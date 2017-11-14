باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960
صحيفة المرصد: على مدى سنوات طويله ظل الرئيس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتذكر موقف طريف من جانب صاحب مطعم مصري وظل يروي هذا الموقف على المحيطين به ولكافة سفراء مصر لدى العراق.
رحلة الدراسة
في عام 1960 ذهب الرئيس العراقي الراحل إلى مصر، لإكمال دراسته التي تركها قبل انضمامه لحزب البعث، والتحق بمدرسة قصر النيل الثانوية وبعدها اختار دراسة القانون والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، كما اختار حي الدقي للإقامة فيه.
المطعم
قال الباحث في التاريخ وسيم عفيفي لـ”العربية.نت” أن الرئيس الراحل صدام اعتاد على الذهاب إلى مطعم مشويات في حي الدقي لتناول الطعام فيه، وكان طلبه المفضل هو ساندويتشات “الإسكالوب والروز بيف”، فلم يكن يحب الأرز أو الخضراوات.
ثمن الساندوتشات
وأضاف “وسيم” أوقات كثيرة لم يكن صدام يملك ثمن الساندوتشات، ولذا كان يخجل من الذهاب للمطعم وتناول طعامه فيه، الأمر الذي اضطره للذهاب إلى المقهى وإرسال أحد العاملين فيه لصاحب المطعم، مع إبلاغه أن الساندوتشات للطالب العراقي صدام، وأنه سيسدد ثمنها عندما تأتيه أموال.
الديون
وتابع: ” إن صدام كان يسدد ديونه ولكن متأخرا جدا وبعد شهور طويلة، ومع ذلك لم يتوقف صاحب المطعم عن إرسال الساندوتشات المفضلة له فور طلبها منه” .
10 آلاف دولار
وأردف أن الموقف الذي أثار ضحك صدام وجعله يروي هذا الموقف الضاحك لكل مسؤوليه، كان عقب تعيينه نائبا للرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر، فقد أرسل مع مندوب له لصاحب المطعم مبلغا من المال قدره 10 آلاف دولار عوضا له عن ديون قديمة مستحقة عليه.
وأضاف عندما قال المندوب لصاحب المطعم إن صدام حسين نائب الرئيس العراقي أرسل له هذا المبلغ عوضا له عن ديونه السابقة رد عليه صاحب المطعم وقال: هو الأستاذ صدام لقى شغل؟.لافتاً إلى أنه فور علم صدام برد صاحب المطعم انفجر من الضحك .
التعليقات
تذكرت إعدامه تحولت البسمة إلى حسرة 😞
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وامعتصماه .. مات المعتصم فحرياً بِنَا ألا نبتسم 😔 هذه القصة طريفة حقاً وأعجبتني كما أبهرني كفاح صدام ووفاءه بالدين وتعويضه لصاحب المطعم وإكرامه وعدم نسيانه وكذلك أعجبتني خفة دم صاحب المطعم لكن عندما
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في اجتماع الرياض قال ولى عهد الكويت للابراهيمى انا ارفع سماعة التليفون أحضر 100 الف مارينز أمريكان ونحن سوف نجعلكم تبيعون 10 عراقيات بدينار وعندما علم صدام أمر الابراهيمى بالعودة وتم غزو الكويت
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انا سخس عادي ضحكت من تعليقك يانوره
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هذا يدل على الوفاء والاصاله العربيه وليس كما يترابا عليه اذناب الفرس وحسن زميره
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صدام بطل عربي اصيل لن تنجب النساء مثله حتى وان حدث بعض الاخطاء لكن صدام ليث العرب لن ينسى ابدا..
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رحمك الله ياصدام حسين لقد رحلت عن هذه الدنيا ورحلت عروبة العراق من بعدك
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ت ١١ شكرا ، مين حضرتك ؟
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الله يرحمك ياصدام حسين. ويسكنك جنات النعيم.
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انت اللي بريئه يانوره ودمك حلو بنفسجي ميحمر
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الله يرحمك العرب ماتت من بعدك من بعدك واحنا من جرف لدحديره
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✋ 😂🏃🏻✋ ✋ 😂🏃🏻✋ ✋ 😂🏃🏻✋ ✋✋ 😂🏃🏻✋ ✋ 😂🏃🏻✋ ✋ 😂🏃🏻✋ ✋
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تعليق مخالف
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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الله يرحمك يابوعدي والله فقدناك من قلب
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سؤال صاحب المطعم بريء ومضحك بنفس الوقت ههههههه
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الله يرحمه كان العراق له هيبه قويه معه الدنيا ماتدوم لحد
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الله يرحمك ياصدام حسين البوابه الشرقيه وداعس الفرس المجوس وداق خشم الشيعه الانجاس
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بطل العرب والمسلمين قاهر الفرس المجوس ناطق الشهادتين في موقف مهيب الله يرحمه من بعده شفنا الدمار والحرب على العرب من قبل المجوس وخدمههم الكلاب من رافضه العرب والحوثيين الكلاب
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مصري مستحيل بصدق
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