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مواطن يسلم موظف بنك صورة هويته لفتح حساب خاص بـ “حافز”.. ليكتشف مبلغ صادم باسمه!
صحيفة المرصد: اتهم مواطن بجازان موظفاً سابقاً ببنك في محافظة أبو عريش، بفتح حساب له بالبنك وتحويل أكثر من ٣٥ مليون ريال وسحبها دون علمه.
ووفقا لـ”تواصل” قال المواطن عيسى شافعي، إنه سلم موظف البنك صورة هويته لفتح حساب خاص بـ “حافز” وبعد انتهاء الإجراءات استغل الموظف الهوية، وقام بفتح حساب آخر كان يستخدمه دون علمه، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بوجود حساب آخر له حينما أراد إيداع مبلغ عن طريق موظف بنك في المدينة المنورة، حيث طلب منه الموظف اختيار حساب من الحسابات الخاصة به.
وأكد “شافعي”، أنه رد على الموظف بأنه لا يملك إلا حساباً واحداً فقط، ليفاجئه الموظف بحساب آخر وبه مبلغ ٦٠٠٠ ريال فقط، وأخبره أنه كان به ٣٥ مليون ريال. بعدها قام شافعي بإبلاغ الجهات المختصة بالحادثة، مطالباً بالتحقيق مع الموظف الذي استغل هويته وقام بتحويلات مشبوهة على حسابه.
التعليقات
14 -2017-11-14 14:44:23
قد يكون السالفه مبالغ فيها اي ايداع او سحب من الحساب توصلك رساله بالجوال الا اذا كان ماعندك جوال فهذا شي ثاني
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13 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-14 14:43:14
والله لو كانت في حسابي مايستلم ريال واحد .
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12 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-14 14:34:59
اربط حسابك برقم جوالك وانتهى الموضوع .. من زمان جاني تحويل على حسابي لكن كان المبلغ طفسه ٢٠٠٠ ريال وانسحبت لحالها كيف مادري
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11 - دراكولا2017-11-14 14:34:40
تعليق مخالف
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10 - مياووووو2017-11-14 14:28:59
والله إنا كلنا ياغافل لك الله ... يمكن شغالين غسيل أموال على حساباتنا واللي ماتتعدى رواتبنا فقط ....
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9 - حربي2017-11-14 14:25:15
أعقب يَاذَا ***
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8 -2017-11-14 14:24:33
حسبي الله عليكم
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7 - عباس كاتم الانفاس2017-11-14 14:23:55
جاكم ***الله يعزملكنا سلمان ملك الحزم يقصقص ريشكم ياللي ماتخافون الله بالخفافيش لعبتو فينا حسبي الله عليكم وصلنااستينات وماحصلنا شي أكلتم الأخضر واليابس ملك الحزم لكم بالمرصاد.بيدفنكم
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6 - مضيع الطريق2017-11-14 14:22:51
موظف البنك راح ياكلها
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5 - يمني مملوح2017-11-14 14:22:21
وتوتة توتة خلصت الحدوتة
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4 - رفيق الدرب2017-11-14 14:20:58
غسلوك يالحبيب غسل امكن كلنا مغسولين واحنا ماندري ههههههه
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3 - الصامت2017-11-14 14:19:43
كلنا على هذا الحال فجاءه تحصل مبلغ بحسابك لاتعلم به وفجاءه يختفي
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2 - الفساد ناخر عضم البلد نخر2017-11-14 14:17:56
طيب وين الأنظمة البنكية . ومن فين حصل على هذا المبلغ الهائل . وين الرقابة على البنوك والتحويلات ؟؟!
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1 -2017-11-14 14:15:28
غسيل أموال ....
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بواسطة : مواطن
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