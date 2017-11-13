ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة
ترجمة صحيفة المرصد: ارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس الطاعون المميت في مدغشقر إلى 165، وسط تخوفات من انتقاله إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، لأنه سهل الانتشار، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.
ووفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن 10 دول على الأقل أعلنت حالة التأهب القصوى، خوفا من وصول الفيروس إليها، ومنها “ملاوي”، في الوقت الذي تصنف فيه الصحة العالمية الفيروس الجديد على أنه الأكثر فتكا وتفشيا خلال الـ 50 عاما الماضية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بالفيروس الذي يعتبر تطورا لـ «الطاعون»، لكنه يختلف عنه في كونه أكثر فتكا وقوة، حيث توفيت 15 % من الحالات المصابة به خلال 3 أيام فقط.
ويتخوف علماء من أن ينتقل الفيروس الجديد لما بعد إفريقيا ويصل إلى أوروبا التي توفي ثلثها تقريبا بالطاعون في العصور الوسطى، ما يعني أنه يمكن تصنيف الفيروس كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة.
وأكد العلماء أن هذا الفيروس يمكن تسميته بـ “الطاعون الرئوي أو الطاعون الأسود”، لأنه يؤثر تأثير مباشرا على الجهاز التنفسي للمريض.
وأضاف العلماء: هناك عدة طرق يمكن من خلالها ملاحظة إصابة الشخص بالمرض، فأعراضه متشابهة إلى حد كبير بالطاعون، لكن المصاب به يتوفى فقط في غضون 3 أيام، كما أن الفيروس يمكنه الانتقال عبر السعال أو العطس أو البصق، وخلال 24 ساعة تكون علامات الإصابة بدأت في الظهور.
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التعليقات
نسأل الله العافيه
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سبحان الله المدينة المنورة لا يدخلها الطاعون
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10- ولماذا لاتقوم أنت بفعل ذلك ؟ بدال ما تزعجنا هنا وحاط دوبك من دوبي وكأن عندك نقص وترغب بلفت الإنتباه من خلالي! ارجو شطب معرف تعليق 10 ووضعه في قائمة السوداء لإنه يغار مني بكل تأكيد؛ استرجل ياطفل !
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اشتي اقعد هانا ما اشتيش أبد لعفاش و الحوثي ... مدعي الرجوله وبالحقيقة عديمي الرجوله وإلا كان حررو بلدهم من الحوثي و عفاش المركوز
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8- القات لك يا آكل التبغ ... ما علينا ، أجدد المطالبة بتوفير العلاج ولكن ندائي هذه المرة شديـــد اللهجة .. وعلى منظمة الصحة العالمية توفير كامل الرعاية بدرجة VIP لأبناء اليمن وفي الحال .
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تأمر أمر وايش ثاني نلبيه لك ودك نقضي على المركوز عفاش واتباعه و السلوقي الحوثي و نوفر لك قات لتجتر مثل البقية ... طيب امرك مطاع و مجاب !! 👎 لا يبقي ولا يذر ان شاء الله حتى تطهر الأرض منكم
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جايكم الموت لا تستعجلون
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الله لطيف بعباده ....
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أطاااااالب منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر والصليب الأحمر بإستنفار وهذا لتوفير العلاج بشكل عاجل وضروري لأبناء اليمن وفوراً ويكونوا على رأس القائمة ولهم الأولوية القصوى .. هذا أمـــر ، عُلِم ؟
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سلطعون 🤔
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وش اسمه المرض اللي يسبب تشوه لرأس الجنين نسيت اسمه المهم خوفونا الغرب ومرت سنين ولم يأتي دولنا لله الحمد
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الغرب يحط بيئة للأمراض لكي ينتشر ويكسبون رز بصناعة ادويه لقاحات ابر..الخ وبيعها!
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💔صحيح مرض يخوف ونخاف نفقد أحبابنا وحياتنا لكن الرحمة اللي فيه من يموت بالطاعون من المسلمين فهو شهيد
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