017-11-13 20:54:12
هل من يحب آل البيت يقتل الأسير ! الا لعنة الله على الظالمين .الكذابين المنافقين! محبي آل كسرى
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3 - هاشم
2017-11-13 20:54:09
هاذي اخلاق من يدافع عنهم ابو الذل الدمشقي حوثيين ارهابيين
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2 - لاحول ولا قوة الا بالله
2017-11-13 20:53:13
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-13 20:50:09
تعليق مخالف
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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدعشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

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توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬416 يوم واحد
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬709 يومين
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬707 3 أيام
اخبار اقتصادية
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 29 6٬103 7 ساعات
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 76 6٬002 13 ساعة
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

 المرصد 38 4٬779 13 ساعة
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

 المرصد 73 12٬193 22 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬524 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬650 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬655 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬557 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

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شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 47 7٬246 يوم واحد
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

 المرصد 72 16٬971 16 ساعة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

 المرصد 120 6٬867 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

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