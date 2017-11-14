أبها : طالبها بالخروج معه وحين امتنعت هددها بفضحها عند أهلها ونشر صورها

حجم الخط A A A المرصد 60 2٬403 4 ساعات

صحيفة المرصد : تقدمت فتاة بشكوى ضد شاب قام بابتزازها إثر علاقة محرمة بأبها .

وفي التفاصيل فقد طلب الشاب من الفتاة الخروج معه وألحّ عليها، وحين امتنعت عن ذلك اخترق حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.

و أسفر التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أبها وشرطة شرق أبها والبحث الجنائي، عن القبض على الشاب ، وقد أحيل للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا