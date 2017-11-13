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بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس
صحيفة المرصد : كشفت شرطة الباحة ، حقيقة فيديو السطو المسلح على جهاز صراف آلي، وقتل أحد الحراس أثناء التغذية.
وأوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد الغامدي، أن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة نفذت اليوم خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو على أحد أجهزة الصرف الآلي، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية، في مثل هذه المواقف .
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التعليقات
12 - هنطش2017-11-14 00:16:07
أهم شي النجاح لاجا وقت السطو الحقيقي
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11 -2017-11-13 23:43:12
سوو فرضيتكم ف حوشكم بلا شورشرة وترويع للي مايدري
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10 - ريح الخزامى الغامدي2017-11-13 23:38:37
والله من الفضاوة طالت اعماركم
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9 - يمني مقيم2017-11-13 23:17:54
4- بسم الله عليش،لايكون عملتيها في حفاظتش؟ها انتبهي مرة ثانية لاتشوفين الفيديو لاتجيش الدورة..أين راحوا الأشداء من أبناء القبايل؟ البعض منهم صاروا "ياي مره كيوت"، لو ينجرح مايطلع دم، يطلع حليب فراولة!
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8 - نواف2017-11-13 23:04:46
تعليق 4 القحطاني : قطقط
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7 -2017-11-13 23:00:39
الطيحه حق الحارس طيحة مقتول
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6 - رامي2017-11-13 22:45:03
ياليت يتم تزويد موظفي شركات تغذية الصرفات بالسلاح لدفاع عن انفسهم و اموال المسلمين يوجد لصوص محترفين يخطوط للجريمة باجرام قبيح سرق و قتل بدون اي رادع او مخافة من الله سلط الله عليهم
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5 - المااااضي2017-11-13 22:35:21
السلام عليكم ...ارجوا من صحيفة المرصد منح الاستاذ/قلم الحقيقة جائزة قيمة نظرآ لتعليقاته المميزة.
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4 - القحطاني2017-11-13 22:32:49
الله يهديكم شفت الفيدوا قبل لا أقرأ {قلبي راح فيها} اثرهم يمزحون هههههههه
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3 - يمني مقيم2017-11-13 22:24:46
اقترح زيادة مثل هذه التدريبات على الواقع للأفراد من شركات تغذية الصرفات لاختبار مدى جاهزيتهم،للأسف لايستطيعوا حماية انفسهم من الأطفال المشاغبين فضلاً عن حماية أموالنا من عملية منظمة لسطو مسلح مخطط لها
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2 - صبحي2017-11-13 22:24:37
*** ناس عقال وممتازين واحسن ناس.
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1 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-13 22:22:06
أكيد الفرضيه بتكون جاهز لمواجهة الخطر .
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