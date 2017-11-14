هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

حجم الخط A A A المرصد 19 1٬307 1 ساعة

ترجمة صحيفة المرصد: : نشرت وسائل الإعلام البريطانية صورا صادمة للملاكم البريطاني اليمني الأصل نسيم حميد تظهر تغيرا كبيرا في شكله ومظهره. وبحسب صور نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فلقد ظهر الملاكم بطل العالم في وزن الريشة بجسد ضخم وبطن ممتلئة متحولا إلى شخص سمين، يكاد لا يعرفه معجبوه حينما كان ملاكما شهيرا، يسرق الأضواء بطريقته الفريدة في مبارياته.

نسيم الذي يبلغ من العمر حاليا 43 عاما، ظهر برفقة زوجته أثناء قيامهما بالتسوق في إحدى الأسواق البريطانية، بعد قرابة 16 أسبوعا من خروجه من السجن، على خلفية تسببه في حادث سير، أدى إلى إصابة سائق السيارة الأخرى، بكسور في جسده. الحادث وقع في عام 2015، وحينها اعترف نسيم بأنه تسبب فيه بسبب قيادته الخطرة لسيارته الرياضية من نوع مرسيدس.

