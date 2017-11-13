شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

حجم الخط A A A المرصد 56 4٬241 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشف مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أحد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، يظهر خلاله وهم يعذبونه بطريقة وحشية ويطلقون عليه الرصاص الحي بعد أن رفض “شتم” السعودية. وقال النشطاء اليمنيون، إن الحوثيون ألقوا القبض على هذا المعتقل بتهمة شتمه لإيران، وعند سؤاله عن السبب قال إن إيران هي سبب كل المآسي في اليمن. وأوضح الفيديو أن أحد الحوثيين يحاول إرغام المعتقل على شتم التحالف العربي والسعودية، لكن المعتقل قال “والله ما أسب السعودية”.

أحد الحوثيين يطلق النار على ساق “المعتقل”.

وأطلق أحد الحوثيين النار على ساق “المعتقل”، فسالت الدماء منها وبدأ يصرخ من الألم، وحاولوا معه من جديد لتنفيذ توجيهاتهم وشتم السعودية، لكنه ظل على موقفه الرافض، ما دفع الضابط الحوثي إلى توجيه فوهة المسدس نحوه وأطلق رصاصة أصابت بطنه على الفور. وفي أخر الفيديو، يظهر المعقل وهو يصور الإصابات التي تعرض لها، بعد أن تم الإفراج عنه ونقل إلى المستشفى فوراً لتلقي العلاج اللازم. وقال شقيقه “عمار”، تعقيبا على الفيديو المتداول، إن المعتقل اسمه الشيخ عبدالعزيز الأهدل الحسني، وهو من محافظة الحديدة غرب اليمن، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله في صنعاء بتهمة “شتم إيران”، وهو يعمل في التجارة ولديه إقامة في السعودية.

سجن الحوثيين

وأضاف عمار: شقيقي تعرض للتعذيب المؤلم والصعق والتكبيل والتعذيب النفسي في سجن الحوثيين، قائلا: “جرى تكبيله وتقييده وهو في حالة يرى أن الموت أهون له مما هو فيهـ وطلبوا منه أن يقوم بشتم المملكة العربية السعودية ودول التحالف فرفض ولو كلفه حياته. وتابع: شقيقي قال لهم إن “إيران هي من دمرت بلدي وهي المسؤولة عن كل دمار اليمن، ومن أطلق عليه النار هو القيادي الحوثي المكنى “أبو حمزة”، وأطلق عليه رصاصتين من مسدسه الشخصي، وأسعفوه إلى المستشفى واستطاع الخروج من صنعاء والوصول إلى المملكة لتلقي العلاج.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا