تفاصيل استشهاد الملازم أول “فهد الكثيري” بالقطيف .. وكيف استقبل والده الخبر! -فيديو

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صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الداخلية استشهاد الملازم أول فهد الكثيري من قوات الطوارئ بارتداد طلقة نارية الأحد الماضي أثناء أدائه مهامه في منطقة القطيف، تسببت في وفاته قبل وصوله للمستشفى، ونقل جثمانه للرياض حيث أديت الصلاة عليه في جامع الملك خالد بأم الحمام.

وبحسب صحيفة «مكة» فإن عمل الشهيد كان يبدأ منذ الفجر وحتى الظهر، ولكن عندما حان موعد تسليمه لمهام عمله كانت عملية المداهمة للمطلوبين على وشك أن تبدأ فأصر على الاشتراك فيها فكتب الله له فيها الشهادة، فيما أصيب زميل له حالته مستقرة.

وحين تلقى والده نبأ استشهاده ردد أبيات شعر حول بذل النفس في سبيل الوطن والشجاعة والإقدام.