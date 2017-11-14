الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!
صحيفة المرصد:أثارت رسالة تعود إلى عام 1986 من ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، لصديق مقرب له حول اليهود وتأثيرهم في الشرق الأوسط ضجة كبرى.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”تعرض الأمير إلى حملة انتقادات شاسعة، بعد نشر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الرسالة التي جاء فيها أن تدفق اليهود إلى المنطقة ساهم في تفاقم المشكلات.
كما شدد على ضرورة “حث واشنطن على التصدي للوبي اليهودي”، فكتب إن: “العرب واليهود هما شعبان ساميان أساسا، وإن قدوم اليهود الأجانب وخاصة من أوروبا (وبالذات من بولندا) تسبب في أكبر المشاكل، التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط”.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه الرسالة تكشف بشكل غير مسبوق رأي الأمير تشارلز فى أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، واصفة تقييمه للنزاع العربي الإسرائيلي بـ”المذهل”.
وتم توجيه الرسالة، التي تعود إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1986، إلى صديقه الباحث لورنس فان دير بوست، بعد زيارة إلى الخليج مع الأميرة ديانا. وكتب تشارلز أنه يفهم الآن، في أعقاب الزيارة، بقدر أكبر العداء العربي تجاه إسرائيل.
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التعليقات
((((عـــــاجل لافروف: روسيا لم تتعهد بضمان انسحاب القوات الموالية لإيران من سوريا......وكذلك مستحيل ان تتعهد امريكا بانسحاب القوات المواليه لايران من العراق )))))
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((((( الانجليز من جلبوا اليهود للشرق الاوسط ....مثل ماجلبت امريكا ((حمير_ اليهود)) في حضرنا هذا لكثير من الدول العربية .... صداقة الغرب مع العرب لم تكن لصناعة_ السلام )))))
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الامير تشارلز لتكون انت جاي تبي تحل المشاكل صعبه منت ويها
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الراجل هذا منحوس شكله بيموت والام موجوده تخليو هذا الشخص الوحيد في العالم الذي يتمنى ان تموت امه قبله والا البقيه يقولون عسى يومي قبل يومك يامويمتي لابيارث عرش ولايحزنون
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اكيد حسب المصالح
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الوظع قرب يحتك وش دخل اسرائيل في الشرق الاوسط فكونا مانبي اتحلو مشاكل خاكو في وحنا في حلنا ولاتبو تامرو علينا بدري عليكو
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مشاكل العالم
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اسرائيل لها يد خفية في كل فساد وخراب وجريمة حدثت في الشرق الاوسط وهي تقتل وتدمر وتبطش بس بدون ما توسخ ايدها
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جميييييييل جدا وشهد شاهد من اهلها مافيه شك ان الايرانيين واذنابهم في المنطقة يسيرون على مخططات صهيونيه رسمت لهم بهدف تخريب وتدميرر وتقسيم الشرق الاوسط
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سيفتح الصهاينه وبكائيهم ولطاميهم ونواحيهم أبواق القذف والشتائم الأقذر للنيل من الأمير شارلز.مع أن ماقاله صحيح,فكلامه واقعى وصادق ومشهود.إن الواجب على جميع وسائل الإعلام الفاعله إيصال صوتها الداعم له .
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ماهو صادق سبب مشاكل الشرق الاوسط الخميني والشيعه من السبعينات مجازر صبرا وشتيلا من قام بها الشيعه الي ان توسطت السعوديه في قوي اذار وجمعت الاطراف جرائم اسرائيل ماتجي واحد بالميه من جرايم نصر الات
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قل قسم
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شهد الله إنا ندري .
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وعد بلفور طلع من عندكم
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الامير تشالرز اتوقع بيسلم
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هذا كله بسببكم انتم وكلبكم بلفور ووعده المشؤم
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