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الرئيسية / “صحة الشمالية” تصدر بياناً حول تسليم مواطن رحم زوجته بدلاً من الجنين المتوفى..وهذه هي العقوبات المفروضة!

“صحة الشمالية” تصدر بياناً حول تسليم مواطن رحم زوجته بدلاً من الجنين المتوفى..وهذه هي العقوبات المفروضة!

“صحة الشمالية” تصدر بياناً حول تسليم مواطن رحم زوجته بدلاً من الجنين المتوفى..وهذه هي العقوبات المفروضة!
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المرصد 2 821 40 دقيقة

صحيفة المرصد:أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، عدداً من الإجراءات العقابية بحق عددٍ من المسؤولين والموظفين بمستشفى رفحاء المركزي، وذلك على خلفية قضية استئصال رحم مواطنة وتسليم زوجها الرحم بدل من الجنين المتوفى.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إن رحم المواطنة كان قد تم استئصاله للضرورة الطبية، إلا أنه حدث خطأ إجرائي بتسليم زوجها الرحم بدلاً من الجنين المتوفي، مشيرة إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة من صحة الحدود الشمالية وأخرى من صحة الراض، بناءً على توجيهات أمير المنطقة.

وأضافت أنها اعتمدت عدداً من الإجراءات العقابية بحق المتسببين في ذلك؛ حفاظاً على سلامة المرضى ومنعاً لتكرار مثل هذه الأخطاء، ومنها إعفاء مدير إدارة المختبر بالمستشفى والتوصية بعدم تجديد عقده، وإعفاء مدير حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى ومساعده، وإعفاء مدير إدارة المختبر بالمستشفى والتوصية بعدم منحه علاوة سنوية.

وتضمنت العقوبات، توجيه إنذار رسمي لمأمور الثلاجة بالمستشفى، وحسم 15 يوماً على كلٍ من طبيب وممرضة العناية المركزة، فيما وجهت المديرية بتشكيل لجنة فنية لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة باستلام وتسليم العينات في مستشفيات المنطقة خلال ثلاثون يوماً.

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التعليقات


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2 - عاصفة
2017-11-14 12:51:37
لم يبرد كبدي فيهم
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1 - دباسه
2017-11-14 12:23:05
هذي عقوبات ومخالفات ادارية عرفناها لكن هل للمواطن تعويض ؟؟؟ هنا مربط الفرس .
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آخر تعليق
بواسطة :

لو احط معرف بنسبه كبيره ينتحلونه وبيسيؤون فيه للاخرين...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : سنونو

اهلا بالرياضة النسائية وكرة القدم كل يوم يأتي احس بأن مجتمعنا اصبح مجتمع حي كباق...
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