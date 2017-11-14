مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

حجم الخط A A A المرصد 87 3٬530 2 ساعتين

صحيفة المرصد: مع اقتراب موعد السماح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية المحدد بالأول من يناير 2018، طرحت محال ومجمعات تجارية مؤخراً عباءات وملابس نسائية بألوان الأندية الرياضية.

وتراوحت أسعار العباءات المطروحة بين 200 و400 ريال، فيما تعددت أنواع الأقمشة المستخدمة بين الياباني والكوري.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أصدر قراراً بالبدء في تهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع عام 2018م.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا