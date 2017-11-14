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الرئيسية / أبها : طالبها بالخروج معه وحين امتنعت هددها بفضحها عند أهلها ونشر صورها

أبها : طالبها بالخروج معه وحين امتنعت هددها بفضحها عند أهلها ونشر صورها

أبها : طالبها بالخروج معه وحين امتنعت هددها بفضحها عند أهلها ونشر صورها
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المرصد 60 2٬403 4 ساعات

صحيفة المرصد : تقدمت فتاة بشكوى ضد شاب قام بابتزازها إثر علاقة محرمة بأبها .

وفي التفاصيل فقد طلب الشاب من الفتاة الخروج معه وألحّ عليها، وحين امتنعت عن ذلك اخترق حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.

و أسفر التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أبها وشرطة شرق أبها والبحث الجنائي، عن القبض على الشاب ، وقد أحيل للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

60 - ميادة
2017-11-14 04:24:48
لا من جد جماعه التهديد بالصور ماانقرضتو يااااقدمك
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59 - @
2017-11-14 04:02:29
نصيحه لكل بنت: حطي عقلك في راسك وتسلمين من الشر لاتقولين احبه ويحبني لو يحبك جاك مع الباب وطلب يدك على سنه الله ورسوله مو يلعب بك ويتسلى فيك ويسحب عليك وانتي اقعدي بها الله يحفظنا ويحفظ بنات المسلمين
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58 -
2017-11-14 03:24:54
يعني لو هي وافقت على الخروج معه وش يبي منها وين بياخذها وش ناوي عليه وش يبي يسوي فيها وليش يهددها يوم رفضت الخروج معه وش شعوره لو اخته صار فيها نفس ماهو يسوي مع هذه وش شعوره لو كانت هذه اخته او بنته
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57 -
2017-11-14 03:16:29
الموضوع كبير ومحتاج شرح وابي افصل ان قدرت او ارجعو بعد عمليه شحن دماغي لكم ساعة شايف تخبيص ومغالطات وتبريرات ومراوغات وجهالات
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56 -
2017-11-14 03:13:39
اللي تمشي في هذا الدرب تتحمل خطاها بعد ما لعبت قامت تولول الله لا يبلانا يارب
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55 -
2017-11-14 03:09:39
لبعض الناس المجتمع العربي خالص والعلاقات المحرمة شبه مسموحة ومنتشرة وكل واحد له صديقة بالجامعه وزميلات عمل يعني شبعان وفيه منسمة جاهل ع عوايدهن تحت تقول كبت لو كنا مجتمع طبيعي غباء فاحش بنصير اخس منهم
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54 -
2017-11-14 02:57:08
البعض يدخل مواقع من اجل الزواج يبحث عن شريك حياته في هذه المواقع ولكن كيف البنت تثق فيه وتعرف انه جاد وصادق و ماهو حق لعب وتسليه ومراوغه وابتزاز وان كان جاد وصادق وتم الزواج دخل الشك بينهم
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53 - القحطاني
2017-11-14 02:46:46
الشرطه لو تقوم بدورها على ان هذا الشخص مجرم وناقص رجوله ويوصلونه ويتوطون في بطنه ويسحبونه سحب للقسم بيتعظ الي مثله ناقص رجوله وشيمه ومرؤه ماهوب لازم هيئه وكلام كثير الشرطه لازم تقوم بدورها مثل اي دوله
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52 -
2017-11-14 02:31:06
كل غيور من اب واخ وزوج المفروض ينتبه لبنته واخته وزوجته من تويتر والسناب شات والانستقرام ويخاف عليهم وينصحهم ويوجههم ويتابعهم ويراقبهم ويغار عليهم من الجوالات الحمدلله انا ماعندي ولا واحد من هالبرامج
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51 - لا حياة لمن تنادي
2017-11-14 02:23:55
من غض بصره عن محارم غيره 👈 غضت ابصار الغير عن محارمه ومن تعدى باللسان او باليد على محارم غيره 👈تعدّى الغير بألسنتهم وأيديهم على محارمه 👈فما هي الا ديون تآخذ وترد👌
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50 - باختصار
2017-11-14 02:16:57
غضوا ابصاركم عن النساء حتى تغض النساء ابصارهن عن الرجال.
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49 - من جيزان الفل
2017-11-14 02:13:19
وهي فاتحة حساب ومنزلة فيه صورها هذا اخترق وبيجي الثاني وبيخترق وهي مشغلة الهيئة وأهلها آخر من يعلم طيب مالها عقاب الي فاتحة حسابها سبيل للي يسوى والي مايسوى الله يستر على بناتي ويرزقهم برجال صالحين
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48 - أبرار
2017-11-14 02:10:40
41 كذا هم دائما عيونهم طويلة حتى أنا بنت وبعبايتي بالمول وما اسلم من عيونهن مع الأسف أنهم بنات ديرتي بس صراحه فيهن عيوب كثير ***
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47 -
2017-11-14 02:08:20
اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يباعد بيني وبينهم كما باعد بين المشرق والمغرب ويزيدني فيهم كره..... (اللهم امين يارب العالمين )
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46 - كارهه اللحوج
2017-11-14 02:06:00
ت44/ من قلت تروا عرفت انك من نفس منطقتها ارتاح انت اصلا مو حاصلك سعودية اصل وفصل
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45 - بالمختصر
2017-11-14 01:58:45
للاسف هذا فاسد ماعنده غيرة على بنت بلده يبغى ينشر صورها على التواصل وين الرجولة والنخوة والمروءة والشهامة الي يتميز بها ابن البلد عن غيره من الرجال - لو عنده ذرة إيمان ودين وخوف من الله ورجولة ماسواها
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44 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:56:43
الهي وانت جاهي اسالك يامن سئل فاعطى ان تزيد في قلبي كرههم وان تباعد بينهم كا باعدت بين السموات والارض وان تزوجني تونسيه ولا دزبريه ولا سوريه اللهم امين يارب العالمين
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43 - زمن يخوف
2017-11-14 01:54:35
ماشفنا من برامج التواصل خير ، بعض الناس استغلوا برامج التواصل في الحرام والعلاقات المشبوهه والخيانة الزوجية والاختراق والابتزاز وهتك اعراض الناس وكشف خصوصياتهم وايذاءهم ، و من أمن العقوبه اساء الادب
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42 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:53:31
مثل هذه وشرواها تحذفها ببلكه بين السامع والدامع لانها ماهي بكفء انك تلح عليها الحاحا. اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يباعد بيني وبينهم اللي هنا كما باعد بين المشرق والمغرب ويزيدني فيهم كره
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41 -
2017-11-14 01:53:24
ابي اعرف ليش اغلب البنات عيونهم طويله 😫😫 تطالع فيك كنها تبي تفترسك
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40 - متأمل
2017-11-14 01:52:03
خلاااص خلصنا من الوصاية .. كل واحد يعرف ما له وماعليه .. مجتمعات الدنيا كلها ما فيها هيئة .... واللي يغلط يستأهل ما يجيه .. تعلموا من أغلاطكم وأعتمدوا على أنفسكم .. والهيئة عليها أن تعطي المجتع ثقته
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39 - كلام واقعي
2017-11-14 01:49:32
وهناك شباب يدخل عل الخاص على حسابات البنات في التواصل ويتميلح ويتقرب ويخطط ويتلطف ويسولف معهم مشهورات وغير مشهورات سعوديات وغير سعوديات الشباب والبنات كلا الجنسين مندفعين ومتهورين خربتهم وسائل التواصل
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38 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:48:31
ماشاء الله 3 جهات رسميه تدخلت في الموضوع الشرطه والبحث الجنائي والهيئه ؟ ماشاء الله تبارك الله عشان الح عليها الحاحا بس اجل لو كبر الموضوع شوي وش كان صار
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37 - قنفذ يتيم
2017-11-14 01:46:00
اخ منكم يالبنات مصايب ...حلوين ونتو صغار اطفال ليتكم ماتكبرون
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36 - يالجنوب
2017-11-14 01:45:54
*** راقبوا حريمكم أكثرهم يتسكعون من موقع لموقع ومن حساب لحساب
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35 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:45:24
تعليق مخالف
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34 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:44:18
تعليق مخالف
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33 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:42:33
الشاب برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب والفتاه هي كامراه عزيز مصر في نفس موضعها مذنبه مذنبه مذنبه
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32 -
2017-11-14 01:42:20
يخترق ويبتز ويهدد هذا وهو مسلم ومن مجتمع مسلم ومن بيئة مسلمه ومن عائلة مسلمه اجل وش خلى لغير المسلمين
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31 - الى 26
2017-11-14 01:42:15
لأن عندهم لا يعتبرون وجههم ووجوه نسائهم عوره وفضيحه ، علم نفسك واشباهك ما عندكم غيره على بنات وطنكم تهددونهم بنشر صورهم ليش وانتو عارفين أننا بمجتمع يعتبر الوجه عوره
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30 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:41:01
يعني لو انا ابوها ولا اخوه لا سمح ولا قدر الله اطلع الولد من التوقيف وارميها هي في الشارع عشان يعرف يلح عليها الحلحا صحيحا
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29 - متأمل
2017-11-14 01:40:12
يعني لازم نبلغ الهيعة ونحط أسمها في المحضر ... ؟ لماذا لم تبلغ الشرطة والبحث وهذا عملهم .. ولماذا هذا الخلط .. الشرطة هي السلطة التنفيذية وبس ..وين أهل هالبنت ا***ة أصلا قال هيئة قال ههههه
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28 -
2017-11-14 01:38:52
انا بنت وأقول عندنا بنات تدخل ع الخاص على حسابات الشباب في التواصل وتضحك وتسولف وترسل صورها مشاهير وغير مشاهير سعوديين وغير سعوديين فضحونا راقبوا بناتكم هذا الكبت ونتايجه لو كنا بمجتمع طبيعي ماصار هذا
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27 -
2017-11-14 01:37:32
البنات خطر عالشباب لديهم احتراف بفتنت الشباب واخرتها يروح بستين سبعين داهيه الشاب وهي ببيتها تدور فريسه ثانيه تتونس عليه
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26 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:35:28
الله يحفظ الجزائريات والتونسيات والمغربيات والسوريات وبس ؟؟ لا اخترق حسابها ولا شي المشكله ما عندهم هيئه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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25 -
2017-11-14 01:35:12
ماقتنعت من انه اخترق حسابها شكلها ***
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24 - أبرار
2017-11-14 01:35:01
والعاهات هذي المتخلفة متى الدولة والأرض تنظف منهم ! الله ياخذهم هم سبب رئيسي بوجود الهيئة والقطيع يصور لنا من غيرهم ستعم الفوضى ويكثر الإبتزاز والمشاكل الأخلاقية
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23 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:33:53
اخترق حسابها تويتر ولا فيسبوك ولا انستقرام ولا سناب شات ولا واتس خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ صدقانها وصدقانكم تروا وانا من قوة التصديق مستلقى ع ظهري واقهقه
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22 - Noura
2017-11-14 01:33:48
يعني معقول م تعرف انو جميع الرجال أصحاب العلاقات م يبغو إلا شي واحد من المرأه ؟!!
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21 - شايب
2017-11-14 01:33:25
الله يلعن هالنوعيه من اشباه الرجال شاطر على بنت بدل ان تدافع عنها وتحميها اذا شاهدتها في موقف حرج تبتزها عيب و قله رجوله
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20 - متأمل
2017-11-14 01:31:14
فلم هندي مرة في جدة ومرة في أبها وستتكرر هذه الأفلام .. عشان يقولوا نحن هنا وما زلنا ولا غنى عنا .. يا هيئة الفساد مصروفات تهدر على جهاز يريد أستدامة الفساد لأن إستدامته تقتضي إختلاق الفساد ونشششره
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19 - أبرار
2017-11-14 01:30:51
أشوف هالأيام مركزين على معجزات الهيئة !؟؟ بهم أو بدونهم الشرطة أول من يقف ع القضية والهئية ما تتحرك الا برجل أمن يحميهم يعني بالمختصر مالهم أهمية
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18 - عبادي الهلالي
2017-11-14 01:29:13
وحين امتنعت عن ذلك اخترق حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.؟؟ ***
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17 - ...........
2017-11-14 01:24:53
بدل مايلح عليها بالخروج معه ليه مايتزوج ويعف نفسه عن الحرام ليه بدل مايروح للحرام ويخترق حساب فلانه وعلانه ويهددهم ليه مايتزوج على سنة الله ورسوله.وانا أقول ليه شباب هالوقت مايبي يعرس.يبي يلعب ويتسلى
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16 -
2017-11-14 01:17:45
يجيبوه وعلقوه مع اذانه وانتي مبصوطه بس لونك خاليتي الوظع بينك وببن الهيئه بالكتمان والوظع مستور
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15 - زمن يخوف
2017-11-14 01:16:08
اغلب المشاكل والبلاوي من برامج التواصل والاحتكاك بين الجنسين في برامج التواصل وغياب دور الاهل في متابعة ابناءهم وبناتهم وتفتيش جوالات ابناءهم وبناتهم لمعرفة ماتحتويه جوالاتهم من برامج وبلاوي وعلاقات
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14 - 77
2017-11-14 01:15:33
ويش قصه اختراق الحساب كل ماطاحت بنت راحت لشرطه وقالت تم اختراق حسابي وحنا عارفين انه اخترق حسابك من زمان
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13 -
2017-11-14 01:11:36
ت9 انت باقي مصدق باختراق الحساب والله انك على نياتك
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12 - في غاية الأهميه
2017-11-14 01:09:49
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ)
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11 -
2017-11-14 01:09:01
ت7 ياليتك تنصح اهل البنت فهم يتحملو كل الي يحصل بدل ماترمي بلاوي البنت على الشاب
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10 - في غاية الأهميه
2017-11-14 01:08:50
قال تعالى ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ)
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9 - زمن يخوف
2017-11-14 01:06:11
يقولك اخترق حسابها ،، نصيحة للنساء والبنات احذري من حفظ صورك وخصوصيات في الجوال فقد تتعرضين للاختراق من اشباه الرجال الفاسدين الذين لا يخافون الله في اعراض الناس ثم يقومون بكشف سترك وهتك عرضك وابتزازك
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8 -
2017-11-14 01:04:38
هل عادت القصص الخيالية والبطولات الوهمية التي كان يروجونها على زمن الهيئة؟؟
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7 - كما تٌدين تٌدان
2017-11-14 01:02:31
فقد طلب الشاب من الفتاة الخروج معه وألحّ عليها //// هل يرضاها على محارمه ؟ هل يرضاها على بناته وأخواته ؟ هل يرضاها على زوجته وقريباته ؟ اذا كان لا يرضاها على عرضه ف لماذا يعتدي على اعراض المسلمين ؟
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6 -
2017-11-14 00:59:18
اول شي كيف حصل على رقم جوالها ***اللهم استر بنات المسلمين بسترك
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5 -
2017-11-14 00:57:25
فلم هندي لتغطيه على ان البنت ضحيه كلعاده
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4 - منتحي
2017-11-14 00:56:32
ياليت يتعاقبون البنات قبل العيال ، وبشده.
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3 - تركي
2017-11-14 00:51:57
كيف هددها ولمن رفضت اخترق حسابها الصور اكيد مسلمتها له لكن الله يصلح شباب وبنات المسلمين الواحد والوحده مايصحى الا بعد مايوقع الفاس بالراس
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2 - إثر عﻻقة محركة
2017-11-14 00:49:57
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( عدد التعليقات 30,711 )
1 - قلم الحقيقه
2017-11-14 00:48:50
اقطعو رأس الثعبان السام لاوفقه الله.
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شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

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1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

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صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

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بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

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ما هي الفياغرا المغربية ؟

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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

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عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

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