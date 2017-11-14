من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

حجم الخط A A A المرصد 7 962 4 ساعات

صحيفة المرصد : فاجأ الفنان راشد الماجد جمهوره بعمل وطني جديد بعنوان «يا محمد»، بثه على القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، وحقق في ساعته الأولى فقط أكثر من 72 ألف مشاهدة .

وكتب كلمات الأغنية تركي آل الشيخ ، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع الموسيقي المعروف سيروس .

الأغنية التي تداولتها مواقع التواصل وتفاعل معها مغردون تقول كلماتها: «من مساري الليل لاطراف النجوم.. ومن ضحوك الفجر لين آخر مدار.. تبتسم لك يا محمد كل يوم.. أرضك وتنبت صياهدها خضار، وْتحت ظل الشمس والوضع محسوم.. وفي السماء والأرض أو فوق البحار.. نكتب أسمك بالذهب فوق الغيوم ونكتب أسمك حب وأمجادك شعار، لانك الديم وعمى عين الخصوم.. مرويٍ البيداء ومروي كل دار، عزنا يا عزنا وقت اللزوم.. بالطناخة واتخاذك للقرار».

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا