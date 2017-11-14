بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة ترد

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صحيفة المرصد : قدم رئيس نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي اعتذاره لمستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بعد تلاعبه بعقود اللاعبين، مؤكدا على أنه لا يمتلك الخبرة الكافية في هذا الشأن.

وقال الحائلي في تصريح تلفزيوني: “أقدم اعتذاري لرئيس هيئة الرياضة وللجمهور بسبب الأخطاء التي تم ارتكابها سابقا، ونعترف بتلك الأخطاء واناشد رئيس الهيئة بحل القضية دون الشق الجنائي”.

وأضاف رئيس الاتحاد السابق: “جمهور الاتحاد دافع عني ووقف معي لكن الحقيقة أنني ارتكبت أخطاء وأملي كبير في رئيس الهيئة بإيجاد طريقة تبعدني عن الشق الجنائي”.

من جهته، أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام رجاء الله السلمي على أن الهيئة ستبادر من جانبها بالأخذ بعين الاعتبار بعد اعتذار رئيس الاتحاد السابق بتخفيف ما يصدر من قرارات للمصلحة العامة، وستسعى لتخفيف العقوبة ضده وفق الإطار القانوني.

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