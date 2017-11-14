الرئيسية / أبها : طالبها بالخروج معه وحين امتنعت هددها بفضحها عند أهلها ونشر صورها
أبها : طالبها بالخروج معه وحين امتنعت هددها بفضحها عند أهلها ونشر صورها
صحيفة المرصد : تقدمت فتاة بشكوى ضد شاب قام بابتزازها إثر علاقة محرمة بأبها .
وفي التفاصيل فقد طلب الشاب من الفتاة الخروج معه وألحّ عليها، وحين امتنعت عن ذلك اخترق حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.
و أسفر التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أبها وشرطة شرق أبها والبحث الجنائي، عن القبض على الشاب ، وقد أحيل للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
60 - ميادة2017-11-14 04:24:48
لا من جد جماعه التهديد بالصور ماانقرضتو يااااقدمك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 - @2017-11-14 04:02:29
نصيحه لكل بنت: حطي عقلك في راسك وتسلمين من الشر لاتقولين احبه ويحبني لو يحبك جاك مع الباب وطلب يدك على سنه الله ورسوله مو يلعب بك ويتسلى فيك ويسحب عليك وانتي اقعدي بها الله يحفظنا ويحفظ بنات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 -2017-11-14 03:24:54
يعني لو هي وافقت على الخروج معه وش يبي منها وين بياخذها وش ناوي عليه وش يبي يسوي فيها وليش يهددها يوم رفضت الخروج معه وش شعوره لو اخته صار فيها نفس ماهو يسوي مع هذه وش شعوره لو كانت هذه اخته او بنته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 -2017-11-14 03:16:29
الموضوع كبير ومحتاج شرح وابي افصل ان قدرت او ارجعو بعد عمليه شحن دماغي لكم ساعة شايف تخبيص ومغالطات وتبريرات ومراوغات وجهالات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 -2017-11-14 03:13:39
اللي تمشي في هذا الدرب تتحمل خطاها بعد ما لعبت قامت تولول الله لا يبلانا يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 -2017-11-14 03:09:39
لبعض الناس المجتمع العربي خالص والعلاقات المحرمة شبه مسموحة ومنتشرة وكل واحد له صديقة بالجامعه وزميلات عمل يعني شبعان وفيه منسمة جاهل ع عوايدهن تحت تقول كبت لو كنا مجتمع طبيعي غباء فاحش بنصير اخس منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -2017-11-14 02:57:08
البعض يدخل مواقع من اجل الزواج يبحث عن شريك حياته في هذه المواقع ولكن كيف البنت تثق فيه وتعرف انه جاد وصادق و ماهو حق لعب وتسليه ومراوغه وابتزاز وان كان جاد وصادق وتم الزواج دخل الشك بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - القحطاني2017-11-14 02:46:46
الشرطه لو تقوم بدورها على ان هذا الشخص مجرم وناقص رجوله ويوصلونه ويتوطون في بطنه ويسحبونه سحب للقسم بيتعظ الي مثله ناقص رجوله وشيمه ومرؤه ماهوب لازم هيئه وكلام كثير الشرطه لازم تقوم بدورها مثل اي دوله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 -2017-11-14 02:31:06
كل غيور من اب واخ وزوج المفروض ينتبه لبنته واخته وزوجته من تويتر والسناب شات والانستقرام ويخاف عليهم وينصحهم ويوجههم ويتابعهم ويراقبهم ويغار عليهم من الجوالات الحمدلله انا ماعندي ولا واحد من هالبرامج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - لا حياة لمن تنادي2017-11-14 02:23:55
من غض بصره عن محارم غيره 👈 غضت ابصار الغير عن محارمه ومن تعدى باللسان او باليد على محارم غيره 👈تعدّى الغير بألسنتهم وأيديهم على محارمه 👈فما هي الا ديون تآخذ وترد👌
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - باختصار2017-11-14 02:16:57
غضوا ابصاركم عن النساء حتى تغض النساء ابصارهن عن الرجال.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - من جيزان الفل2017-11-14 02:13:19
وهي فاتحة حساب ومنزلة فيه صورها هذا اخترق وبيجي الثاني وبيخترق وهي مشغلة الهيئة وأهلها آخر من يعلم طيب مالها عقاب الي فاتحة حسابها سبيل للي يسوى والي مايسوى الله يستر على بناتي ويرزقهم برجال صالحين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - أبرار2017-11-14 02:10:40
41 كذا هم دائما عيونهم طويلة حتى أنا بنت وبعبايتي بالمول وما اسلم من عيونهن مع الأسف أنهم بنات ديرتي بس صراحه فيهن عيوب كثير ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -2017-11-14 02:08:20
اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يباعد بيني وبينهم كما باعد بين المشرق والمغرب ويزيدني فيهم كره..... (اللهم امين يارب العالمين )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - كارهه اللحوج2017-11-14 02:06:00
ت44/ من قلت تروا عرفت انك من نفس منطقتها ارتاح انت اصلا مو حاصلك سعودية اصل وفصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - بالمختصر2017-11-14 01:58:45
للاسف هذا فاسد ماعنده غيرة على بنت بلده يبغى ينشر صورها على التواصل وين الرجولة والنخوة والمروءة والشهامة الي يتميز بها ابن البلد عن غيره من الرجال - لو عنده ذرة إيمان ودين وخوف من الله ورجولة ماسواها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:56:43
الهي وانت جاهي اسالك يامن سئل فاعطى ان تزيد في قلبي كرههم وان تباعد بينهم كا باعدت بين السموات والارض وان تزوجني تونسيه ولا دزبريه ولا سوريه اللهم امين يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - زمن يخوف2017-11-14 01:54:35
ماشفنا من برامج التواصل خير ، بعض الناس استغلوا برامج التواصل في الحرام والعلاقات المشبوهه والخيانة الزوجية والاختراق والابتزاز وهتك اعراض الناس وكشف خصوصياتهم وايذاءهم ، و من أمن العقوبه اساء الادب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:53:31
مثل هذه وشرواها تحذفها ببلكه بين السامع والدامع لانها ماهي بكفء انك تلح عليها الحاحا. اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يباعد بيني وبينهم اللي هنا كما باعد بين المشرق والمغرب ويزيدني فيهم كره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 -2017-11-14 01:53:24
ابي اعرف ليش اغلب البنات عيونهم طويله 😫😫 تطالع فيك كنها تبي تفترسك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - متأمل2017-11-14 01:52:03
خلاااص خلصنا من الوصاية .. كل واحد يعرف ما له وماعليه .. مجتمعات الدنيا كلها ما فيها هيئة .... واللي يغلط يستأهل ما يجيه .. تعلموا من أغلاطكم وأعتمدوا على أنفسكم .. والهيئة عليها أن تعطي المجتع ثقته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - كلام واقعي2017-11-14 01:49:32
وهناك شباب يدخل عل الخاص على حسابات البنات في التواصل ويتميلح ويتقرب ويخطط ويتلطف ويسولف معهم مشهورات وغير مشهورات سعوديات وغير سعوديات الشباب والبنات كلا الجنسين مندفعين ومتهورين خربتهم وسائل التواصل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:48:31
ماشاء الله 3 جهات رسميه تدخلت في الموضوع الشرطه والبحث الجنائي والهيئه ؟ ماشاء الله تبارك الله عشان الح عليها الحاحا بس اجل لو كبر الموضوع شوي وش كان صار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - قنفذ يتيم2017-11-14 01:46:00
اخ منكم يالبنات مصايب ...حلوين ونتو صغار اطفال ليتكم ماتكبرون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
36 - يالجنوب2017-11-14 01:45:54
*** راقبوا حريمكم أكثرهم يتسكعون من موقع لموقع ومن حساب لحساب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:45:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:44:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:42:33
الشاب برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب والفتاه هي كامراه عزيز مصر في نفس موضعها مذنبه مذنبه مذنبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 -2017-11-14 01:42:20
يخترق ويبتز ويهدد هذا وهو مسلم ومن مجتمع مسلم ومن بيئة مسلمه ومن عائلة مسلمه اجل وش خلى لغير المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - الى 262017-11-14 01:42:15
لأن عندهم لا يعتبرون وجههم ووجوه نسائهم عوره وفضيحه ، علم نفسك واشباهك ما عندكم غيره على بنات وطنكم تهددونهم بنشر صورهم ليش وانتو عارفين أننا بمجتمع يعتبر الوجه عوره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:41:01
يعني لو انا ابوها ولا اخوه لا سمح ولا قدر الله اطلع الولد من التوقيف وارميها هي في الشارع عشان يعرف يلح عليها الحلحا صحيحا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - متأمل2017-11-14 01:40:12
يعني لازم نبلغ الهيعة ونحط أسمها في المحضر ... ؟ لماذا لم تبلغ الشرطة والبحث وهذا عملهم .. ولماذا هذا الخلط .. الشرطة هي السلطة التنفيذية وبس ..وين أهل هالبنت ا***ة أصلا قال هيئة قال ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 -2017-11-14 01:38:52
انا بنت وأقول عندنا بنات تدخل ع الخاص على حسابات الشباب في التواصل وتضحك وتسولف وترسل صورها مشاهير وغير مشاهير سعوديين وغير سعوديين فضحونا راقبوا بناتكم هذا الكبت ونتايجه لو كنا بمجتمع طبيعي ماصار هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -2017-11-14 01:37:32
البنات خطر عالشباب لديهم احتراف بفتنت الشباب واخرتها يروح بستين سبعين داهيه الشاب وهي ببيتها تدور فريسه ثانيه تتونس عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:35:28
الله يحفظ الجزائريات والتونسيات والمغربيات والسوريات وبس ؟؟ لا اخترق حسابها ولا شي المشكله ما عندهم هيئه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -2017-11-14 01:35:12
ماقتنعت من انه اخترق حسابها شكلها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - أبرار2017-11-14 01:35:01
والعاهات هذي المتخلفة متى الدولة والأرض تنظف منهم ! الله ياخذهم هم سبب رئيسي بوجود الهيئة والقطيع يصور لنا من غيرهم ستعم الفوضى ويكثر الإبتزاز والمشاكل الأخلاقية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:33:53
اخترق حسابها تويتر ولا فيسبوك ولا انستقرام ولا سناب شات ولا واتس خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ صدقانها وصدقانكم تروا وانا من قوة التصديق مستلقى ع ظهري واقهقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - Noura2017-11-14 01:33:48
يعني معقول م تعرف انو جميع الرجال أصحاب العلاقات م يبغو إلا شي واحد من المرأه ؟!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - شايب2017-11-14 01:33:25
الله يلعن هالنوعيه من اشباه الرجال شاطر على بنت بدل ان تدافع عنها وتحميها اذا شاهدتها في موقف حرج تبتزها عيب و قله رجوله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - متأمل2017-11-14 01:31:14
فلم هندي مرة في جدة ومرة في أبها وستتكرر هذه الأفلام .. عشان يقولوا نحن هنا وما زلنا ولا غنى عنا .. يا هيئة الفساد مصروفات تهدر على جهاز يريد أستدامة الفساد لأن إستدامته تقتضي إختلاق الفساد ونشششره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - أبرار2017-11-14 01:30:51
أشوف هالأيام مركزين على معجزات الهيئة !؟؟ بهم أو بدونهم الشرطة أول من يقف ع القضية والهئية ما تتحرك الا برجل أمن يحميهم يعني بالمختصر مالهم أهمية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - عبادي الهلالي2017-11-14 01:29:13
وحين امتنعت عن ذلك اخترق حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.؟؟ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - ...........2017-11-14 01:24:53
بدل مايلح عليها بالخروج معه ليه مايتزوج ويعف نفسه عن الحرام ليه بدل مايروح للحرام ويخترق حساب فلانه وعلانه ويهددهم ليه مايتزوج على سنة الله ورسوله.وانا أقول ليه شباب هالوقت مايبي يعرس.يبي يلعب ويتسلى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -2017-11-14 01:17:45
يجيبوه وعلقوه مع اذانه وانتي مبصوطه بس لونك خاليتي الوظع بينك وببن الهيئه بالكتمان والوظع مستور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - زمن يخوف2017-11-14 01:16:08
اغلب المشاكل والبلاوي من برامج التواصل والاحتكاك بين الجنسين في برامج التواصل وغياب دور الاهل في متابعة ابناءهم وبناتهم وتفتيش جوالات ابناءهم وبناتهم لمعرفة ماتحتويه جوالاتهم من برامج وبلاوي وعلاقات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - 772017-11-14 01:15:33
ويش قصه اختراق الحساب كل ماطاحت بنت راحت لشرطه وقالت تم اختراق حسابي وحنا عارفين انه اخترق حسابك من زمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -2017-11-14 01:11:36
ت9 انت باقي مصدق باختراق الحساب والله انك على نياتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - في غاية الأهميه2017-11-14 01:09:49
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -2017-11-14 01:09:01
ت7 ياليتك تنصح اهل البنت فهم يتحملو كل الي يحصل بدل ماترمي بلاوي البنت على الشاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - في غاية الأهميه2017-11-14 01:08:50
قال تعالى ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - زمن يخوف2017-11-14 01:06:11
يقولك اخترق حسابها ،، نصيحة للنساء والبنات احذري من حفظ صورك وخصوصيات في الجوال فقد تتعرضين للاختراق من اشباه الرجال الفاسدين الذين لا يخافون الله في اعراض الناس ثم يقومون بكشف سترك وهتك عرضك وابتزازك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-11-14 01:04:38
هل عادت القصص الخيالية والبطولات الوهمية التي كان يروجونها على زمن الهيئة؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - كما تٌدين تٌدان2017-11-14 01:02:31
فقد طلب الشاب من الفتاة الخروج معه وألحّ عليها //// هل يرضاها على محارمه ؟ هل يرضاها على بناته وأخواته ؟ هل يرضاها على زوجته وقريباته ؟ اذا كان لا يرضاها على عرضه ف لماذا يعتدي على اعراض المسلمين ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -2017-11-14 00:59:18
اول شي كيف حصل على رقم جوالها ***اللهم استر بنات المسلمين بسترك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-11-14 00:57:25
فلم هندي لتغطيه على ان البنت ضحيه كلعاده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - منتحي2017-11-14 00:56:32
ياليت يتعاقبون البنات قبل العيال ، وبشده.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - تركي2017-11-14 00:51:57
كيف هددها ولمن رفضت اخترق حسابها الصور اكيد مسلمتها له لكن الله يصلح شباب وبنات المسلمين الواحد والوحده مايصحى الا بعد مايوقع الفاس بالراس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - إثر عﻻقة محركة2017-11-14 00:49:57
ﻻتعليق ﻻتعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,711 )1 - قلم الحقيقه
اقطعو رأس الثعبان السام لاوفقه الله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : طائر المساء
سبحان اللة ****...
بواسطة : بنشراوي
تعليق مخالف...
بواسطة : ذيب نجد
يقولون صار بنشري...
بواسطة : 🌃Rima ريما🛌°•🗨
يا تقول الحق ايها المذيع ياتسكت!!!قال آل ثاني خط احمر!!!آل ثاني موزة🍌 وزوجها وول...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960المرصد 22 1٬883 3 ساعات
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامةالمرصد 20 4٬686 9 ساعات
وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرضالمرصد 139 11٬819 11 ساعة
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياضالمرصد 29 7٬878 13 ساعة
المرصد الرياضي
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!المرصد 19 1٬304 1 ساعة
بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة تردالمرصد 27 3٬742 4 ساعات
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !المرصد 132 11٬395 21 ساعة
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟المرصد 10 6٬039 يوم واحد
اخبار فنية
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديوالمرصد 4 328 1 ساعة
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاعالمرصد 45 7٬299 13 ساعة
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتيالمرصد 81 8٬994 14 ساعة
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 31 7٬553 12 ساعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !المرصد 70 11٬607 22 ساعة
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيلالمرصد 22 12٬643 21 ساعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 37 9٬168 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري مباشرة وليست مسجلة ؟المرصد 1 643 2 ساعتين
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراسالمرصد 17 6٬315 6 ساعات
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعوديةالمرصد 87 7٬943 8 ساعات
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلتراالمرصد 32 1٬403 9 ساعات
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬474 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬618 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬266 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬101 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 16 2٬455 3 ساعات
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬428 يوم واحد
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬715 يومين
اخبار اقتصادية
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!المرصد 1 76 7 دقائق
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسبابالمرصد 29 7٬270 13 ساعة
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !المرصد 77 6٬361 19 ساعة
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !المرصد 40 5٬073 19 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬531 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬654 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬663 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬558 4 أسابيع
الاخيرة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صورالمرصد 7 424 1 ساعة
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرةالمرصد 20 2٬789 5 ساعات
شاهد.. أضخم طفل في العالمالمرصد 4 3٬079 14 ساعة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 47 7٬260 يوم واحد
كاريكاتير