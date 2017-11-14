شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

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ترجمة صحيفة المرصد: تمكن خنزير من الهروب في اللحظة الأخيرة، تاركا صديقه في فم مجموعة من الأسود، التي باغتتهما وتمكنت من الإمساك بأحدهما. وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، لحظة التهام الأسود للخنزير، بعد أن انقض عليه أحد الأسود وأمسك به، ولحقته بقية الأسود، ليكون لهم “وليمة شهية”. حدث هذا المشهد في كينيا، وهيّ دولة إفريقية تشتهر بالغابات الخضراء الواسعة، وتنتشر بين غاباتها العديد من الحيوانات المفترسة وعلى رأسها الأسود والضباع.

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