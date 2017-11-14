فتيات هذه الدولة الأجمل في الشرق الأوسط.. تعرف على ترتيب السعوديات!

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صحيفة المرصد: تربعت الفتيات الإيرانيات على عرش الجمال في الشرق الأوسط، بينما احتلت اللبنانيات والسوريات المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بحسب نتائج تصويت أجراه موقع “رانكر”.

وفقاً للتصويت فقد جاءت تركيا في المركز الرابع يليها كل من العراق والأردن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، أما المركز السابع فكان من نصيب مصر والثامن من نصيب الكويت.

وشمل التصويت 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشاركاً، وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، وجاءت عُمان في المركز الـ 16. في حين احتلت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.