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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
23 - 🎀Faten2017-11-14 11:03:31
هذا مو سؤال ينسأل هذي اسمها وقاحه 😒
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( عدد التعليقات 14,113 )22 - العنيد
لاحول ولاقوه الابالله .. بعض الناس يسئل أسئله مالهاداعي ،، الله يهديك بس .. ياااخوي حب لناس ماتحب لنفسك
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21 - زائر2017-11-14 11:01:28
تعليق مخالف
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20 -2017-11-14 10:59:02
سؤال جاوبي
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19 - املأ وقتك بذكر الله☝️2017-11-14 10:58:02
يارب زين قلوبنا وقلوب أحبتنا بالإيمان وأرفع أقدارنا في الميزان وعمر أخرتنا بفسيح الجنان وأكرمنا بالغفران
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18 - 🎀Faten2017-11-14 10:57:22
ت١٦) ايش تبغى بنوع جسمي؟
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17 - 🎀Faten2017-11-14 10:54:44
حقاني اعتذر لاني مارديت على كلامك في الكاريكاتير السابق لاني مالقيت الصفحه ، الله يسعدك ياغالي ويخليك لكل من يعزك ويرزقك باللي تتمناه وانا سعيده اني عرفت انسان طيب وخلوق ومتواضع زيك الله يحفظك يارب 💐
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16 -2017-11-14 10:51:46
فاتن م جاوبتي على سؤلي ايش نوع جسمك
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15 - 🎀Faten2017-11-14 10:47:25
ت٢ وت١٢ صباح النور 💐
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14 - 🎀Faten2017-11-14 10:42:38
اسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير 💐💞✋🏻
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13 - املأ وقتك بذكر الله☝️2017-11-14 10:41:03
أذكروا اللہ كي تكونوا بخير ، فلا خير ولا سعاده إلا بذكره لا إله إلا الله
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( عدد التعليقات 14,113 )12 - العنيد
اللهم صبح أحبتي صباحاً تنفرج فيهـ همومهم وتنشرح فيه صدورهم وتقبل توبتهم وتتسع أرزاقهم وتستجاب دعواتهم ... صباح الخير للجميع 🌹
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( عدد التعليقات 12,397 )11 - اللامي
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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10 -2017-11-14 10:37:41
قد تُبتلَى بمن يؤذيك ، لا لأنك آذيتَه ، بل لأنه لم يستطع أن يكون مثلك
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( عدد التعليقات 12,397 )9 - اللامي
الاحتـــــرم هو أجمـــل🌹مايتركـــه الانســــــان في قلـــــوب💚الاخـــرين
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( عدد التعليقات 12,397 )8 - اللامي
ان تسعى لتكسير مجاديف الآخرين ترى لن يزيد من سرعة قاربك
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( عدد التعليقات 12,397 )7 - اللامي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) رواه البخاري
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( عدد التعليقات 12,397 )6 - اللامي
اللهم صل وسلم و بارك على نبيّنا مُحمد وعلى اله و صحبه أجمعين
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( عدد التعليقات 12,397 )5 - اللامي
اللهم صل وسلم و بارك على نبيّنا مُحمد وعلى اله و صحبه أجمعين
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4 -2017-11-14 10:29:02
يوم جميل بإذن الله"ربي نسألك صباحاً تشرق فيه قلوبنا فرحاً وعملًا نرضيك به وقولاً نتقربُ به إليك🙏🏻
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( عدد التعليقات 12,397 )3 - اللامي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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2 -2017-11-14 10:25:34
يا رب في بداية هذا الصباح إجْعَله يوم تتبدل فيه الذنوبْ إلَى حسناتْ .. وَهمومنا إلى أفراح .. وأَحْلامنا إلَى وآقع .. صباح الخير🌷
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1 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-14 10:23:21
قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.. تأملوا الآيه قبل الكتابه واحفظوا السنتكم عما لايليق ... اكتبوا ما يرضي الله ورسوله وابتعدوا عما لايليق من الكلام والالفاظ
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آخر تعليق
بواسطة : الرحااال
العنيده بتكون حارسه مرمى..اتوقع بتكون مثل نوير..عنيده للخصوم 💚...
بواسطة : 🎀Faten
هذا مو سؤال ينسأل هذي اسمها وقاحه 😒...
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