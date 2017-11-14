رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تقارب نصف مليون ريال .. إلزام “مواطن” بنفقة لأبنائه بأثر رجعي و 100 ألف قيمة سيارة لطليقته في بريدة!

تقارب نصف مليون ريال .. إلزام “مواطن” بنفقة لأبنائه بأثر رجعي و 100 ألف قيمة سيارة لطليقته في بريدة!

تقارب نصف مليون ريال .. إلزام “مواطن” بنفقة لأبنائه بأثر رجعي و 100 ألف قيمة سيارة لطليقته في بريدة!
حجم الخط A A A
المرصد 9 1٬087 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن قاضي محكمة التنفيذ في بريدة أصدر أمراً تنفيذياً بإلزام أبٍ بتسديد قيمة النفقة الماضية، والمستقبلية لطليقته وأبنائهما، بإجمالي يقترب من النصف مليون ريال.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس (الإثنين) أن تفاصيل القضية ابتدأت عندما رفعت إحدى المطلّقات دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكماً بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي بعد رفعها للدعوى ضد طليقها.

وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخراً، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب «المنفّذ ضدّه» بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، وألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية.

كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنوياً، وألزمه بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال سعودي.

وأمهل القاضي «المنفّذ ضده» وبحسب لوائح ونظام التنفيذ خمسة أيام فقط للتنفيذ، قبل أن تطبق في حقة العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما» في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - ابو محمد
2017-11-14 06:41:10
بعض الآباء يعتقد انه اذا طلق الزوجه يطلق معها الابناء ويعيشون على نفقة اهل الخير! والله لتسألون عن رعيتكم. مالهم اي ذنب في مشاكل الوالدين. في الدول المجاورة يستأجر المطلق شقة لأطفاله وامهم ويصرف نفقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - loving liberal
2017-11-14 06:18:56
حسب المشكله اذا الزوج عائف بدون مشكله من الزوجه ياجب ان لايطلقهاوان طلقهايصرف عليها في احسان ولطف وان كان المشكله من الزوجه اذا ماعنده ثبوتيات يطلب ابوها وامها واخوانهافي ادلاء شهادتهم وتصديقهابيمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ووو
2017-11-14 06:17:53
اللله يكفي شر الحريم طالع واكل نازل واكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الله لايبلانا
2017-11-14 06:09:06
الله يحفظ لي امي ويرحم ابي ويحفظ زوجتي وعيالي ويهدينا جميعا ويجعل لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ويجعلني للمتقين إماما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - loving liberal
2017-11-14 06:02:26
المحاكم تعرف من كثرالمشاكل الزوجيه البعض تنشاءعن الطلبات والتبذيرممايلحق اضررفي ازويج وتكبيده مالايتحمله والبعض ينشاءمن الزواج من ثاني والبعض منتحريض اهل الزوجه اما استغلال والبعض ينشاء عن فساد اخلاقي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - loving liberal
2017-11-14 05:53:03
الاب ملزم في النفقه على ابنائيه وتسكينهم معاه وتدريسهم اذا كان مهيا لهم وهذا حق شرعي اماء المراه امساك في معروف اتسريح في احسان وهذا المعروف واذا المراه تجيب مشاكل في البيت يطلقها ويصرف عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-14 05:49:52
بهدوء هذا الصباح يارب سعاده دائمه تسكن قلوبنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - sar-al-sa
2017-11-14 05:41:36
حكم عادل لصالح الزوجه والاطفال المهملين ان كان الزوج قادرا على الدفع والالتزام به والا سيكون حكم من حكم على معدم بمصادره مزرعته ومسكنه وحانوته وليس له شيء منهافي صك سلم للخصم وقيل له انتظر حتى يملكها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - أستغفرالله
2017-11-14 05:26:06
أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : hima

برضو الدنيا بخير بدونهم وكمائنهم,وزعوهم على الجهات الحكوميه ووفرو الميزانيه الها...
بواسطة : راجح

موقف مصر وااضح.. ولا تريد ان تدخل السعودية في مزيد من الحروب . وخاصة مع دول تملك...
بواسطة : برق _ الحرم

((((((( الله يحفظك بحفظه .............. من كل مكروه )))))))...
بواسطة : ودي أفهم

سلمولي عليه تكفون ياللي تجونه سلمولي عليه 💔...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
105 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
222 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
169 1
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
90 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
247 2
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
172 1
mm

محمد الساعد

نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
272 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
214 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
214 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
358 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الواقعية !
309 6
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
455 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
266 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬321 16
mm

عادل التويجري

طنش !
324 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
292 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
656 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
694 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
736 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
386 4
الاخبار الدولية
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

 المرصد 26 3٬081 6 ساعات
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

 المرصد 20 4٬856 11 ساعة
وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

وسائل إعلام عراقية : زلزال إيران كان تجربة نووية أجرتها طهران تحت الأرض

 المرصد 141 12٬140 13 ساعة
أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض

أول تعليق للرئيس اللبناني “مشيال عون ” بعد ظهور الحريري في مقابلة تلفزيونية من منزله في الرياض

 المرصد 29 7٬997 15 ساعة
المرصد الرياضي
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

 المرصد 35 5٬072 4 ساعات
بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة ترد

بالفيديو .. أنمار الحائلي يطلب العفو من تركي آل الشيخ .. والهيئة ترد

 المرصد 34 5٬059 7 ساعات
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

 المرصد 132 11٬443 24 ساعة
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

 المرصد 10 6٬056 يوم واحد
اخبار فنية
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

 المرصد 7 961 4 ساعات
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

 المرصد 45 7٬488 15 ساعة
الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

 المرصد 83 9٬179 17 ساعة
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 89 10٬082 يومين
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

 المرصد 32 7٬754 14 ساعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 70 11٬673 يوم واحد
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 22 12٬717 23 ساعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 37 9٬176 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 1٬411 4 ساعات
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 18 6٬950 9 ساعات
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

 المرصد 88 8٬398 10 ساعات
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

 المرصد 33 1٬447 12 ساعة
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬479 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬621 6 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬266 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬101 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 24 4٬510 5 ساعات
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 21 1٬955 8 ساعات
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬432 يوم واحد
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬719 يومين
اخبار اقتصادية
“أوبر” تعتزم بيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار لـ”سوفت بنك” !

“أوبر” تعتزم بيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار لـ”سوفت بنك” !

 المرصد 1 335 1 ساعة
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 6 535 2 ساعتين
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 28 2٬975 2 ساعتين
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 29 7٬406 15 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬535 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬655 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬663 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬559 4 أسابيع
الاخيرة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 15 1٬132 4 ساعات
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 21 3٬497 7 ساعات
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 4 3٬137 16 ساعة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 47 7٬268 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

 المرصد 253 3٬631 21 ساعة