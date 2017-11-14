كيف جنَّد «حزب الله» إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة؟

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كيف جنَّد «حزب الله» إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة؟
صحيفة المرصد : كشفت معلومات موثوق بها عن إصرار «حزب الله» على تجنيد إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة، إذ نجحت في تجنيد عدد محدود منهم، فيما قبض على آخرين قبل لقائهم بالمخابرات الإيرانية، التي تقف خلف هذه المخططات.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” أزاحت الضربات الأمنية المتتالية الستار عن سجل حافل بـ«التآمر» على المملكة، تقوده إيران وذراعها الطائفية «حزب الله»، بعد ضبط متورطين بالتدرب على يد عناصر من «حزب الله» الإرهابي، لتنفيذ أعمال تخريبية.
التعليقات
21 - Xx5halidxX2017-11-14 08:49:50
تعليق مخالف
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20 - -2017-11-14 08:47:49
لابد من اجتماع مع كبار وأعيان ** كذا المشكله تتعقد
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19 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:47:27
و اكبر دليل انك هناك من هم ولائهم للارهاب الالف من المعتلين الان فى سجون المباحث من الذين اعلنوا ولائهم لغير ولاه الامر
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18 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:45:30
يا تعليق 14 فى المقابل هناك سنه سعوديين ولائهم للظواهري و البغدادي و الجولانى و الاخوان و بقيه الارهابين ليش الهجوم بس على الشيعه لنكن صرحين و نتكلم على المكشوف
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( عدد التعليقات 31,454 )17 - برق _ الحرم
(((( للارهاب صورا كثيرة .... وفصول_ مثيرة )))))
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( عدد التعليقات 31,454 )16 - برق _ الحرم
((((( سؤال من جند الترفيه ..... الايام القادمة صادمة )))))
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15 -2017-11-14 08:40:09
الإرهاب مجوسي اسماعيلي ويجب القضاء على عباد القبور
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14 - راجع قدام2017-11-14 08:36:28
هناك شيعة سعوديين ولائهم لوطنهم ويدافعون عنه .. اما الفئة الاخرى منهم فهؤلاء يجب مسحم عن وجه الارض من غير رحمة ولا شفقة .. وقبل محاربة ايران وحزب الله يجب التخلص من هذا السرطان الخبيث
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13 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:36:18
ما قامت به الحكومه من اقتلاع الارهاب فى الداخل قبل وقوع اي عمليه يستحق كل الاعجاب و قدوه للاخرين و اثبت الحكومه انها ناجحه فى هذه الامور مائه فى المائه و المعتلين الان فى السجن و معروف عوايلهم
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12 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:33:21
يا تعليق 7 كلامى واضح الحكومه و لله الحمد عملت حملات اسباقيه و ضربت الارهابيين و هناك الالف منهم فى السجون و اسماء عوايلهم معروفه ليس من نسج خيال احد
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11 -2017-11-14 08:32:51
ارهابيي القطيف وداعش والقاعدة كلهم مدعومين من الدولة المجوسية الصفوية وقطيعها من بني رفضون واللذين يصدقون ان الصحابي الجليل علي ابن ابي طالب هو الإله انها عقول منتهية يساقون لجهنم برضاهم
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10 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:30:46
الحمد لله الحكومه تعالج الامور حسب اهميتها و تعرف معنى حل الامور الكبرى اولا ليس مثل بعض المواطنين الذين تفكيرهم محدود و اكبر دليل محاربه الفساد بدات بالكبار اولا ثم سوف تنتقل الى الباقى
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9 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:27:58
يا ت6 كل نسبه ارهابيى العواميه بالنسبه لمجموع الارهابين المعتلين الان فى سجون المباجث اتحدى اذا كانوا يزيدون عن 2 فى المائه و اعلم نهايه اي امه تبدء عندما تشغلها صغار الامور عن الامور الكبيره
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( عدد التعليقات 2,421 )8 - ابونواف...
يجب تحجيم حزب الله والضغط على لبنان اقتصادياً فهذا الحزب يصدر الاٍرهاب والقتل والمخدرات ويدعم الخنزير بشار وخنازير الحوثيين بدعم إيراني مطلق اقطعو أيدي ايران القذره في المنطقة
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7 - مع زاتك2017-11-14 08:17:47
تعليق 5..بن هادي...أفهم من تعليقك انك *****ر
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6 - منصور2017-11-14 08:11:23
كل مالايدع الشك كل ارهابيي العوامية من انتاج ايران وملاليهاالخباث واذنابهم من احزاب الشيطان المفروض العالم الاسلامي يتحدويقضي على رؤس الشرمن المعممين والملالي ومن يقف خلفهم من المندسين بين المسلمين
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5 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:09:08
يا تعليق 2 حاليا هناك الالف من المعتلين فى سجون المباحث لثبوت انتمائهم للارهاب روح اقرا اسمائهم و انت تعرف من الذين يشكلون الخطر هذه هى الحقيقه التى لا يمكن لاحد انكارها
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4 - النورس2017-11-14 08:08:32
حسبي الله علي ايران .. الدولة المارقه صانعة الفتن
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3 - كلنا بريك بن هادي2017-11-14 08:07:06
الرجاء الرجوع الى اسماء المعتلين الان فى سجون المباحث و قراءه اسماء عوايلهم و معرفه مناطقهم لتعرفوا من يشكل الخطر الحقيقى على الامن الداخلى هذه هى الحقيقه المره
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2 - مطقطق2017-11-14 08:03:30
معروفين من وين ! للأسف ناس ولاؤهم لزنادقة قم
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1 - يمني عاشق الدمام2017-11-14 08:02:06
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : محب المرصد
انا استغرب وين اخوانهم اعمامهم اخوالهم ياخزياه...
بواسطة : سليمان س
تعالوا عندنا خلوا لبنان ،، الذي تبحثون عنه موجود في كل مكان وارخص...
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