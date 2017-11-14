“المركز الوطني للزلازل” يكشف حقيقة وقوع “هزة أرضية” في جدة !

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صحيفة المرصد : صرح رئيس المركز الوطني للزلازل والبراكين بعدم صحة حدوث أي هزة أرضية في جدة، وأكد لموقع إمارة منطقة مكة المكرمة بـ”تويتر” أن ذلك غير صحيح، مشيرًا إلى أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

من جانبه، نفى طارق أبا الخيل، المتحدث باسم المساحة الجيولوجية، ما تردد في وسائل التواصل عن حدوث زلزال كبير، سيضرب إيران والعراق والخليج العربي خلال الأيام القادمة.

وقال: هذه شائعة، ولا يمكن التنبؤ بالزلازل، وهي في علم الغيب. وبالنسبة إلى الزلزال الذي ضرب العراق لم يكن أحد يعرف أنه سيقع، فكيف يعرفون الآن؟! مؤكدًا أن ما تردد في تويتر عن زلزال جدة أمس غير صحيح إطلاقًا.

يذكر أنه تم تداول رسالة على نطاق واسع، بأن مصادر من وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية أكدت احتمالية حدوث زلزال كبير، سيضرب إيران والعراق والخليج العربي خلال الأيام القادمة. وقالت الرسالة المتداولة إن خبراء كبارًا في إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكروا أن زلزالاً كبيرًا بقوة ١٠ درجات على مقياس ريختر سيضرب أجزاء كبيرة من إيران والعراق، وسيتسبب في أضرار كبيرة بالبنى التحتية وخسائر بشرية كبيرة بهذين البلدين، وستصل ارتدادات هذا الزلزال إلى الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وقد تُحدث كذلك أضرارًا كبيرة بهذه الدول نتيجة الهزات الأرضية القوية.