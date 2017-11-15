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مفاجأة غير متوقعة.. شاهد كيف استقبل الأبناء والدهم العائد من المستشفى!

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد كيف استقبل الأبناء والدهم العائد من المستشفى!
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المرصد 13 1٬120 41 دقيقة

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استقبال مفاجئ قام به عدد من المواطنين لوالدهم العائد من المستشفى على أنغام الموسيقى والزغاريد، احتفاءً بخروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.

وعلق أحد المغردين تعليقًا على الفيديو قائلا: “أبوهم طلع من المستشفى واحتفلوا به جعل أبوي في الجنة.. أظهروا الفرح للوالدين واسعدوهم في حياتهم لا تدعوهم يشعرون أنهم عبء ومسؤولية ثقيلة، شكرًا لأصحاب، هذا المقطع قد يحرك قلوبًا جامدة”.

وأضافت مغردة أخرى تدعى تغريد الحمد: “حط نفسك مكانه. إنك متنوم فترة وترجع البيت ما أحد يعبرك والكل على جواله وزين يردون السلام. وما احد معطيك قدر وقيمة من عيالك وأحفادك أو تبيهم فرحانين برجعتك بالسلامة”.

وتجاوبت هناي الحارثي مع الفيديو وعلقت قائلة: “من جد فرحه عظيمه أنا جربت هالشعور بعد ما فقدت الأمل انه ممكن يرجع لنا البيت مره ثانيه.. اللهم لك الحمد ع منك وكرمك الحمدلله ع تمام شفاءك يا أبي”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-11-15 15:24:49
الله يرحمك يابوي .. اكيد كان كان ابوهم حنون فبروه وياليت الاباء القاسيه قلوبهم على ابنائهم يتعظون
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12 - سالم الدوسري
2017-11-15 15:22:49
10 // مسوي انك فاهم الحياه لايشيخ ،، الي يشوفك يقول ماهذا الاحترام منك ،، ياليت والله تكرمنا بسكوتك ! والله الي احل القسم ان جميع تعليقاتك فاشله ،، ولايستفاد منها ،، يعني ع باله اني حكيم 😷😷
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( عدد التعليقات 10,188 )
11 - الرحااال
2017-11-15 15:19:24
الوالدين..حتى لو اخفوا ابتسامتهم سواءا كان ذلك عن عمد او مرض..تأكد انهم في قمة سعادتهم وهم يرون ابنائهم فرحين ..لهذا ابتسم في وجه والديك حتى لو كنت تنكوي من داخل ألما 💚
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( عدد التعليقات 10,188 )
10 - الرحااال
2017-11-15 15:15:28
الله يعين ويصبر كل من هو فاقد اب او ام او كلهم..نعم انها مصيبه، ويرحم والدينه ويدخلهم جناته..الانسان اذا كان انسانا فعلا فهو يشعر بكا يشعر به من فقد والديه او اخوانه او اي قريب،الله يجمعك بهم بالجنه💚
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9 - مرور الكرام
2017-11-15 15:13:24
الاخ جبال سدير مع احترامي لك ولاهل سدير كلامك ما اعجبني بصراحه ...
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8 -
2017-11-15 15:09:52
فيه هياط في الموضوع
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( عدد التعليقات 10,188 )
7 - الرحااال
2017-11-15 15:09:12
المتشدد يقول حرام صوت المرأه..حرمت عليك عيشتك..باقي شوي ويقول غطوا لسانها 💚
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6 - جبال سدير
2017-11-15 15:09:02
الرجال ياالله يمشي ولاهي في عمرة وتعبان ويالله دخل مع الباب الله يشفية والربع قالبينها طرب ورقص خلوة يرتاح اقل شيئ وبعدين الى خف سوو حفلة وتصدقولعل الله يشفية
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5 - جبال سدير
2017-11-15 15:08:29
الرجال ياالله يمشي ولاهي في عمرة وتعبان ويالله دخل مع الباب الله يشفية والربع قالبينها طرب ورقص خلوة يرتاح اقل شيئ وبعدين الى خف سوو حفلة وتصدقولعل الله يشفية
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4 - زيت زيتون
2017-11-15 15:07:51
ليت والدي على قيد الحياه اقسم بربي لأقبل قدماه ويديه اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك واغفر لجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات وادخلهم فسيح جناتك
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3 -
2017-11-15 14:58:19
السوشل ميديا صارت في حيات المجتمع ويه ويه والارزاق من عند الله
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2 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-11-15 14:53:31
يا هني اللي أمه وبوه على قيد الحياة وهو بارٌّ بهما . رحم الله أمي وأبي وأسكنهما فسيح جناته ..
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1 - المحقق كوسه
2017-11-15 14:51:02
الله يهنيكم ويفرحكم في ابوكم ويفرح ابوكم فيكم الحمد لله على سلامته
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