باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

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صحيفة المرصد: على مدى سنوات طويله ظل الرئيس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتذكر موقف طريف من جانب صاحب مطعم مصري وظل يروي هذا الموقف على المحيطين به ولكافة سفراء مصر لدى العراق.

رحلة الدراسة

في عام 1960 ذهب الرئيس العراقي الراحل إلى مصر، لإكمال دراسته التي تركها قبل انضمامه لحزب البعث، والتحق بمدرسة قصر النيل الثانوية وبعدها ‏اختار دراسة القانون والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، كما اختار حي الدقي للإقامة فيه.

المطعم

قال الباحث في التاريخ وسيم عفيفي لـ”العربية.نت” أن الرئيس الراحل صدام اعتاد على الذهاب إلى مطعم مشويات في حي الدقي لتناول الطعام فيه، وكان طلبه المفضل هو ساندويتشات “الإسكالوب والروز بيف”، فلم يكن يحب الأرز أو الخضراوات. ‏

ثمن الساندوتشات

وأضاف “وسيم” أوقات كثيرة لم يكن صدام يملك ثمن الساندوتشات، ولذا كان يخجل من الذهاب للمطعم وتناول طعامه فيه، الأمر الذي اضطره للذهاب إلى المقهى وإرسال أحد العاملين فيه لصاحب المطعم، مع إبلاغه أن الساندوتشات للطالب العراقي صدام، وأنه سيسدد ثمنها عندما تأتيه أموال.

الديون

وتابع: ” إن صدام كان يسدد ديونه ولكن متأخرا جدا وبعد شهور طويلة، ومع ذلك لم يتوقف صاحب المطعم عن إرسال الساندوتشات المفضلة له فور طلبها منه” .

10 آلاف دولار

وأردف أن الموقف الذي أثار ضحك صدام وجعله يروي هذا الموقف الضاحك لكل مسؤوليه، كان عقب تعيينه نائبا للرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر، فقد أرسل مع مندوب له لصاحب المطعم مبلغا من المال قدره 10 آلاف دولار عوضا له عن ديون قديمة مستحقة عليه.

وأضاف عندما قال المندوب لصاحب المطعم إن صدام حسين نائب الرئيس العراقي أرسل له هذا المبلغ عوضا له عن ديونه السابقة رد عليه صاحب المطعم وقال: هو الأستاذ صدام لقى شغل؟.لافتاً إلى أنه فور علم صدام برد صاحب المطعم انفجر من الضحك .