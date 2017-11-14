بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري مباشرة وليست مسجلة ؟

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صحيفة المرصد : أكدت الإعلامية اللبنانية باولا يعقوبيان أن المقابلة التي أجرتها مساء الأحد مع رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري من الرياض كانت “على الهواء مباشرة” وليست مسجلة، كما كان يجري الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي .

ولإثبات ذلك لجأت الإعلامية اللبنانية إلى ذكر خبر الزلزال الذي ضرب العراق وبعض الدول المجاورة وكانت شدته 7.2 على مقياس ريختر ، بحسب موقع يورو نيوز .

كما عادت يعقوبيان وقرأت التوقيت الذي كانت تجري فيه المقابلة، بذكرها زمن تلك اللحظة بالتوقيت المحلي للسعودية، حيث جرت المقابلة ببيت سعد الحريري في الرياض.

يشـار إلى أن المقابلة مع الحريري، التي بثها تلفزيون المستقبل اللبناني، جاءت بعد نحو أسبوع من إعلان استقالته بشكل مفاجئ من منصب رئاسة الوزراء من الرياض.

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