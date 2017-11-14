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الرئيسية / تفاصيل استشهاد الملازم أول “فهد الكثيري” بالقطيف .. وكيف استقبل والده الخبر! -فيديو

تفاصيل استشهاد الملازم أول “فهد الكثيري” بالقطيف .. وكيف استقبل والده الخبر! -فيديو

تفاصيل استشهاد الملازم أول “فهد الكثيري” بالقطيف .. وكيف استقبل والده الخبر! -فيديو
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المرصد 9 1٬807 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الداخلية استشهاد الملازم أول فهد الكثيري من قوات الطوارئ بارتداد طلقة نارية الأحد الماضي أثناء أدائه مهامه في منطقة القطيف، تسببت في وفاته قبل وصوله للمستشفى، ونقل جثمانه للرياض حيث أديت الصلاة عليه في جامع الملك خالد بأم الحمام.

وبحسب صحيفة «مكة» فإن عمل الشهيد كان يبدأ منذ الفجر وحتى الظهر، ولكن عندما حان موعد تسليمه لمهام عمله كانت عملية المداهمة للمطلوبين على وشك أن تبدأ فأصر على الاشتراك فيها فكتب الله له فيها الشهادة، فيما أصيب زميل له حالته مستقرة.

وحين تلقى والده نبأ استشهاده ردد أبيات شعر حول بذل النفس في سبيل الوطن والشجاعة والإقدام.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - مواطن
2017-11-14 08:51:00
*****لماذا لايستعان بافراد متخصصه في حروب العصابات من الدول المتقدمة لتخليص القطيف منهم وحفظ دماء الافراد****
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8 - علمتني الحياة ☆
2017-11-14 08:47:29
قتلوه قتلهم الله
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7 - منصور
2017-11-14 08:30:52
حسبناالله ونعم الوكيل على ***اذناب المجوس ولائهم لايران ويأكلون من خيرات بلادنا
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6 - مسمار
2017-11-14 08:21:38
قاتل الله اذناب المجوس فاجسادهم النتنه هنا وولاؤهم وقلوبهم معلقة بالمجوس لاولاء لهم ولا انتماء ولا طاعة فابيدوهم قبل ان يستفحل شرهم وشددو على مداخل وخارج منطقتهم.
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( عدد التعليقات 31,454 )
5 - برق _ الحرم
2017-11-14 08:19:35
-(((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)))-
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4 - النورس
2017-11-14 08:11:42
رحمة الله .. رجل اقدام و تحدي .. مقبل غير مدبر نسال الله له الشهادة
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( عدد التعليقات 4,450 )
3 - سهم
2017-11-14 08:07:36
رحمه الله .
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( عدد التعليقات 10,116 )
2 - الرحااال
2017-11-14 07:39:56
ايش رايك يستشيرونك متى يقام الحد..الا تميز بين التعليقات وبين التدخل في شأن قطاع حساس مثل هذا..💚
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( عدد التعليقات 31,454 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-14 07:21:24
(((((( نريد ان نسمع ........ كيف كان الرد على استهداف ((رجال _الامن)) في القطيف ..... حتى الان لم نسمع عن اقامة الحد على الخونة القتله الذين ثبت جرمهم وصدرة احكام بشأنهم والتنفيذ لايزال موقوف))))))
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آخر تعليق
بواسطة : محب المرصد

انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : ابن الوطن

عنيده شخبارك؟ وش رايك بالاخبار الحلوه عالصباح ..اوعدك *****اخليك تحضرين كل الحفل...
بواسطة : يمني مملوح

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