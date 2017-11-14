زوجته تلقت اتصالات من أرقام سورية .. آخر تطورات قضية “السعودي المخطوف” في لبنان !
صحيفة المرصد : كشفت أسرة البشراوي تلقي زوجة المواطن السعودي المختطف «علي» اتصالات هاتفية من أجهزة جوال (السبت) بأرقام سورية، تطالبهم بتسريع دفع الفدية المالية البالغة 1.5 مليون دولار.
وبحسب صحيفة “عكاظ” قال شقيق المختطف محمد البشراوي، لا تمتلك الأسرة أية معلومات بمكان تواجد ابنها، مضيفا: ورود الاتصالات الهاتفية من شرائح سورية توحي بأن عليا تم تهريبه إلى الحدود السورية، أو الأراضي اللبنانية، فيما يحاول الخاطفون التمويه على الجهات الأمنية للكف عن الملاحقة. مشيرا إلى أن الأسرة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة خادم الحرمين في بيروت، آخرها اتصال أمس (الإثنين) للوقوف على مستجدات اختطاف شقيقه منذ مساء الخميس الماضي، موضحا أن السفارة تنسق مع الأجهزة اللبنانية لفك خيوط هذا اللغز، والقبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق.
وذكر البشراوي أن زوجة شقيقه تتواصل مع الأجهزة الأمنية للإدلاء بأقوالها منذ الخمس الماضي، رغم أن حالتها النفسية صعبة للغاية، نتيجة الغموض الذي يكتنف مصير علي منذ أربعة أيام. وانتقد تعاطي وسائل الإعلام عملية اختطاف شقيقه، إذ نسجت بعض الصحف قصصا من خيالها، لا تمت للواقع بصلة، دون الرجوع للعائلة والحصول على معلومات دقيقة، ما سبب استياء جميع أفراد الأسرة، ففضلوا عدم التعاطي مع بعض وسائل الإعلام. داعيا الجهة الخاطفة بإطلاق سراح أخيه، رافضا احتجاز أخيه ووصفه بغير المقبول على الإطلاق.
التعليقات
اللي مايبينا مانبيه .. اصلاً هو مهاجر الى لبنان مايبي السعودية ***
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من الحماقة اشغال الدولة بالبحث عنه تم تحذير السعوديين وطلب منهم مغادة لبنان ورفض طلب الحكومة السعودية من رعاياها المغادرة اتركوه يفك نفسه هو اللي عصى طلب ولاة أمره
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أعتقد أنه ملعوب لتدفع الدولة الفدية وبعدها لكم خمسون ولنا خمسون .
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الله يفك كل أسير -سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
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لس مو مقتنعين ان خطتهم فشلت قال ايش الزوجة حالتها سيئة
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مفروظ السعوديه ماتدخل خاصه انه رايح ****
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الله اعلم
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يعني الزوجة تلقت اتصالات من جماعتها لان الزوجة سورية اشم ريحة ملعوب في القضية المواطن من القطيف ومتزوج سورية ومخطوف في بنان والارقام سورية اصبروا شوي وبينكشفون
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