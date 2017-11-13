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بالفيديو .. خالد الدخيل: مطلوب من مصر موقف واضح من إيران وننتظر عقلانية القطريين

بالفيديو .. خالد الدخيل: مطلوب من مصر موقف واضح من إيران وننتظر عقلانية القطريين
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المرصد 62 2٬767 2 ساعتين

صحيفة المرصد : اعتبر الأكاديمي خالد الدخيل، أن الأزمة القطرية مع دول الخليج، “صغيرة جدًا”، مقارنة بالأزمات الأخرى، كأزمة العراق وأزمة الشام وأزمة لبنان وأزمة اليمن.

وقال الدخيل، في تصريح بحسب ”إرم نيوز”، إن “دول الخليج، تنتظر من القطريين أن يكونوا أكثر عقلانية، وأن يتخلوا عن لعب هذا الدور السلبي، داخل مجلس التعاون”.

وأشار، إلى أن هذه “الأزمة، ستعمق إشكالية انعدام التنسيق في السياسات الخارجية والدفاعية، بين دول المجلس”.

وفي سياق آخر، اعتبر الدخيل، أن مصر مطالبة بأن تأخذ “موقفًا سياسيًا واضحًا، مباشراً ومعلناً، من الدور الإيراني المخرب، وتحديداً من فكرة المليشيات”.

ليس مطلوب منها التدخل العسكري

وتابع، “ليس مطلوباً من مصر، أن تتدخل عسكرياً في اليمن، وليس مطلوباً منها أن تتدخل عسكرياً في أي منطقة من العالم العربي، إلا إذا فرضت الظروف هذا الأمر على الجميع”.

جاء حديث الأكاديمي السعودي عن مصر، في إطار حديثه عن ضرورة توسع “محور الرياض ـ أبوظبي”، معتبرًا أن هذا المحور، “ينقصه بعد عربي أوسع، والتزام عربي حقيقي؛ لمواجهة التحديات والمشاكل في المنطقة العربية تحديداً، وبشكل أخص مواجهة الدور الإيراني، وحقيقة أن هذا الدور، يرتكز على نشر المليشيات في المنطقة”.

وأكد، أن هذا “الخطر يهدد الجميع؛ لأن المليشيا نقيض للدولة، وبالتالي هذا التهديد لا يقتصر على السعودية ولا الإمارات ولا الخليج العربي، بل يهدد المنطقة العربية بشكل كامل”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - باب الشمال
2017-11-13 22:29:28
وكلام المصريين عن الخليج بانة خط احمر ولابس مصالح وضحك على الدقون والله المصريين ماترجع من وراهم خير.
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61 - قلم الحقيقه
2017-11-13 22:24:48
المصيبة والطامة الكبرى أنه يقال عنه محاضر ويعمل في جامعة الملك سعود ولانعلم ماذا يقول ويتحدث به في محاضراته أو جامعته ويخبر طلابه به.مؤكد سيخبرهم أن النظام القطري سياساته تهدف الى أمن الخليج واستقراره
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60 -
2017-11-13 22:24:09
مادام الموضوع فيه السيسي ***قلم الجن حتى الصباح فسره مقطوع في تلك البلده
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59 - هاشم
2017-11-13 22:16:31
قم الحقيقه صدقني مهما حاولت وتمنيت الحرب على حزب الشيطان لامحاله وحسن زميره يلبس حفوظه ويرتجف وانت تعرف هالشي والخليج ترى وجود حزب الشيطان وجود ارهابي يهدد امن المنطقه فلا تحاول الفزعه بالتقيه للحزب
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58 - حقاااني...
2017-11-13 22:16:13
أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قبل أيااام أن أزمة قطر «قضية صغيرة جداً جداً جداً بالنسبة إلى المملكة،..الخ
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57 - هاشم
2017-11-13 22:11:15
الدمشقي السعودية تدافع عنك وعن شرفك بلبنان واليمن والعراق وسوريا لتحرر عرضك من عهر ايران
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56 - هاشم
2017-11-13 22:08:27
تعليق 42 ابو الذل الدمشقي ممكن تقولي ماذا تعمل ايران بسوريا والعراق واليمن ***
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55 - راجع قدام
2017-11-13 22:06:01
مصر اكثر الدول العربية تضرر من الاخوان والسعودية وقفت معاها وطاردتهم في كل مكان واخرتها في قطر لدعم مصر .***
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( عدد التعليقات 1 )
54 - قلم الحقيقه
2017-11-13 22:04:15
كان الأولى بك يالدخيل أن تدين النظام القطري الحالي الجاثم على صدور الشعب القطري بعبارة صريحة وواضحة لالبس فيها وتقف موقف مشرف مع سياسة بلادك في هذا الشأن لا أن تحاول أن تقلل من شأن مارتكبه نظام الدوحة
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53 -
2017-11-13 22:03:07
المشكلة بوسائل اعلامهم المسعوره هذا هو سلاحهم عندما يوجد اي خلاف مع دول الخليج وكل ماتدفع يقل الصراخ هههههههههههههه
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52 - جبال سدير
2017-11-13 22:01:32
44 تدفع ولا ماتدفع هذا بياخذ فلوسك ويلقيك ظهرة ويقولك مع السلامة معليش اصلة واصلة وسوف يراوغ ويتهرب****
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51 -
2017-11-13 22:00:36
عز الله ان ماينشد بها الظهر وهذه نظرتي لها منذ تولي رئاستها .............. ! الله يذكر ايام حسني مبارك بالخير
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50 - راجع قدام
2017-11-13 21:58:24
ياقلم الجن نقول ايران وحرب الشيطان تقلنا الاخوان الهروج القديمة حقتك ازعجتنا بها .. ايران ورا كل مصايب الدول العربية وكل الدول العربية مطالبة بموقف واضح يا ابيض يا اسود .. شغل النفاق هذا مايصلح
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49 - مصري سيساوي
2017-11-13 21:57:35
تعليق مخالف
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48 - مقال
2017-11-13 21:57:15
خلو ايمانكم بالله ثمن بسواعد باب هذا الوطن ماريح ينفعنى مصر او غيره
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47 - ابو شدا
2017-11-13 21:53:51
قلم الحقيقه 2017-11-13 والله يالدخيل لانعلم ماهي العقلانية في نظرك التي تنتظرها بعض دول الخليج من النظام القطري وهل تتحدث بعقلك... يقصد السيسي خ ا ئ ن ولا ا م ا ن ل ه. والبعض الخليجيين؟ شرواك.
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46 - قلم الحقيقه
2017-11-13 21:53:13
مشكلتكم يالدخيل تتحدثون بعواطف قلوبكم وقربها من القطريين والأتراك لابقربها من وطنكم وقيادتكم .والا كلامك يخرج من انسان عاقل وهو يشاهد التآمر القطري لتميم والحمدين مع التنظيم الدولي للأخوان الخونة.
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45 - راجع قدام
2017-11-13 21:51:05
هذا اذا ماتدفع له رز ماتحرك ..لا يعترف بحليف ولا يعرف شي اسمه تحالف مايعرف الا الدراهم ادفع يجيك مسافة السكة
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44 - مطقطق
2017-11-13 21:50:49
بصراحه مصر موقفها سيء جدا بل تقف مع اعداء المملكة بوضوح.السيسي أعلن وقوفه مع المجرم بشار عدونا ورفض معاقبة حزب الله عدونا .يجب أن نعتمد على الله ثم أنفسنا فقط فقط فقط
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43 - قلم الحقيقه
2017-11-13 21:49:05
والله يالدخيل لانعلم ماهي العقلانية في نظرك التي تنتظرها بعض دول الخليج من النظام القطري وهل تتحدث بعقلك أم بعواطف قلبك تجاه الدوحة ونظامها بعد أن وصل حد موسهم الجارح الرؤوس بمباركة الأخونجية الأخوان.
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42 - ابو العز الدمشقي
2017-11-13 21:45:05
يا أخي ما شبعتم حروب ؟؟ ليبيا والعراق والصومال وسيناء واليمن وسوريا وبدكم بلبنان وكمان إيران ؟؟ السيسي ليس البشير والاسرائيلي يضحك وهو يشوفنا نخبط بعض وأنتم هاد سني وهاد شيعي وهاد رافضي وبعدين معاكم؟
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41 - صالح
2017-11-13 21:41:51
قلم البعر انت ماتعرف الاستاذ الدخيل مستشار وسياسي انت وش مركزك
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40 - الله فوووووق
2017-11-13 21:41:36
اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
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39 - الله فوووووق
2017-11-13 21:40:47
تمسكووووووا بدينكم هو النجاه
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38 - الله فوووووق
2017-11-13 21:39:56
مصر يكفي مواقفها السابقه انتبهوووووا ماهي بصفكم وانتبهوا لامريكاااااا
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37 - قلم الحقيقه
2017-11-13 21:39:43
مصر السيسي وحكومته قلبهم على بلادنا ومعها مملكة البحرين ودولة الامارات وهم صادقين ورؤيتهم ناضجة في هذا الشأن عندما يسعون أن لايمتد الحريق في المنطقة خارج حدود اليمن ليعلق على سواحل الخليج العربي .
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36 - حقاااني...
2017-11-13 21:36:20
اقول وش ترقع وش تخلي والشق اكير من الرقعة مهما حاولتوا تبررون له ماراح تداووون الجراااح ..حليف الندم ذا لو تبتل تحقن به السيسي هو السيسي ..الا ليت قومي يعلمون ويستفيدون من دروس الماضي والتجارب السايقة
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35 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 21:36:03
تعليق مخالف
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34 - هنطش
2017-11-13 21:34:03
قلتها قبل وقوالها اليوم المملكة العربية السعودية مالها غير شعبها حافظو عليه هو الباقي لكم
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( عدد التعليقات 17,566 )
33 - ابويوسف
2017-11-13 21:33:45
لاناخذ منها موقف ولا نعطيها كلا دون قرصه راح وقت التكاتف
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( عدد التعليقات 1 )
32 - قلم الحقيقه
2017-11-13 21:31:58
ثم لانعلم ماهو هدفك من التقليل من شأن الخلاف مع النظام القطري وبعض دول الخليج العربي وعلى رأسها بلادنا وهل هناك بعد محاولة اسقاط نظم هذه الدول شيء آخر لدى نظام الحمدين أو لديك.كيف تتحدث بهذا المنطق؟.
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31 - المحقق كونان
2017-11-13 21:31:36
ابو صره المصريين بلعو ملياراتنا واخرتها مواقفهم ضدنا الجماعه طمعانين بالفلوس وحنا **** اما قطر فهي فتنه بسبب اعلامها
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30 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-13 21:31:01
نحن نقوي علاقتنا مع مصر كشعب وكدولة عربية كبرى اما السيسي سيرحل كمن سنة وسيأتي غيره
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29 -
2017-11-13 21:28:25
تشاركين وتحبين اعدائنا ياقطر روحي الله لايوفقك
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28 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 21:25:55
ان تكون وقفتها مع الخليج وقفه صادقه وواضحه للجميع ولكن شغلت اللعب على الحبلين زمانه ولا ومضى الصديق ولأخ هو من تجده وقت الأزمات مثلما كان سندآ لك وقت ازماتك اما شغلة النئي بالنفس والصمت لاوالف لا
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27 - قلم الحقيقه
2017-11-13 21:24:49
اضافة أن المصريين لايريدون اتساع نطاق الحرب خارج حدود اليمن لتعم الخليج العربي بأكمله بين دوله وايران خصوصآ أن هناك أطراف يهمها قيام هذه الحرب وعلى رأسها النظام القطري والتركي لأنها تخدم سياساتهم .
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26 - الملكي
2017-11-13 21:23:34
10// طيب ايش نسوي نحن والامارات نشطب على عمالتهم هذا هو الحل ونحن والاخوه الاماراتيين رجال بنقاتل الى اخر رمق المال والسلاح موجود ولله الحمد
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25 - اصيل
2017-11-13 21:23:24
سياسة مصر هي بأن أكون مع الخليج بشرط أن لاأعادي ايران . عدونا واحد يامصر ومصيرنا واحد .
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24 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 21:23:09
لأكل الشعب المصري بعضه بعض ولا وصل رئيسهم للكرسي ولاتنسى عندما تقاذفتهم الدول الأوربيه واولهم فرنسا وتدخل سعود الفيصل رحمه الله واجبرهم بالوقوف مع مصر كل هذا وتقول ماذا نريد من مصر مصر يجب >> يتبع
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23 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-13 21:21:51
والله محظوظه اي دولة تدخلها السعودية نحن ننصر من يحتاجنا من المسلمين ونرحل لسنا معتدين ولا عندنا اطماع فديتك يابلادي🕋🕌💚نعمل حسب استطاعتنا لنصرتهم
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22 - قلم الحقيقه
2017-11-13 21:21:05
الموقف المصري موقف مشرف وواضح كل الوضوح وهو يتناغم مع الموقف السعودي والموقف الاماراتي وهو يهدف الا استئصال شجرة الأخونجية الأخوان في منطقة الخليج العربي هذه الشرذمة التي ترعاها قطر وتركيا وايران .
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21 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 21:21:02
مع دول الخليج ولو بالكلمه الصادقه ولكن نراها تلتزم الصمت من تهديدات ايران وميلشياتهم لانريدها بالفعل ان تحارب ولكن اقلها تقول كلمه وتشب تحركات ايران بالمنطقه وانا متأكتد لولا الله ثم الخليج >>> يتبع
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20 - نيللي
2017-11-13 21:20:01
.. هذا الفعل الذي فعلته قطر معنا هل هذا جزاؤنا منك و انا قد عملت هذا في هذه خوفا علي منها شوهتي الخليج باعمالك واقوالك...
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19 - حقاااني...
2017-11-13 21:19:25
تبي من السيسي هياط ومرااااوغة خذ رجل تبي مناصرة ووقفة حازمة مع أشقائه العرب بعيدة عليه ولا اعتقد يوم من الايام يبي يصير صادق وحليف حقيقي يعتمد عليه ويشكل مع دول الجوار مهابة وقوة عسكرية يضرب لها حساب
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18 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 21:18:44
الى 10 - حتى نكون صادقين ومنصفين؟؟؟ وشهو الصدق برايك !!! لولا الله ثم دول الخليج السعوديه ولأمارات والكويت لما قامت لمصر قائمه ولكن المليارات الخليجيه كانت لهم بلسم وهذا وقت رد الجميل بالوقوف >>>يتبع
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17 - هاشم
2017-11-13 21:18:38
شي طيب اتوقع انفراج بازمه قطر قريبا ورجوع قطر للبيت الخليجي اما باقي الدول العربيه لايعول عليها بفعل شي والسبب انظمتها انظمه هشه وفاسده ولا يعتمد عليها باستثناء الاردن والسودان والمغرب
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16 -
2017-11-13 21:18:29
السيسي مايبي الناس تاقع في حرواب ومشاكل هذى قصده يبي الصلح يرد الشر بين الطرفين
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15 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-13 21:17:42
اخطر شيء فتح اكثر من جبهة السياسة تحتاج حكمه وعقلانية ومعرفة المخاطر احيانا الضرر يكون اكثر من النفع لذلك لا اتوقع بأن نحارب إيران الحروب تدمر " التذكير حلو
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14 - نيللي
2017-11-13 21:16:24
والله غاضتني بهدلتنا قطر. هذا هو جزائنا بعد ان قدمنا الغالي و النفيس من اجل القطرين...
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13 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-13 21:12:27
مو كل شيء حنا نتحمله عندنا الآن حرب مع الحوثيين وعفاش والأسلحة تهرب افضل حل وضرره اقل علينا من حرب إيران هو الاتفاق مع الدول بالشرق والغرب وتسليح الاحوازيين والشعوب المضطهده ب إيران مافيه حل آخر
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12 -
2017-11-13 21:12:24
الوطن ماينفعه الا شبابه وبناته
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11 - حتى نكون صادقين ومنصفين
2017-11-13 21:11:34
انتوا لا تردون من مصر التدخل عسكريا في اليمن ولا في أي مكان . اجل ماذا تريدون منها. مصر دوله كبيرة ولها علاقات متشعبة مع الدول . لذلك لا نتوقع بان مصر ستخرب علاقتها مع الدول الأخرى عشان شوي كلام
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10 - بريداوي
2017-11-13 21:10:35
أرجوا أن تعي مصر حقاً خطر ملالي إيران وأن الإسلام المؤدلج الذي تحارب الإخوان من أجله فإن إيران تنتهج أيدولوجية إبادة السنة هو همهم الأوحد ولا غير ذلك ولن تقبل بأي شي آخر لا علمانية ولا إسلام معتدل
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9 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-13 21:09:46
الحرب مع إيران هذا حلم الاخونج والسرورية واذناب إيران لكي يختل الأمن ويحكمون ببلادنا لكن هذا حلم ابليس بالجنة
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8 - شغف
2017-11-13 21:08:42
هل مصر تستغل الموقف يعني بالبيض ولا اسود لتحرك الشيكات ثم تبدي الرأي من شال هم عمالتها ودكاترتها ومهندسيها واطبائها واعطوي الحرية في العمل اليس دول الخليج كم عدد المصريين بايران ليش الخليج كذا يستغل
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7 -
2017-11-13 21:08:38
لون ذيل قطر مهو طويل اقولك يمكن عندك اهون بس عند غيرك لا دوله صغيره بس تعرف تعرقش مع الدول العمالاقه
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6 - ابن الجنوب
2017-11-13 21:03:44
يجب على السعوديه أن تعتمد على نفسها من الأن ورايح ان تكون ذات قوه عظمى فمعظم الدول العربيه خونه وخاصة مصر يجب أن لا تعتمد عليها وألا ننتظر منها شي إيجابي ..الله يحفظ وطنا وملكنا وولي عهده
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5 - حقاااني...
2017-11-13 21:02:38
السيسي يقول أنا أعترض على الهجوم على ايران وحزب الله وأمن الخليج من أمن مصر ههههههههههه أقول الشر البلية ما يضحك ..السؤال الى متى يلعب على الحبلين ويبتزنا دون جدوووى لا تحزم بالردي ينقطع بك وتغدي ههه
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4 - برق _ الحرم
2017-11-13 21:01:58
(((((( ننتظر اجتماع جامعة الدول العربية الطاريء ....... خلاله سوف تتكشف كثير من الامور ))))))
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3 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-13 21:00:25
قطر ليس دولة خليجية لو سمحتو
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2 - نيدو
2017-11-13 20:59:05
ولله ان السيسي ماينشد به الظهر بس تكفون لاتعطونه بترولنا ولاعاد تعطونه دراهم .. الشغله اصبحت ابتزاز عيني عينك ..
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1 - بحر1
2017-11-13 20:56:54
والله يا مصر ماعنده سالفة يبغو بس فلوس ولا رايح تستفيدو منه غير الكلام موقفه من إيران غير واضح وعلى ذالك مازالت تتعامل مع إيران في جميع الأنشطة
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