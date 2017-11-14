كيف جنَّد «حزب الله» إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة؟

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صحيفة المرصد : كشفت معلومات موثوق بها عن إصرار «حزب الله» على تجنيد إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة، إذ نجحت في تجنيد عدد محدود منهم، فيما قبض على آخرين قبل لقائهم بالمخابرات الإيرانية، التي تقف خلف هذه المخططات.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أزاحت الضربات الأمنية المتتالية الستار عن سجل حافل بـ«التآمر» على المملكة، تقوده إيران وذراعها الطائفية «حزب الله»، بعد ضبط متورطين بالتدرب على يد عناصر من «حزب الله» الإرهابي، لتنفيذ أعمال تخريبية.