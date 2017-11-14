تنفيذ حكم القصاص في”محمود أبو أديب”لقتله”مصطفى السادة”طعناً بالسكين بالمنطقة الشرقية

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القطيف، وفيما يلي نص البيان :

أقدم / محمود بن عيسى بن تقي أبو أديب “سعودي الجنسية”، على قتل / مصطفى بن محمد بن حسن السادة “سعودي الجنسية”، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمود بن عيسى بن تقي أبو أديب “سعودي الجنسية” اليوم الثلاثاء الموافق 25 /2 / 1439هـ بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

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