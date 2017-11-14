مضاربة تطورت لطعنات سكين وانتهت بجثة..تنفيذ القصاص في”حاتم العبدلي”لقتله”صلاح العبدلي”بالطائف
صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف ، وفيما يلي نص البيان :
أقدم / حاتم صالح علي العبدلي – يمني الجنسية – على قتل / صلاح ناصر أحمد العبدلي – يمني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين بسبب مضاربة حصلت بينهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وصُدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حاتم صالح علي العبدلي – يمني الجنسية – اليوم الثلاثاء, الموافق 1439/2/25هـ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
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التعليقات
من عوفي فليبتلي وبعض المعلقين هداهم الله عنصريين الرجال أخذ جزاءه ولو كان مواطن لوجدنا التراحم عليهم
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لا يهمني حفلات غنائيه او مراقص او ***او اراضي عليها **** يهمني رجعوا لي علاوتي السنوية الثنتين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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بعض الوافدين العرب امثال اليمانية والسورين والفلسطنين والمصرين والاردنين الوطن السعودية لفاكم وستركم لماذا العبث والعادات السيئة التي تصدر منكم قتل ونتمائت ارهابية ونصب هل هذا جزاء الوطن تبا لكم
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ستعلم من الكذابة يضنون العاب
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تعليق 1 ابو علي احسنت القول
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قد ابكى واليوم بكى رحمة الله جميعا
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فخار يكسر بعضه فيكم شجاعه روحو اليمن دافعو عن وطنكم السعوديه مافى فاضيه لكم درب اليمن تعرفونه حرر ارضك واحمى عارك من تسلط ابناء عمك الحوثيه تبآ لكم احترمو البلد الى ضفكم ومن الفسقه مضاربه ع برسيم 😁
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