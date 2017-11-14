بالصور:خادم الحرمين يستقبل البطريرك اللبناني مار بشارة الراعي
صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.
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التعليقات
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لبنان كلوحة فسيفساء,ولكن قطعها مبعثرة.بعثرها أشخاص مرضى بالتسلط,وبعثرها قوى معادية للعروبه والإسلام الصحيح,وبعثرها قوى غربيه وصهيونة تريدلها ان تكون مبعثرة.فى الطائف رصت السعوديه المبعثر.والفرس يفسدون
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الى المجهول . ***
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حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده صاحب السموالملكي محمد بن سلمان,وضيفهم الكريم مار بشارة بطرس,ووفقهم الله.
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ت1 حلوة ***
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الي اين نحنو متجهون
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1/ رخوله .. ***
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عاجل... نرجو من الجميع الإستغفار والتضرع والرجوع إلى اللَّهَ:
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الحمدلله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين.موحدين عبادتنا لله وحده لاشريك له والحمدلله ع نعمةالدين الاسلامي الحق
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نعم هذا هو الاسلام..الاسلام الذي علمنا ان نحترم العدو والصديق..نسامح ، نمد يد العون لجميع البشر مهما كانت دياناتهم..شكرا ياخادم الحرمين..لقد قتلت كل الدواعش والمتشددين..لن ينسى العالم ماتفعله من خير💚
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