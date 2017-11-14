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فتيات هذه الدولة الأجمل في الشرق الأوسط.. تعرف على ترتيب السعوديات!

فتيات هذه الدولة الأجمل في الشرق الأوسط.. تعرف على ترتيب السعوديات!
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المرصد 136 6٬781 1 ساعة

صحيفة المرصد: تربعت الفتيات الإيرانيات على عرش الجمال في الشرق الأوسط، بينما احتلت اللبنانيات والسوريات المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بحسب نتائج تصويت أجراه موقع “رانكر”.

وفقاً للتصويت فقد جاءت تركيا في المركز الرابع يليها كل من العراق والأردن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، أما المركز السابع فكان من نصيب مصر والثامن من نصيب الكويت.

وشمل التصويت 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشاركاً، وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، وجاءت عُمان في المركز الـ 16. في حين احتلت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

136 - ##
2017-11-14 14:45:19
تختلف المراة السعوديه عن بقيه نساء الارض بكبريائهن خاصه التي تلبس عباءة الرأس وكان على رأسها تاج الكبرياء. بينما غيرهن متعريات ناقصات *يبحثن عن اطراء هنا او هناك* لإكمال نقصهن النفسي المعنوي
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135 - مواطن
2017-11-14 14:45:09
غش غش ما نرضى بهالترتيب
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134 -
2017-11-14 14:44:21
123 - مغربية لو انتي صادقة وواثقة من نفسكم ماشفناكم تحرجون على نفسكم في مواقع الخليجين ويابلاااااااش
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133 -
2017-11-14 14:42:59
113 - يمني مقيم ......ياخي لاتقول هانا جعل كرشك الشق
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132 - قنفذ يتيم
2017-11-14 14:36:01
مايهمني جمال الوجه اهم شي جمال القلب بس رقم 4 صاروخ توماهوك
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131 - سعوديه بالعبايه مخفيه
2017-11-14 14:34:05
حتى تتأكدوا ان هذه الحملات الاعلاميه على المراة السعوديه ليست عشوائيه وإنما مختارة بعنايه ومقصودة شاهدوا مقطع لاجتماع مجلس النواب الأمريكي يناقشون بل يتآمرون على وضع المراة السعوديه !!
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130 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-14 14:32:32
لو يجي ترتيبنا الاخير على مستوى العالم اقول ((( مااريد ،، الا،،، سعودية ،،، بالعباية مخفية ))))) الدين والعفة والستر والاحتشام والحياء هو الجمال الباقي @@@ وكل واحد حر بحبة بنت الوطن 
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129 - بنت الوطن
2017-11-14 14:32:18
والله لا تلومون السعوديات لومو انفسكم لانهن نسلكم من اصلابكم طالعات عليكم وترى اللي يسب السعوديات يسب نفسه والا المغربيات والايرانيات من اصلاب يالله من فضله الاجسام والاشكال
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128 - مياووووو
2017-11-14 14:32:14
اللي في الصوره ......... كلهم صوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريخ أرض جو بحر بر وااااااااااااااااااااااااااااو يازينهم زيناه .. يالله في رضاك والجنه
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127 - لبنانية
2017-11-14 14:32:00
من فين تجيبو الجمال وملامحكم ملامح*****
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126 -
2017-11-14 14:30:31
تاركين البطاله ومصايب البلد ورايحين عالحريم مجتمع مسعور ومريض متخلف
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125 - ابويزيد
2017-11-14 14:29:19
جاملتو السعوديه بهذا المركز حتى هذي الامور فيها مجاملات وولارفع معنويات جزاءكم الله خير على هذه المجامله اللطيفه الرائعه .
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124 - فراشه
2017-11-14 14:28:37
المصيبه اذا جاك واحد من أفريقيا على ظهر سفينه وحط به القدر داخل السعوديه ويسمى نفسه اسمر ويسمى نفسه عبر ثم يقول السعوديه فيها وفيها طيب اش ذنبنا ان امك و اختك وزوجتك زي شكلك ؟
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123 - مغربية
2017-11-14 14:27:55
نصيحة للخليجيات ما تقارنوش حالكو معانا بتخسرو بالتأكيد والفارق علامات كتيرة انتو ١٥ واحنا بالعالي وبالتاكيد عرفتو سبب فتنة شبابكو بينا
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122 - عتيق
2017-11-14 14:27:17
ما معكم إلا الموجود فتحمدوا ربكم على هالنعمه اللي بين يدينكم .
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( عدد التعليقات 10,142 )
121 - الرحااال
2017-11-14 14:25:35
ت 96..شكلك مجرب 💚
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120 - عسيري
2017-11-14 14:25:19
طيب ليش مايربطون الترتيب بالمهر
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119 - جلجله
2017-11-14 14:24:34
شفناهم يادبعي خراتيت ودبب من كثر مايلخون في مطاعم الوجبات السريعه ..
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118 - قصيمي
2017-11-14 14:24:31
المركز الاول للبنت السعوديه بدون منازع
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117 - يمني مملوح
2017-11-14 14:24:27
يعني طلع الخليج اقل المسلمين و العرب وهذه حقيقة للاسف
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116 - مـ
2017-11-14 14:22:51
تعليق ع الماشي وش الغرض من هكذا استفتاء ؟! 6000 شخص شافو اغلب نساء الدول العربية ؟! وعلى ساس الشكل اهم من الاخلاق والصفات ؟! تصويت شهواني بصري سطحي سخيف كلهن معهن كـ نفس الكـ اذا هذا اكبر همهم
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115 - محيميد
2017-11-14 14:21:03
السعوديات جمالهن با الاخلاق والستر والعفاف والحياء وهذا هو المطلوب الاول في المرأه
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( عدد التعليقات 2,423 )
114 - ابونواف...
2017-11-14 14:20:32
بأخوان انتبهو دخل في التعليقات من يذم المرأة السعودية لهدف الشتم والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وغالباًهم غير سعوديون تمعنو في الأسلوب الخبيث عليهم من الله مايجب
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113 - يمني مقيم
2017-11-14 14:19:56
بناتنا بالمركز ١٤ وبنات السعودية ١٥ لذلك انا بتزوج من هانا عشان نحسن النسل هانا يمكن يطلعوا الأولاد شبه اليمنيين وتصبح بنات المملكة متساوي مع بنات اليمن
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112 - حميد الدبعي
2017-11-14 14:19:30
بناتنا مو متبرجات حتى يحكموا عليهم وعلى جمالهم ما ودنا تصويتكم احنا مقتنعين بالي عندنا الحمد لله على جمال الستر والاحتشام
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111 - كابتن كريم
2017-11-14 14:19:07
رقم أربعة فل اوبشن هاذي المرة الي يقول الواحد عندى مرة الله يطعني ياشيخ 😁
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110 - loving liberal
2017-11-14 14:19:06
السعوديات سبب تدني جمالهن لهاذي ادرجه المتدنيه العبايه والصرقع والبدانه بسبب الحلويات والحلويات تجيب السمنه والتعرق وحفاء الاوباط وظهورريحه كريهه مماينفرالزواجهن منهن والبحث عن نساءنحيفات الخصروجمال ع
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( عدد التعليقات 31,483 )
109 - برق _ الحرم
2017-11-14 14:18:48
((((يا _زمن وش جاب (حلوى) غلفوها _بالعباة....... جنب حلوى ((للمشاة وللغبار وللشتات)).....شف بدل ما هي لواحد صارت لجمعٍ _لفيف .....((كيف أنا اخبرك كيف)) .....شوفها فوق_ الرصيف))))
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108 - محمد
2017-11-14 14:18:12
والله ان أمي اجمل وأرق وألطف أمراءه عرفها التاريخ
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107 -
2017-11-14 14:17:39
كل الهدف من الخبر عشان تقولون قطر في المركز 17 ههههههههههههههه أجمل بنات في المغرب ولايكثر
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106 - سعوديه بالعبايه مخفيه
2017-11-14 14:17:39
بالامس دراسه احتلت فيها السعوديات المركز الثالث مامشى معهم الوضع فغيروا اليوم لل14 . ولم يتوقفوا عن محاولاتهم لطمس هوية المراة المسلمه !
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105 - الوجه الآخر
2017-11-14 14:17:35
هذي التقييمات اهدافها شريره ولها ابعاد خطيره واستفزازيه لبعض ضعاف النفوس ومكشوفه للجميع ولله الحمد الجمال المكشوف الملوث لا نريده هو لكم اما بناتنا فتعقبون والله ما يشوف جمالهن الا أزواجهم
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104 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-14 14:16:14
تلوموني بالمغربيات اللي لو تواجدوا بالتقييم لاكتسحوا المركز الاول بدون منازع !! المحلي طول عمره محلي لا يرتقي للعالمية
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103 - بالتوفيق
2017-11-14 14:15:57
اجل وين المغربيات والتونسيات والجزئريات
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102 - برق _ الحرم
2017-11-14 14:15:29
(((((( مجرد استفزاز .... فتنة بتوقيع ((زيتون_ابليس))...... حتى يخرج الجمال المغلف بالطهر .... ومستحيل ان يحدث هذا لكل من في قلبها ذرة ايمان)))))
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101 -
2017-11-14 14:14:57
قصدك يحتلون المركزالاول في الخيانه
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100 - الوجه الآخر
2017-11-14 14:13:19
هذاالتقييم لا يعنينا بشيء ولا مصداقية له لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره بناتنا كاملات الجمال والستر والعفه الله يحفظهم لو رفعت الوحده نقابها عن وجهها لخجل القمر من حسنها يامحلاك يابنت السعودية
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99 - سعوديه بالعبايه مخفيه
2017-11-14 14:12:59
ماعاد الا اليهود حتى يقيمونا ؟ اصلا السعوديات خارج التصنيف (وسيبقين كذلك) لان الاغلبيه الساحقه منهن متغطيات عفيفات نظيفات (حرائر) ولسن جاريات للاستعراض والبيع.راحت عليكم جربوا غيرها يابني صهيون!
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98 -
2017-11-14 14:12:09
من بعد هاذا التصنيف قررت اشيل فكره الزواج المحلي واتفرغ لدراستي
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97 -
2017-11-14 14:11:43
مثلا لو اقيمت مسابقة جمال في ايران كم عدد الفتيات المتوقع مشاركتهم اعتقد راح يوصل عدد المشاركات لعشرات الالوف وهاذا يرفع نسبة الفوز بعكس بنات المللكة كم اللي ممكن يشاركو بالكثير 50 ومجنسة بعد
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96 -
2017-11-14 14:11:37
no way Saudis women at least should take spot 4 and the Iranian they may take spot 1 but they smell like shit
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95 -
2017-11-14 14:10:11
ياعمري على رقم 4 حلوة وكربوجه
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94 - الغربية
2017-11-14 14:09:25
حسبي الله ونعم الوكيل على اعداء الدين
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93 - برقوش
2017-11-14 14:08:44
لابد من غزو ايران المجوسية وقتل ذكورهم واخذ نسائهم سبايا هــ هــ هــــ
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92 - لا اله الا الله
2017-11-14 14:08:09
كل خلق الله حسن الحمدلله على نعمه وفضله.
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91 -
2017-11-14 14:08:03
ت80 انت ادرى بلي حولك لا وجه يسلي ولا مال يعلي
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90 - @@@@@
2017-11-14 14:06:54
نتيجة متوقعة و اللي شوف أشكال الشباب السعودي أبو سروال و فنيلة سيعرف أنهم لم يولدوا من أرحام ملكات جمال
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89 -
2017-11-14 14:06:37
تعليق مخالف
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88 -
2017-11-14 14:06:37
اقسم بالله ان الايرانيات جميلات لا نكذب على بعض اما السعوديات اغلبهم ليسو جميلات بلاضافه الى ان اغلبيتهم قسيري القامه
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87 - ابو وسيم
2017-11-14 14:06:26
الجمال جمال القلب والاخلاق والدين وليس جمال الشكل ايش الفائده من الجمال والاخلاق والدين صفر
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86 -
2017-11-14 14:06:08
عادة الدول يفوزون فيها النساء بملكات الجمال هذا لايدل على جمال بنات البلد لكن ولكن يدل على كثرة المشاركات والتقدمات في المسابقات فكل ماكانت المشاركات اكثر صارت نسبة الفوز اعلى
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85 - حزم
2017-11-14 14:06:02
ياكثر التعليقات جايبين
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84 - خالد /ابو عمر
2017-11-14 14:05:54
لاحول ولاقوة الابالله
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83 - واضح
2017-11-14 14:05:41
شكل الي مصلح الاستفتاء عنده عمى الوان وعمى حاسة شم الايرانية والله ان مرت من جنبك تعدمك بريحتها والسعوديه انا اشوفها من اجمل بنات العالم موب بين الشرق الاوسط الجمال عربي اصيل والحشمة والاخلاق
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82 - فتى الديرة
2017-11-14 14:05:27
أفا !!! ما يصير ؟! وين عهود ؟
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81 - خالد /ابو عمر
2017-11-14 14:05:18
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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80 - خالد /ابو عمر
2017-11-14 14:03:52
ثلاثة ارباع نساء السعودية يلبسن النقاب على أي أساس صنفوا نساء المملكة
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79 - طلال
2017-11-14 14:01:13
69 - احمد 2017-11-14 13:55:11 لاحول ولاقوه هم يفتشون عن جمال النسا العفيفات هم يبغون يخرجوهن من جلابيبهن خسيتوالجمال جمال الدين رد : الله يكثر من امثالك
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78 - محمد بن سعد
2017-11-14 14:00:59
الحمدلله بناتنا الاجمل بعفتهن وسترهن وذوقهن .وجمالهن الخلقي والخلقي
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77 - صحي
2017-11-14 13:58:08
الايرانيات كبيرات الخشم - وايران اكثر دولة في العالم تقوم بعمل جراحات التجميل للأنف-- فأين الجمال بعد عمليات التجميل؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 2,423 )
76 - ابونواف...
2017-11-14 13:57:34
يعقبون هم وتقيمهم المزعوم الله يعزك يأبنت السعودية جمال ودلال وادب ماتحتاجيين تقييم تقييمك في القلب قبل العين
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( عدد التعليقات 10,142 )
75 - الرحااال
2017-11-14 13:56:54
لابد ان يعيدون الاستفتاء..مستحيل تكون العنيده في المركز 17..اتوقع الأول وبدون اي جدال 💚
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74 - حزم
2017-11-14 13:56:47
السعوديات في المرتبه الثالثه عشر اصلا رقم 13 نحس ولالو سبعه رقم الحظ بس يالله اثرهن جياكر واحنا بس نرمي قريشاتنا
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73 -
2017-11-14 13:56:33
ايران وسوريا ولبنان خخخخخخخ يعني لازم يصيرن رافضيات او متمتعات رخيصات عند الحرس الثوري عشان يصيرون اجمل نساء في العالم !!!!!! معليش ترى اللمقاييس عندنا تختلف
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( عدد التعليقات 30,715 )
72 - قلم الحقيقه
2017-11-14 13:56:26
تصنيف كاذب لايمت للحقيقة بشيء يذكر.ولانعلم على أي أسس عادلة وصحيحة تم وضع هؤلاءالايرانيات وغيرهم في المراكزالأولى له.السعودية هي ملكة جمال الكون كله دون منازع وعرش الجمال لايكتمل الا بها وغيرها وصيفات
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71 -
2017-11-14 13:56:24
يتبع/اللهم احفظ علينا ديننا وسترنا وحجابنا واكفنا شرمن يكيد لنسائنا وبناتنا ويزين لهم طريق المعصية ويخطط لهم من حيث لايعلمن بهذه الاستفتاءات الباطلة اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفنا شرهم.
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70 - طلال
2017-11-14 13:55:30
والله ثم والله ياقلم الخنبقه انك اكبر ***
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69 - احمد
2017-11-14 13:55:11
لاحول ولاقوه هم يفتشون عن جمال النسا العفيفات هم يبغون يخرجوهن من جلابيبهن خسيتوالجمال جمال الدين
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( عدد التعليقات 1 )
68 - ابويوسف
2017-11-14 13:55:02
الظاهر المسابقه مبنيه على قوه التحمل 🐎 لا وجود لجميله
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67 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-14 13:54:43
اتوقع المرتبة الثانية: (الاسراءيلية)❗
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66 - واحد مواطن
2017-11-14 13:54:07
من عمل الدراسه,التى ربماوهميه,قد يكون رافضى.لذلك يضع الفرس أولا.مع أن أكثر نسبة عمليات تعديل انف فى المنطقه هى لنساء ايرانيات,مثل العربيات اللواتى ينمن من عمليات تجميل ولايفقن من ثقل المكياج.وسمنة
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65 - abo mohammad
2017-11-14 13:53:58
حسبنا الله على من جعل بنات المسلمين سلعة وعرضهم على من يسوى ومن لا يسوى الجمال في الستر والعفة
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( عدد التعليقات 1 )
64 - ابويوسف
2017-11-14 13:53:28
ما اذكر شفت مسابقه فازت به وحده تملى العين مقاييس اختارهم وش مبنيه عليه على الثقافه ام البدى اما الخشه اى الوجه اشوفه خارج عن نص الجميلات
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63 - طلال
2017-11-14 13:52:51
2 - المتيم 2017-11-14 13:27:18 السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان الرد / انزل الشارع وقل هذا الكلام 😤
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62 -
2017-11-14 13:52:40
اللهم جملنا بسترك وإيمانك وأدم علينا نعمة التمسك بالحجاب والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم من تبرج وسفور واهد من اتبعت خطاهم وردها ردا جميلا لانريد ان نكون جميلات في الدنيا معذبات في الآخرة اللهم _يت
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61 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-14 13:52:09
معقوله العنيده طلعت المركز 14
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60 - كأني به بداية إقحام فتياتنا في مسابقات ملكات الجمال
2017-11-14 13:51:55
لنحذر ونحذر من تلك الخطوات المشبوهة.
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59 - اسمع كلامك
2017-11-14 13:51:48
يقولون انه يوجد بالسعوديه اكثر من مليون عانس ربما هذا بسبب انه لايوجد جمال انا اقول ربما
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58 - loving liberal
2017-11-14 13:51:44
السعوديات فيهن جمال شكلي ولكن الثقافه صفر وايران ماعرفها والعراق في جمال الكرديات والمحموديات شي رهيب زين الحواجب والعود الريان اللهم اصلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين اللهم اجمعنا مع من حبيانه
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57 - راى
2017-11-14 13:51:03
ويش مدريهم عن جمال السعوديات وهم محتشمات ومتغطيات طايعات ربهم كيف قيموا ذالك الا من الى ¿¿¿¿ هم المتبرجات الكاسبات العاريات مثلهم هزلت القيم ولاخلاق
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( عدد التعليقات 31,483 )
56 - برق _ الحرم
2017-11-14 13:50:44
((((((ماقاله بوش_الصغير ....وعدا ان يترك النساء على قارعة الطريق ...........ونراه حدث اليوم.... فهل العيب فينا او قوة السيطرة الامريكية تفرض الواقع )))))
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55 - الناقد
2017-11-14 13:49:58
ت٣٥ انت اضاهر بحياتك ماسافرت برى السعوديه سافر وشوف واحمد ربك على النعمه
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54 - منقاش
2017-11-14 13:49:54
طيب والمرتبة الثانية من فيها؟
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53 - 77
2017-11-14 13:49:42
قال مصونات شكلك ما سافرت و شفتهم في الخارج ايش لابسين
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52 - ضفدع لا بس نظاره
2017-11-14 13:49:36
لا تعطون الموضوع اكبر من حجمه بناتنا السعوديات متسترين الله يستر عليهم وعفيفات وغير كاشفين مش مثل الدول الثانيه
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51 - طلال
2017-11-14 13:49:36
2 - المتيم 2017-11-14 13:27:18 السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان /***
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50 - من هناك
2017-11-14 13:48:52
تعليق مخالف
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49 - ابو شنب
2017-11-14 13:48:51
صدقتو أن السعوديات غير جميلات ..
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48 - 77
2017-11-14 13:48:42
حرام تقدمنا على اليمن مع العلم ان اليمنيات اجمل بكثير بس الحرب حرمتهم المركز المتقدم
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( عدد التعليقات 31,483 )
47 - برق _ الحرم
2017-11-14 13:48:20
(((((( اصبحن النساء .......... جواري .......... عرضة لكل شاري ))))))
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46 - زائره
2017-11-14 13:48:08
على اي اساس جاء هذا التقييم الحمدلله نحن بسترنا كيف رؤنا حتى يحكموا علينا بأي مرتبه يضعونا بالجمال نعم نحن جميلات وزادنا جمالا سترنا اللهم لك الحمد لانريد احد يقيمنا الا ربنا سبحانه بأعمالنا الصالحه
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45 - من هناك
2017-11-14 13:47:51
العبو غيرها ههههههه
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44 -
2017-11-14 13:46:36
المهم الاخلاق
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43 - 77
2017-11-14 13:46:23
الف الف مبروك فزنا على قطر
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42 - ابو يوسف
2017-11-14 13:46:13
رقم 2 منهم
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41 - واقعي
2017-11-14 13:46:02
نحن ادر ببناتنا قم بس قم وخلو المسابقات لكم
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40 - ناصر6
2017-11-14 13:44:58
اقول ياطير شلوى امرح الزين كلة في السعويات بنات الوطن
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39 - القبطان سلفر
2017-11-14 13:44:57
ومن دخل في مقارنة بين بنات الدول معلش فهو انسان مريض ذكر كان او انثى لانه لكل بلد طبع وطبايع واسلوب يختلف ومن الغباء انك تجي تقارن بينهم لكل بنت بلدها وعادات مجتمعها سلبية او ايجابية لها تاثير عليها
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38 - ابوعلي990
2017-11-14 13:44:54
التقرير يستهدف بلاد الحرمين لاخراج البنت المصانة للاستعراض بانوثتها وجمالها
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37 - ابوعلي990
2017-11-14 13:42:32
وما الفائدة من جمالهن وقد استعبدهم المعممين لاجل شهواتهم الخاصة برضاها او بدون رضاه
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36 - القبطان سلفر
2017-11-14 13:42:10
ترى الاسلوب له مفعول السحر ويجذب اكثر من الجمال صح الجمال مطلوب لكنه مو الاساس ما سمعتو لمن قال سحرتني باسلوبها شدتني باسلوبها خطفت قلبي باسلوبها حاجتين مهمة الاسلوب وطريقة التفكير غير كذا كله ولاشي
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35 -
2017-11-14 13:41:50
كيف تقيمون جمال نساء مغطيات بنسبة 99% وماعندهم احد يمثلهم بشكل حقيقي الا الاجنبيات ترقيع يعني
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34 - طلال
2017-11-14 13:41:26
23 - عبد الله 2017-11-14 13:38:17 في اي مجتمع فيه الجمال وفيه العادي . واللي يصدق تجار الموضة فهو مغفل ويليد رد / لافض فوك 👍👍
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33 - طير شلوى
2017-11-14 13:41:06
ت١٢ أقص أيدي لو مو انت تشابه رابح صقر
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32 - hima
2017-11-14 13:41:01
اكيد الجيره لها تاثير في الاشكال,ولو طلعوا استفتاء على الرجال,حيكون تصنيفنا مرعب.
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31 - طلال
2017-11-14 13:40:15
13 - بنت نجد 2017-11-14 13:34:27 اعملوا لنا مسابقات جمال وراح تشوفون جمال السعوديات صحيح..خلو العالم يحكم بعدين. عصبتوني رد / ارجع وطنك بحاجتك يا علي
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30 - القبطان سلفر
2017-11-14 13:39:41
من ظن ان جمال بالوجه والجسم فهو اعمى بصر وبصيرة الجمال جمال الروح وخفة الدم والاسلوب وطريقة التعامل والتفكير ش ابي بجميلة ومغرورة ولا نفسية وش ينفعني جمالها انا بعاملها هي مو بعامل جمالها
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29 - رفيق الدرب
2017-11-14 13:39:31
ههههههههه والله الهدف من هاظ الحكي يازلمه السعوديات يطلعن زيهم متبراجات فاسقات خخخخخخ والله خيونبغى الاخير في العالم ومراتاحين بس خلونا بحالنا اشبعوبالمراكز الاولي
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28 - أبوعتب
2017-11-14 13:39:21
السعوديات أجمل نساء العالم
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27 - اسمع كلامك
2017-11-14 13:39:14
البنت السعوديه****
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26 - احمد العسيري
2017-11-14 13:38:51
تعليق مخالف
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25 -
2017-11-14 13:38:32
والله من الكذب اللي فيكم الايرانيات نساؤهم غليضات وفيهم جلافة وعندهم اعلى نسبة عمليات تجميل جراحية في العالم ووجوه البنات كلها شعر وعندهن شنبات
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24 - عبد الله
2017-11-14 13:38:17
في اي مجتمع فيه الجمال وفيه العادي . واللي يصدق تجار الموضة فهو مغفل ويليد
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23 - الصاروخπ¶£
2017-11-14 13:38:07
لو كنت انا المقيم لكان الاختبار اولا هل تؤدين صلواتك ٢هل تبرين بوالديك ٣هل انتي حافظة لزوجك في حضورة وغيابة هل تربين اولادك على الفضيلة وحب الوطن هل تحبين الاحتشام،،،، والله انتي اجمل الجميلات
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22 - تعليق 1
2017-11-14 13:38:07
ارجع بلدك
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21 - طير شلوى
2017-11-14 13:37:28
فعلا الإيرانيات جمال وقوام وأنوثة طاغيه
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20 - تعليق 11
2017-11-14 13:36:35
ارجع بلدك
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19 - عباس
2017-11-14 13:36:35
من هم رقم اثنين
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18 - ت 10
2017-11-14 13:35:57
ارجع بلدك
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17 - طلال
2017-11-14 13:35:06
5 - فوزي 2017-11-14 13:31:47 من قال المصريات متقدمات ج / انا
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16 - *****
2017-11-14 13:35:04
لاتعليق
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15 -
2017-11-14 13:34:54
وأنا أقول أجمل نساء العالم في وطني السعودية بلاد الحرمين ومن جميع النواحي عفاف وحشمة وأخلاق بالاضافة للجمال فالسعودية جمالها لزوجها فقط وليس معروضا للناس فالحمدلله
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14 -
2017-11-14 13:34:46
وأنا أقول أجمل نساء العالم في وطني السعودية بلاد الحرمين ومن جميع النواحي عفاف وحشمة وأخلاق بالاضافة للجمال فالسعودية جمالها لزوجها فقط وليس معروضا للناس فالحمدلله
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13 - بنت نجد
2017-11-14 13:34:27
اعملوا لنا مسابقات جمال وراح تشوفون جمال السعوديات صحيح..خلو العالم يحكم بعدين. عصبتوني
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12 -
2017-11-14 13:33:29
امعصي وتخسون بناتنا هم الاول بالعالم (= ( اكيد فيه فرق بين كلمه تؤبرني وبين قم قيامه تاخذك ) لكن بناتنا احلا بنات العالم غصبن عليكم
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11 - زائر
2017-11-14 13:33:24
كيف ايران الأولى وهي أكثر دولة في العالم تجري عمليات تجميل الأنف على مستوى الجنسين وبعدين وش هالموقع اللي صنف هالترتيب وبناء على ماذا .. واضح ان التقرير يبحث عن الإثارة الزائفة
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10 - يماني اصيل
2017-11-14 13:32:30
حتى اليمنيات حلوات
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9 - متابع
2017-11-14 13:32:16
لاتهمنا هذه التقييمات فميزة السعودية سترهاوكلامي بشكل عام
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8 - KSB
2017-11-14 13:32:02
والله ظلم اسالوني قطعت ذي الديار كلها ما عدا ايران السعوديات اجمل بكثير منهم
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7 - فوزي
2017-11-14 13:31:47
من قال المصريات متقدمات
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6 - سامي سمسم
2017-11-14 13:31:07
السعودية الاولى بكل فخر اللي اختار احول
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5 - ياربي سترك ورضاك
2017-11-14 13:30:29
السعودية كلها جمال ونحمد الله على نعمة الاسلام الحلا المكشوف غير مرغوب
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4 - عجايب
2017-11-14 13:30:28
ماضنتي الكويتيات الثامن شكلهم بعد قطر
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3 - بنت الوطن
2017-11-14 13:28:49
تقرير ظلم السعوديات
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2 - المتيم
2017-11-14 13:27:18
السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان
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1 - المتيم
2017-11-14 13:27:17
السعوديات الجمال فيهم 1 في المئه بس والباقي متخفي بس يمكن مع الحريه يطلع ويبان
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