“المركز الوطني للزلازل” يكشف حقيقة وقوع “هزة أرضية” في جدة !
صحيفة المرصد : صرح رئيس المركز الوطني للزلازل والبراكين بعدم صحة حدوث أي هزة أرضية في جدة، وأكد لموقع إمارة منطقة مكة المكرمة بـ”تويتر” أن ذلك غير صحيح، مشيرًا إلى أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
من جانبه، نفى طارق أبا الخيل، المتحدث باسم المساحة الجيولوجية، ما تردد في وسائل التواصل عن حدوث زلزال كبير، سيضرب إيران والعراق والخليج العربي خلال الأيام القادمة.
وقال: هذه شائعة، ولا يمكن التنبؤ بالزلازل، وهي في علم الغيب. وبالنسبة إلى الزلزال الذي ضرب العراق لم يكن أحد يعرف أنه سيقع، فكيف يعرفون الآن؟! مؤكدًا أن ما تردد في تويتر عن زلزال جدة أمس غير صحيح إطلاقًا.
يذكر أنه تم تداول رسالة على نطاق واسع، بأن مصادر من وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية أكدت احتمالية حدوث زلزال كبير، سيضرب إيران والعراق والخليج العربي خلال الأيام القادمة. وقالت الرسالة المتداولة إن خبراء كبارًا في إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكروا أن زلزالاً كبيرًا بقوة ١٠ درجات على مقياس ريختر سيضرب أجزاء كبيرة من إيران والعراق، وسيتسبب في أضرار كبيرة بالبنى التحتية وخسائر بشرية كبيرة بهذين البلدين، وستصل ارتدادات هذا الزلزال إلى الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وقد تُحدث كذلك أضرارًا كبيرة بهذه الدول نتيجة الهزات الأرضية القوية.
التعليقات
سوف أتقبل مصيري 😑، لأنه لا مفر، وحتى الصالحون سوف يهلكون.
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مو زلزال هذا قلبي رجف عليك
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يا تعليق 8 صحيح كلامك و الدليل ما حدث ايام الحج و حادثه الرافعه و سيول جده و غيرها من المصائب التى حدثت فى المملكه
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عدد سكان جدة تقريبا٤ مليون مخارج الطوارى لايوجد بنية تحتيه لايوجد حتى البحر عندهم لايوجد ولاتشوفه🤔
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قال الله عز وجل (وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون)
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لاتصدق صحوي اخونجي ابو لحية مهما كان..والله العظيم انهم يكذبون كما يتنفسون
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لاتصدق صحوي اخونجي ابو لحية مهما كان..والله العظيم انهم يكذبون كما يتنفسون
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هذه الاشاعات يطلقها بني صحيون اصحاب اللحى عشان يقولون هذا غضب من الله ..قبحهم الله وفطع دابرهم ..هم سبب تخلف المسلمين.
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لا يمكن التنبؤ بالزلازل وعجزو العلماء عن اختراع جهاز يحذر من حدوث زلازل . لا يعلم الغيب الا الله الله
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10 درجات على مقياس ريختر !!!!!!!!!! هذي اول مرة اسمع بهذة القوة من كبرها ياكذبها ؟؟؟؟؟؟ العلم عند الله ولكن مانقول الا ،،، الله يكفينا شر ذنوبنا وشر الزلازل والفتن .
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(((( ماخفي اعظم.... ويعل السيل مايجي جدة....... لو ربعت كل الاوطاني ))))
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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