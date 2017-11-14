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فتيات هذه الدولة الأجمل في الشرق الأوسط.. تعرف على ترتيب السعوديات!
صحيفة المرصد: تربعت الفتيات الإيرانيات على عرش الجمال في الشرق الأوسط، بينما احتلت اللبنانيات والسوريات المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بحسب نتائج تصويت أجراه موقع “رانكر”.
وفقاً للتصويت فقد جاءت تركيا في المركز الرابع يليها كل من العراق والأردن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، أما المركز السابع فكان من نصيب مصر والثامن من نصيب الكويت.
وشمل التصويت 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشاركاً، وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، وجاءت عُمان في المركز الـ 16. في حين احتلت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.
التعليقات
136 - ##2017-11-14 14:45:19
تختلف المراة السعوديه عن بقيه نساء الارض بكبريائهن خاصه التي تلبس عباءة الرأس وكان على رأسها تاج الكبرياء. بينما غيرهن متعريات ناقصات *يبحثن عن اطراء هنا او هناك* لإكمال نقصهن النفسي المعنوي
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135 - مواطن2017-11-14 14:45:09
غش غش ما نرضى بهالترتيب
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134 -2017-11-14 14:44:21
123 - مغربية لو انتي صادقة وواثقة من نفسكم ماشفناكم تحرجون على نفسكم في مواقع الخليجين ويابلاااااااش
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133 -2017-11-14 14:42:59
113 - يمني مقيم ......ياخي لاتقول هانا جعل كرشك الشق
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132 - قنفذ يتيم2017-11-14 14:36:01
مايهمني جمال الوجه اهم شي جمال القلب بس رقم 4 صاروخ توماهوك
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131 - سعوديه بالعبايه مخفيه2017-11-14 14:34:05
حتى تتأكدوا ان هذه الحملات الاعلاميه على المراة السعوديه ليست عشوائيه وإنما مختارة بعنايه ومقصودة شاهدوا مقطع لاجتماع مجلس النواب الأمريكي يناقشون بل يتآمرون على وضع المراة السعوديه !!
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130 - شلحااااااااااااااااااط //2017-11-14 14:32:32
لو يجي ترتيبنا الاخير على مستوى العالم اقول ((( مااريد ،، الا،،، سعودية ،،، بالعباية مخفية ))))) الدين والعفة والستر والاحتشام والحياء هو الجمال الباقي @@@ وكل واحد حر بحبة بنت الوطن
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129 - بنت الوطن2017-11-14 14:32:18
والله لا تلومون السعوديات لومو انفسكم لانهن نسلكم من اصلابكم طالعات عليكم وترى اللي يسب السعوديات يسب نفسه والا المغربيات والايرانيات من اصلاب يالله من فضله الاجسام والاشكال
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128 - مياووووو2017-11-14 14:32:14
اللي في الصوره ......... كلهم صوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريخ أرض جو بحر بر وااااااااااااااااااااااااااااو يازينهم زيناه .. يالله في رضاك والجنه
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127 - لبنانية2017-11-14 14:32:00
من فين تجيبو الجمال وملامحكم ملامح*****
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126 -2017-11-14 14:30:31
تاركين البطاله ومصايب البلد ورايحين عالحريم مجتمع مسعور ومريض متخلف
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125 - ابويزيد2017-11-14 14:29:19
جاملتو السعوديه بهذا المركز حتى هذي الامور فيها مجاملات وولارفع معنويات جزاءكم الله خير على هذه المجامله اللطيفه الرائعه .
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124 - فراشه2017-11-14 14:28:37
المصيبه اذا جاك واحد من أفريقيا على ظهر سفينه وحط به القدر داخل السعوديه ويسمى نفسه اسمر ويسمى نفسه عبر ثم يقول السعوديه فيها وفيها طيب اش ذنبنا ان امك و اختك وزوجتك زي شكلك ؟
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123 - مغربية2017-11-14 14:27:55
نصيحة للخليجيات ما تقارنوش حالكو معانا بتخسرو بالتأكيد والفارق علامات كتيرة انتو ١٥ واحنا بالعالي وبالتاكيد عرفتو سبب فتنة شبابكو بينا
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122 - عتيق2017-11-14 14:27:17
ما معكم إلا الموجود فتحمدوا ربكم على هالنعمه اللي بين يدينكم .
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( عدد التعليقات 10,142 )121 - الرحااال
ت 96..شكلك مجرب 💚
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120 - عسيري2017-11-14 14:25:19
طيب ليش مايربطون الترتيب بالمهر
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119 - جلجله2017-11-14 14:24:34
شفناهم يادبعي خراتيت ودبب من كثر مايلخون في مطاعم الوجبات السريعه ..
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118 - قصيمي2017-11-14 14:24:31
المركز الاول للبنت السعوديه بدون منازع
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117 - يمني مملوح2017-11-14 14:24:27
يعني طلع الخليج اقل المسلمين و العرب وهذه حقيقة للاسف
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116 - مـ2017-11-14 14:22:51
تعليق ع الماشي وش الغرض من هكذا استفتاء ؟! 6000 شخص شافو اغلب نساء الدول العربية ؟! وعلى ساس الشكل اهم من الاخلاق والصفات ؟! تصويت شهواني بصري سطحي سخيف كلهن معهن كـ نفس الكـ اذا هذا اكبر همهم
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115 - محيميد2017-11-14 14:21:03
السعوديات جمالهن با الاخلاق والستر والعفاف والحياء وهذا هو المطلوب الاول في المرأه
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( عدد التعليقات 2,423 )114 - ابونواف...
بأخوان انتبهو دخل في التعليقات من يذم المرأة السعودية لهدف الشتم والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وغالباًهم غير سعوديون تمعنو في الأسلوب الخبيث عليهم من الله مايجب
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113 - يمني مقيم2017-11-14 14:19:56
بناتنا بالمركز ١٤ وبنات السعودية ١٥ لذلك انا بتزوج من هانا عشان نحسن النسل هانا يمكن يطلعوا الأولاد شبه اليمنيين وتصبح بنات المملكة متساوي مع بنات اليمن
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112 - حميد الدبعي2017-11-14 14:19:30
بناتنا مو متبرجات حتى يحكموا عليهم وعلى جمالهم ما ودنا تصويتكم احنا مقتنعين بالي عندنا الحمد لله على جمال الستر والاحتشام
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111 - كابتن كريم2017-11-14 14:19:07
رقم أربعة فل اوبشن هاذي المرة الي يقول الواحد عندى مرة الله يطعني ياشيخ 😁
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110 - loving liberal2017-11-14 14:19:06
السعوديات سبب تدني جمالهن لهاذي ادرجه المتدنيه العبايه والصرقع والبدانه بسبب الحلويات والحلويات تجيب السمنه والتعرق وحفاء الاوباط وظهورريحه كريهه مماينفرالزواجهن منهن والبحث عن نساءنحيفات الخصروجمال ع
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( عدد التعليقات 31,483 )109 - برق _ الحرم
((((يا _زمن وش جاب (حلوى) غلفوها _بالعباة....... جنب حلوى ((للمشاة وللغبار وللشتات)).....شف بدل ما هي لواحد صارت لجمعٍ _لفيف .....((كيف أنا اخبرك كيف)) .....شوفها فوق_ الرصيف))))
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108 - محمد2017-11-14 14:18:12
والله ان أمي اجمل وأرق وألطف أمراءه عرفها التاريخ
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107 -2017-11-14 14:17:39
كل الهدف من الخبر عشان تقولون قطر في المركز 17 ههههههههههههههه أجمل بنات في المغرب ولايكثر
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106 - سعوديه بالعبايه مخفيه2017-11-14 14:17:39
بالامس دراسه احتلت فيها السعوديات المركز الثالث مامشى معهم الوضع فغيروا اليوم لل14 . ولم يتوقفوا عن محاولاتهم لطمس هوية المراة المسلمه !
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105 - الوجه الآخر2017-11-14 14:17:35
هذي التقييمات اهدافها شريره ولها ابعاد خطيره واستفزازيه لبعض ضعاف النفوس ومكشوفه للجميع ولله الحمد الجمال المكشوف الملوث لا نريده هو لكم اما بناتنا فتعقبون والله ما يشوف جمالهن الا أزواجهم
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104 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-14 14:16:14
تلوموني بالمغربيات اللي لو تواجدوا بالتقييم لاكتسحوا المركز الاول بدون منازع !! المحلي طول عمره محلي لا يرتقي للعالمية
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103 - بالتوفيق2017-11-14 14:15:57
اجل وين المغربيات والتونسيات والجزئريات
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( عدد التعليقات 31,483 )102 - برق _ الحرم
(((((( مجرد استفزاز .... فتنة بتوقيع ((زيتون_ابليس))...... حتى يخرج الجمال المغلف بالطهر .... ومستحيل ان يحدث هذا لكل من في قلبها ذرة ايمان)))))
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101 -2017-11-14 14:14:57
قصدك يحتلون المركزالاول في الخيانه
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100 - الوجه الآخر2017-11-14 14:13:19
هذاالتقييم لا يعنينا بشيء ولا مصداقية له لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره بناتنا كاملات الجمال والستر والعفه الله يحفظهم لو رفعت الوحده نقابها عن وجهها لخجل القمر من حسنها يامحلاك يابنت السعودية
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99 - سعوديه بالعبايه مخفيه2017-11-14 14:12:59
ماعاد الا اليهود حتى يقيمونا ؟ اصلا السعوديات خارج التصنيف (وسيبقين كذلك) لان الاغلبيه الساحقه منهن متغطيات عفيفات نظيفات (حرائر) ولسن جاريات للاستعراض والبيع.راحت عليكم جربوا غيرها يابني صهيون!
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98 -2017-11-14 14:12:09
من بعد هاذا التصنيف قررت اشيل فكره الزواج المحلي واتفرغ لدراستي
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97 -2017-11-14 14:11:43
مثلا لو اقيمت مسابقة جمال في ايران كم عدد الفتيات المتوقع مشاركتهم اعتقد راح يوصل عدد المشاركات لعشرات الالوف وهاذا يرفع نسبة الفوز بعكس بنات المللكة كم اللي ممكن يشاركو بالكثير 50 ومجنسة بعد
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96 -2017-11-14 14:11:37
no way Saudis women at least should take spot 4 and the Iranian they may take spot 1 but they smell like shit
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95 -2017-11-14 14:10:11
ياعمري على رقم 4 حلوة وكربوجه
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94 - الغربية2017-11-14 14:09:25
حسبي الله ونعم الوكيل على اعداء الدين
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93 - برقوش2017-11-14 14:08:44
لابد من غزو ايران المجوسية وقتل ذكورهم واخذ نسائهم سبايا هــ هــ هــــ
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92 - لا اله الا الله2017-11-14 14:08:09
كل خلق الله حسن الحمدلله على نعمه وفضله.
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91 -2017-11-14 14:08:03
ت80 انت ادرى بلي حولك لا وجه يسلي ولا مال يعلي
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90 - @@@@@2017-11-14 14:06:54
نتيجة متوقعة و اللي شوف أشكال الشباب السعودي أبو سروال و فنيلة سيعرف أنهم لم يولدوا من أرحام ملكات جمال
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89 -2017-11-14 14:06:37
تعليق مخالف
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88 -2017-11-14 14:06:37
اقسم بالله ان الايرانيات جميلات لا نكذب على بعض اما السعوديات اغلبهم ليسو جميلات بلاضافه الى ان اغلبيتهم قسيري القامه
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87 - ابو وسيم2017-11-14 14:06:26
الجمال جمال القلب والاخلاق والدين وليس جمال الشكل ايش الفائده من الجمال والاخلاق والدين صفر
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86 -2017-11-14 14:06:08
عادة الدول يفوزون فيها النساء بملكات الجمال هذا لايدل على جمال بنات البلد لكن ولكن يدل على كثرة المشاركات والتقدمات في المسابقات فكل ماكانت المشاركات اكثر صارت نسبة الفوز اعلى
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85 - حزم2017-11-14 14:06:02
ياكثر التعليقات جايبين
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84 - خالد /ابو عمر2017-11-14 14:05:54
لاحول ولاقوة الابالله
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83 - واضح2017-11-14 14:05:41
شكل الي مصلح الاستفتاء عنده عمى الوان وعمى حاسة شم الايرانية والله ان مرت من جنبك تعدمك بريحتها والسعوديه انا اشوفها من اجمل بنات العالم موب بين الشرق الاوسط الجمال عربي اصيل والحشمة والاخلاق
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82 - فتى الديرة2017-11-14 14:05:27
أفا !!! ما يصير ؟! وين عهود ؟
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81 - خالد /ابو عمر2017-11-14 14:05:18
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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80 - خالد /ابو عمر2017-11-14 14:03:52
ثلاثة ارباع نساء السعودية يلبسن النقاب على أي أساس صنفوا نساء المملكة
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79 - طلال2017-11-14 14:01:13
69 - احمد 2017-11-14 13:55:11 لاحول ولاقوه هم يفتشون عن جمال النسا العفيفات هم يبغون يخرجوهن من جلابيبهن خسيتوالجمال جمال الدين رد : الله يكثر من امثالك
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78 - محمد بن سعد2017-11-14 14:00:59
الحمدلله بناتنا الاجمل بعفتهن وسترهن وذوقهن .وجمالهن الخلقي والخلقي
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77 - صحي2017-11-14 13:58:08
الايرانيات كبيرات الخشم - وايران اكثر دولة في العالم تقوم بعمل جراحات التجميل للأنف-- فأين الجمال بعد عمليات التجميل؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 2,423 )76 - ابونواف...
يعقبون هم وتقيمهم المزعوم الله يعزك يأبنت السعودية جمال ودلال وادب ماتحتاجيين تقييم تقييمك في القلب قبل العين
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( عدد التعليقات 10,142 )75 - الرحااال
لابد ان يعيدون الاستفتاء..مستحيل تكون العنيده في المركز 17..اتوقع الأول وبدون اي جدال 💚
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74 - حزم2017-11-14 13:56:47
السعوديات في المرتبه الثالثه عشر اصلا رقم 13 نحس ولالو سبعه رقم الحظ بس يالله اثرهن جياكر واحنا بس نرمي قريشاتنا
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73 -2017-11-14 13:56:33
ايران وسوريا ولبنان خخخخخخخ يعني لازم يصيرن رافضيات او متمتعات رخيصات عند الحرس الثوري عشان يصيرون اجمل نساء في العالم !!!!!! معليش ترى اللمقاييس عندنا تختلف
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( عدد التعليقات 30,715 )72 - قلم الحقيقه
تصنيف كاذب لايمت للحقيقة بشيء يذكر.ولانعلم على أي أسس عادلة وصحيحة تم وضع هؤلاءالايرانيات وغيرهم في المراكزالأولى له.السعودية هي ملكة جمال الكون كله دون منازع وعرش الجمال لايكتمل الا بها وغيرها وصيفات
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71 -2017-11-14 13:56:24
يتبع/اللهم احفظ علينا ديننا وسترنا وحجابنا واكفنا شرمن يكيد لنسائنا وبناتنا ويزين لهم طريق المعصية ويخطط لهم من حيث لايعلمن بهذه الاستفتاءات الباطلة اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفنا شرهم.
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70 - طلال2017-11-14 13:55:30
والله ثم والله ياقلم الخنبقه انك اكبر ***
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69 - احمد2017-11-14 13:55:11
لاحول ولاقوه هم يفتشون عن جمال النسا العفيفات هم يبغون يخرجوهن من جلابيبهن خسيتوالجمال جمال الدين
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( عدد التعليقات 1 )68 - ابويوسف
الظاهر المسابقه مبنيه على قوه التحمل 🐎 لا وجود لجميله
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67 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-14 13:54:43
اتوقع المرتبة الثانية: (الاسراءيلية)❗
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66 - واحد مواطن2017-11-14 13:54:07
من عمل الدراسه,التى ربماوهميه,قد يكون رافضى.لذلك يضع الفرس أولا.مع أن أكثر نسبة عمليات تعديل انف فى المنطقه هى لنساء ايرانيات,مثل العربيات اللواتى ينمن من عمليات تجميل ولايفقن من ثقل المكياج.وسمنة
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65 - abo mohammad2017-11-14 13:53:58
حسبنا الله على من جعل بنات المسلمين سلعة وعرضهم على من يسوى ومن لا يسوى الجمال في الستر والعفة
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( عدد التعليقات 1 )64 - ابويوسف
ما اذكر شفت مسابقه فازت به وحده تملى العين مقاييس اختارهم وش مبنيه عليه على الثقافه ام البدى اما الخشه اى الوجه اشوفه خارج عن نص الجميلات
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63 - طلال2017-11-14 13:52:51
2 - المتيم 2017-11-14 13:27:18 السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان الرد / انزل الشارع وقل هذا الكلام 😤
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62 -2017-11-14 13:52:40
اللهم جملنا بسترك وإيمانك وأدم علينا نعمة التمسك بالحجاب والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم من تبرج وسفور واهد من اتبعت خطاهم وردها ردا جميلا لانريد ان نكون جميلات في الدنيا معذبات في الآخرة اللهم _يت
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61 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-14 13:52:09
معقوله العنيده طلعت المركز 14
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60 - كأني به بداية إقحام فتياتنا في مسابقات ملكات الجمال2017-11-14 13:51:55
لنحذر ونحذر من تلك الخطوات المشبوهة.
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59 - اسمع كلامك2017-11-14 13:51:48
يقولون انه يوجد بالسعوديه اكثر من مليون عانس ربما هذا بسبب انه لايوجد جمال انا اقول ربما
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58 - loving liberal2017-11-14 13:51:44
السعوديات فيهن جمال شكلي ولكن الثقافه صفر وايران ماعرفها والعراق في جمال الكرديات والمحموديات شي رهيب زين الحواجب والعود الريان اللهم اصلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين اللهم اجمعنا مع من حبيانه
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57 - راى2017-11-14 13:51:03
ويش مدريهم عن جمال السعوديات وهم محتشمات ومتغطيات طايعات ربهم كيف قيموا ذالك الا من الى ¿¿¿¿ هم المتبرجات الكاسبات العاريات مثلهم هزلت القيم ولاخلاق
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( عدد التعليقات 31,483 )56 - برق _ الحرم
((((((ماقاله بوش_الصغير ....وعدا ان يترك النساء على قارعة الطريق ...........ونراه حدث اليوم.... فهل العيب فينا او قوة السيطرة الامريكية تفرض الواقع )))))
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55 - الناقد2017-11-14 13:49:58
ت٣٥ انت اضاهر بحياتك ماسافرت برى السعوديه سافر وشوف واحمد ربك على النعمه
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54 - منقاش2017-11-14 13:49:54
طيب والمرتبة الثانية من فيها؟
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53 - 772017-11-14 13:49:42
قال مصونات شكلك ما سافرت و شفتهم في الخارج ايش لابسين
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52 - ضفدع لا بس نظاره2017-11-14 13:49:36
لا تعطون الموضوع اكبر من حجمه بناتنا السعوديات متسترين الله يستر عليهم وعفيفات وغير كاشفين مش مثل الدول الثانيه
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51 - طلال2017-11-14 13:49:36
2 - المتيم 2017-11-14 13:27:18 السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان /***
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50 - من هناك2017-11-14 13:48:52
تعليق مخالف
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49 - ابو شنب2017-11-14 13:48:51
صدقتو أن السعوديات غير جميلات ..
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48 - 772017-11-14 13:48:42
حرام تقدمنا على اليمن مع العلم ان اليمنيات اجمل بكثير بس الحرب حرمتهم المركز المتقدم
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( عدد التعليقات 31,483 )47 - برق _ الحرم
(((((( اصبحن النساء .......... جواري .......... عرضة لكل شاري ))))))
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46 - زائره2017-11-14 13:48:08
على اي اساس جاء هذا التقييم الحمدلله نحن بسترنا كيف رؤنا حتى يحكموا علينا بأي مرتبه يضعونا بالجمال نعم نحن جميلات وزادنا جمالا سترنا اللهم لك الحمد لانريد احد يقيمنا الا ربنا سبحانه بأعمالنا الصالحه
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45 - من هناك2017-11-14 13:47:51
العبو غيرها ههههههه
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44 -2017-11-14 13:46:36
المهم الاخلاق
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43 - 772017-11-14 13:46:23
الف الف مبروك فزنا على قطر
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42 - ابو يوسف2017-11-14 13:46:13
رقم 2 منهم
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41 - واقعي2017-11-14 13:46:02
نحن ادر ببناتنا قم بس قم وخلو المسابقات لكم
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40 - ناصر62017-11-14 13:44:58
اقول ياطير شلوى امرح الزين كلة في السعويات بنات الوطن
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39 - القبطان سلفر2017-11-14 13:44:57
ومن دخل في مقارنة بين بنات الدول معلش فهو انسان مريض ذكر كان او انثى لانه لكل بلد طبع وطبايع واسلوب يختلف ومن الغباء انك تجي تقارن بينهم لكل بنت بلدها وعادات مجتمعها سلبية او ايجابية لها تاثير عليها
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38 - ابوعلي9902017-11-14 13:44:54
التقرير يستهدف بلاد الحرمين لاخراج البنت المصانة للاستعراض بانوثتها وجمالها
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37 - ابوعلي9902017-11-14 13:42:32
وما الفائدة من جمالهن وقد استعبدهم المعممين لاجل شهواتهم الخاصة برضاها او بدون رضاه
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36 - القبطان سلفر2017-11-14 13:42:10
ترى الاسلوب له مفعول السحر ويجذب اكثر من الجمال صح الجمال مطلوب لكنه مو الاساس ما سمعتو لمن قال سحرتني باسلوبها شدتني باسلوبها خطفت قلبي باسلوبها حاجتين مهمة الاسلوب وطريقة التفكير غير كذا كله ولاشي
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35 -2017-11-14 13:41:50
كيف تقيمون جمال نساء مغطيات بنسبة 99% وماعندهم احد يمثلهم بشكل حقيقي الا الاجنبيات ترقيع يعني
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34 - طلال2017-11-14 13:41:26
23 - عبد الله 2017-11-14 13:38:17 في اي مجتمع فيه الجمال وفيه العادي . واللي يصدق تجار الموضة فهو مغفل ويليد رد / لافض فوك 👍👍
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33 - طير شلوى2017-11-14 13:41:06
ت١٢ أقص أيدي لو مو انت تشابه رابح صقر
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32 - hima2017-11-14 13:41:01
اكيد الجيره لها تاثير في الاشكال,ولو طلعوا استفتاء على الرجال,حيكون تصنيفنا مرعب.
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31 - طلال2017-11-14 13:40:15
13 - بنت نجد 2017-11-14 13:34:27 اعملوا لنا مسابقات جمال وراح تشوفون جمال السعوديات صحيح..خلو العالم يحكم بعدين. عصبتوني رد / ارجع وطنك بحاجتك يا علي
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30 - القبطان سلفر2017-11-14 13:39:41
من ظن ان جمال بالوجه والجسم فهو اعمى بصر وبصيرة الجمال جمال الروح وخفة الدم والاسلوب وطريقة التعامل والتفكير ش ابي بجميلة ومغرورة ولا نفسية وش ينفعني جمالها انا بعاملها هي مو بعامل جمالها
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29 - رفيق الدرب2017-11-14 13:39:31
ههههههههه والله الهدف من هاظ الحكي يازلمه السعوديات يطلعن زيهم متبراجات فاسقات خخخخخخ والله خيونبغى الاخير في العالم ومراتاحين بس خلونا بحالنا اشبعوبالمراكز الاولي
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28 - أبوعتب2017-11-14 13:39:21
السعوديات أجمل نساء العالم
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27 - اسمع كلامك2017-11-14 13:39:14
البنت السعوديه****
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26 - احمد العسيري2017-11-14 13:38:51
تعليق مخالف
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25 -2017-11-14 13:38:32
والله من الكذب اللي فيكم الايرانيات نساؤهم غليضات وفيهم جلافة وعندهم اعلى نسبة عمليات تجميل جراحية في العالم ووجوه البنات كلها شعر وعندهن شنبات
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24 - عبد الله2017-11-14 13:38:17
في اي مجتمع فيه الجمال وفيه العادي . واللي يصدق تجار الموضة فهو مغفل ويليد
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23 - الصاروخπ¶£2017-11-14 13:38:07
لو كنت انا المقيم لكان الاختبار اولا هل تؤدين صلواتك ٢هل تبرين بوالديك ٣هل انتي حافظة لزوجك في حضورة وغيابة هل تربين اولادك على الفضيلة وحب الوطن هل تحبين الاحتشام،،،، والله انتي اجمل الجميلات
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22 - تعليق 12017-11-14 13:38:07
ارجع بلدك
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21 - طير شلوى2017-11-14 13:37:28
فعلا الإيرانيات جمال وقوام وأنوثة طاغيه
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20 - تعليق 112017-11-14 13:36:35
ارجع بلدك
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19 - عباس2017-11-14 13:36:35
من هم رقم اثنين
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18 - ت 102017-11-14 13:35:57
ارجع بلدك
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17 - طلال2017-11-14 13:35:06
5 - فوزي 2017-11-14 13:31:47 من قال المصريات متقدمات ج / انا
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16 - *****2017-11-14 13:35:04
لاتعليق
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15 -2017-11-14 13:34:54
وأنا أقول أجمل نساء العالم في وطني السعودية بلاد الحرمين ومن جميع النواحي عفاف وحشمة وأخلاق بالاضافة للجمال فالسعودية جمالها لزوجها فقط وليس معروضا للناس فالحمدلله
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14 -2017-11-14 13:34:46
وأنا أقول أجمل نساء العالم في وطني السعودية بلاد الحرمين ومن جميع النواحي عفاف وحشمة وأخلاق بالاضافة للجمال فالسعودية جمالها لزوجها فقط وليس معروضا للناس فالحمدلله
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13 - بنت نجد2017-11-14 13:34:27
اعملوا لنا مسابقات جمال وراح تشوفون جمال السعوديات صحيح..خلو العالم يحكم بعدين. عصبتوني
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12 -2017-11-14 13:33:29
امعصي وتخسون بناتنا هم الاول بالعالم (= ( اكيد فيه فرق بين كلمه تؤبرني وبين قم قيامه تاخذك ) لكن بناتنا احلا بنات العالم غصبن عليكم
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11 - زائر2017-11-14 13:33:24
كيف ايران الأولى وهي أكثر دولة في العالم تجري عمليات تجميل الأنف على مستوى الجنسين وبعدين وش هالموقع اللي صنف هالترتيب وبناء على ماذا .. واضح ان التقرير يبحث عن الإثارة الزائفة
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10 - يماني اصيل2017-11-14 13:32:30
حتى اليمنيات حلوات
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9 - متابع2017-11-14 13:32:16
لاتهمنا هذه التقييمات فميزة السعودية سترهاوكلامي بشكل عام
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8 - KSB2017-11-14 13:32:02
والله ظلم اسالوني قطعت ذي الديار كلها ما عدا ايران السعوديات اجمل بكثير منهم
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7 - فوزي2017-11-14 13:31:47
من قال المصريات متقدمات
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6 - سامي سمسم2017-11-14 13:31:07
السعودية الاولى بكل فخر اللي اختار احول
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5 - ياربي سترك ورضاك2017-11-14 13:30:29
السعودية كلها جمال ونحمد الله على نعمة الاسلام الحلا المكشوف غير مرغوب
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4 - عجايب2017-11-14 13:30:28
ماضنتي الكويتيات الثامن شكلهم بعد قطر
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3 - بنت الوطن2017-11-14 13:28:49
تقرير ظلم السعوديات
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2 - المتيم2017-11-14 13:27:18
السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان
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1 - المتيم2017-11-14 13:27:17
السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان
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بواسطة : مواطن
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