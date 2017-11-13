بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

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صحيفة المرصد : كشفت شرطة الباحة ، حقيقة فيديو السطو المسلح على جهاز صراف آلي، وقتل أحد الحراس أثناء التغذية.

وأوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد الغامدي، أن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة نفذت اليوم خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو على أحد أجهزة الصرف الآلي، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية، في مثل هذه المواقف .

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