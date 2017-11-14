بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة ترد
صحيفة المرصد : قدم رئيس نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي اعتذاره لمستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بعد تلاعبه بعقود اللاعبين، مؤكدا على أنه لا يمتلك الخبرة الكافية في هذا الشأن.
وقال الحائلي في تصريح تلفزيوني: “أقدم اعتذاري لرئيس هيئة الرياضة وللجمهور بسبب الأخطاء التي تم ارتكابها سابقا، ونعترف بتلك الأخطاء واناشد رئيس الهيئة بحل القضية دون الشق الجنائي”.
وأضاف رئيس الاتحاد السابق: “جمهور الاتحاد دافع عني ووقف معي لكن الحقيقة أنني ارتكبت أخطاء وأملي كبير في رئيس الهيئة بإيجاد طريقة تبعدني عن الشق الجنائي”.
من جهته، أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام رجاء الله السلمي على أن الهيئة ستبادر من جانبها بالأخذ بعين الاعتبار بعد اعتذار رئيس الاتحاد السابق بتخفيف ما يصدر من قرارات للمصلحة العامة، وستسعى لتخفيف العقوبة ضده وفق الإطار القانوني.
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#اكشن_يا_دوري— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
أنمار الحائلي: أعتذر لرئيس هيئة الرياضة وأعترف بالخطأ في قضية التلاعب بعقود اللاعبين..
والهيئة ترد: سنسعى لتخفيف العقوبة pic.twitter.com/0WX07HAWLK
التعليقات
يارب عفوك ورحمتك ، الامور واضحة
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اذلال اعوذ بالله من الإذلال والإستمتاع بذل الناس ومرحباً بجميع انواع العقوبات دون الإذلال أو التذلل لغير الله تعالى ، منظر مخجل لأقصى درجه من التكبر ومن الإذلال في نفس الوقت .
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الفاسد ايضا من تلاعب بالبوابات الالكترونية الفاسد ايضا من فشلنا في دورة الخليج ولم يسآل للآن الفاسد ايضا من تلاعب بالاحتراف الفاسد من قهر ابطال القوى الخالدي ومسرحي وغيرهم الفاسد من اكل اموال صيانة..
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التصاريح والإعتذارات والإعترافات كلها تمر عبر هذا البرنامج ومذيعه ال... أين كل هذا مما يطلقون علبها فناة الوطن وإلا الوطنية إنتقائية وتشجيع لهذاالمذيع وإسلوبه ولو غيره عمل مثله كان مشى على رأسه الموس
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عادي
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اين الحق العام لابد ان يأخذ القانون مجراه وان يجتث كل فاسد وهذه كلمات كل فاسد "انا لا اعلم .......انا اجهل الانظمة"
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حولوه للنيابة العامه هذا شخص فاسد والقضاء كفيل ب تربيته
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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ناس تخاف ماتستحي
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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ناس كثير يتشدقون ويتلبسون بالمثالية ويصدقون وينجحون في طمس حقيقتهم وهناك من يلمعهم زيادة ويساعدهم بالادعاء ولكن عند أو إختبار تتضح حقيقتهم البشعة والملونة فما أتعسهم وأحقرهم.
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*** كل ذا عشان كوره
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الله ينصر الصادق والنزيه والأمين يارب
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يعني الهيئة حولته للجنائية والآن ستعود للتخفيف ماهذا التعاطي مع المسائل ؟كان اعتذر اعتذر اعتذر كغيره من أول وإلا هي للفضائح والتضييق وياليت يكوووووون هذا الموس على الجميييييييييييع دون اسثناء( واحد)
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أخشى من تفاقم الوضع قهر الرجال صعب .
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موس على رووس الجميع حلوه سامحونى اعتذرت جنائيه وتزوير عقود ولعب على الاتحادات السابقه وفساد وتخريب للرياضه وبالاخير اعفوا عنى وين التشدق بالمثاليه ومصالح الكره والانديه وهل يسمح لك بالاستمرار بالرياضه
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اللي يبي الشو والكشافات لزوم يتحمل نتايجها .. ***
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جاب لهم الرعب هذا الريس تركي
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تلاعبه بعقود اللاعبين، مؤكدا على أنه لا يمتلك الخبرة الكافية في هذا الشأن ((( التلاعب بحد ذاته جريمة وفاسد وغش وتدليس
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خلاص الكل هااانا خايف الآن **😂😂😂😂
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بل ستكون شماعة لكل مخطئ .. وأرى والرئي لكم بأن يكون العقاب وفق العفو العام أو تخفيفه وفق التخفيف العام . للعدل والعدل .
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