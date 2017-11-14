الرئيسية / هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!
ترجمة صحيفة المرصد: : نشرت وسائل الإعلام البريطانية صورا صادمة للملاكم البريطاني اليمني الأصل نسيم حميد تظهر تغيرا كبيرا في شكله ومظهره. وبحسب صور نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فلقد ظهر الملاكم بطل العالم في وزن الريشة بجسد ضخم وبطن ممتلئة متحولا إلى شخص سمين، يكاد لا يعرفه معجبوه حينما كان ملاكما شهيرا، يسرق الأضواء بطريقته الفريدة في مبارياته.
نسيم الذي يبلغ من العمر حاليا 43 عاما، ظهر برفقة زوجته أثناء قيامهما بالتسوق في إحدى الأسواق البريطانية، بعد قرابة 16 أسبوعا من خروجه من السجن، على خلفية تسببه في حادث سير، أدى إلى إصابة سائق السيارة الأخرى، بكسور في جسده. الحادث وقع في عام 2015، وحينها اعترف نسيم بأنه تسبب فيه بسبب قيادته الخطرة لسيارته الرياضية من نوع مرسيدس.
التعليقات
19 - بنشراوي2017-11-14 04:37:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ذيب نجد2017-11-14 04:33:41
يقولون صار بنشري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - شهاب2017-11-14 04:32:36
هالملاكم مثال على اليمني الضعيف بعد ما انهزم من ارجنتيني راح اعتزل ,,, الاعتزال لا يأتي إلا بعد أنتصار ساحق .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -2017-11-14 04:31:14
رحت بشتري لمبه من عند ابو يمن قالي بعشره ريال ولقيتها عند جاره الباكستاني ب5 ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - شداد2017-11-14 04:28:37
ابو يمن مسوي يقصف في التعليقات و ليتها تصيب كلها ترجع ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - خوي تايسون2017-11-14 04:27:10
اليمني عادك إلا صغير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - صالح2017-11-14 04:26:33
ترك الملاكمه بعد ماشبع بوكسات وزلط اما الان واضح انه صار معلم في كفتريا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - شجاع2017-11-14 04:25:35
هذا شكلة الحقيقي ابو يمن الاصيل ولو كان غير ذالك لكان مزيفاً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - القحطاني2017-11-14 04:25:06
وبالنسبه للتجاره فما قصرت السعوديه فتحت التجاره لكم يالمنيين يوم اكثر الدول تطردكم واصبحتو تجار يوم المواطن يمشي عليه اي شي لكن اليوم بتغير الامور وألي يكنزون فلوسهم وماشافت الدوله منهم غيرالمذمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - القحطاني2017-11-14 04:22:26
زيت مغلي رح طلع الحوثيين من دارك والايرانيين وخل الزيت المغلي وخل هل السعوديه في حالهم ماكفاكم الشهداء الي بالاالااف يدافعون عن اهل اليمن وعروبه اليمن لا تشلها ايران وجاي تكتب في المواقع وتسب رح جاهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ابو سعود2017-11-14 04:21:21
لو النت غالي كان ما شفتك تعلق هنا يا ***ههههاي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ناوي على الزواج بس ياحسرة اااكو دولارات ولاليرات2017-11-14 04:20:49
كووووووووووومندز وكانكاتبي وووهرف وهوت دوت وعماليها الحمد على نعمة الابدان وغدا لناضرة قريب يطالب بعلاجة من السمنة في مراكز متقدمة فعلا الدينا عجب النحيف يريدة مثلة الان والدباء يريد سابقة ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - جبر2017-11-14 04:18:16
ا بويمن يفلح في رفع الأسعار والغش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - رد على ابو سعود2017-11-14 04:17:11
تقول اليمني ما يفهم شي اسئل عن اهل العلم من وين واصل العرب مشكلة الانتر نت رخيص وكل من هب ودب اشترك نت وصار يتفلسف بما لا يفقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - يمني مقيم2017-11-14 04:16:33
اليمنيين ابطال مايقدر عليهم احد لا بقوة اليد ولا بالتجارة وما سمعنا يمني مرة زوجته كبت عليه زيت مغلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-11-14 04:02:22
اذكروالله واستغفروه وصلواعلى النبي في وقت السحرولاتنسون الوتر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابو سعود2017-11-14 03:56:13
ابو يمن ما يفلح في شي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - يالله العافية2017-11-14 03:45:48
صورته وهو ملاكم قبل 20 سنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - saeed2017-11-14 03:21:16
🌚 🌚 🌚 🌚 🌚 🌚 🌚 🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : طائر المساء
سبحان اللة ****...
بواسطة : بنشراوي
تعليق مخالف...
بواسطة : ذيب نجد
يقولون صار بنشري...
بواسطة : 🌃Rima ريما🛌°•🗨
يا تقول الحق ايها المذيع ياتسكت!!!قال آل ثاني خط احمر!!!آل ثاني موزة🍌 وزوجها وول...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960المرصد 22 1٬883 3 ساعات
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامةالمرصد 20 4٬686 9 ساعات
وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرضالمرصد 139 11٬819 11 ساعة
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياضالمرصد 29 7٬878 13 ساعة
المرصد الرياضي
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!المرصد 19 1٬307 1 ساعة
بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة تردالمرصد 27 3٬742 4 ساعات
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !المرصد 132 11٬395 21 ساعة
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟المرصد 10 6٬039 يوم واحد
اخبار فنية
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديوالمرصد 4 328 1 ساعة
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاعالمرصد 45 7٬299 13 ساعة
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتيالمرصد 81 8٬994 14 ساعة
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 31 7٬553 12 ساعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !المرصد 70 11٬607 22 ساعة
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيلالمرصد 22 12٬643 21 ساعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 37 9٬168 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري مباشرة وليست مسجلة ؟المرصد 1 643 2 ساعتين
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراسالمرصد 17 6٬315 6 ساعات
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعوديةالمرصد 87 7٬943 8 ساعات
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلتراالمرصد 32 1٬403 9 ساعات
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬474 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬618 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬266 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬101 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 16 2٬455 3 ساعات
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬428 يوم واحد
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬715 يومين
اخبار اقتصادية
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!المرصد 1 77 7 دقائق
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسبابالمرصد 29 7٬270 13 ساعة
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !المرصد 77 6٬361 19 ساعة
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !المرصد 40 5٬073 19 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬531 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬654 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬663 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬558 4 أسابيع
الاخيرة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صورالمرصد 7 424 1 ساعة
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرةالمرصد 20 2٬789 5 ساعات
شاهد.. أضخم طفل في العالمالمرصد 4 3٬079 14 ساعة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 47 7٬260 يوم واحد
كاريكاتير