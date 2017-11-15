مفاجأة غير متوقعة.. شاهد كيف استقبل الأبناء والدهم العائد من المستشفى!

حجم الخط A A A المرصد 13 1٬120 41 دقيقة

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استقبال مفاجئ قام به عدد من المواطنين لوالدهم العائد من المستشفى على أنغام الموسيقى والزغاريد، احتفاءً بخروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.

وعلق أحد المغردين تعليقًا على الفيديو قائلا: “أبوهم طلع من المستشفى واحتفلوا به جعل أبوي في الجنة.. أظهروا الفرح للوالدين واسعدوهم في حياتهم لا تدعوهم يشعرون أنهم عبء ومسؤولية ثقيلة، شكرًا لأصحاب، هذا المقطع قد يحرك قلوبًا جامدة”.

وأضافت مغردة أخرى تدعى تغريد الحمد: “حط نفسك مكانه. إنك متنوم فترة وترجع البيت ما أحد يعبرك والكل على جواله وزين يردون السلام. وما احد معطيك قدر وقيمة من عيالك وأحفادك أو تبيهم فرحانين برجعتك بالسلامة”.

وتجاوبت هناي الحارثي مع الفيديو وعلقت قائلة: “من جد فرحه عظيمه أنا جربت هالشعور بعد ما فقدت الأمل انه ممكن يرجع لنا البيت مره ثانيه.. اللهم لك الحمد ع منك وكرمك الحمدلله ع تمام شفاءك يا أبي”.