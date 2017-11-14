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قامت بإخراج السكين فقط .. مقتل شخص بطعنة غائرة في الصدر.. والجهات الأمنية تتحفظ على زوجته بجدة !
صحيفة المرصد : تعرض أحد الأشخاص للقتل بعد طعنة في منتصف الصدر بحي الأجواد بمحافظة جدة.
ووفقا لـ “عين اليوم” تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغا عن وجود شخص مصاب بطعنة غائرة بصدره ليتم تمرير البلاغ للجهات المعنية حيث اتضح أنه ملقى على الأرض .
وأشارت المصادر بأن زوجته أفادت بأن خلاف عائلي وقع بينهما داخل المنزل مبينة أن القتيل حاول الاعتداء عليها وقام بعدها بطعن نفسه وقامت هي بإخراج السكين من موقع الإصابة ليتم التحفظ عليها للتأكد من صحة إفادتها.
وأضافت المصادر بأن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة كافة أسباب الحادثة بمركز شرطة السامر وسيتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
التعليقات
29 - يا جماعة2017-11-14 11:03:15
السعوديات ما يطلع منهن هذا الشي وغدا تتأكدون اذا نشروا الحقيقه الكامله . انا متأكد انها اجنبيه تبغى تخلص من زوجها عشان تتزوج ابن بلدها
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28 - الغربية حمادة2017-11-14 11:03:11
اتزوج من الخارج يبويازواج رخيص ناس تفهم تبغا تعيش وحاسه بالدنيامو تتزوج بنت واحدشبعان تتبلاك في الرايحةوالجاية وماتحترمك وكل شوياأهلي وأبويا يسوو ويعملو؟ايش هادا تخوفيني باهلك طالق بالثلاث وغيرها كتير
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27 - هلا2017-11-14 11:00:53
هذول الاجنبيات اللي يتزوجن سعودي يبين فلوس او الجنسيه واذا ما حصلتها تقوم تبغى تخلص من زوجها
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26 - ٢٤2017-11-14 10:57:23
ههههههههههههههههه ٢٤ 👉🏿😂😂😂
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25 - كنت زمان احبك2017-11-14 10:56:33
كل واحد يأخذ باله من لغاليه
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24 -2017-11-14 10:55:40
فرصه لكم تشتمون بنت البلد مع ان الخبر ما حدد جنستها ، اللهم احفضنا ، ترا بنت البلد مب طايحه والف من يتمناها وخصوصا الموظفه ، مال وجمال ،
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23 - رشود2017-11-14 10:55:26
بلاوي اخر الزمان يكثر القتل وكل الجرائم والمعاصي والذنوب
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22 - وزاري2017-11-14 10:53:59
اصبحواغلب النساء مجرمات على أزواجهم ياربي انك تلطف بعبادك ومافيه الا قتل اللي تحرقه واللي تغدر فيه واللي تطعنه وش صار
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( عدد التعليقات 30,713 )21 - قلم الحقيقه
كلامها صحيح 100% النواعم السعودية الله يحفظهم رقيقات وطيبات للغاية كل واحدة منهم وردة ناعمة جميلة لوحدها لايمكن لواحدة منهم أن تتحول الى قطة متوحشة الا اذا أصبح الذي أمامها هو الآخر قط شوارع متوحش.
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20 -2017-11-14 10:52:16
تعليق مخالف
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19 - 42017-11-14 10:51:49
هل ترضاة على ؟
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18 - هاشم2017-11-14 10:51:45
الله يكفينا شر الحريم اذا حقدو على الزوج افضل شي تتقي شرها بالطلاقوتزوج غيرها يكون ابرك والفكة منها طلاق بالثلاث
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17 -2017-11-14 10:50:00
تعليق مخالف
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16 - alhwawe2017-11-14 10:48:52
المفروض هم يجون ويشوفون الجريمه وياخذون البصمات من السكين مو تشيلينها منه وتزهمين يالذكيه؟؟
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15 - مالي عتب2017-11-14 10:48:09
الاقارب عقارب
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14 - بدوي نجران2017-11-14 10:46:54
كان طلقها وكرشها لهلها وإخوانهاوامها وأبوها خل شرها عليهم قلعتها وش يبي فيها ام السكاكين.. وبكرة عيالها يصبحو مجرمين تزوج من اليمن الجنوبي ولا الاْردن ولا فلسطين وإلا اَي دولةعراحسن حريم ويصونو العشره
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13 - زيت زيتون2017-11-14 10:46:13
طلع ظني بمكانه عمرى 50 ولاتزوجت الا 3 يعني لو اخذت 4 كان امديني في خبر كان خلاص ماابي اتزوج خليني على مقاريدي لاتجيني وحده 4 وتحول في
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12 -2017-11-14 10:42:12
تعليق مخالف
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11 - ويش تقول2017-11-14 10:35:15
اكيد زوجته اجنبيه
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10 - تعليق 42017-11-14 10:34:50
لافض فوك 👍
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9 - سالفه2017-11-14 10:34:03
يعني ممنوع اشيل السكينه ازا بدي اقتل زوجي
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8 - loving liberal2017-11-14 10:32:18
4كل يوم صل ركعتين الضحى وشكر الله الي حفظك من زيجت الخسائروالنكد والامراض النفسيه والعضويه وحفظ المال كرامه والله بداء المال على الاولاد والوضع تغير ليس مثل السابق المراه هي نور الحياة ولاعمم
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7 - هلا2017-11-14 10:32:14
اكيد زوجته مغربيه او مصريه. الله يعين اللي يتزوج اجنبيه .بركه ما قصوا حقه
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6 - حزم2017-11-14 10:06:31
يازين الموت من يديها ( واحد حبيب يبي يعرس ) وبعد الزواج .....؟
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5 - موطن وطني2017-11-14 10:04:57
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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4 - يازين البحرين ودبي ومصر2017-11-14 09:57:11
الحمد لله اني عزوبي فوق 40
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3 - احمد ال محيا2017-11-14 09:49:13
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - زائر2017-11-14 09:35:26
لا حول ولا قوة الا بالله
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( عدد التعليقات 12,397 )1 - اللامي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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آخر تعليق
بواسطة : الرحااال
العنيده بتكون حارسه مرمى..اتوقع بتكون مثل نوير..عنيده للخصوم 💚...
بواسطة : 🎀Faten
هذا مو سؤال ينسأل هذي اسمها وقاحه 😒...
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