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ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟
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المرصد 16 2٬454 3 ساعات

صحيفة المرصد – هسبريس : يعد المغرب أول منتج ومصدر في العالم لنبتة “الكبّار”، وهي الفياغرا المجهولة التي تجذب الأجانب لفوائدها الصحية المتعددة.

بدأت زراعة نبتة الكبّار، التي تعرف في المغرب أيضا بـ”القبار” و”الشفلح”، بالانتشار والتوسع، خاصة في مدينة آسفي التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، وتعد المدينة الأولى في المغرب في زراعتها. يدوم عمر هذه النبتة أكثر من 30 سنة، وتتلاءم مع جميع أحوال الطقس، ما جعلها تعد من الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية.

وعلى الرغم من وجود شركات تعاونية خاصة بزراعتها وتصديرها، إلا أن الكثير من المغاربة لا يعرفونها، ويجهلون مزاياها الطبية والغذائية.

إذ تؤكد الأبحاث الطبية لهذه النبتة النادرة، التي تنتشر في بلدان البحر الأبيض المتوسط، أنها تستعمل في علاج التهابات الجهاز الهضمي، وكذلك في تحسين الشهية وعملية الهضم لدى الإنسان، وتداوي الأمراض الجلدية المختلفة كالأكزيما.

كما تعد هذه النبتة الشوكية منشطا جنسيا، بحسب الأبحاث الطبية، مما جعلها تسمى أيضا بـ”الفياغرا”، وتحتوي النبتة على 3% مواد معدنية و88% ماء و3% من البروتينات و5% سكريات، وهذا ما يجعل “الكبّار” مفيدا للصحة ويستخدم في الطبخ، خاصة في البيتزا والسلطة والسمك.

يصل إنتاج “الكبّار” إلى 14 ألف طن سنويا، ويبلغ الإنتاج المصنع من النبتة قرابة 10 ألاف طن، يصدر منه 98%.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - مغربية
2017-11-14 04:21:30
الآن باقي نساء العالم بيقومو يزرعو هاذي النبتة تحت السرير بدل الجرجير يغارو من المغربيات ولكن احب بدوري اطمن كل فتاة ان المغربية بجمالها هي سر إعجاب شباب العالم بها
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15 -
2017-11-14 03:35:43
اضم صوتي لصوت تعليق 13 كلنا أمل في فخامة الشيخ الموقر قنفذ يتيم رعاه الله وان ينظر لمطالبنا بعين المسئوليه التي اتتنا على حين غره
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14 -
2017-11-14 03:27:22
المغربية مايحتاج لها فياغرا لانها فياغرا طبيعية
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13 - كلنا أمل في فخامة الشيخ الموقر قنفذ يتيم رعاه الله
2017-11-14 03:06:43
فخامة الشيخ المبجل قنفذ يتيم الموقر .. ابنائك الطلاب يرجون من فخامتكم حل وضعهم ومشكلاتهم المعقدة وخاصة طلاب الجامعات وشكراً لفخامتكم .
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12 - خطاب خاص لصاحب المعالي الشيخ قنفذ يتيم رعاه الله
2017-11-14 03:03:04
معالي الشيخ الموقر حفظكم الله ورعاكم قنقذ يتيم المحترم ،، نرجو من سيادتكم النظر بعين الرأفة والعطف لأبنائكم الموظفين في القذاع الخاص ومشكلاتهم من بعض الشركات التي يملكها أصحاب نفوذ ؛ وشكراً لمعاليكم
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11 - الى تعليق 11
2017-11-14 02:54:18
الف مبروك الله يتمم لك على خير ويرزقك الذريه الصالحه
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10 -
2017-11-14 02:16:09
اخواني اخواتي الكرام. باركو لي. لقد قمت بخطبة مغربيه وتمت الموافقه .أدعو لي بالتوفيق.
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9 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-14 02:12:31
قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.. تأملوا الآيه قبل الكتابه واحفظوا السنتكم عما لايليق ... اكتبوا ما يرضي الله ورسوله وابتعدوا عما لايليق من الكلام والالفاظ
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8 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-14 02:10:27
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ... تأملوها قبل الكتابه .. اتقوا الله فيما تكتبون .. اتقوا الله في الفاظكم واقوالكم وكتاباتكم
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7 - saeed
2017-11-14 02:10:07
🌚 🌚 🌚 🌚 🌚 🌚 🌚 🌚
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6 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-14 02:07:35
تعليق مخالف
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5 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-14 02:05:29
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ... تأملوها قبل الكتابه .. اتقوا الله فيما تكتبون .. اتقوا الله في الفاظكم واقوالكم وكتاباتكم
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4 - Noura
2017-11-14 01:55:05
لكن يبدو أن نساء المغرب يتناولن هذه النبته أكثر من رجالهم 😂😂😂
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3 - saeed
2017-11-14 01:48:14
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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2 - Noura
2017-11-14 01:46:03
وأخيرا عرفنا سبب المصايب اللي بتحصل عندهم كل يوم 😂😂
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1 - قنفذ يتيم
2017-11-14 01:44:02
مانبي فياغرا اطلعو من روسنا انا كذا ومو مخارج وضعي *** حتى السمك ماكله ولا الجمبري 😫😫
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