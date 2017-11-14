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في اتصالين بسفارة المملكة .. جماعة “ملثمون” تهدد بخطف 15 سعودي في لبنان !

في اتصالين بسفارة المملكة .. جماعة “ملثمون” تهدد بخطف 15 سعودي في لبنان !
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المرصد 29 1٬551 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تلقت السفارة السعودية في بيروت تهديداً أمنياً في اتصالين هاتفيين واتصالاً ثالثاً على الرقم الموحد لوزارة الخارجية السعودية الذي يتم الاتصال عبره من أنحاء العالم، حيث هدد خلالها مجهولون يطلقون على انفسهم اسم «ملثمون»، بأنهم سيخطفون 15 مواطناً سعودياً في لبنان.

وقال مصدر مسؤول وفقا لصحيفة «الحياة» إن السفارة أبلغت على الفور الجهات الأمنية المختصة ويتم التأكد مما إذا كان التهديد مرتبطاً بالجهة التي اختطفت المواطن السعودي علي بشراوي يوم الجمعة الماضي (طالب خاطفوه بفدية مالية مقابل الإفراج عنه).

وأوضح المصدر أن السفارة في بيروت تتحقق أيضاً مما إذا كان أي من المواطنين السعوديين الذين يحتمل أن يكونوا ما زالوا في لبنان قد تعرض لخطف أو احتجاز.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن السفارة «تعاملت مع اتصالات التهديد بجدية لأنه لا مجال للاستخفاف بأي اتصال في هذه الظروف الحرجة والدقيقة وهي تتابع الأمر مع الجهات الأمنية».

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - وافد فارض نفسي بثروتي ومنتج 😂😎😂
2017-11-14 10:50:52
تمام كذا
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28 - ali
2017-11-14 10:50:45
ابغي افهم شي واحد ايش استفدنا من لبنان ولبنان شوفوا ايش استفادت منا وماهو عجبهم في جهنم لبنان وغير لبنان من الدول العربية الخونة
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27 - لبنانيه
2017-11-14 10:50:33
الله الحافظ والله يحفظكم ببلدنا واكيد ما راح يصير شي عليكم ولا بعض التعلقات والله
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26 - وافد فارض نفسي عليهم بقوة المال والابداع😎😎
2017-11-14 10:49:02
تعليق 18 😎😎
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25 - حلم الوطن
2017-11-14 10:42:58
اصبح من الضروره طرد اللبنانيين جميعهم دون استثناء وقطع العلاقات ان لزم الامر
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24 - سدني وعن الزعيق ابعدني
2017-11-14 10:35:13
هذه مشكلتنا مع من فتحنا لهم ابواب العمل ومصدر رزق لهم من الله ثم السعوديه ناكرين الجميل من ابو شكيم سوريين او اردنيين او فلس طين او زيود ابو قات يجب ابعادهم عن بلدنا مافيهم مروه ولا مرجله
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23 - شايم
2017-11-14 10:29:19
عدى الدبلماسيين وش مجلسهم قد اعذر من انذر الرجاء ان تكون علاقتنامع العالم علاقة مصالح مثلنا مثل العام المتقدم عروبة اخوة عروبة اسحب عليها السيفون ظرنا مثل العرب لغة المادة هي المفهومة اليوم
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22 - مواطن
2017-11-14 10:26:15
الإنذار من السفاره في لبنان واضح ممنوع السفر وإذا أي شخص تهور الواجب تركه لحال مصيره والخطف يعاقب بالسجن بعد تخليصه ويجب أن الشعب يقف وقفة رجل واحد مع حكومتنا الرشيدة وحفظها الله من كل مكروه
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21 - ابونايف
2017-11-14 10:26:05
هذه نهاية الاستهتار حذرة السفارة رعاياها في لبنان وحذرت من السفر والبقاء هناك لكن اللي مايفهم يتحمل ماجاه
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20 - زائر
2017-11-14 10:19:45
قالت لكم السفارة لا تسافرون لبنان وحذرت من السفر والبقاء هناك لكن اللي مايفهم مايفهم
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19 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-14 10:13:31
يضل اللبناني أخونا في الدم العربي.. تعيش العروبة تعيش العروبة تعيش العروبة 😂😁😂. تسقط جزيرة هايتي و هندوراس 😂😂😂
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18 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-14 10:06:25
اخطفوهم ياااخي خلاص اش نعملكم وريحوا أهاليهم 😂 كل مرة بلبنان نشتي نخطف سعودي 😎😂
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17 - كيان
2017-11-14 10:02:37
المفروض اي سعودي يغادر لبنان من وقت تحذير السفارة له واي شخص عنده ارتباطات تجارية او اجتماعية يروح السفارة يعطونه التوجيه الصحيح
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16 - وحده
2017-11-14 09:53:49
15 الحربي هم يشفونه انه حلال وانه من حقوقهم وهم بنظرهم ان احنا الخليجيين الي حراميه وان البترول للعالم كله مو لنا واللي اسمه جنبلاط قالها من نفسه من قبل سنوات لين الحين اذكره
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15 - الحربي ...
2017-11-14 09:45:19
كلنا يعرف هذه الجنسيه . السوأل كيف يهناء بال لسارق هل يرضى بأكل الحرام وهل يرضى أن يركب سيارة بالحرام أو يبني بيت بالحرام هل يرضى أن يطعم زوجته وأولاده بالحرام أعوذبالله اللهم أرزقنا بحلالك عن حرامك .
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14 - 903
2017-11-14 09:37:32
تعليق مخالف
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13 - مطقطق
2017-11-14 09:37:01
العقوبات الاقتصادية ضرورية الآن .خلوا إيران تنفعهم
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12 - ابوابراهيم
2017-11-14 09:35:31
لبنان تركيا مصر المغرب إندونيسيا مشاكلها كثيره مع السائح السعودي.
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11 - مانع القحطاني
2017-11-14 09:30:17
والله الي بيقعد هناك بعد التحذيرات المشدده من داه من يديه لابواكي عليه
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10 - كل من يختطف في لبنان فهو مسؤول عن نفسه
2017-11-14 09:26:36
الدولة طلبت مغادرة جميع السعوديين من لبنان ومن لم يمتثل عليه تحمل مسؤولية نفسه ويجب عدم تدخل أي جهة كانت فالدولة اعرف بمصالح المواطن والجاهل عدو نفسه.
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9 - يمني مملوح
2017-11-14 09:21:30
8 -عبدالعزيز بن زيد الهزاني 2017-11-14 09:17:29 اللي يروح لبنان يتحمل مايجيه خله يهايط/هو كل من راح لبنان يهايط اتقي الله يمكن يبيع خضار او يمكن كاشير في بقالة وماهو يهايط اتقي الله في الناس وفي نفسك
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8 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-14 09:17:29
اللي يروح لبنان يتحمل مايجيه خله يهايط هذي مسؤليته وليست مسؤليه الحكومة قال ايش ابروح لبيروت فك عمرك بنفسك . والدوله ماقصرت تحذر الذهاب للبنان وأنتم تخالفون رأيهم .
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7 - ابويزيد
2017-11-14 09:16:11
هو باقي سعودين في لبنان المفروض ان الكل غادر اما الجلسين لحد الان خلوهم احنا متنازلين عنهم الواحد يعرض نفسه ودولته للخطر ليه فوضى الشغله خلوهم متنازلين عنهم ولاهندفع مليم لاحد مع السلامه.
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6 - sar-al-sa
2017-11-14 09:12:01
قبل ان يحدث الخطف على كل سعودي مغادره لبنان ، وقبل تفغم الوضع ضد الماصالح السعوديه وامنها على كل لبناني مغدره السعوديه قبل ان يصبحوا لاجئين ويزاد عليهم فارين من من هجمات محتمله فيسؤ الوضع لدينا
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5 - زيت زيتون
2017-11-14 09:08:59
3 مساكين بس المجرمين في لبنان وسوريا يحبون المال حبا جما وحسن زميره زي ماتعرف ان ميزانية حزبه فيها نقص
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4 - يمني عاشق الدمام
2017-11-14 09:07:29
السعودي مو بحاجة خطف الآن بلبنان 😂😂😎😎 ****
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3 - يمني مملوح
2017-11-14 09:02:48
جماعة “ملثمون” تهدد بخطف 15 سعودي في لبنان !/ ليش يخطفونهم وش مسويين هالمساكين عشان يخطفوهم؟؟؟
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2 - سليمان س
2017-11-14 09:02:32
تعالوا عندنا خلوا لبنان ،، الذي تبحثون عنه موجود في كل مكان وارخص
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-14 08:59:42
اخطفوا بدون تهديد طيب ليش الإزعاج 😂😂😂
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آخر تعليق
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