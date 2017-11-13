بالفيديو .. خالد الدخيل: مطلوب من مصر موقف واضح من إيران وننتظر عقلانية القطريين

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صحيفة المرصد : اعتبر الأكاديمي خالد الدخيل، أن الأزمة القطرية مع دول الخليج، “صغيرة جدًا”، مقارنة بالأزمات الأخرى، كأزمة العراق وأزمة الشام وأزمة لبنان وأزمة اليمن.

وقال الدخيل، في تصريح بحسب ”إرم نيوز”، إن “دول الخليج، تنتظر من القطريين أن يكونوا أكثر عقلانية، وأن يتخلوا عن لعب هذا الدور السلبي، داخل مجلس التعاون”.

وأشار، إلى أن هذه “الأزمة، ستعمق إشكالية انعدام التنسيق في السياسات الخارجية والدفاعية، بين دول المجلس”.

وفي سياق آخر، اعتبر الدخيل، أن مصر مطالبة بأن تأخذ “موقفًا سياسيًا واضحًا، مباشراً ومعلناً، من الدور الإيراني المخرب، وتحديداً من فكرة المليشيات”.

ليس مطلوب منها التدخل العسكري

وتابع، “ليس مطلوباً من مصر، أن تتدخل عسكرياً في اليمن، وليس مطلوباً منها أن تتدخل عسكرياً في أي منطقة من العالم العربي، إلا إذا فرضت الظروف هذا الأمر على الجميع”.

جاء حديث الأكاديمي السعودي عن مصر، في إطار حديثه عن ضرورة توسع “محور الرياض ـ أبوظبي”، معتبرًا أن هذا المحور، “ينقصه بعد عربي أوسع، والتزام عربي حقيقي؛ لمواجهة التحديات والمشاكل في المنطقة العربية تحديداً، وبشكل أخص مواجهة الدور الإيراني، وحقيقة أن هذا الدور، يرتكز على نشر المليشيات في المنطقة”.

وأكد، أن هذا “الخطر يهدد الجميع؛ لأن المليشيا نقيض للدولة، وبالتالي هذا التهديد لا يقتصر على السعودية ولا الإمارات ولا الخليج العربي، بل يهدد المنطقة العربية بشكل كامل”.

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