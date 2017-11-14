تقارب نصف مليون ريال .. إلزام “مواطن” بنفقة لأبنائه بأثر رجعي و 100 ألف قيمة سيارة لطليقته في بريدة!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن قاضي محكمة التنفيذ في بريدة أصدر أمراً تنفيذياً بإلزام أبٍ بتسديد قيمة النفقة الماضية، والمستقبلية لطليقته وأبنائهما، بإجمالي يقترب من النصف مليون ريال.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” أوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس (الإثنين) أن تفاصيل القضية ابتدأت عندما رفعت إحدى المطلّقات دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكماً بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي بعد رفعها للدعوى ضد طليقها.
وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخراً، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب «المنفّذ ضدّه» بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، وألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية.
كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنوياً، وألزمه بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال سعودي.
وأمهل القاضي «المنفّذ ضده» وبحسب لوائح ونظام التنفيذ خمسة أيام فقط للتنفيذ، قبل أن تطبق في حقة العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما» في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.
التعليقات
بعض الآباء يعتقد انه اذا طلق الزوجه يطلق معها الابناء ويعيشون على نفقة اهل الخير! والله لتسألون عن رعيتكم. مالهم اي ذنب في مشاكل الوالدين. في الدول المجاورة يستأجر المطلق شقة لأطفاله وامهم ويصرف نفقه
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حسب المشكله اذا الزوج عائف بدون مشكله من الزوجه ياجب ان لايطلقهاوان طلقهايصرف عليها في احسان ولطف وان كان المشكله من الزوجه اذا ماعنده ثبوتيات يطلب ابوها وامها واخوانهافي ادلاء شهادتهم وتصديقهابيمين
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اللله يكفي شر الحريم طالع واكل نازل واكل
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الله يحفظ لي امي ويرحم ابي ويحفظ زوجتي وعيالي ويهدينا جميعا ويجعل لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ويجعلني للمتقين إماما
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المحاكم تعرف من كثرالمشاكل الزوجيه البعض تنشاءعن الطلبات والتبذيرممايلحق اضررفي ازويج وتكبيده مالايتحمله والبعض ينشاءمن الزواج من ثاني والبعض منتحريض اهل الزوجه اما استغلال والبعض ينشاء عن فساد اخلاقي
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الاب ملزم في النفقه على ابنائيه وتسكينهم معاه وتدريسهم اذا كان مهيا لهم وهذا حق شرعي اماء المراه امساك في معروف اتسريح في احسان وهذا المعروف واذا المراه تجيب مشاكل في البيت يطلقها ويصرف عليها
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بهدوء هذا الصباح يارب سعاده دائمه تسكن قلوبنا
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حكم عادل لصالح الزوجه والاطفال المهملين ان كان الزوج قادرا على الدفع والالتزام به والا سيكون حكم من حكم على معدم بمصادره مزرعته ومسكنه وحانوته وليس له شيء منهافي صك سلم للخصم وقيل له انتظر حتى يملكها
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أستغفرالله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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