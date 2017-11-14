الرئيسية / مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!
صحيفة المرصد: مع اقتراب موعد السماح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية المحدد بالأول من يناير 2018، طرحت محال ومجمعات تجارية مؤخراً عباءات وملابس نسائية بألوان الأندية الرياضية.
وتراوحت أسعار العباءات المطروحة بين 200 و400 ريال، فيما تعددت أنواع الأقمشة المستخدمة بين الياباني والكوري.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أصدر قراراً بالبدء في تهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع عام 2018م.
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التعليقات
87 -2017-11-14 12:58:03
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86 - وهم الايام2017-11-14 12:56:02
اما عباة الأهلاوية حقت ***الليبراليات وارد ********
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85 -2017-11-14 12:55:56
لو جاكم العنيد كان يجلدكم جلد الين يغمى عليكم ****لكنكم ياجبناء يا***مجرد ***وتتكلمو من بعيد
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84 - ابو نجلاء2017-11-14 12:52:27
زمن عجيب الله يستر من الجاي
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83 - وهم الايام2017-11-14 12:51:50
اما عباة النصراوية وخر عنها *** الصراحة حقت بيعات الطراطير اللي بسوق المصانع قشرات وصعب التعامل معهم ***اللي يتدعتسون بزيت آدبر املا 😂😂
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82 -2017-11-14 12:50:04
رحال ورع الوطن لكم من عندي ***الشيبان عشان التهريب
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( عدد التعليقات 10,127 )81 - الرحااال
لو سمحت..لاتسوي بيني وبين بنتي العنيده مشاكل..انا احبها واقدرها ومستحيل اجلدها..ان شاءالله في عدوها ولا فيها الجلد..بناتنا مايستاهلون الا كل خير..حتى لو غلطت انا اكبر منها وافهم منها و ح سامحها 💚
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80 - احمد2017-11-14 12:44:38
الرحال قام يجلد العنيد جلد مو طبيعي 😂😂😂
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79 - وهم الايام2017-11-14 12:44:34
اما عباة الاتهادية هههههععع الصراحة خشنة وتخوف تبع التكرونيات والإفريقيات المدرعات بيعات الحنه والديرم امهات الصدر الضخم*** والارداف اللي تسنها دوشق ابو نفرين 😁
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78 - ابو عبدالعزيز2017-11-14 12:43:44
هذه ليست عباءات ملونة , هذه دراعات ملونة
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77 - بن حيان2017-11-14 12:42:45
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76 - وهم الايام2017-11-14 12:40:12
عباة الهلالية يااااي كيوووووت مرررررره ناعمة للخكريات والدعتس باللوشنات والنيفيا وحقت اللي جسمها كمثراوي نحيلة الصدر وتسبيرت الاردافي يتبع
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75 -2017-11-14 12:40:11
ورع الوطن لك من عندي ***الماني عشان ماتهرب 😂
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74 -2017-11-14 12:37:34
اقول البس غطوة يارحال ****وانثبر الين يجيك نصيبگ رجالگ ويخليگ تمشين على العجينه ماتلخبطهوش
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73 - والد ابراهيم2017-11-14 12:34:50
الله على الدنيا كان بياعي العبأآت يخبون العبي المخصره و المشجره و التي تلبس على الكتف خوفا من مصادرتها من قبل رجال الهيئه و الان هيئة اخرى تتيح بأرتدائها و بألوان و اشكال و الحمد لله على كل حال
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72 - 🌴😎🌴2017-11-14 12:34:25
لايقه عليك يارحااال العبات وغطوووهـ ومعها رووج هديه لك
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71 - loving liberal2017-11-14 12:33:25
افضل تعامل مع الخارجات عن المالوف المبذرات الطلاق حتى مالك من الضياع وماء وجهك وبانتك اذا ماتحافظ على العادات والتقاليد اضرب او تختارالخروج من البيت واذا شرط اساسي لاجدال فيه والدول تاخذ المناسب لها
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( عدد التعليقات 10,127 )70 - الرحااال
ت 65..سبقتني..حلفت عليك مايعطيها الا انا..اقل شي انا قد ابوها 💚
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69 - مواطن2017-11-14 12:28:43
يبون يشفطون جيوب البنات
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( عدد التعليقات 10,127 )68 - الرحااال
لو تسمح بنتي وحبيبتي العنيده..اهدي لها من حسابي الخاص طقم الاتحاد..ياليت تقبل مني..والله انا اعتبرك مثل بنتي..علشان كذا ماحب احد يغلط عليك 💚
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67 - نننن2017-11-14 12:26:30
شي يسد النفس
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66 -2017-11-14 12:26:11
تخيل تتزوج لك مسخ شغلتها الكورة واللاعبين
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65 - ابن الوطن2017-11-14 12:24:43
عنيده وش رايك اخذ لك عباية الاتحاد ياروحي 😍
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64 - ياليل ابولمبه2017-11-14 12:24:23
اذا شفتم واحده ترتديها اعرفوا انها ***100%
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63 - ابو وسيم2017-11-14 12:22:57
بس شعار الزعيق ناقص طاقيه
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62 - ت 442017-11-14 12:22:23
اجل يعمرون بلدنا . قل ينهبون بلدنا . سرقات وتحويلات بالمليارات ومشاريع متعثرة
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61 - -2017-11-14 12:18:57
أبحثوا عن من صمم هذه العبايات !
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60 - عتيق2017-11-14 12:16:20
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59 - زيت زيتون2017-11-14 12:14:39
الشرهه على اللي يشتريها والله لويطلع براسهم نخل مااشتريتها ولااوديهم ماباقي الا هي
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58 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-14 12:14:35
لو كان التخطيط مثل تخطيط الانفتاح لكنا في قمة هرم الدول المتقدمة اقتصادياً 😔 اللهم سلم .. اللهم اجعل آخر كلامنا لاإله إلا الله .
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57 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-14 12:11:48
تذكرت عباية ذيكا السويدا وعد جالسة على كلمة لاإله إلا الله .. أثرها تبي تعلم الحريم انهم يشجعون بعباية خضرا وألوان أندية ، تخطيط مسبق مدروس . لاحول ولاقوة إلا بالله .
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56 - خلك بعيد حبك يزيد2017-11-14 12:10:49
نفسي يوم أتصبح على خبر نزول راتبين أو نزول أسعار العقارات أو المواد الغذائيه بس ماش ***ملاعب وترفيه وكلام فاظي لا تنفعنا بشء .
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55 - مستثمر دولي2017-11-14 12:09:03
نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن
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54 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-14 12:07:35
يحسبون الناس أثرياء 😂 الحمدلله والشكر روحوا بس .. طبعاً فضلاً عن تحفظي الشديييد على حكم ذلك . اجل قماشات يابانية وكورية وش نسوي بها ذي حرير نتصافق فيها من البرد 🤣 شر البلية مايضحك
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53 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-14 12:04:47
هههههههههههه والله فطست من الضحك 😆 كلن على همه .. الناس الحين همهم كيف يشترون ملابس الشتا وجاكيتات وبجامات شتوية وأنتو تقولون عباية تشجيع هههههه مالقينا فلوس نشتري للشتا عشان نشتري تفاهات ههههههههههه
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52 - علي القحطاااااااني2017-11-14 12:03:59
وينكم ياوزارة التجارة !! والله هالاجانب وهالتجار يبون فلوس بس على حساب اي شي وللاسف وزارة التجاررة في سبات عميق حتى ملابس فيها علامات ** تنباع قدام المطاعم !!!!
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51 - الفيفي2017-11-14 12:03:16
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50 - ابو فهد2017-11-14 12:02:00
هل سنرى مايستفزنا؟
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49 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى2017-11-14 12:01:50
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48 - خليفة2017-11-14 11:58:01
وش هالكلام 😈
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47 - عباس كاتم الانفاس ..2017-11-14 11:57:24
انتم على بالكم ان بناتنا بيلبسن هاللبس الرجالي يا*********
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46 - ودي اصدق2017-11-14 11:55:58
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه .
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45 - loving liberal2017-11-14 11:55:21
ياخوان انااما مجنون خالص او اشوف شي غيرقابل لتعايش الاسروالاستقرارالملبس البعض3000ليله واحدويرماءفي الزباله والاكل الي يكفي اسبوع يطبخ وجبه واحده والباقي في الزباله الجولات والملابس وجبة اكل نسال الله
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44 - ابو سعد2017-11-14 11:54:39
اتركو الاجانب يعمرو بلدنا وحنا راكضين ورا الكورة والموضة وحفلات الغناء
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43 - عباس كاتم الانفاس ..2017-11-14 11:53:42
حسبي الحسبي الله ونعم الوكيل ..له ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..حسبي الله ونعم الوكيل ..
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42 - نشيمورا قاهر الطواقي2017-11-14 11:53:10
قلم الطقاقة بيمشي سوقها في المباريات
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41 - بالتوفيق2017-11-14 11:52:19
سعرها غالي ومبالغ فية
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40 - خالد /ابو عمر2017-11-14 11:51:28
بنت القائل وبنت العوائل من اي جنس ما يلبسوا زي كذا حتى بكأس السوبر بلندن ماسووها
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39 - خالد /ابو عمر2017-11-14 11:49:40
مافي سيدة محترمة تلبس مثل هذا التهريج
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38 - حزم2017-11-14 11:47:10
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37 - المنسي2017-11-14 11:45:00
ارجوا ان تتم الرقابة بعدم كتابة كلمة التوحيد على الأقمشة المستخدمة لتشجيع الفرق او المنتخب
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36 - حزم2017-11-14 11:44:23
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35 - المُزن2017-11-14 11:43:30
🍃🍁حسبي الله عليكم الله لايبارك لكم في هذا اللهم آمين.🍁🍃
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34 - مستـ❌ــر2017-11-14 11:41:21
بنشوف الاعبيين وشلون يتميلحون ويتمايعون وياصبــر الارض
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33 - الى ٢٢2017-11-14 11:39:25
اللي مصدومة وماصدقت ببساطة لديها عقل تفكر به، وانت سطحي.
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32 - ودي اصدق2017-11-14 11:38:31
كل مسترجل يتكلم عن نفسه والله لا يهينه يرسل الموقع عشان نحضر نتفرج ونفلها
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31 - تنشد عن الحال ؟ هذا هو الحال ..2017-11-14 11:37:16
عبايات الهلاليات ناقصة الطاقية ..!!! وليه ماحطوعلامة الجودة طاقية مطرزة بسعابيل العابد
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30 -2017-11-14 11:36:43
وينك يامطول الغيبات ليش غايب ارسل ترى ودي اتابع رسايلك غيرك اذا ارسل اطوف كلامه الا انت مدري ليش بس اتخيلك ابيك ترسل لو مجرد علامه
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( عدد التعليقات 14,116 )29 - العنيد
الرخوله // تبغاء الحريه في بلاد الحرمين ***
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28 - فتى الديرة2017-11-14 11:35:30
عهود بتاخذ معها ترمس أصفر ، المشكلة في النوتيلا
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( عدد التعليقات 14,116 )27 - العنيد
الرخوله /// متربيه ع تربيه ****كل شي عندها عادي
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26 - العطا2017-11-14 11:30:36
وش بيفكنا من الطاقيات الهلاليات وخاصة اذا سوت نفسها فاهمة كورة ههههههههههههههه
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25 - ودي اصدق2017-11-14 11:29:56
يعني بنشوف في المدراجات دقني دقني ههههههه
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( عدد التعليقات 31,474 )24 - برق _ الحرم
(((((( هذه ازياء مخالفة .... وليس ملابس احتشام )))))
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( عدد التعليقات 196 )23 - ATMZ
اتمنى منعها من هيئة اللرياضه اصحاب المحلات يلهثون فقط وراء المال
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22 - الى 162017-11-14 11:27:37
مصدومه ولا صدقت مو لازم تصدقين خليك في المطبخ الكبسه تعجب ابو كرشه اخرتها تحلمين بمشوار لمطعم او كوفي ويتمنن عليك هههههههههه الدره والملكه زعلانه تبغى ما تطلع من المطبخ ام بصل وثوم هههههههه
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21 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-14 11:26:58
اتمنى من مشجعات الهلال عدم ارتداء العبايات الزرقاء يكفي طاقية كبيرة وعليها شعار الهلال
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20 -2017-11-14 11:26:54
خطوه رائعه .. ولاعزاء للصحويين
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19 - ودي اصدق2017-11-14 11:25:36
الله لو تسلمونهم عدة طبول يسرون الرابطه ولا دقني سو مستنزل ودز بينهم
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( عدد التعليقات 10,127 )18 - الرحااال
لا ماهو صدق..اصحي بسم الله عليك..ليه ماتصدقين الفاغره..اصحي اصحي 💚
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17 - معتزل ⚽️2017-11-14 11:24:27
1 - زائره / وليه التفصيل و الاكسسوارات والخساير ؟؟ راس مالك محليه طاقية مثلك كمثل نجران والفيصلي
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16 -2017-11-14 11:19:09
الحمد لله والشكر .معقوله لحد اﻻن ماني مصدقه. ربنا ﻻتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا.
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15 - مرجوج2017-11-14 11:18:40
الله لايبلانا .. ويستر على بناتنا ونسواننا .*****
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14 - محال2017-11-14 11:17:21
والله هذي ما شفناها بدول الجوار نشوفها عندنا لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اعز دينك
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13 - عاشق النصـــر2017-11-14 11:16:47
اتمنى من النصراويات العالميات انهم مايتكبرون على البنات المحليات من مشجعات الفرق الآخرى مثل التعاون والهلال والطائي.. راعوا مشاعرهم جزاكم الله خير وثقفوهم واعطوهم دروس في معنى كيف تصبحين عالمية
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12 - Proud to be2017-11-14 11:14:48
دايم اهتماماتنا في ***
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11 - loving liberal2017-11-14 11:14:09
فقرك في بيتك من عبي سود في400وعبي رياضيه ب400ريال وفستان ب1500وباقي الكماليات وشغاله طلبات طوال اليوم وتتوقعوا هذا العجين المنتثركم يكلف بشهرغيرالجوالات والاتصالات والمطاعم والدجه والضيعه يامن جاب من
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10 - ودي اصدق2017-11-14 11:13:23
والله مالعب فينا الا اكل الدجاج راح الرجال فينا له سدر وبيضه وبقبقته واجد ليتنا ناكل بساس يمكن نخاف على عيانا مثلها هههههههههههههه بق بق بقيق
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9 - 1232017-11-14 11:13:20
العباية ناقصها الكتابة والصور
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8 - طاقيتي احلا طاقية2017-11-14 11:12:40
ت 1 - زائره / ههههههههههههه ياطاقية تراك بتروحين ملعب مهوب صالة افراح
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7 - محمد الجعيد2017-11-14 11:11:40
جت الكورة وخلصت وش الفايدة للمتفرج وش الهدف فقط مزيد ؟
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6 - سيراييفو2017-11-14 11:11:15
🤕🤕🤕🤕
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5 - محمد الجعيد2017-11-14 11:09:36
الله ايعوض الاسلام خير
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4 - ودي اصدق2017-11-14 11:04:23
مشاءالله بيض الله وجيهكم الله الله بلكميرا نبي نتفرج عليهم ونشوفهم وهم لابسين
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( عدد التعليقات 362 )3 - ana wbas
ومن العاقل الى بيخلى اهله يروحون للملاعب والاحتكاك مع *** خلق الله الناس ماتخلى عيالها يروحون للنادى فمابالك بناتهم للملاعب ناهيك عن اسعار المبالغ فيها ويارازق ال...مع ..... العرب
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( عدد التعليقات 10,127 )2 - الرحااال
احلى وحده..شعار الاتحاد..لايق ع البنات في الملعب..نمور آسيا 💚
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1 - زائره2017-11-14 11:01:20
كفو كلو اووووووه يا الازرق الموج الأزرق عشقي الأبدي انا فصلتها بذوقي كلفتني 850 ريال مع الاكسسوارات يا لبى الهلال
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