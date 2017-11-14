“أوبر” تعتزم بيع أسهم بقيمة 10 مليارات دولار لـ”سوفت بنك” !

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صحيفة المرصد : أبرمت شركة “أوبر” اتفاقا يفضي إلى تعزيز استثماراتها مع تحالف تقوده “سوفت بنك” اليابانية ومجموعة “دراغونير” سان فرانسيسكو.

ولم يُكشف بعد عن حجم الحزمة الاستثمارية المحتملة، غير أن تقارير أشارت إلى أنها قد تصل إلى عشر مليارات يورو.

وقالت “أوبر”، التي تعمل في مجال السيارات الأجرة، إن الأموال ستستخدم في تمويل مشروعاتها التوسعية والاستثمار في التكنولوجيا.

ويفضي الاتفاق أيضا إلى تغيير هيكل الشركة الإداري وإدراج الأسهم في البورصة خلال فترة أقصاها 2019.

وقالت أوبر :”أبرمنا اتفاقا مع تحالف بقيادة سوفت بنك و دراغونير بشأن استثمارات محتملة”.وفقا لموقعBBC.