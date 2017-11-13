” الجزيرة” أول شركة دهانات سعودية تشارك في معرض بغداد الدولي

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صحيفة المرصد : انفردت دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين شركات الدهانات العاملة في سوق الدهانات السعودي بالمشاركة في معرض بغداد الدولي بنسخته 44 التي أقيمت لمدة 10 أيام مؤخراً تحت شعار “صناعات تتجاوز الحدود وتقرّب الشعوب”.

وشاركت دهانات الجزيرة في المعرض تحت مظلة جناح المملكة العربية السعودية، الذي أقامته هيئة تنمية الصادرات السعودية، وعرضت من خلاله المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية، وضم أكثر من 60 شركة استثمارية في كافة المجالات المعمارية والتجارية والاقتصادية.

عرضت دهانات الجزيرة في جناحها بهذا المعرض أنواعاً مختلفة من منتجاتها من الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية ودهانات الحماية ودهانات الحديد ودهانات الأخشاب والدهانات المسؤولة بيئياً والدهانات المقاومة للحريق ودهانات الطرق والمنتجات الإسمنتية وغيرها.

وتوقّع الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح أن تشكّل مشاركة دهانات الجزيرة في معرض بغداد الدولي انطلاقة مهمة لأعمالها في السوق العراقية، بما يعزز قيادتها لسوق الدهانات، خاصة مع تنوع ابتكاراتها وتوفيرها أنظمة طلاء وألوان متكاملة للبناء معتمدة عالمياً تلبي حاجات عملائها ورغباتهم وتعدّ حلولاً مبتكرة لما يواجهونه من تحدّيات لدى التفكير في طلاء منازلهم ومكاتبهم ومشاريعهم العمرانية.

وأضاف: السوق العراقية من الأسواق الكبرى في منطقتنا، وستساعد التسهيلات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية للمنتجات الوطنية بدخولنا وتوسعنا في هذه السوق الواعدة، مشيراً إلى أن فتح المنافذ الحدودية بين البلدين الشقيقين وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، وغيرها من الإجراءات التي أقرّت مؤخراً خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي ستعطي مزيداً من الدفع لعجلة التصدير وتعزيز فرص دخول المنتجات ونفاذها بما يرفد الاقتصاد الوطني وينوع من مصادره، خاصة وأن المنتج السعودي يحظى بمكانة رفيعة داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن دهانات الجزيرة أحدثت خلال مسيرتها الممتدة أكثر من 38 عاماً نقلات نوعية على مختلف الأصعدة، وتمثّل نموذجاً ملهماً بقيادتها لسوق الدهانات في المنطقة، وتعمل لتجسيد شعار ( صنع في السعودية) كعلامة بارزة وجواز مرور للانطلاق إلى الأسواق الخارجية.

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